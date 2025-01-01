[первые слова]
Мистер Мэйчен
11:55, почти полночь. Достаточно времени для ещё одной истории. Ещё одна история перед двенадцатью, чтобы согреться. Через пять минут наступит 21 апреля. Сто лет назад, 21 апреля, в водах у Спиви-Пойнт маленькое клиперное судно направлялось к берегу. Вдруг из ночи поднялся туман. На мгновение они ничего не видели, даже шагу не могли ступить. Затем они увидели свет. Чёрт возьми, это был огонь, горевший на берегу, достаточно яркий, чтобы пробиться сквозь клубы тумана. Они взяли курс на свет. Но это был просто костёр, такой же, как этот. Корабль разбился о скалы, корпус разломился пополам, мачты сломались, как палки. Обломки затонули вместе со всеми людьми на борту. На дне моря лежала «Элизабет Дейн» с экипажем, их лёгкие были полны солёной воды, глаза открыты и смотрели в темноту. А сверху, так же внезапно, как и появился, туман поднялся, отступил обратно через океан и больше не возвращался. Но рыбаки, их отцы и деды рассказывают, что когда туман вернётся в залив Антонио, люди на дне моря, у воды у Спиви-Пойнт, поднимутся и будут искать костёр, что привёл их к тёмной, ледяной смерти.
[звон колоколов вдали]
Мистер Мэйчен
12:00, 21 апреля.