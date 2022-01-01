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Бостонский душитель Бостонский душитель
Киноафиша Фильмы Бостонский душитель Бостонский душитель, 1968: актеры и роли
The Boston Strangler Бостонский душитель 1968 / США
3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Бостонский душитель, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Флайшер Ричард Флайшер Richard Fleischer
В ролях
Тони Кертис Тони Кертис Tony Curtis Генри Фонда Генри Фонда Henry Fonda Джордж Кеннеди George Kennedy Майк Келлин Mike Kellin Херд Хэтфилд Мюррэй Хэмилтон Murray Hamilton Джефф Кори Jeff Corey
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Главная роль
Главная роль
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