Petronius[в его прощальном письме Нерону]Нерону, императору Рима, властелину мира, божественному понтифику. Я знаю, что моя смерть станет для тебя разочарованием, ведь ты хотел оказать мне эту услугу лично. Родиться при твоём правлении — ошибка, но умереть при нём — радость. Я могу простить тебе убийство жены и матери, сожжение нашего любимого Рима, осквернение нашей страны вонью твоих преступлений. Но одно я простить не могу — скуку от прослушивания твоих стихов, твоих второсортных песен, твоих посредственных выступлений. Придерживайся своих особых талантов, Нерон — убийства и поджоги, предательства и террора. Калечь своих подданных, если нужно; но последним вздохом умоляю — не калечь искусство. Прощай, но больше не пиши музыку. Жестоко обращайся с народом, но не утомляй его, как ты утомил до смерти своего друга, покойного Гая Петрония.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Маркус Виниций[о том, что христиан обвиняют в поджоге Рима]Народ не поверит в такую ложь!
ПетронийНо они верят. Люди поверят любой лжи, если она достаточно фантастична.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero[так как никто из его ближайших людей не умрёт за него из-за гнева толпы из-за пожара в Риме]Я окружён евнухами!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
NarratorЭто Аппиева дорога, самая известная дорога, ведущая в Рим, как и все дороги ведут в Рим. По этой дороге маршируют её завоевательные легионы. Имперский Рим — центр империи, бесспорный хозяин мира. Но с этой властью неизбежно приходит и коррупция. Ни один человек не уверен в своей жизни, личность находится во власти государства, убийство заменяет справедливость. Правители покорённых народов сдают своих беспомощных подданных в рабство. И высшие, и низшие становятся римскими рабами, римскими заложниками. Нет спасения от кнута и меча. Что какая-либо сила на земле сможет поколебать основы этой пирамиды власти и коррупции, человеческих страданий и рабства — кажется немыслимым. Но за тридцать лет до этого дня произошло чудо. На римском кресте в Иудее умер Человек, чтобы сделать людей свободными, чтобы распространить Евангелие любви и искупления. Скоро этот скромный крест заменит гордые орлы на вершинах победоносных римских штандартов. Это история той бессмертной борьбы. Летом 64 года нашей эры, во времена царствования антихриста, известного истории как император Нерон, победоносная Четырнадцатая легиция возвращается в Рим под командованием Марка Виниция.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PetroniusНедостаточно хорошо жить. Нужно хорошо умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius[когда христиане идут в арену, поют]Эти люди умеют умирать, Нерон. В смерти ты заквичишь, как свинья!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius[говорит о Нероне]Новая жена, Поппея, звучит интересно — куртизанка для императрицы?
Petronius[саркастично-юмористически]Дорогой командир, какое пролетарское наблюдение. Ты должен понять, что у женщины нет прошлого, когда она спаривается с Богом.
PoppaeaГлупо убивать тех, кого ненавидишь, ведь мёртвые уже не чувствуют боли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petronius[после того, как увидел Рим в огне]Теперь, действительно, у Нерона есть место в истории.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NeroПоппея, одна женщина не должна судить другую. Для этого у неё нет нужных гормонов. Ха-ха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius[Лигии про Павла]Этот философ с лицом нищего не должен забивать тебе голову такой ерундой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Поппея[при входе Марка]Как всегда, твой вход гордый и надменный.
Марк ВиницийЯ пришёл гордо, так быстро, как только могли мои руки и колени.
ПоппеяИ, как всегда, саркастична и неприступна.
Марк ВиницийТак радостно, так неприступно? Никогда в жизни меня так легко и мастерски не разбивали.
ПоппеяВерю всему, кроме слова «разбивали».
Поппея[намекающе, потягивая вино]Я бы хотела разбить тебя, Марк.
Марк ВиницийКак паук, который съедает самку, когда она становится не нужна?
Поппея[намекающе]Ммм-хмм — что-то в этом роде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ПетронийРим дал миру справедливость и порядок. Подпишись под этим, и римская справедливость получит удар... от которого, возможно, уже не оправится. Осуди этих христиан — и сделаешь из них мучеников... и обеспечишь им бессмертие. Осуди их, и в глазах истории... ты осудишь самого себя.
НеронКогда я закончу с этими христианами, Петроний... история не будет уверена, что они когда-либо существовали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NeroПетроний, посмотри, что я создал! Тигеллин, мой плащ скорби. Терпнос, лиру. История оценит мою песню, Петроний. Будет ли она достаточно великой для этого момента? Меня охватывает страх, что она не будет достаточно великой.
PetroniusТы будешь достоин этого зрелища, как зрелище достойно тебя.
NeroТы ободряешь меня, Петроний. Но я знаю, что должен соревноваться с теми, кто пел о пожаре Трои. Моя песня должна быть величественнее, как и Рим великее Трои.
[поёт]
NeroТишина, вы сферы, Затихните, мчащиеся звёзды, Раскройте небесные своды надо мной, Вот теперь, наконец, я вижу Олимп, И свет с его вершины Освещает меня, Я единый с богами, бессмертен, Я — Нерон, Художник, творящий огнём, Чтобы сбылись мечты моей жизни, В пламя отдаю прошлое, В пламя и прах, Прими этот Рим, О, забери её, пламя, Сожги её, как горн, Гореть, древний Рим, Гореть, гореть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Нерон[когда христиане выходят на арену умирать]Они поют!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero[узнав о смерти Петрония]Я никогда ему этого не прощу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero[умирает]О, как скучна и безвкусна будет для них жизнь без меня. Как им взглянуть в такой мир? Как им это вынести?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius[видя могучего Урсуса впервые]Да с одной рукой, связанной за спиной, ты за час пятьдесят нубийцев уложишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NeroОни раздражают меня, эти люди. Они меня раздражают! Я для них живу или они для меня?
PetroniusК сожалению, Цезарь, как правителю, тебе нужны подданные, чтобы управлять. Множество народа — необходимое зло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NeroМое пламя горит недостаточно ярко. И знаешь почему? Я никогда не видел горящего города. Ты говорил, что чтобы воссоздать опыт, нужно его пережить. У скульптора есть модель. У меня ее не было.
PetroniusСжечь город, чтобы создать эпопею — это слишком далеко зашедший принцип искусства ради искусства.
NeroВесна скоро кончится. Начнется летняя жара. Какие вони поднимутся из Рима?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NeroКогда я играю и пою, у меня возникают видения того, о чём я и не мечтал. Мир — мой. И мне решать, как ему быть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PetroniusПусть будущие века, оглядываясь назад, смотрят на Нерона с изумлением и восхищением. Пусть история скажет: Нерон, владыка мира. Нерон, бог, сжёг Рим, потому что был силён, как Юпитер. Он так любил поэзию, что пожертвовал Римом ради песни. История не должна говорить, что пожар был хорош, но она обязана сказать, что он был грандиозен и необычен.
NeroЯ не хотел становиться чудовищем. Боги так решили!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PetroniusВчера я мог пойти к толпе и сказать им, что Рим сжёг Нерон. Я мог предложить им нового императора — генерала Гальбу... и оставить свой след в истории. Но я этого не сделал. Знаешь почему, Эвнице? Потому что я люблю Нерона? Нет, он вызывает у меня отвращение. Нет, просто по привычке... я стал довольствоваться ролью развесёлого циника... эгоистичного наблюдателя, который оставляет другим право менять мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NeroДорогая Поппея, одна женщина никогда не должна судить другую. Для этого у неё нет ни сил, ни способностей. Ха-ха-ха. Забавно, Петроний, не правда ли?
PeterПовинуйтесь тем, кто вас управляет, и законам, по которым они управляют. Даже если вы страдаете от жестокости и видите злодеяния, превышающие ваше понимание, не угрожайте насилием в ответ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PeterКак сказал Иисус, говорю вам: если кто ударит тебя по правой щеке, подставь и другую. Люби ближнего своего, как самого себя. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Люби врагов своих. Благословляй проклинающих тебя. Делай добро ненавидящим тебя. Молись за обижающих и гонящих тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus ViniciusТвой доблестный грек привёл меня к Лигии и к рою идиотов. Их чёрный мёд душил меня в горле, и я произнёс слова, которые и во сне не думал сказать. За их мамонтовую глупость меня следовало бы разломать пополам и по частям бросить в канализацию. Заинтересован?
PetroniusВ некотором роде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus ViniciusМне кажется, у тебя Бог — плачущий нищий. Бог рабов, пришельцев и изгнанников, таких как ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ПетронийЯ чувствую новое беспокойство у Нерона. Он уже некоторое время меня избегает.
ЭунисаВаше Превосходительство, что-то тревожит вас?
ПетронийУдвоенная стража, а вчера Тигеллин и отряд его мясников уехали в Рим. Я ощущаю странный и тяжёлый ветер перемен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PoppaeaЯ утешала себя мыслью о твоей смерти. Я ласкала твою безглавую голову, проводя пальцами по волосам, заставляя тебя улыбаться и хмуриться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NeroМузыка открывает для меня новые миры. Откидывает завесу новых наслаждений. Я вижу Олимп, и дует ветерок с заземного края. И в эти мгновения — я, бог, чувствую себя таким же ничтожным, как пыль.
PoppaeaЯ не понимаю, что ты имеешь в виду. Но мой — рот здесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NeroПетроний, прости, если я в последнее время обошёл тебя вниманием. Я был погружён в своё гениальное творчество без меры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NeroТы думаешь, я не знаю, что в Риме есть люди, которые называют меня матерьюубийцей, убийцей жён? Монстром? Тираном? Но есть кое-что, чего они не понимают. Человеческие поступки могут быть жестоки, а сам человек — не жесток.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NeroНарод получит свою месть. Я торжественно провозглашаю: вина за поджог нашего любимого города лежит на мерзкой секте, что зовёт себя христианской. Они распространяют ложь, что Рим сжёг Нерон. Я истреблю этих преступников с мерой, соответствующей величине их преступления. Их наказание станет предупреждением. Зрелищем ужаса для всех злодеев везде и навсегда, кто посмеет навредить вам, Риму или вашему Императору — который любит вас.
PetroniusПостой, Нерон, прежде чем подписать этот указ. Рим подарил миру справедливость и порядок. Подпишешь — и римская справедливость получит удар, от которого не оправится. Осудишь этих христиан — сделаешь из них мучеников и обеспечишь им бессмертие. Осудишь их — и в глазах истории осудишь самого себя.
NeroКогда я покончу с этими христианами, Петроний, история не будет уверена, что они вообще существовали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NeroКогда музыка ласкает мою душу, я чувствую себя таким же нежным, как дитя в колыбели.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NeroЯ опечален, дорогой Петроний не здесь, чтобы видеть наше наслаждение, Виниций. «Хватит петь!» — говорил он.
Nero[поёт]На эти лилии я насыпаю, Красные розы на красные, Кроваво-красный прилив Накроет её молочно-белую плоть...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PoppaeaГосподин мой, я когда-нибудь разочаровывала вас в поиске новых наслаждений? Новых волнений?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PoppaeaТы выглядишь печальным и беспокойным, мой маленький чёрный друг. Но не грусти. Обещаю тебе редкую игру, чтобы твои одинокие рожки могли ласкать и нежить её.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lygia«Я не вижу ничего, что было бы не идеально». В ту ночь ты это сказал, хоть и был очень хищен, но тогда мое сердце, должно быть, подсказало мне: «Вот тот человек, которого ты полюбишь».
NeroНе отвратительно ли, когда обыденная коровья заботливость... заменяет огонь в женском теле? Ах, но какая пульсирующая чистота в огне. Мой новый Рим восстанет из чрева огня... извивающееся, корчащееся, дышащее пламя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NeroГоворят, что я сумасшедший. Я просто ищу. Плоскость и убогость обыденной жизни тяготят меня. Я ищу, потому что должен превзойти человека и в добром, и в злодеяниях. Я ищу, потому что должен быть выше человека — только так я стану высочайшим художником! Знаешь, почему я приговорил к смерти и жену, и мать? Чтобы возложить на врата мира неизвестного величайшую жертву, какую может принести человек. Теперь, думал я, двери откроются, и я увижу неизведанное. Пусть оно будет прекрасным! Или ужасным. Главное — чтобы оно было необычным!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PetroniusА что с Римом, что стоит уже тысячу лет? Ведь Божественный, старый Рим, наш Рим... грязный и величественный, но всё же наш любимый Рим... он всё ещё стоит.
Marcus ViniciusВсегда найдётся оружие, чтобы сбить легкомысленную голубку, друг мой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
TigellinusРим — море пламени. Оно горит от края до края.
NeroСлышите это? Это моя эпопея! Изменить лицо мира! Разрушать и создавать, и создавать заново. А теперь — к колесницам, все вы. Вы пойдёте со мной на костёр. Уже этой ночью вы услышите мою погребальную песнь над горящим Римом. Его пламя поднимет меня выше богов.
Nero[о разгневанной римской толпе]Петроний, ты не такой, как эти люди. Они думают, что ты их друг. Заговори с ними, пообещай им. Зерно, масло, вино.
PetroniusОни возьмут всё, Нерон, без твоего разрешения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
GuardРазговоры о мятеже и богохульстве, которые произносил человек по имени Пётр... против власти и божественности императора, были услышаны. Поэтому постановлено, что его отвезут на Ватиканский холм... где, как он признался, он произнёс свою первую проповедь... чтобы распять там и оставить в наказание для всех, кто впредь осмелится называть себя христианами.
PeterУмереть так, как умер наш Господь, — это больше, чем я заслуживаю.
GuardМы можем это исправить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PetroniusСегодня я устроил тебе ночлег в загородном доме Плауция. Он рядом с твоим лагерем.
Marcus ViniciusАул Плаутии, старый отставной генерал? Мрачновато. Знаю. И жена у него тоже не молода, да ещё и целомудренно-воспитанная. Но лучше, чем в палатке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NeroНу вот, теперь у тебя это так, как я написал. А теперь — сначала.
Nero[поёт]О, мерцающие огни, о, божественная сила, о, всесильные силы, приветствую...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LygiaЯ слышала, что женщины Британии и Галлии самые красивые.
Marcus ViniciusЛигия, должен сказать тебе, что женщины Британии намазываются жиром оленя.
LygiaТы сам, своими устами. Ужасные истории о завоеваниях и кровопролитиях.
Marcus ViniciusЗавоевания? А что такое завоевание? Это единственный способ объединить и цивилизовать мир под одной властью. Нужно пролить немного крови ради этого.
LygiaНет. Есть более мягкий и мощный способ. Без крови и войны. Без рабов и пленников, связанных цепями у твоих триумфальных колесниц, командир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus ViniciusЯ тебе скажу, Лигия. Ночь еще молода. Это место не достойно нашей первой встречи. Пойдем в дом Петрония. Там будет веселье, о котором ты и не мечтала. Танцоры, музыканты, певцы. Лучшие в Риме. Дом моего дяди построен самой Богиней Любви.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LygiaВот как завоеватель добивается женщины — покупает её, словно покорное животное. Какая же ложная уверенность должна быть у тебя в сердце и душе. В твоей мужественности, Марк Виниций, какой тайный презритель у тебя к самому себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus ViniciusЯ всего лишь тугодумный солдат. Что, чёрт возьми, такое раввин?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PetroniusПодними подбородок, Юнис. Ты когда-нибудь видел такую кожу, Марк? Повернись, медленно. Безупречные пропорции. Сложи руки за головой. Заставляет желать быть скульптором.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
EuniceНе выдавай меня, Господь мой. Бей меня, наказывай, но не высылай отсюда. Не отсылай меня от себя, Господь мой.
PetroniusНадень платье на оливковый пень — и мой бедный, необразованный племянник назвал бы это красотой. Я знаю твой несравненный вкус, Божество. И готов поспорить, что ты уже решил, даже отсюда, что у неё слишком узкие бёдра.