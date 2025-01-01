Sgt. Frank McAfee[Подводя итоги расследования с подозреваемым]Меня убивает то, что при том, что весь город в панике из-за того, что действует душитель, этот продавец огурцов умудряется попасть во все квартиры этих дам.
Julian SoshnickОн мог убить любую из них!
Lyonel BrumleyЯ бы так не сказал.
Dana Banks[Смотрит на маленькую черную книжку, которую листает Сошник]Что хочешь сделать, проверить их?
Sgt. Frank McAfeeВыяснить, на какой он диете, и раздать копии нам всем.
Capt. Ed WillisОбычно в убийствах такого рода, где ничего не украдено, речь идёт о личной вражде, убийстве из-за обиды.
John AsgeirssonДва случая личной вражды против двух безобидных старушек в одном районе за одну неделю?
John AsgeirssonДа брось, капитан, мне кажется, что какой-то псих шалит.
Sgt. Frank McAfeeПсихи не устраивают обыски в квартирах.
Capt. Ed WillisЛадно. Надеюсь, вы все поняли. Каждый из вас получает список известных сексуальных преступников. Забирайте тех, кого обычно игнорируете: подглядывающих, мужиков с гей-извращениями, эксгибиционистов, толкателей в метро, мастеров грязной лексики.
Dr. NagyЗнаешь, одно из правильных определений рассудка — это человек, который не находится в психушке.
Julian Soshnick[Листая страницы подозреваемого из его черной тетради, энергично курит трубку]Сколько здесь имён?
Lyonel BrumleyОколо пятисот.
Julian SoshnickСколько из них у тебя получилось?
Lyonel BrumleyПримерно две трети.
Julian SoshnickЗа шесть месяцев!
Sgt. Frank McAfeeПонимаешь, почему ты это делаешь?
Lyonel BrumleyХобби.
CedricИзвините, у нас свидание с сержантом артиллерии.
Terence HuntleyПростите, что вас разочарую — она играла мужскую роль, а я женскую.