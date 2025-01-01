Меню
Цитаты из фильма Один - одинокое число

Цитаты из фильма Один - одинокое число

[первые слова]
Эми Брауэр Джеймс, что ты делаешь?... Не мог бы ты сказать, что именно ты делаешь?
[он игнорирует её, выбирая вещи с полок и кладя их в коробку]
Эми Брауэр Джеймс, мне кажется, нам стоит поговорить. Я была бы признательна, если бы ты сказал *хотя бы что-то*.
Джеймс Брауэр Тебе нравится эта пластинка?
Эми Брауэр Что?
Джеймс Брауэр Эта пластинка — тебе нравится?
Эми Брауэр Мне нравится?
Джеймс Брауэр Если нравится — оставлю. Если нет — заберу с собой.
Эми Брауэр Джеймс — что ты делаешь?
Джеймс Брауэр Я просто пытаюсь понять, кому из нас эта пластинка нравится больше. Если тебе нравится — оставляй. Если нет — заберу я. Думаю, яснее не скажешь.
Эми Брауэр Пластинка твоя, я дарила её тебе на день рождения.
Джеймс Брауэр Да. Но тебе она нравится?
Эми Брауэр ...Нет, Джеймс. Мне эта пластинка не нравится.
Джеймс Брауэр Тогда я её заберу.
Chalkboard [написано мелом на доске, пока Эми проходит через пустую лекционную аудиторию мужа] Дядя Виггли — неоклассик
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
