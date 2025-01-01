[первые слова]
Эми Брауэр
Джеймс, что ты делаешь?... Не мог бы ты сказать, что именно ты делаешь?
[он игнорирует её, выбирая вещи с полок и кладя их в коробку]
Эми Брауэр
Джеймс, мне кажется, нам стоит поговорить. Я была бы признательна, если бы ты сказал *хотя бы что-то*.
Джеймс Брауэр
Тебе нравится эта пластинка?
Эми Брауэр
Что?
Джеймс Брауэр
Эта пластинка — тебе нравится?
Эми Брауэр
Мне нравится?
Джеймс Брауэр
Если нравится — оставлю. Если нет — заберу с собой.
Эми Брауэр
Джеймс — что ты делаешь?
Джеймс Брауэр
Я просто пытаюсь понять, кому из нас эта пластинка нравится больше. Если тебе нравится — оставляй. Если нет — заберу я. Думаю, яснее не скажешь.
Эми Брауэр
Пластинка твоя, я дарила её тебе на день рождения.
Джеймс Брауэр
Да. Но тебе она нравится?
Эми Брауэр
...Нет, Джеймс. Мне эта пластинка не нравится.
Джеймс Брауэр
Тогда я её заберу.