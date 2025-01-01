John Singing Rock Вы тот человек, который ищет себе шамана?

Harry Erskine Верно. Я Гарри Эрскин. Слухи действительно разлетаются, не правда ли?

John Singing Rock Трудно не согласиться. Вы уже побывали у пяти разных шаманов.

John Singing Rock Зачем белому человеку нужна индейская магия?

Harry Erskine Существует четырехсотлетний шаман, перевоплощающийся в теле женщины, которую я знаю.

John Singing Rock Насколько хорошо вы знаете эту женщину?

Harry Erskine Достаточно хорошо.

John Singing Rock Ну, это должно помочь. Любовь — одно из самых сильных лекарств.

Harry Erskine [nervously] Вы можете мне помочь?

John Singing Rock Мистер Эрскин, вы когда-нибудь слышали о Гитче Маниту?

[Гарри качает голову: «Нет»]

John Singing Rock Ну, Гитче Маниту — Великий Дух среди индейцев. Немного напоминает вашего Иисуса или Иегову. А то, с чем вы сталкиваетесь, — это маниту, или дух, великого шамана. Возможно, в его четвертой или пятой реинкарнации.

Harry Erskine [испуганно] Это плохо?

John Singing Rock Для вас — да. Каждый раз, когда маниту живет внутри человека, он набирает силу. К восьмой реинкарнации он сможет присоединиться к Гитче Маниту в качестве постоянного духа. До тех пор чем больше прожито жизней, тем сильнее он становится.

Harry Erskine Ну, как... как остановить это?

John Singing Rock Вы не можете. Вы не остановите это. Вы не замедлите его. У каждого маниту свой импульс. Все, что вы можете сделать, — отклонить заклинание и отправить его обратно туда, откуда оно пришло. Но для того, чтобы заставить маниту сделать поворот на 180 градусов, потребуется много сил. И столь мощному шаману, вам, возможно, придётся подождать, пока он не выйдет из тела женщины.

Harry Erskine [horrified] Это убьёт её!

John Singing Rock Это убьёт её тело. Но её дух будет жить в шамане.

Harry Erskine [disgustedly] "Spirit would live"! Great!

John Singing Rock Есть только одна вещь, которая может остановить его.

Harry Erskine И что это?

John Singing Rock Вызвать силы других духов.

Harry Erskine Ну, как... как бы мне это сделать?

John Singing Rock [sarcastically] Ну, Гора хороша. Попробуй Ветер. Это один из моих любимых. Скажи им, что Джон Сингинг Рок послал тебя.

Harry Erskine [angrily] Почему ты не хочешь мне помочь?