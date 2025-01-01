Carlo CofieldЗнаешь, чего я хочу? Коробку из двадцати пяти сигар Монте-Кристо панателлас. Хочу кровать с вибратором king-size. Хочу пленочный фотоаппарат Hasselblad на 35 мм, кабриолет Rolls-Royce. Хочу перчатки для вождения из внутренней стороны ушей антилопы. Отважный мужской одеколон для того, кто умеет с женщинами. Кашемировый двубортный пиджак, который поможет мне первым добраться туда.
Carlo CofieldНе важно. Хочу быть там, где кипит жизнь. Хочу жить жизнью сдержанной элегантности.
Rod Prescott[Лоре]Сколько раз я тебе говорил не присылать эти идиотские письма ко мне домой? А? Что бы было, если бы их моя жена получила? Если бы Диана прочитала это письмо, для тебя и меня всё бы кончилось, детка.
Laura CalifattiГде же ковёр с — как это животное называется? Зигзаговая лошадь? Зебра!
Madame LaviniaМистер Коффилд, вас порадует знать, что я разрушила личную жизнь Гарри Холларда.
Diane PrescottПочему некоторым людям всё так просто?
Rod PrescottПотому что они простые, вот и всё.
Diane PrescottТы у меня весь сплошное сердце, Род.
Laura CalifattiСлушай, я здесь одна живу. Я позволила тебе переночевать в моём доме, потому что знаю — ты не сделаешь никакой глупой попытки. А? Ты будешь себя вести. А? С некоторыми мужчинами женщина не в безопасности. Но ты — не из таких.
Carlo CofieldСлушай, все великие торговцы — это просто набор личностных недостатков: мораль — как у решета, харизма — будто у шизофреника, чувствительность — как у носорога, а скрупулёзность — как у шантажиста.
Ted GunderЕсли бы я заранее видел этот прогноз, я бы реально мог подтянуть свои ягодицы!
MonsterТвои ягодицы? Я же тебе год назад сказал, в чём проблема с твоими ягодицами. С-Е-К-С, старина.
Laura CalifattiИспользовали новый процесс. Это называлось аромарама. Можно было почувствовать запах!
Laura CalifattiДа!... Знаешь, они переделали театр так, что с каждой сценой шёл свой запах. В одной сцене я заманила этого мужчину в маленький розарий, и зрители должны были почувствовать запах роз. Они запустили этот — э-э, э-э, этот, э-э...
Millie GunderОн говорит, что нам больше нельзя заниматься любовью! Да и вообще... Как ты думаешь?
Carlo CofieldНу, есть определённые авторитеты, которые, извините, придерживаются такого мнения. Но я скажу вот что — я не думаю, во всяком случае я точно не считаю, что это правильная или, простите, нормальная среда для молодой, здоровой и красивой девушки. Понимаете?