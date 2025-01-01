Меню
Цитаты из фильма Бессмертные

Цитаты из фильма Бессмертные

Dominic Тайни? Этот парень... этот Питер. Питер, да? Питер. Если он хоть шевельнётся, дырку в затылке ему продырявь.
Pete Джек, тебе лучше надеяться, что он меня убьёт.
Tim Ну я лучше с иностранцем буду, чем с задним пиратом.
[Керри показывает Тимми фигу]
Deke Ну хоть знаешь, что задний пират твой зад прикроет.
[Все смеются]
[первые реплики]
Jack И взамен на эту невероятную возможность, которую я вам даю, я когда-нибудь попрошу у каждого из вас одну услугу. Если кто-то здесь думает, что есть хоть малейший шанс не отплатить за эту услугу, пусть чертовски быстро идёт к чёртовой двери, чтобы у него задница загорелась.
Jack Время — это самое дорогое, что у нас есть. И вернуть его нельзя.
Benny Hayes Это правда?
Pete Что?
Benny Hayes Что ты тоже на исходе?
Pete Думаешь, эта лысина — модный приговор? Рак.
Jack Я больше не буду пешкой. Я — король!
Dominic Хотя бы на один день.
[выстрелы]
Jack Какого хрена ты жив?
Dominic Эй, выглядишь неплохо для мёртвого, Джек.
Jack Знаешь, Дом, осознание своей смерти — это очень освобождающий опыт.
Jack Ты же понимаешь, что брать деньги у этой организации и оставлять их в живых — очень мутное дело в будущем.
Dominic Ты, п#д#р!
Jack Доминк, не обижай меня.
Dominic Флоренс? Видишь того хиппи там? Если он хоть моргнёт или дрогнет — снеси ему башку!
George Билли, Билли, Билли... они... они зовут подкрепление.
Billy Погоди, погоди. Какого х#я ты меня назвал? Ты только что сказал моё чёртово имя?
George Когда?
Billy Я с ума сейчас схожу или он реально только что сказал моё имя?
Cafe Manager Он реально сказал твоё имя.
Billy Ты только что сказал моё чёртово имя! Идиот! Ты чёртов му... Погоди, я сказал идиот? Прости... ДЖОРДЖ! Прости.
Billy Эй, Джордж, не мог бы ты зайти сюда и сделать ещё хуже?
George Я решил проверить, поэтому пошёл в библиотеку, и выяснилось, что Пиноккио — врун.
Billy Да. Вот почему его нос вырос.
George Ты тоже ходил?
Billy Нет, я просто много времени провожу в библиотеке.
George Правда? В какую? Потому что, типа, я был в каждой на экскурсии.
Billy Юридический факультет Гарварда.
George Серьёзно? Это в центре города?
Billy Эй, Джордж, твоя девушка — наркоманка...
George Нет, она нет. Она — Клеопатра.
Deke Что с тобой не так.
Gina Walker Сиськи. Минус пять очков. Рак груди.
Mifune Всё прошло по плану?
Jack Ну, я бы предпочёл не получить пулю в лицо, но в остальном всё закончилось как надо.
Mifune Теперь мы понимаем противоречие между долгом и чувствами, не так ли?
[последние слова]
Jack [Джордж видит беременную пару] Давай, Джордж.
