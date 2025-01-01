Меню
Киноафиша Фильмы Не гони волну Цитаты из фильма Не гони волну

Цитаты из фильма Не гони волну

Carlo Cofield Знаешь, чего я хочу? Коробку из двадцати пяти сигар Монте-Кристо панателлас. Хочу кровать с вибратором king-size. Хочу пленочный фотоаппарат Hasselblad на 35 мм, кабриолет Rolls-Royce. Хочу перчатки для вождения из внутренней стороны ушей антилопы. Отважный мужской одеколон для того, кто умеет с женщинами. Кашемировый двубортный пиджак, который поможет мне первым добраться туда.
Laura Califatti Куда туда?
Carlo Cofield Не важно. Хочу быть там, где кипит жизнь. Хочу жить жизнью сдержанной элегантности.
Rod Prescott [Лоре] Сколько раз я тебе говорил не присылать эти идиотские письма ко мне домой? А? Что бы было, если бы их моя жена получила? Если бы Диана прочитала это письмо, для тебя и меня всё бы кончилось, детка.
Laura Califatti Где же ковёр с — как это животное называется? Зигзаговая лошадь? Зебра!
Madame Lavinia Мистер Коффилд, вас порадует знать, что я разрушила личную жизнь Гарри Холларда.
Diane Prescott Почему некоторым людям всё так просто?
Rod Prescott Потому что они простые, вот и всё.
Diane Prescott Ты у меня весь сплошное сердце, Род.
Laura Califatti Я не люблю смотреть на себя. Я — кошка.
Laura Califatti Слушай, я здесь одна живу. Я позволила тебе переночевать в моём доме, потому что знаю — ты не сделаешь никакой глупой попытки. А? Ты будешь себя вести. А? С некоторыми мужчинами женщина не в безопасности. Но ты — не из таких.
Carlo Cofield Не такой, да?
Laura Califatti Нет. Ты — друг. Пока!
Carlo Cofield Слушай, все великие торговцы — это просто набор личностных недостатков: мораль — как у решета, харизма — будто у шизофреника, чувствительность — как у носорога, а скрупулёзность — как у шантажиста.
Ted Gunder Если бы я заранее видел этот прогноз, я бы реально мог подтянуть свои ягодицы!
Monster Твои ягодицы? Я же тебе год назад сказал, в чём проблема с твоими ягодицами. С-Е-К-С, старина.
Laura Califatti Использовали новый процесс. Это называлось аромарама. Можно было почувствовать запах!
Carlo Cofield Понюхать что? Понюхать фильм?
Laura Califatti Да!... Знаешь, они переделали театр так, что с каждой сценой шёл свой запах. В одной сцене я заманила этого мужчину в маленький розарий, и зрители должны были почувствовать запах роз. Они запустили этот — э-э, э-э, этот, э-э...
Carlo Cofield Спрей?
Laura Califatti Этот спрей. Этот спрей — розы, запах роз. Но они ошиблись — и зрители почуяли рыбу.
Laura Califatti Сегодня ты будешь спать здесь — со мной! А теперь — в кровать.
Laura Califatti У меня нет имени, у меня нет жизни, я — предмет, вычитаемый из налога.
Laura Califatti Он слишком мужик, чтобы бросить её, а я слишком женщина, чтобы бросить его.
Millie Gunder Мистер Кофилд, вы находите меня привлекательной? То есть, если бы вы были мужчиной...
Carlo Cofield Если бы я был мужчиной?
Millie Gunder Вы бы тянулись ко мне?
Carlo Cofield Если бы я был...
Millie Gunder Я имею в виду, это Гарри.
Carlo Cofield Гарри?
Millie Gunder Он говорит, что нам больше нельзя заниматься любовью! Да и вообще... Как ты думаешь?
Carlo Cofield Ну, есть определённые авторитеты, которые, извините, придерживаются такого мнения. Но я скажу вот что — я не думаю, во всяком случае я точно не считаю, что это правильная или, простите, нормальная среда для молодой, здоровой и красивой девушки. Понимаете?
Laura Califatti Думаю, ты собираешься меня подкатить. Нет?
Carlo Cofield Учитывая наш послужной список, это, пожалуй, самое саморазрушительное, что я могу сделать.
[последние слова]
Carlo Cofield Поехали!
Laura Califatti [протягивает руку из-за двери, не одет] Карло, пожалуйста!
Carlo Cofield Наверное, если начать смотреть на вещи, эээ, реалистично, то никогда не влюбишься. То есть просто отсекаешь тех, кто не нравится, и смотришь, кто останется — если вообще кто-то.
Sam Lingonberry Это не бассейн, а бомбоубежище.
Carlo Cofield Бомбоубежище?
Sam Lingonberry Да, я начал копать его во времена Эйзенхауэра, потом бросил при Кеннеди, а теперь думаю, достаточно ли оно большое.
Laura Califatti Я ужасная актриса. Играть не умею. Хочешь?
[зажигает сигару Карло]
Laura Califatti Я не могу притворяться одним, когда чувствую другое. Я слишком эмоциональна.
[задувает спичку]
Laura Califatti Возможно, у меня больше никогда не будет такого шанса. Поэтому я пришла.
Carlo Cofield Ты много снимался в фильмах?
Laura Califatti Нет. Только в этом.
Carlo Cofield Чем ты сейчас занимаешься? То есть, как зарабатываешь на жизнь?
Laura Califatti Я живу! Я живу полной жизнью. У меня есть работа, и для меня это главное.
Carlo Cofield Ну, я тоже хочу жить полной жизнью.
Laura Califatti Мы все должны жить полной жизнью. Полной, насыщенной!
Laura Califatti Это мародёр!
Rod Prescott Это частный детектив. Я с ним сейчас разберусь.
Laura Califatti [Роду] Потому что ты меня не любишь. В это мог поверить только дурак. Только дурак или тот, кому всё равно. Почему у того, кого любишь, нет ревности? Он — мой любовник!
Carlo Cofield О, нет, нет!
Laura Califatti Он берёт меня, когда захочет!
Carlo Cofield О, нет, нет.
Laura Califatti Мы без ума друг от друга! Скажи ему!
Carlo Cofield Я не её любовник.
Laura Califatti Ах, грациэ, грациэ...
Rod Prescott Что ты тут поешь, любовник? Танцор? Платный сопровождающий? Парикмахер?
Jim Backus Хочешь, я сделаю голос мистера Мэгу?
Carlo Cofield О, с удовольствием. Пожалуйста, сделай.
Jim Backus Ха-ха, честное слово. Я покажу тебе чертежи.
Carlo Cofield Грудь?
Millie Gunder Грудь, пресс, ягодицы!
Ted Gunder Можешь переплюнуть? Она про мои ягодицы говорит!
Monster Тебе бы уж поменьше этим заниматься. Говорю тебе, секс крадёт силы, как вор в ночи.
Millie Gunder Да это же полная чушь, и ты сам это знаешь!
Monster Ну, спроси у кого угодно. У кого IQ выше восьми — если секс не убивает тело.
Millie Gunder Да это вздор.
Carlo Cofield Это безумие!
Sam Lingonberry Это безумие. Владельцы домов без ума, банки без ума. Кофилд, может, все вокруг без ума?
Carlo Cofield Вы, безусловно, делаете интересные предложения, миссис Прескотт.
Diane Prescott Я не вдавалась в детали, но есть и приятные бонусы. Обдумайте это, мистер Кофилд.
Rod Prescott Мы тут бизнес ведём, Коффилд, а не бордель.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Тони Кертис
Тони Кертис
Tony Curtis
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Claudia Cardinale
Роберт Уэббер
Robert Webber
Джоэнна Барнс
Joanna Barnes
Морт Саль
Mort Sahl
Джим Бакус
Jim Backus
