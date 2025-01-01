[Джек Кроу, избитый Валеком, приходит в сознание и обнаруживает, что его душат и привязали к капоту его грузовика; появляется кардинал Альба, который перешёл на тёмную сторону]

[Смеётся]

Cardinal Alba По твоему выражению лица вижу, что ты не понял, зачем я здесь. Прости, Джек, если разочарую тебя. С годами, когда смерть близится, начинаешь сомневаться... в своей судьбе. И я понял, что моя — пустая. "Есть ли бог? Есть ли рай?" Я больше не могу дать на это ответ. Я не видел чудес, не имел видений, а мысль о смерти пугает меня. Я понял, что у меня есть лишь один... выход, и я заключил сделку. С дьяволом, если хочешь.

Jack Crow Ты, чёрт возьми, настоящая куча собачьей л****, кардинал.

Cardinal Alba Да, именно так.

[смеётся]

Cardinal Alba Верно, Джек, и я с этим смирился. После того, как я отдам Валеку то, что он хочет, он выполнит нашу сделку. И я стану одним из его... новых детей. Красиво, не правда ли?

[Джек плюёт в лицо кардиналу]

Cardinal Alba Вечная жизнь... бессмертие... способны изменить твоё сердце.

[Валек смотрит на Джека]

Jack Crow ... докажи-ка, что ты можешь меня уделать. Давай, развяжи меня. Давай. Ты, сра##й модник с палочкой. Иди сюда.

Valek Джек...

Jack Crow Давай. Пять минут — и можешь меня немного укусить. Тебе бы понравилось, видеть меня связанного, да?

Valek Что заставит тебя замолчать?

Jack Crow Давай. Развяжи меня, тварь!

Valek Возможно, это поможет.

[Появляется Катрина, теперь легион нежити и одна из новых детей Валека, злобно смеётся после того, как наконец напилась от Монтои]

Valek Похоже, твоя подруга теперь одна из моих детей.

[Джек насмехается]