George Билли, Билли, Билли... они... они зовут подкрепление.

Billy Погоди, погоди. Какого х#я ты меня назвал? Ты только что сказал моё чёртово имя?

George Когда?

Billy Я с ума сейчас схожу или он реально только что сказал моё имя?

Cafe Manager Он реально сказал твоё имя.