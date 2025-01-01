DominicТайни? Этот парень... этот Питер. Питер, да? Питер. Если он хоть шевельнётся, дырку в затылке ему продырявь.
PeteДжек, тебе лучше надеяться, что он меня убьёт.
TimНу я лучше с иностранцем буду, чем с задним пиратом.
[Керри показывает Тимми фигу]
DekeНу хоть знаешь, что задний пират твой зад прикроет.
[Все смеются]
[первые реплики]
JackИ взамен на эту невероятную возможность, которую я вам даю, я когда-нибудь попрошу у каждого из вас одну услугу. Если кто-то здесь думает, что есть хоть малейший шанс не отплатить за эту услугу, пусть чертовски быстро идёт к чёртовой двери, чтобы у него задница загорелась.
JackВремя — это самое дорогое, что у нас есть. И вернуть его нельзя.