Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Туман Цитаты из фильма Туман

Цитаты из фильма Туман

Kathy Williams Сэнди, ты единственный человек, кого я знаю, кто может сказать «Да, мэм» так, что это звучит как «пош###».
Sandy Fadel Да, мэм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[запись промо K-A-B только что замедлилась]
Blake's Voice Это то, с чем живёшь, как с альбатросом на шее. Нет, скорее как с жерновом. Чёртовым жерновом, клянусь! Чёрт их всех возьми!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Мистер Мэйчен 11:55, почти полночь. Достаточно времени для ещё одной истории. Ещё одна история перед двенадцатью, чтобы согреться. Через пять минут наступит 21 апреля. Сто лет назад, 21 апреля, в водах у Спиви-Пойнт маленькое клиперное судно направлялось к берегу. Вдруг из ночи поднялся туман. На мгновение они ничего не видели, даже шагу не могли ступить. Затем они увидели свет. Чёрт возьми, это был огонь, горевший на берегу, достаточно яркий, чтобы пробиться сквозь клубы тумана. Они взяли курс на свет. Но это был просто костёр, такой же, как этот. Корабль разбился о скалы, корпус разломился пополам, мачты сломались, как палки. Обломки затонули вместе со всеми людьми на борту. На дне моря лежала «Элизабет Дейн» с экипажем, их лёгкие были полны солёной воды, глаза открыты и смотрели в темноту. А сверху, так же внезапно, как и появился, туман поднялся, отступил обратно через океан и больше не возвращался. Но рыбаки, их отцы и деды рассказывают, что когда туман вернётся в залив Антонио, люди на дне моря, у воды у Спиви-Пойнт, поднимутся и будут искать костёр, что привёл их к тёмной, ледяной смерти.
[звон колоколов вдали]
Мистер Мэйчен 12:00, 21 апреля.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stevie Wayne Я не знаю, что сегодня произошло в Антонио-Бэй. Что-то вышло из тумана и пыталось нас уничтожить. В один момент оно просто исчезло. Но если это было не просто кошмаром, и если мы не проснёмся в безопасности в своих кроватях, оно может вернуться. Всем кораблям в море, кто слышит мой голос — смотрите через воду, в темноту. Ищите туман.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elizabeth Solley Слушай, я никогда раньше не голосовала. Просто хочу быть осторожной. Можно я тебя кое-что спрошу?
Nick Castle Конечно
Elizabeth Solley Ты странный?
Nick Castle Да, я странный. Да, я странный.
Elizabeth Solley Ты странный. Слава богу, что ты странный. Последний был такой нормальный, что аж противно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kathy Williams Ты сегодня будешь читать благословение, отец?
Father Malone На заливе Антонио лежит проклятье.
Sandy Fadel Значит, это "нет"?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Отец Мэлоун [чтение из дневника Патрика Мэлоуна] "9 декабря: Сегодня вечером впервые встретился с Блейком. Он стоял в тени, чтобы я не мог ясно разглядеть его лицо. Какая мерзкая болезнь это. Он богатый человек с проклятым недугом, но это не мешает ему пытаться улучшить своё положение и положение своих товарищей в колонии. 11 декабря: Предложение Блейка простое. Он хочет покинуть остров Танзиер и переселить всю колонию чуть севернее отсюда. Он купил клиппер под названием «Элизабет Дейн» на часть своего состояния и просит лишь разрешения поселиться здесь. Мне нужно уравновесить свои чувства жалости и сострадания к этому несчастному человеку с отвращением при мысли о лепрозории всего в миле отсюда. 20 апреля: Сегодня вечером мы были шестеро. С полуночи до часу ночи мы планировали смерть Блейка и его товарищей. Я убеждаю себя, что золото Блейка позволит построить церковь, и наше небольшое поселение превратится в городок, но это не утешает ужас, который я чувствую, будучи соучастником убийства. 21 апреля: Дело сделано. Блейк последовал за нашим ложным огнём на берегу, и корабль разбился о скалы у мыса Спиви. Нам помог неземной туман, словно посланный Небесами, хотя Бог не имел никакого отношения к нашим действиям сегодня ночью. Завтра золото Блейка будет изъято, но да простит нас Господь за содеянное." Я больше не мог читать.
Сэнди Фейдел Ваш дед умел подбирать слова.
Отец Мэлоун Сегодняшний праздник — кощунство. Мы чествуем убийц.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[по телефону]
Stevie Wayne Ты всего лишь голос в трубке.
Dan O'Bannon А ты — просто голос на радио. Мы были бы идеальной парой. Позволь мне пригласить тебя на ужин, и я докажу это.
Stevie Wayne Извини, Дэн. Мое понятие о совершенстве — это голос в трубке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stevie Wayne Ну, наверное, мои приборы ошибаются. У меня ветер дует прямо с востока. А какой такой туман может идти против ветра?
Dan O'Bannon Ты меня достал.
Stevie Wayne Не уверен, что я тебя хочу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Беннетт закончил работу в церкви]
Bennett Ну, я закончил. Спокойной ночи, отец.
Father Malone Спокойной ночи, Беннетт. Мне нужно, чтобы ты пришёл завтра в четыре.
Bennett Конечно. Отец, можно мне зарплату?
Father Malone Э... лучше приходи завтра в шесть вместо четырёх.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tommy Wallace Она с ума сошла. Там никакого тумана нет.
[другие мужчины разговаривают]
Tommy Wallace Там никакого тумана нет.
[продолжение разговора]
Tommy Wallace Там никакого тумана нет.
[через мгновение появляется туман]
Tommy Wallace Эй, там туман пошёл.
Al Williams Ладно, я уже достаточно пьян. Пойдём назад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Father Malone Почему не шесть, Блейк? Почему не я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stevie Wayne [говорит истерично по рации] В тумане что-то есть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stevie Wayne [говорит по телефону] Дэн, где сейчас этот туман?
Dan O'Bannon Он должен быть прямо у моего порога.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Castle Ты это чувствуешь?
Dr. Phibes Я расскажу тебе, что случилось...
Nick Castle Здесь только что стало холодно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy Мам, проснись, посмотри, что я нашёл на пляже!
Stevie Wayne [сонно] Эндрю. Я тебя люблю. Но иногда ты настоящий п###ц.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elizabeth Solley [Ник и Элизабет находятся на борту The Sea Grass] Со мной что-то всегда происходит. Я — несчастье.
Nick Castle Я не верю в удачу — ни в хорошую, ни в плохую. Вообще ни во что особо не верю. Но однажды действительно что-то случилось. Мой отец был рыбаком. Он управлял траулером у рифа Уитли. Однажды ночью, поздно возвращался домой. Он был за рифом, рядом со Спайви-Пойнт. Он посмотрел на ветер и увидел бриг под короткими парусами, который шел прямо на него. Он связался по рации, но ответа не было. На палубе никто не двигался, но бриг шел своим курсом. Мой отец и двое его помощников поднялись на бриг — Риза Джейн. На борту никого не было. На столе была еда и горячая чашка кофе. Но под чашкой жестяная подставка проржавела и приросла к столу. И тут отец заметил одну вещь. Это был золотой дублон, отчеканенный в Испании в 1867 году. Он поднял монету, положил в нагрудный карман куртки и застегнул молнию. Приехал домой, рассказал нам эту историю и расстегнул карман, чтобы отдать мне монету. А ее там не было.
Elizabeth Solley [открывается дверца шкафчика, выпадают карты] Думаю, я сейчас поеду в Ванкувер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stevie Wayne Я не знаю, что случилось сегодня ночью в Антонио Бэй. Из тумана вышло что-то и попыталось нас уничтожить. А потом вдруг исчезло. Но если это был не кошмар, и мы не проснёмся в безопасности в наших постелях, оно может вернуться. Всем кораблям в море, кто слышит мой голос, смотрите через воду, в темноту. Ищите туман.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Phibes Вода ведёт себя как лёд. Тело целиком разлагалось бы год, а то и дольше, если оно лежит достаточно глубоко и холодно.
Nick Castle Но он был на лодке. Он был под палубой.
Dr. Phibes Нет. Дик Бакстер умер в океане. Помнишь тех трёх ребят в прошлом октябре, что ныряли у старой лодки у мыса? Мы их нашли — они были там неделю, может, десять дней. Клянусь, он там лежит дольше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[имеется в виду голос Стиви Уэйн по радио]
Al Williams Чёрт возьми, как бы я хотел с ней познакомиться.
Dick Baxter Однажды видел её в магазине.
Al Williams Да?
Dick Baxter Ты уж точно хотел бы с ней познакомиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Castle Как человек может утонуть, не коснувшись воды?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[патологоанатом, доктор Файбс, только что осмотрел тело Дика Бакстера]
Dr. Phibes Что, чёрт возьми, там произошло?
Nick Castle Всё было покрыто ржавчиной. Казалось, что лодка долго стояла в воде и набирала воду. Он был внизу, возле койки.
Dr. Phibes Ник, его раны покрыты водорослями, лёгкие полны воды, а под ногтями — ил. Я тебе говорю, три дня назад я видел Дика Бакстера в Салинас. А теперь он лежит на столе, как будто месяц пробыл под водой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stevie Wayne Заходи внутрь и запирай двери. Закрой окна. В тумане что-то есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stevie Wayne Моего сына затянуло! Вытащите его из тумана! Пожалуйста, кто-нибудь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дик Бакстер Её сын играет в Литтл Лиге с моим младшим братом.
Эл Уильямс Она мать?
Дик Бакстер Я думал, ты счастлив в браке.
Эл Уильямс Не настолько счастлив.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stevie Wayne [по радио] Это K.A.B., Антонио Бэй. Стиви Уэйн передаёт сигнал через море. Мужчинам с «Си Грасс», что в пятнадцати милях отсюда — тёплый привет и будьте на чеку, там туман подступает с востока. А пока расслабьтесь со мной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stevie Wayne [по радио] Сейчас ровно полночь, и начался час ведьм. С вами Стиви Уэйн, на вершине мира в эту ночь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kathy Williams Мы раздадим свечи и начнём шествие. А потом я пойду домой и отключусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Файбс записывает результаты вскрытия тела Дика Бакстера]
Dr. Phibes Признаки глубоких проникающих ран в каждую глазницу, с повреждением черепной полости. Также рваные порезы на лице. Правая часть горла раздавлена. Грудная клетка сжата, лёгкие наполнены жидкостью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stevie Wayne [по радио] Я — Стиви Уэйн. И если у тебя сейчас нет никаких дел, я буду здесь играть музыку всю ведьмовскую ночь. Даже если дела есть — оставь меня включённой ненадолго, а я постараюсь сделать то же для тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stevie Wayne Надеюсь, никто больше там, в тумане, не потеряется. Я скоро вернусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Father Malone Дальше прятаться нельзя.
Kathy Williams Ну, мы должны попытаться!
Father Malone Куда бы мы ни пошли, оно нас найдёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sandy Fadel Я не думаю, что тебе стоит выходить туда.
Kathy Williams О, я как раз считаю, что именно этим мне и следует заняться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stevie Wayne Это прозвучит странно, но я видела туман прошлой ночью далеко в океане. Он светился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Японский и китайский «Доктора Хаусы» лечат так, что западный Грегори бы удивился — ловите 2 крутых хита на вечер
Эдди Мёрфи уже не тот: свежая комедия с его участием получила провальные 33% свежести и презрительное «фи» от зрителей
ТНТ подготовил одну из самых неожиданных комедий года: особенно понравится фанатам Лагашкина
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом
ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название
«Все шансы стать одним из лучших»: свежее аниме от Netflix штурмует топы — на IMDb рейтинг взлетел до колоссальных 8,7 баллов
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше