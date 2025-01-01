Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Бостонский душитель Цитаты из фильма Бостонский душитель

Цитаты из фильма Бостонский душитель

John Asgeirsson А как насчёт секса? Что он с ними на самом деле делал?
Capt. Ed Willis Какая разница?
John Asgeirsson Люди любят об этом читать.
Capt. Ed Willis Пусть читают бульварные романы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Capt. Ed Willis Все тут друг с другом спят. Мир полон похоти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Albert DeSalvo [внутри лечебницы] Но... я здесь не причём... Кажется, все так говорят, правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sgt. Frank McAfee Значит, женщин душили двойным квадратным узлом.
Sgt. Frank McAfee Что ты нам хочешь сказать, что это был врач или скаут?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John S. Bottomly Но что можно ожидать от общества, которое само тратит 44% налогов на убийства?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Title card [начальная титульная карточка] Это история «Альберта ДеСалво», признанного Бостонского душителя. Персонажи и события, которые вы сейчас увидите, основаны на реальных фактах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Albert DeSalvo Что ты сказала детям, где я?
Irmgard De Salvo Они не спрашивали.
Albert DeSalvo Что... Что значит «они не спрашивали»?
Irmgard De Salvo Ну, они же... они ещё совсем маленькие.
Irmgard De Salvo Я знаю, но... они принимают всё как есть.
Albert DeSalvo Но... разве они не скучают по мне?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Capt. Ed Willis У нас на руках настоящий маньяк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sgt. Frank McAfee [Подводя итоги расследования с подозреваемым] Меня убивает то, что при том, что весь город в панике из-за того, что действует душитель, этот продавец огурцов умудряется попасть во все квартиры этих дам.
Julian Soshnick Он мог убить любую из них!
Lyonel Brumley Я бы так не сказал.
Dana Banks [Смотрит на маленькую черную книжку, которую листает Сошник] Что хочешь сделать, проверить их?
Sgt. Frank McAfee Выяснить, на какой он диете, и раздать копии нам всем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Capt. Ed Willis Обычно в убийствах такого рода, где ничего не украдено, речь идёт о личной вражде, убийстве из-за обиды.
John Asgeirsson Два случая личной вражды против двух безобидных старушек в одном районе за одну неделю?
John Asgeirsson Да брось, капитан, мне кажется, что какой-то псих шалит.
Sgt. Frank McAfee Психи не устраивают обыски в квартирах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Capt. Ed Willis Ладно. Надеюсь, вы все поняли. Каждый из вас получает список известных сексуальных преступников. Забирайте тех, кого обычно игнорируете: подглядывающих, мужиков с гей-извращениями, эксгибиционистов, толкателей в метро, мастеров грязной лексики.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Nagy Знаешь, одно из правильных определений рассудка — это человек, который не находится в психушке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julian Soshnick [Листая страницы подозреваемого из его черной тетради, энергично курит трубку] Сколько здесь имён?
Lyonel Brumley Около пятисот.
Julian Soshnick Сколько из них у тебя получилось?
Lyonel Brumley Примерно две трети.
Julian Soshnick За шесть месяцев!
Sgt. Frank McAfee Понимаешь, почему ты это делаешь?
Lyonel Brumley Хобби.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cedric Извините, у нас свидание с сержантом артиллерии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terence Huntley Простите, что вас разочарую — она играла мужскую роль, а я женскую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John S. Bottomly Не стоит выкидывать ребёнка вместе с водой из ванны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джефф Кори
Jeff Corey
Тони Кертис
Тони Кертис
Tony Curtis
Мюррэй Хэмилтон
Murray Hamilton
Генри Фонда
Генри Фонда
Henry Fonda
Майк Келлин
Mike Kellin
Херд Хэтфилд
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Эдди Мёрфи уже не тот: свежая комедия с его участием получила провальные 33% свежести и презрительное «фи» от зрителей
Думали, драконы непобедимы? Всего одна ошибка Дейенерис стоила ей двух «детей» в «Игре престолов» — все началось с проклятья
ТНТ подготовил одну из самых неожиданных комедий года: особенно понравится фанатам Лагашкина
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне
«Все шансы стать одним из лучших»: свежее аниме от Netflix штурмует топы — на IMDb рейтинг взлетел до колоссальных 8,7 баллов
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)
«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом
ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше