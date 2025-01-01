[первые слова]

Narrator Это Аппиева дорога, самая известная дорога, ведущая в Рим, как и все дороги ведут в Рим. По этой дороге маршируют её завоевательные легионы. Имперский Рим — центр империи, бесспорный хозяин мира. Но с этой властью неизбежно приходит и коррупция. Ни один человек не уверен в своей жизни, личность находится во власти государства, убийство заменяет справедливость. Правители покорённых народов сдают своих беспомощных подданных в рабство. И высшие, и низшие становятся римскими рабами, римскими заложниками. Нет спасения от кнута и меча. Что какая-либо сила на земле сможет поколебать основы этой пирамиды власти и коррупции, человеческих страданий и рабства — кажется немыслимым. Но за тридцать лет до этого дня произошло чудо. На римском кресте в Иудее умер Человек, чтобы сделать людей свободными, чтобы распространить Евангелие любви и искупления. Скоро этот скромный крест заменит гордые орлы на вершинах победоносных римских штандартов. Это история той бессмертной борьбы. Летом 64 года нашей эры, во времена царствования антихриста, известного истории как император Нерон, победоносная Четырнадцатая легиция возвращается в Рим под командованием Марка Виниция.