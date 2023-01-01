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Капитан Ньюмэн, доктор медицины Капитан Ньюмэн, доктор медицины
Киноафиша Фильмы Капитан Ньюмэн, доктор медицины Капитан Ньюмэн, доктор медицины, 1963: актеры и роли
Captain Newman, M.D. Капитан Ньюмэн, доктор медицины 1963 / США
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Капитан Ньюмэн, доктор медицины, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Миллер David Miller
В ролях
Грегори Пек Грегори Пек Gregory Peck Тони Кертис Тони Кертис Tony Curtis Энджи Дикинсон Angie Dickinson Эдди Альберт Eddie Albert Джеймс Грегори Бетел Лесли Bethel Leslie Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall
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