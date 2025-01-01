Меню
Jack Crow Ты когда-нибудь видел вампира?
Father Adam Guiteau Нет, не видел.
Jack Crow Нет... Во-первых, они совсем не романтичные. Это не какие-то там п#д#р# в аренде, прыгающие в смокингах и соблазняющие всех своим убогим европейским акцентом, понял? Забудь всё, что видел в кино: они не превращаются в летучих мышей, кресты на них не действуют. Чеснок? Хочешь попробовать чеснок? Можешь ходить с чесноком на шее, а этот гад тебя накроет и пойдёт гулять по твоей страда-шоколата, пока сосёт кровь из шеи, ясно? И они не спят в гробах, обтянутых тафтой. Если хочешь убить вампира, вбей деревянный кол прямо в его с#к#н#е сердце. Солнечный свет превращает их в хрустящих тварей.
Jack Crow Позволь спросить. Когда ты там колол этого вампира?
Father Adam Guiteau Да?
Jack Crow Ты немного возбудился?
Father Adam Guiteau Махагон.
Jack Crow Простите?
Father Adam Guiteau Эбеновое дерево.
Jack Crow Что?
Father Adam Guiteau Тик.
Jack Crow Ты одержим демонами?
Father Adam Guiteau Майор Чабби.
Jack Crow Язык, падре, язык!
Jack Crow Когда она тебя впервые укусила?
Montoya Два дня назад. Я всё ещё прикрывал твою жопу!
Jack Crow Да, прикрывал. Считаю, что мы должны дать тебе два дня взад. Как считаешь, падре?
Father Adam Guiteau У тебя есть два дня.
[вампир только что перерезал металлический трос, который тянул джип Монтоя]
Отец Адам Гито Ты мне не сказал, что они на такое способны!
Джек Кроу Я и не знал, что они на такое способны!
Jack Crow Позволь спросить тебя об одном — после 600 лет, как у тебя там с ху#й, все нормально?
[В тот момент, когда кардинал Альба собирается завершить обряд, сжигая Джека на костре, отец Гито стреляет в Альбу из дробовика в спину, убивая его. Вэлек, его последователи и Катрин рычат и шипят]
Джек Кроу [шокированно] Падре!
[Вэлек рычит]
Отец Адам Гито [кричит] Ну и что теперь будешь делать, Вэлек? Никого нет, чтобы завершить твой ритуал! Солнце уже встаёт!
Вэлек Ты... завершишь ритуал.
Отец Адам Гито [держит дробовик у виска] Попробуй заставить.
Джек Кроу Вот так, Падре. Надо его потрепать!
[обращаясь к Вэлеку]
Джек Кроу Эй, Вэлек, тебе не светит, дружок. Сдавайся!
[Вэлек хватает горящий факел и пытается поджечь Джека. Гито отводит дробовик от своего лба]
Вэлек Заканчивай.
Отец Адам Гито Нет.
Вэлек [кричит] Заканчивай!
Отец Адам Гито [кричит] НЕТ!
[Вэлек приближает факел к паху Джека]
Джек Кроу [стонет] Давай же, Падре. У меня яйца горят!
Jack Crow Валек — оригинал! Источник этой заразы! Первый вампир, созданный Католической Церковью...
Father Adam Guiteau По ошибке...
Jack Crow ЗАТКНИСЬ, Б#Я!
Montoya [снимает скотч с рта Катрин; вздыхает] Как тебя зовут? Ты понимаешь, что с тобой происходит?
Katrina [кричит] Помогите!
Montoya [хватает Катрин за голову; душит; закрывает рот] Эй! ЭЙ! Не ***сь со мной, дорогая! Я щёлкну тебе шею, как ветку! Теперь кивни «да» или «нет». Ты понимаешь, что с тобой происходит? ДЕЛАЙ!
[Катрин качает головой «нет»]
Montoya Хорошо. Теперь я объясню. Сначала я уберу руку с твоего рта. Ты будешь кричать...
[имитирует щёлчок шеей; Катрин всхлипывает]
Montoya Отлично. Теперь... как тебя зовут?
Katrina Катрин.
Montoya Ладно, Катрин. Вот в чём дело.
[бросает одеяло обратно на неё]
Montoya Я снял с тебя одежду. Я тебя привёл в порядок. Я тебя привязал. И ещё я спас твою задницу. Тебя укусил вампир. Помнишь ту вечеринку в мотеле? Большой, с острыми зубами, с отвратительным дыханием? Не волнуйся. Всё скоро вспомнишь. Главный вампир имеет телепатическую связь со своими жертвами, и ты поможешь нам его найти. А пока он спит — мы на него нападём. Ты — приманка, дорогая. Извини.
Father Adam Guiteau Мастер-вампир, способный ходить при свете солнца, неудержимый. Если только мы его не остановим.
Jack Crow Падре... Ты мне нравишься... так что не заставляй меня причинять тебе боль, понял? Просто скажи, что знаешь... Я куплю тебе пива и помогу с девчонками. Давай. Если не скажешь — придётся резать.
Father Adam Guiteau Нет, не придётся. Ты праведник, мистер Кроу. К тому же я служу более высокому господину, чем ты. Все тайны, что я храню, — чтобы защитить церковь и её последователей. В том числе...
Jack Crow [схватил Падре Гито и прижал к стене] Открой рот.
Father Adam Guiteau Что?
Jack Crow Открой рот. Ага, вот так.
[засунул Гито в рот полотенце]
Jack Crow Дай руку.
Jack Crow [Джек порезал Гито ножом] Слушай меня, т##ь! Мой отец однажды хранил тайну. Его укусил вампир. Он не говорил об этом ни мне, ни матери. К пятому дню он начал превращаться. В ту ночь он напал на мать, а потом пошёл за мной. Я убил собственного отца, падре. Мне не составит труда убить и тебя. Последний шанс.
[Падре задыхается]
Jack Crow Теперь открой свою чёртову пасть.
Father Adam Guiteau Нет.
Jack Crow Открой свою ё##ну пасть! А потом приготовься...
Father Adam Guiteau Нет!
[кричит]
Jack Crow Что? Ты готов? Простите? Что?
Father Adam Guiteau Валек — Валек — это древняя реликвия, Крест Берсеера!
[Монтойя осматривает подъехавший Buick]
Man With Buick Эй! Ковбой! Чем помочь?
Montoya Да так, машину твою одолжу.
[мужчина с недоверием открывает рот]
Montoya Тсс... просто скажи «Угощайся».
Man With Buick Ты хочешь, чтобы я *что* сказал?
Montoya [достает пистолет] Эй!
[крик]
Montoya Заткнись, или выбью тебе все зубы из задницы, придурок! Отойди!
Man With Buick Э-э... угощайся, парень!
Montoya Очень признателен, напарник!
Jack Crow Можно спросить, Падре? Когда я тебе там задницу рвал... ты немного не возбудился?
Father Adam Guiteau Что?
Jack Crow Кончай, Валек.
Valek Ты с нами, Кроу?
Jack Crow Я уже не так легко горю, кровосос.
Valek [поднимает руки спокойно] Дай мне крест.
Jack Crow [саркастично] Этот крест? Позволь спросить — через 600 лет как там твой х#й? Всё ещё на уровне?
[Валек угрожающе приближается]
Jack Crow Чего? Да брось.
Valek [бросается на Джека] Крест!
[Прыгает, но Джек наносит удар крестом в конце]
Jack Crow Вот тебе!
[Прижимает Валека к стене, продолжая колоть крестом]
Jack Crow Умри! Умри, ты п#д#р! Умри!
Valek [расправляет руки насмешливо] Джек.
[Джек бьёт его деревянной доской]
Jack Crow Умри!
[Бьёт ещё одной доской, но без эффекта]
Valek [бьёт Джека крестом через комнату] Джек. Ты меня не убьёшь.
[Начинает вынимать крест из тела, крича от боли. Джек сносит деревянную балку, крыша обрушивается, обнажая Валею на солнце. Тот загорается и кричит от агонии]
Jack Crow Гадкий, кровососущий п#д#р, УМРИ!
[Валек сгорает и взрывается огненным шаром]
Jack Crow Чёрт!
[вздыхает]
Jack Crow Иисус.
[Джек Кроу, избитый Валеком, приходит в сознание и обнаруживает, что его душат и привязали к капоту его грузовика; появляется кардинал Альба, который перешёл на тёмную сторону]
Cardinal Alba Привет, Джек.
[Смеётся]
Cardinal Alba По твоему выражению лица вижу, что ты не понял, зачем я здесь. Прости, Джек, если разочарую тебя. С годами, когда смерть близится, начинаешь сомневаться... в своей судьбе. И я понял, что моя — пустая. "Есть ли бог? Есть ли рай?" Я больше не могу дать на это ответ. Я не видел чудес, не имел видений, а мысль о смерти пугает меня. Я понял, что у меня есть лишь один... выход, и я заключил сделку. С дьяволом, если хочешь.
Jack Crow Ты, чёрт возьми, настоящая куча собачьей л****, кардинал.
Cardinal Alba Да, именно так.
[смеётся]
Cardinal Alba Верно, Джек, и я с этим смирился. После того, как я отдам Валеку то, что он хочет, он выполнит нашу сделку. И я стану одним из его... новых детей. Красиво, не правда ли?
[Джек плюёт в лицо кардиналу]
Cardinal Alba Вечная жизнь... бессмертие... способны изменить твоё сердце.
Jack Crow Валек...
[Валек смотрит на Джека]
Jack Crow ... докажи-ка, что ты можешь меня уделать. Давай, развяжи меня. Давай. Ты, сра##й модник с палочкой. Иди сюда.
Valek Джек...
Jack Crow Давай. Пять минут — и можешь меня немного укусить. Тебе бы понравилось, видеть меня связанного, да?
Valek Что заставит тебя замолчать?
Jack Crow Давай. Развяжи меня, тварь!
Valek Возможно, это поможет.
[Появляется Катрина, теперь легион нежити и одна из новых детей Валека, злобно смеётся после того, как наконец напилась от Монтои]
Valek Похоже, твоя подруга теперь одна из моих детей.
[Джек насмехается]
Valek Ты один, крестоносец.
Montoya [пытается понять, сколько стоит отель] Сколько, блин, всего, чувак?
Motel Owner Эээ... это эээ... 400 долларов.
[смотрит в окно из пикапа]
Motel Owner Это твоя девушка?
Montoya Нет, это моя чёртова мать. Дай ключ.
[Кардинал Альба, совершающий обряд, делает надрез на ноге Джека]
Jack Crow [кричит] М#т#р#б#!
[Валек жестоко избил Джека, пока Монтойя и Катрин убегают от вампиров, а отец Гито прячется в местном баре]
Valek [схватив Джека за голову; рычит] Твоя война закончена, Рыцарь.
Джек Кроу [Валек горит от солнечного света] Ты, уродливый, кровососущий м#к, СГОРИ!
Jack Crow [Замечает, что Монтойя совсем вымотан и истощён] Ты выглядишь отвратительно, Монтойя.
[Монтойя садится в фургон]
Jack Crow Куда ты?
Montoya На юг.
Jack Crow Ты её так сильно любишь.
Montoya Мы с ней — идеальная пара, Джек.
Father Adam Guiteau [наводит ружьё на Монтойю] Ты не уйдёшь!
Jack Crow Падре, отойди.
Father Adam Guiteau Нет.
[Монтойя наводит револьвер на него]
Jack Crow Не заставляй меня идти туда и выбивать из тебя дерьм#у, Падре. Отойди!
Father Adam Guiteau Он вампир, Джек!
Jack Crow [встает между ними] Правило номер один: если твоего напарника укусил вампир, никогда, ни при каких условиях не давай ему жить.
[Поворачивает голову к Падре]
Jack Crow Падре.
[Оба опускают оружие]
Montoya Я больше не охотник, Джек. К тому же, как я понимаю, вам с тобой ещё есть чем заняться — вычищать остальных.
Jack Crow Тем временем она прячется в кузове фургона, вне солнечного света, а ты мчишься к границе, чтобы догнать её к ночи, так?
Montoya Мне нужен отпуск, Джек.
Jack Crow Когда она впервые укусила тебя?
Montoya Два дня назад. Я всё равно прикрывал твой зад.
Jack Crow Да, прикрывал. Значит, я тебе должен два дня. Как тебе такое, Падре?
Father Adam Guiteau У тебя есть два дня.
Jack Crow Куда бы ты ни пошёл, я тебя найду. Я выследю тебя и убью. Девчонку тоже.
[Монтойя начинает плакать, они обнимаются как братья]
Montoya Vaya con Dios, мой друг.
[Он со слезами садится в фургон и уезжает]
Jack Crow [шёпотом] Vaya con Dios, Охотник.
Valek Разве это не прекрасно? Что-то, что ты никогда не забудешь? Я — точно.
Valek Ты не можешь меня убить.
Jack Crow [после допроса отца и его признания] Ты хороший человек, падре... добро пожаловать в команду.
Father Adam Guiteau [сломлен] Пусть Бог меня простит.
Cardinal Alba Ах, Джек. Добрый день. Как поживаете? Пожалуйста, садитесь.
Jack Crow Кто это?
Cardinal Alba Ах, это отец Адам Гуитоу. Отец Адам отвечает за наши архивы. Заядлый книжный червь. И он отлично знает обо всех ваших делах, так что говорите свободно. Расскажите, что произошло.
Jack Crow Мы зачистили гнездо возле Форт-Юнион.
Cardinal Alba Мм-мм.
Jack Crow Той ночью появился мастер. Ни один мастер не был таким: сверхчеловеческая сила, неуязвимый, как машина. У нас не было ни шанса. Так скажи, если я не прав, кардинал. Но не мог ли он быть тем, о котором мы всегда говорили, тем, кого знали, что придет однажды?
Cardinal Alba Есть и другие, печальные новости. Наш Том, наш Том Каллахэн, погиб. И вся европейская команда уничтожена.
Jack Crow Когда?
Father Adam Guiteau Три дня назад.
[передает Джеку фотографию, на которой изображены трупы]
Father Adam Guiteau Команда Каллахана очищала гнездо возле Кёльна, Германия. Местные власти сообщили, что это террористический акт. Мы нашли это на месте.
[Он показывает Джеку маленькую портретную фотографию с Валеком на ней]
Cardinal Alba Это он тот самый?
Jack Crow Да.
[Замечает надпись внизу]
Jack Crow Что это?
Father Adam Guiteau Celebratum — это средневековый латинский, означающий 'празднуйте', то есть 'празднуйте это'.
Jack Crow Празднуйте что?
Cardinal Alba Ну, неизвестно.
Father Adam Guiteau Я подтвердил подлинность портрета. Он был написан в 1340 году. Объект — Валек, Ян Валек, родившийся в Праге в 1311 году. Он был священником, который восстал против церкви и возглавил чешских крестьян в восстании, фактически захватив несколько небольших городков. Валек был схвачен. Его обвинили в ереси и сожгли на костре. Но после его смерти ходили слухи, что его видели ночью. Говорили, что он убивал живых, чтобы пить их кровь. Её могилу вскрыли, и она оказалась пустой. Это первый известный случай вампиризма.
Cardinal Alba Священник. Валек не похож на других Мастеров, которых вы когда-либо преследовали. Он первый и самый могущественный. Среди наших истребителей ты единственный, кто встретил Валека и выжил.
Jack Crow Я снова выхожу. Разрешите оставить это при себе?
Cardinal Alba Джек, я держал связь с Римом. Ватиканский совет просит вас сформировать новую команду.
Jack Crow Нет времени.
Cardinal Alba Вы должны вернуться в Монтерей, набрать новых членов команды и попробовать снова, когда вы будете в полной боевой готовности. Отец Адам будет сопровождать вас и займет место покойного Отца Джованни.
Jack Crow Не думаю.
Cardinal Alba Джек. Джек. Это не обсуждается.
Jack Crow Валек — первоисточник болезни, первый вампир, созданный Католической церковью.
Father Adam Guiteau По случайности.
Jack Crow Заткнись, f###! Это была твоя битва, кардинал. Теперь она моя.
Cardinal Alba Джек? Джек! Если ты откажешься подчиняться правилам, операция будет отменена, финансирование прекращено.
Jack Crow У тебя есть идея, как этот Валек знает мое имя?
Cardinal Alba [к Отцу Адаму] Держись рядом с ним.
Father Adam Guiteau Сведения противоречивы, но речь идёт об обратном экзорцизме. Тело уничтожено, но одержимая душа осталась. Экзорцизм превратил Валека в существо с мёртвым телом, но живущее дальше
Jack Crow Вампир.
Father Adam Guiteau Вампир. Истории про чёрный крест — правда. Его использовали при экзорцизме Валека, а потом отправили в Рим. Этот крест известен как крест Берзье. Потом его переправили в Новый Свет. Годами его перевозили из одной испанской миссии в другую. Точное местоположение держали в секрете даже от Ватикана. Сотни лет он считался утерянным. А недавно кардинал Альба узнал имя единственного живого священника, который знал, где крест. Отец Джозеф Молина. Кардинал Альба и я приехали в США, чтобы найти отца Молину и вернуть крест Берзье. Это всё, что я знаю.
Jack Crow Ты хороший человек, падре. Добро пожаловать в команду.
Father Adam Guiteau Господи, прости меня.
