Valek
Ты с нами, Кроу?
Valek
[поднимает руки спокойно]
Дай мне крест.
Jack Crow
[саркастично]
Этот крест? Позволь спросить — через 600 лет как там твой х#й? Всё ещё на уровне?
[Валек угрожающе приближается]
Valek
[бросается на Джека]
Крест!
[Прыгает, но Джек наносит удар крестом в конце]
[Прижимает Валека к стене, продолжая колоть крестом]
Valek
[расправляет руки насмешливо]
Джек.
[Джек бьёт его деревянной доской]
[Бьёт ещё одной доской, но без эффекта]
Valek
[бьёт Джека крестом через комнату]
Джек. Ты меня не убьёшь.
[Начинает вынимать крест из тела, крича от боли. Джек сносит деревянную балку, крыша обрушивается, обнажая Валею на солнце. Тот загорается и кричит от агонии]
[Валек сгорает и взрывается огненным шаром]
[вздыхает]