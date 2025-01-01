[первые слова]

Эми Брауэр Джеймс, что ты делаешь?... Не мог бы ты сказать, что именно ты делаешь?

[он игнорирует её, выбирая вещи с полок и кладя их в коробку]

Эми Брауэр Джеймс, мне кажется, нам стоит поговорить. Я была бы признательна, если бы ты сказал *хотя бы что-то*.

Джеймс Брауэр Тебе нравится эта пластинка?

Эми Брауэр Что?

Джеймс Брауэр Эта пластинка — тебе нравится?

Эми Брауэр Мне нравится?

Джеймс Брауэр Если нравится — оставлю. Если нет — заберу с собой.

Эми Брауэр Джеймс — что ты делаешь?

Джеймс Брауэр Я просто пытаюсь понять, кому из нас эта пластинка нравится больше. Если тебе нравится — оставляй. Если нет — заберу я. Думаю, яснее не скажешь.

Эми Брауэр Пластинка твоя, я дарила её тебе на день рождения.

Джеймс Брауэр Да. Но тебе она нравится?

Эми Брауэр ...Нет, Джеймс. Мне эта пластинка не нравится.