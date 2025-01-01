Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Камо грядеши? Цитаты из фильма Камо грядеши?

Цитаты из фильма Камо грядеши?

Petronius [в его прощальном письме Нерону] Нерону, императору Рима, властелину мира, божественному понтифику. Я знаю, что моя смерть станет для тебя разочарованием, ведь ты хотел оказать мне эту услугу лично. Родиться при твоём правлении — ошибка, но умереть при нём — радость. Я могу простить тебе убийство жены и матери, сожжение нашего любимого Рима, осквернение нашей страны вонью твоих преступлений. Но одно я простить не могу — скуку от прослушивания твоих стихов, твоих второсортных песен, твоих посредственных выступлений. Придерживайся своих особых талантов, Нерон — убийства и поджоги, предательства и террора. Калечь своих подданных, если нужно; но последним вздохом умоляю — не калечь искусство. Прощай, но больше не пиши музыку. Жестоко обращайся с народом, но не утомляй его, как ты утомил до смерти своего друга, покойного Гая Петрония.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Маркус Виниций [о том, что христиан обвиняют в поджоге Рима] Народ не поверит в такую ложь!
Петроний Но они верят. Люди поверят любой лжи, если она достаточно фантастична.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero [так как никто из его ближайших людей не умрёт за него из-за гнева толпы из-за пожара в Риме] Я окружён евнухами!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Narrator Это Аппиева дорога, самая известная дорога, ведущая в Рим, как и все дороги ведут в Рим. По этой дороге маршируют её завоевательные легионы. Имперский Рим — центр империи, бесспорный хозяин мира. Но с этой властью неизбежно приходит и коррупция. Ни один человек не уверен в своей жизни, личность находится во власти государства, убийство заменяет справедливость. Правители покорённых народов сдают своих беспомощных подданных в рабство. И высшие, и низшие становятся римскими рабами, римскими заложниками. Нет спасения от кнута и меча. Что какая-либо сила на земле сможет поколебать основы этой пирамиды власти и коррупции, человеческих страданий и рабства — кажется немыслимым. Но за тридцать лет до этого дня произошло чудо. На римском кресте в Иудее умер Человек, чтобы сделать людей свободными, чтобы распространить Евангелие любви и искупления. Скоро этот скромный крест заменит гордые орлы на вершинах победоносных римских штандартов. Это история той бессмертной борьбы. Летом 64 года нашей эры, во времена царствования антихриста, известного истории как император Нерон, победоносная Четырнадцатая легиция возвращается в Рим под командованием Марка Виниция.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petronius Недостаточно хорошо жить. Нужно хорошо умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius [когда христиане идут в арену, поют] Эти люди умеют умирать, Нерон. В смерти ты заквичишь, как свинья!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius [говорит о Нероне] Новая жена, Поппея, звучит интересно — куртизанка для императрицы?
Petronius [саркастично-юмористически] Дорогой командир, какое пролетарское наблюдение. Ты должен понять, что у женщины нет прошлого, когда она спаривается с Богом.
Marcus Vinicius [пожимая плечами] Ну, он наш император.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero [раздражённо] Почему ты на меня пялишся, Акта?
Acte Мой господин, я могу лишь сказать... когда всё это завершится последним солнцем, помни взгляд Акты.
Nero [насмешливо] Почему я должен тебя помнить?
Acte Никто не любит тебя так, как я.
Nero Приказываю тебе пр#к#т#ть меня любить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Возможно ли, что человек способен издать такой звук?
Petronius Да, когда его доводят до предела.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petronius [Нерон снова начинает петь, и голос у него ужасный] Тело Вакха, я это слушаю с самого утра!
Marcus Vinicius [с улыбкой] Похоже, сегодня он в ударе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Нерон раздражён толпой]
Nero Живу ли я для народа или народ живёт для меня?
Petronius Ты — солнце в их небе! А у солнца есть личная жизнь?
Nero У солнца есть ночь! А эти люди хотят, чтобы я светил каждый день — каждый час!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius [когда его спросили, как его армия победила галлов и бриттов] Мы сражались всей своей задницей! Попробуй как-нибудь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero [во время пожара в Риме] Ненасытная и неблагодарная толпа! Чего ей надо?
Petronius Справедливости.
Nero Ни одна толпа не хочет справедливости. Они жаждут мести.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petronius [Нерону] Гений, Божественный, должен держаться своих первоначальных мыслей по любому вопросу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лигия [Виницию, после того как он очнулся после драки с участием Урса и гладиатора Кротона] Урс хочет с вами поговорить.
Маркус Виниций [к Урсу] Да?
Урс [Виницию, обращаясь к нему в третьем лице] Прошу прощения у командира. Я убил его друга.
Маркус Виниций Ты убил Кротона? Ха-ха! Молодец! Я же говорил, ты станешь чемпионом! Старика грека тоже прикончил?
Урс Другой человек исчез.
Маркус Виниций Держу пари, он свалил быстро!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppaea Глупо убивать тех, кого ненавидишь, ведь мёртвые уже не чувствуют боли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petronius [после того, как увидел Рим в огне] Теперь, действительно, у Нерона есть место в истории.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Поппея, одна женщина не должна судить другую. Для этого у неё нет нужных гормонов. Ха-ха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius [Лигии про Павла] Этот философ с лицом нищего не должен забивать тебе голову такой ерундой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Поппея [при входе Марка] Как всегда, твой вход гордый и надменный.
Марк Виниций Я пришёл гордо, так быстро, как только могли мои руки и колени.
Поппея И, как всегда, саркастична и неприступна.
Марк Виниций Так радостно, так неприступно? Никогда в жизни меня так легко и мастерски не разбивали.
Поппея Верю всему, кроме слова «разбивали».
Поппея [намекающе, потягивая вино] Я бы хотела разбить тебя, Марк.
Марк Виниций Как паук, который съедает самку, когда она становится не нужна?
Поппея [намекающе] Ммм-хмм — что-то в этом роде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Петроний Рим дал миру справедливость и порядок. Подпишись под этим, и римская справедливость получит удар... от которого, возможно, уже не оправится. Осуди этих христиан — и сделаешь из них мучеников... и обеспечишь им бессмертие. Осуди их, и в глазах истории... ты осудишь самого себя.
Нерон Когда я закончу с этими христианами, Петроний... история не будет уверена, что они когда-либо существовали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Петроний, посмотри, что я создал! Тигеллин, мой плащ скорби. Терпнос, лиру. История оценит мою песню, Петроний. Будет ли она достаточно великой для этого момента? Меня охватывает страх, что она не будет достаточно великой.
Petronius Ты будешь достоин этого зрелища, как зрелище достойно тебя.
Nero Ты ободряешь меня, Петроний. Но я знаю, что должен соревноваться с теми, кто пел о пожаре Трои. Моя песня должна быть величественнее, как и Рим великее Трои.
[поёт]
Nero Тишина, вы сферы, Затихните, мчащиеся звёзды, Раскройте небесные своды надо мной, Вот теперь, наконец, я вижу Олимп, И свет с его вершины Освещает меня, Я единый с богами, бессмертен, Я — Нерон, Художник, творящий огнём, Чтобы сбылись мечты моей жизни, В пламя отдаю прошлое, В пламя и прах, Прими этот Рим, О, забери её, пламя, Сожги её, как горн, Гореть, древний Рим, Гореть, гореть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Нерон [когда христиане выходят на арену умирать] Они поют!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero [узнав о смерти Петрония] Я никогда ему этого не прощу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero [умирает] О, как скучна и безвкусна будет для них жизнь без меня. Как им взглянуть в такой мир? Как им это вынести?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius [видя могучего Урсуса впервые] Да с одной рукой, связанной за спиной, ты за час пятьдесят нубийцев уложишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Они раздражают меня, эти люди. Они меня раздражают! Я для них живу или они для меня?
Petronius К сожалению, Цезарь, как правителю, тебе нужны подданные, чтобы управлять. Множество народа — необходимое зло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Мое пламя горит недостаточно ярко. И знаешь почему? Я никогда не видел горящего города. Ты говорил, что чтобы воссоздать опыт, нужно его пережить. У скульптора есть модель. У меня ее не было.
Petronius Сжечь город, чтобы создать эпопею — это слишком далеко зашедший принцип искусства ради искусства.
Nero Весна скоро кончится. Начнется летняя жара. Какие вони поднимутся из Рима?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Когда я играю и пою, у меня возникают видения того, о чём я и не мечтал. Мир — мой. И мне решать, как ему быть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petronius Пусть будущие века, оглядываясь назад, смотрят на Нерона с изумлением и восхищением. Пусть история скажет: Нерон, владыка мира. Нерон, бог, сжёг Рим, потому что был силён, как Юпитер. Он так любил поэзию, что пожертвовал Римом ради песни. История не должна говорить, что пожар был хорош, но она обязана сказать, что он был грандиозен и необычен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Петроний, ты христианин?
Petronius Нет. Слышал, христиане учат любить ближнего. А я, глядя на людей, не могу, хоть убей, полюбить своих собратьев.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Я иудей. Гражданин Рима, хотя родился в Тарсе.
Marcus Vinicius Ах да, Тарс. Севернее Палестины.
Paul Верно.
Marcus Vinicius Ты из неспокойного края. Там всегда было много волнений.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Я не хотел становиться чудовищем. Боги так решили!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petronius Вчера я мог пойти к толпе и сказать им, что Рим сжёг Нерон. Я мог предложить им нового императора — генерала Гальбу... и оставить свой след в истории. Но я этого не сделал. Знаешь почему, Эвнице? Потому что я люблю Нерона? Нет, он вызывает у меня отвращение. Нет, просто по привычке... я стал довольствоваться ролью развесёлого циника... эгоистичного наблюдателя, который оставляет другим право менять мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Дорогая Поппея, одна женщина никогда не должна судить другую. Для этого у неё нет ни сил, ни способностей. Ха-ха-ха. Забавно, Петроний, не правда ли?
Petronius Среди богов ваш юмор неповторим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Быть императором — это одиночество.
Petronius А быть гением — ещё более одиноко.
Nero Ты единственный, кто понимает всю сложность моей измученной натуры. Не тема ли это для стиха, Петроний?
Petronius Это тема для эпоса, Божественный. Но чтобы написать его, нужно сначала это пережить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Acte Ты жил как чудовище, теперь умри как император.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero [как Виниций и другие солдаты проходят мимо] Подойдите ближе. Смотрите. Они идут в бой так же, как и сражаются: сильные, смелые, неукротимые... наши непобедимые дети. Мы должны прижать их к себе.
Poppaea [очевидно привлечена к Виницию и воспринимает двусмысленность буквально] Да, мой господин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppaea Я всегда считал конфликт между мужчиной и женщиной пустой тратой времени. Он поглощает так много — столько сил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius Воспользуйся своей красотой, живи со мной. Люби, как тебя создали любить.
Lygia Какая разница, люблю ли я, если ты уже владеешь мной?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppaea Я жрица Амона, а ты — змея. Значит, яд у тебя во рту. А я люблю яд, Марк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pomponia Терпите всё во имя Его, чтобы жить в благодати.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chilo Этот гигант выглядит так, будто у него сила критского быка. Думаешь, сможешь его уложить?
Croton Я выжму из него сок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius Ты хочешь, чтобы я полюбил весь человеческий род? Чтобы я полюбил парфян, египтян, персов? Всех остальных, кто хочет воткнуть мне нож в ребра?
Paul Ты не думал отложить меч и отказаться от войны с этими людьми? Ты не думал, что можно завоевать их любовью?
Marcus Vinicius Да, да. Волчью стаю пером не приручишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Повинуйтесь тем, кто вас управляет, и законам, по которым они управляют. Даже если вы страдаете от жестокости и видите злодеяния, превышающие ваше понимание, не угрожайте насилием в ответ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Как сказал Иисус, говорю вам: если кто ударит тебя по правой щеке, подставь и другую. Люби ближнего своего, как самого себя. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Люби врагов своих. Благословляй проклинающих тебя. Делай добро ненавидящим тебя. Молись за обижающих и гонящих тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius Твой доблестный грек привёл меня к Лигии и к рою идиотов. Их чёрный мёд душил меня в горле, и я произнёс слова, которые и во сне не думал сказать. За их мамонтовую глупость меня следовало бы разломать пополам и по частям бросить в канализацию. Заинтересован?
Petronius В некотором роде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius Мне кажется, у тебя Бог — плачущий нищий. Бог рабов, пришельцев и изгнанников, таких как ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Петроний Я чувствую новое беспокойство у Нерона. Он уже некоторое время меня избегает.
Эуниса Ваше Превосходительство, что-то тревожит вас?
Петроний Удвоенная стража, а вчера Тигеллин и отряд его мясников уехали в Рим. Я ощущаю странный и тяжёлый ветер перемен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppaea Я утешала себя мыслью о твоей смерти. Я ласкала твою безглавую голову, проводя пальцами по волосам, заставляя тебя улыбаться и хмуриться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Музыка открывает для меня новые миры. Откидывает завесу новых наслаждений. Я вижу Олимп, и дует ветерок с заземного края. И в эти мгновения — я, бог, чувствую себя таким же ничтожным, как пыль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius Ты бы никогда не подставил мне другую щёку, правда?
Poppaea Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Но мой — рот здесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Петроний, прости, если я в последнее время обошёл тебя вниманием. Я был погружён в своё гениальное творчество без меры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Ты думаешь, я не знаю, что в Риме есть люди, которые называют меня матерьюубийцей, убийцей жён? Монстром? Тираном? Но есть кое-что, чего они не понимают. Человеческие поступки могут быть жестоки, а сам человек — не жесток.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Народ получит свою месть. Я торжественно провозглашаю: вина за поджог нашего любимого города лежит на мерзкой секте, что зовёт себя христианской. Они распространяют ложь, что Рим сжёг Нерон. Я истреблю этих преступников с мерой, соответствующей величине их преступления. Их наказание станет предупреждением. Зрелищем ужаса для всех злодеев везде и навсегда, кто посмеет навредить вам, Риму или вашему Императору — который любит вас.
Petronius Постой, Нерон, прежде чем подписать этот указ. Рим подарил миру справедливость и порядок. Подпишешь — и римская справедливость получит удар, от которого не оправится. Осудишь этих христиан — сделаешь из них мучеников и обеспечишь им бессмертие. Осудишь их — и в глазах истории осудишь самого себя.
Nero Когда я покончу с этими христианами, Петроний, история не будет уверена, что они вообще существовали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Когда музыка ласкает мою душу, я чувствую себя таким же нежным, как дитя в колыбели.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Я опечален, дорогой Петроний не здесь, чтобы видеть наше наслаждение, Виниций. «Хватит петь!» — говорил он.
Nero [поёт] На эти лилии я насыпаю, Красные розы на красные, Кроваво-красный прилив Накроет её молочно-белую плоть...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppaea Господин мой, я когда-нибудь разочаровывала вас в поиске новых наслаждений? Новых волнений?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Poppaea Ты выглядишь печальным и беспокойным, мой маленький чёрный друг. Но не грусти. Обещаю тебе редкую игру, чтобы твои одинокие рожки могли ласкать и нежить её.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lygia «Я не вижу ничего, что было бы не идеально». В ту ночь ты это сказал, хоть и был очень хищен, но тогда мое сердце, должно быть, подсказало мне: «Вот тот человек, которого ты полюбишь».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tigellinus Толпа из сожжённых районов.
Petronius Им бы только выжить.
Nero Кто им велел выживать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Nazarius Именно здесь, на этом самом месте, Пётр и я повернули назад в Рим. Здесь Господь говорил с нами.
Lygia [осматриваясь] Это святое место.
[Маркус Виниций и Лигия с любовью смотрят друг на друга, держась за руки]
Voices of God [как свет с небес] Я — истина, путь и свет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Flavius Приветствую тебя, Марк Виниций, во имя божественного Нерона, принца, императора и верховного понтифика. Капитан Флавий, преторианец, приветствует тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Петроний Маркус, я недавно приобрёл несколько новых изысканных рабынь. Одна из Испании. Кожа, как крем. Волосы — как у молодого ворона. Она твоя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius Я ничего не понимаю в политике. Главное, чтобы были деньги на армию... Рим будет стоять вечно, в этом я уверен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius Я не особо разбираюсь в философии. А у прекрасных женщин не должно быть времени думать так глубоко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius А что касается женщин Галлии... их волосы — как обгоревшие концы каната. Не мягкая, рыжевато-золотая корона со звёздами. А ладонь — как кожа дикого кабана. Не такая мягкая, как эта...
Lygia По крайней мере, это доказывает, что они усердны.
Marcus Vinicius Да, в строительстве грязевых хижин. Но не в том, чтобы оживить мужские мысли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Они требуют слишком много. Говорю тебе, эта толпа, эта толпа меня мучает. Я ненавижу её лишь чуть меньше, чем сам Рим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petronius [разговаривает с Марком Виницием о испанской рабыне] Ты её не хочешь? А я отказался от предложения Сенеки — шести арабских жеребцов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lygia Десять больших, сильных преторианцев, чтобы поддержать моё рвение прийти.
Marcus Vinicius Хорошо сказано, Лигия. Но ты знаешь, что караван с редким товаром всегда хорошо охраняется.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius Сейчас богов столько, что всегда найдётся место ещё одному.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lygia Но, Марк, разве ты не видишь? Если ты не попытаешься понять, то то, что мы чувствуем друг к другу, разрушит само себя. Разрушит нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Почему ты так на меня смотришь, Акте?
Acte Мой господин, могу лишь сказать: когда всё это закончится последним закатом, помни взгляд Акте.
Nero Зачем мне тебя помнить?
Acte Никто не любит тебя так, как я.
Nero Приказываю тебе прекратить меня любить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Не отвратительно ли, когда обыденная коровья заботливость... заменяет огонь в женском теле? Ах, но какая пульсирующая чистота в огне. Мой новый Рим восстанет из чрева огня... извивающееся, корчащееся, дышащее пламя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Говорят, что я сумасшедший. Я просто ищу. Плоскость и убогость обыденной жизни тяготят меня. Я ищу, потому что должен превзойти человека и в добром, и в злодеяниях. Я ищу, потому что должен быть выше человека — только так я стану высочайшим художником! Знаешь, почему я приговорил к смерти и жену, и мать? Чтобы возложить на врата мира неизвестного величайшую жертву, какую может принести человек. Теперь, думал я, двери откроются, и я увижу неизведанное. Пусть оно будет прекрасным! Или ужасным. Главное — чтобы оно было необычным!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petronius А что с Римом, что стоит уже тысячу лет? Ведь Божественный, старый Рим, наш Рим... грязный и величественный, но всё же наш любимый Рим... он всё ещё стоит.
Nero Да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nerva Романтика, похоже, была недолгой.
Marcus Vinicius Всегда найдётся оружие, чтобы сбить легкомысленную голубку, друг мой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tigellinus Рим — море пламени. Оно горит от края до края.
Nero Слышите это? Это моя эпопея! Изменить лицо мира! Разрушать и создавать, и создавать заново. А теперь — к колесницам, все вы. Вы пойдёте со мной на костёр. Уже этой ночью вы услышите мою погребальную песнь над горящим Римом. Его пламя поднимет меня выше богов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Я не прошу одолжений, я их дарую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero [о разгневанной римской толпе] Петроний, ты не такой, как эти люди. Они думают, что ты их друг. Заговори с ними, пообещай им. Зерно, масло, вино.
Petronius Они возьмут всё, Нерон, без твоего разрешения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guard Разговоры о мятеже и богохульстве, которые произносил человек по имени Пётр... против власти и божественности императора, были услышаны. Поэтому постановлено, что его отвезут на Ватиканский холм... где, как он признался, он произнёс свою первую проповедь... чтобы распять там и оставить в наказание для всех, кто впредь осмелится называть себя христианами.
Peter Умереть так, как умер наш Господь, — это больше, чем я заслуживаю.
Guard Мы можем это исправить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petronius Сегодня я устроил тебе ночлег в загородном доме Плауция. Он рядом с твоим лагерем.
Marcus Vinicius Аул Плаутии, старый отставной генерал? Мрачновато. Знаю. И жена у него тоже не молода, да ещё и целомудренно-воспитанная. Но лучше, чем в палатке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Ну вот, теперь у тебя это так, как я написал. А теперь — сначала.
Nero [поёт] О, мерцающие огни, о, божественная сила, о, всесильные силы, приветствую...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lygia Я слышала, что женщины Британии и Галлии самые красивые.
Marcus Vinicius Лигия, должен сказать тебе, что женщины Британии намазываются жиром оленя.
Lygia Можно понять, почему им хочется согреться.
Marcus Vinicius Тепло от этого не передаётся, уверяю тебя. Только запах остаётся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius Кто тебе рассказывал обо мне?
Lygia Ты сам, своими устами. Ужасные истории о завоеваниях и кровопролитиях.
Marcus Vinicius Завоевания? А что такое завоевание? Это единственный способ объединить и цивилизовать мир под одной властью. Нужно пролить немного крови ради этого.
Lygia Нет. Есть более мягкий и мощный способ. Без крови и войны. Без рабов и пленников, связанных цепями у твоих триумфальных колесниц, командир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius Я тебе скажу, Лигия. Ночь еще молода. Это место не достойно нашей первой встречи. Пойдем в дом Петрония. Там будет веселье, о котором ты и не мечтала. Танцоры, музыканты, певцы. Лучшие в Риме. Дом моего дяди построен самой Богиней Любви.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lygia Вот как завоеватель добивается женщины — покупает её, словно покорное животное. Какая же ложная уверенность должна быть у тебя в сердце и душе. В твоей мужественности, Марк Виниций, какой тайный презритель у тебя к самому себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius Я всего лишь тугодумный солдат. Что, чёрт возьми, такое раввин?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petronius Подними подбородок, Юнис. Ты когда-нибудь видел такую кожу, Марк? Повернись, медленно. Безупречные пропорции. Сложи руки за головой. Заставляет желать быть скульптором.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eunice Не выдавай меня, Господь мой. Бей меня, наказывай, но не высылай отсюда. Не отсылай меня от себя, Господь мой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petronius Каков закон о заложниках?
Marcus Vinicius Заложники?
Marcus Vinicius Да. Можно ли их выкупать, перепродавать, что?
Petronius Ну, я так понимаю, заложница женского пола?
Marcus Vinicius С головы до пят, от бедра до бедра.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petronius Дай ей пять ударов плетью за дерзость.
Eunice Ты меня не выдашь, правда, господин?
Petronius Это зависит от твоего будущего поведения.
Eunice О, да. Да, мой добрый господин.
Petronius Осторожно с плетью. Кожу не повреди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius Я её добьюсь, хоть бы пришлось и похитить.
Petronius Чувствую некоторое раздражение. Твоя маленькая варварка полностью поддерживает твой план?
Marcus Vinicius При нужных обстоятельствах она будет ворковать, как голубка.
Petronius Жалко, не могу похвастаться твоей уверенностью. Мне ни разу не удалось разглядеть искреннее тепло в женщине.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Acte Добро пожаловать в дом женщин Нерона. Меня зовут Акте, я здесь заведую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nero Что ты думаешь, Петроний?
Petronius Надень платье на оливковый пень — и мой бедный, необразованный племянник назвал бы это красотой. Я знаю твой несравненный вкус, Божество. И готов поспорить, что ты уже решил, даже отсюда, что у неё слишком узкие бёдра.
Nero Да, да, именно так я и думаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Acte Ты избранный гость Нерона. Ты в руках хозяина мира. Тебе придётся считать это своей удачей и своей судьбой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Vinicius Эта девушка не для мыслей рождена, она для чувств!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slave Помни, ты всего лишь человек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petronius Разве любовь — не безумие?
Eunice Не спрашивай меня, господин. Я — среди безумных.
Petronius Ты любишь кого-то?
Eunice Однажды старуха пророчила, что меня посетят и боль, и счастье.
Petronius Это безопасное пророчество для любого человека.
Eunice Она произнесла стишок, в котором скрыта была моя настоящая судьба.
Petronius Ну?
Eunice Вскоре Вена взойдёт из фиолетового римского моря и унесёт двоих влюблённых в объятиях к вечности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Лео Генн
Leo Genn
Роберт Тейлор
Роберт Тейлор
Robert Taylor
Питер Устинов
Питер Устинов
Peter Ustinov
Уолтер Пиджон
Walter Pidgeon
Дебора Керр
Дебора Керр
Deborah Kerr
Бадди Баэр
Buddy Baer
Патриция Лаффан
Финлэй Карри
Финлэй Карри
Finlay Currie
Марина Берти
Marina Berti
Ральф Труман
Ralph Truman
Норман Вуленд
Norman Wooland
Ричард Гаррик
Richard Garrick
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Гарри Поттер» намекал, но большинство не заметило: вот на каком факультете на самом деле учился Хагрид
ТНТ подготовил одну из самых неожиданных комедий года: особенно понравится фанатам Лагашкина
Сказал бы нет красной — и все пошло бы иначе: что ждало Нео после синей таблетки в «Матрице»
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
«Все шансы стать одним из лучших»: свежее аниме от Netflix штурмует топы — на IMDb рейтинг взлетел до колоссальных 8,7 баллов
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне
«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше