Цитаты из фильма Секстет

Marlo Manners Я та девчонка, что целый день работает на Парамаунт, а ночью — на Фокс.
Marlo Manners Это у тебя в кармане пистолет, или ты просто рад меня видеть?
Dan Turner О, Марло, послушай. Мне нужно тебе кое-что очень важное сказать. Сэр Майкл — один из лучших секретных агентов Англии. Он круче, чем 007!
Reporter Как тебе Лондон, Марло?
Marlo Manners Хммм, мне везде нравится!
Regis Philbin Свадьба всемирно известной личности, и, без сомнения, эта личность действительно известна.
Marlo Manners Настоящий фермер. Детство провёл среди пшеницы, а жену — в сене.
Marlo Manners Брак — это как книга. Вся история происходит между обложками.
Marlo Manners Но я ему всё простила. Он был таким замечательным режиссёром. Очень похожим на Любича. На самом деле его называли сыном Любича. По крайней мере, так звучало.
Marlo Manners Шестой муж встречает четвёртого.
Marlo Manners Вау! Вся эта мясо, а картошки нет!
Marlo Manners Я никогда раньше не видел такую позицию.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мэй Уэст
Mae West
Дом ДеЛуиз
Dom DeLuise
