Millie Gunder Мистер Кофилд, вы находите меня привлекательной? То есть, если бы вы были мужчиной...

Carlo Cofield Если бы я был мужчиной?

Millie Gunder Вы бы тянулись ко мне?

Carlo Cofield Если бы я был...

Millie Gunder Я имею в виду, это Гарри.

Millie Gunder Он говорит, что нам больше нельзя заниматься любовью! Да и вообще... Как ты думаешь?