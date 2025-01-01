John Singing Rock
Вы тот человек, который ищет себе шамана?
Harry Erskine
Верно. Я Гарри Эрскин. Слухи действительно разлетаются, не правда ли?
John Singing Rock
Трудно не согласиться. Вы уже побывали у пяти разных шаманов.
John Singing Rock
Зачем белому человеку нужна индейская магия?
Harry Erskine
Существует четырехсотлетний шаман, перевоплощающийся в теле женщины, которую я знаю.
John Singing Rock
Насколько хорошо вы знаете эту женщину?
John Singing Rock
Ну, это должно помочь. Любовь — одно из самых сильных лекарств.
John Singing Rock
Мистер Эрскин, вы когда-нибудь слышали о Гитче Маниту?
[Гарри качает голову: «Нет»]
John Singing Rock
Ну, Гитче Маниту — Великий Дух среди индейцев. Немного напоминает вашего Иисуса или Иегову. А то, с чем вы сталкиваетесь, — это маниту, или дух, великого шамана. Возможно, в его четвертой или пятой реинкарнации.
John Singing Rock
Для вас — да. Каждый раз, когда маниту живет внутри человека, он набирает силу. К восьмой реинкарнации он сможет присоединиться к Гитче Маниту в качестве постоянного духа. До тех пор чем больше прожито жизней, тем сильнее он становится.
John Singing Rock
Вы не можете. Вы не остановите это. Вы не замедлите его. У каждого маниту свой импульс. Все, что вы можете сделать, — отклонить заклинание и отправить его обратно туда, откуда оно пришло. Но для того, чтобы заставить маниту сделать поворот на 180 градусов, потребуется много сил. И столь мощному шаману, вам, возможно, придётся подождать, пока он не выйдет из тела женщины.
John Singing Rock
Это убьёт её тело. Но её дух будет жить в шамане.
John Singing Rock
Есть только одна вещь, которая может остановить его.
John Singing Rock
Вызвать силы других духов.
John Singing Rock
[sarcastically]
Ну, Гора хороша. Попробуй Ветер. Это один из моих любимых. Скажи им, что Джон Сингинг Рок послал тебя.
John Singing Rock
[becoming serious]
Господин Эрскин, посмотрите на эту долину. Отсюда, где мы стоим, более чем полмиллиона акров земли. Некоторые из самых богатых пахотных земель в мире. Два столетия назад мои предки владели всей этой землей. Теперь она под титулом у Missouri Holding Company. Я не хочу ваших мольб о помощи, мистер Белый Человек! Я не нуждаюсь в твоих деньгах!