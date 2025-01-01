Меню
Джон Песня Скала Гитче Маниту? Гарри, ты не звонить Гитче Маниту. Он...
Гарри Эрскин О, да? Тогда он получит звонок от меня... за счёт абонента!
John Singing Rock Обычно я жду три восхода солнца, прежде чем браться за дело.
Dr. Snow Допустим на минутку, сэр, эта женщина — она молода?
Harry Erskine Да, молода.
Dr. Snow Допустим, у неё проблема, и пусть эта проблема связана с индейской магией. Боже мой, сынок, у тебя просто адская проблема!
Джон Песня Камня [молится над кругом из трав] Гиче Маниту, услышь меня. Услышь меня и защити.
Гарри Эрскин [когда Карен Тэнди открывает глаза] Джон, смотри!
Джон Песня Камня Кто ты? Откуда пришёл?
Мискуамакус [говорит через Карен Тэнди] Я сильнее тебя. Твоя медицина — ничто.
Джон Песня Камня Как тебя зовут?
Мискуамакус Меня зовут... Мискуамакус. Оставь белых, маленький брат с равнин. Не помогай им... или умри.
Гарри Эрскин Джон, что случилось? Что... что это?
Джон Песня Камня Это Мискуамакус. Великий лекарь всех времён. Он менял реки, вызывал бури. Горы вставали по его команде. Ни один дух не мог его игнорировать. Ни один демон не мог ему отказать.
Доктор Джек Хьюз Господи!
Джон Песня Камня Твой бог тебе не поможет. Ничто в твоём христианском мире не поможет. Ни молитвы, ни святая вода, ни вес тысяч твоих церквей.
Гарри Эрскин А как насчёт этого песочного круга?
Джон Песня Камня Он точно его сломает. Я только надеюсь, что круг удержит его достаточно долго, чтобы я смог сразиться с ним.
Гарри Эрскин Отлично. Ты собираешься играть в Царя Горы с этим Миксмастером! А Карен?
Джон Песня Камня Гарри... если я выиграю, она останется в живых. Если проиграю — поверь, ей будет меньше боли, чем кому-либо из нас.
John Singing Rock Вы тот человек, который ищет себе шамана?
Harry Erskine Верно. Я Гарри Эрскин. Слухи действительно разлетаются, не правда ли?
John Singing Rock Трудно не согласиться. Вы уже побывали у пяти разных шаманов.
Harry Erskine Верно.
John Singing Rock Зачем белому человеку нужна индейская магия?
Harry Erskine Существует четырехсотлетний шаман, перевоплощающийся в теле женщины, которую я знаю.
John Singing Rock Насколько хорошо вы знаете эту женщину?
Harry Erskine Достаточно хорошо.
John Singing Rock Ну, это должно помочь. Любовь — одно из самых сильных лекарств.
Harry Erskine [nervously] Вы можете мне помочь?
John Singing Rock Мистер Эрскин, вы когда-нибудь слышали о Гитче Маниту?
[Гарри качает голову: «Нет»]
John Singing Rock Ну, Гитче Маниту — Великий Дух среди индейцев. Немного напоминает вашего Иисуса или Иегову. А то, с чем вы сталкиваетесь, — это маниту, или дух, великого шамана. Возможно, в его четвертой или пятой реинкарнации.
Harry Erskine [испуганно] Это плохо?
John Singing Rock Для вас — да. Каждый раз, когда маниту живет внутри человека, он набирает силу. К восьмой реинкарнации он сможет присоединиться к Гитче Маниту в качестве постоянного духа. До тех пор чем больше прожито жизней, тем сильнее он становится.
Harry Erskine Ну, как... как остановить это?
John Singing Rock Вы не можете. Вы не остановите это. Вы не замедлите его. У каждого маниту свой импульс. Все, что вы можете сделать, — отклонить заклинание и отправить его обратно туда, откуда оно пришло. Но для того, чтобы заставить маниту сделать поворот на 180 градусов, потребуется много сил. И столь мощному шаману, вам, возможно, придётся подождать, пока он не выйдет из тела женщины.
Harry Erskine [horrified] Это убьёт её!
John Singing Rock Это убьёт её тело. Но её дух будет жить в шамане.
Harry Erskine [disgustedly] "Spirit would live"! Great!
John Singing Rock Есть только одна вещь, которая может остановить его.
Harry Erskine И что это?
John Singing Rock Вызвать силы других духов.
Harry Erskine Ну, как... как бы мне это сделать?
John Singing Rock [sarcastically] Ну, Гора хороша. Попробуй Ветер. Это один из моих любимых. Скажи им, что Джон Сингинг Рок послал тебя.
Harry Erskine [angrily] Почему ты не хочешь мне помочь?
John Singing Rock [becoming serious] Господин Эрскин, посмотрите на эту долину. Отсюда, где мы стоим, более чем полмиллиона акров земли. Некоторые из самых богатых пахотных земель в мире. Два столетия назад мои предки владели всей этой землей. Теперь она под титулом у Missouri Holding Company. Я не хочу ваших мольб о помощи, мистер Белый Человек! Я не нуждаюсь в твоих деньгах!
Dr. Jack Hughes Не будь администратором!
Dr. McEvoy [после того, как увидел маниту] Это невозможно.
John Singing Rock Возможно? Это твоя НАУКА говорит, ДОКТОР?
Dr. McEvoy Это было чертовски сильное землетрясение!
John Singing Rock Это не землетрясение... это Великий Старый.
Harry Erskine Кто, черт возьми, он такой?
John Singing Rock Дьявол, Люцифер, Сатана, Князь Тьмы — разве это важно?
Dr. Snow Вы должны понять, что магия древних индейских племён была очень, очень могущественной. Они были, по сути, одним из великих магических сообществ современности, чистой этнической оккультной школы. И, эм, они были,
[вытирает книжную полку]
Dr. Snow Фу, какой бардак! Они были, эм, незамутнённые европейскими взглядами и предрассудками. Вся концепция индейцев, вся концепция жизни, смерти и внутреннего мира была воплощена в демоне индейцев, эквивалентном демоне. Этот демон обладал чудовищной, чудовищной силой!
MacArthur Так что, Док, вы хотите сказать, что нам не повезло?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Майкл Ансара
Michael Ansara
Тони Кертис
Тони Кертис
Tony Curtis
Берджесс Мередит
Burgess Meredith
Джон Седар
Jon Cedar
