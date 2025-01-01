Меню
Фильмы
Секстет
Цитаты из фильма Секстет
Marlo Manners
Я та девчонка, что целый день работает на Парамаунт, а ночью — на Фокс.
Marlo Manners
Это у тебя в кармане пистолет, или ты просто рад меня видеть?
Dan Turner
О, Марло, послушай. Мне нужно тебе кое-что очень важное сказать. Сэр Майкл — один из лучших секретных агентов Англии. Он круче, чем 007!
Reporter
Как тебе Лондон, Марло?
Marlo Manners
Хммм, мне везде нравится!
Regis Philbin
Свадьба всемирно известной личности, и, без сомнения, эта личность действительно известна.
Marlo Manners
Настоящий фермер. Детство провёл среди пшеницы, а жену — в сене.
Marlo Manners
Брак — это как книга. Вся история происходит между обложками.
Marlo Manners
Но я ему всё простила. Он был таким замечательным режиссёром. Очень похожим на Любича. На самом деле его называли сыном Любича. По крайней мере, так звучало.
Marlo Manners
Шестой муж встречает четвёртого.
Marlo Manners
Вау! Вся эта мясо, а картошки нет!
Marlo Manners
Я никогда раньше не видел такую позицию.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мэй Уэст
Mae West
Дом ДеЛуиз
Dom DeLuise
