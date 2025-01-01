Меню
Цитаты из фильма Тарас Бульба

Цитаты из фильма Тарас Бульба

Taras Есть только ОДИН способ сохранить верность поляку. Верь в свой меч и меч в поляка.
Taras Сын мой, почему? Почему?
Andrei Bulba Я сделал то, что должен был сделать.
Taras С того дня, как я окунул тебя в реку, чтобы дать тебе жизнь, я любил тебя так же, как степи. Ты был моей гордостью! Я дал тебе жизнь. Мне же её и отнять.
ALL ЗАПОРОЖЦЫ!
Andrei Bulba Я тебе скажу, чему меня поляки научили: что казак — это дикий варвар, достаточно хороший, чтобы целовать польскую ногу или воевать на польской стороне, но недостаточно хороший, чтобы ходить по польским улицам, смотреть в глаза польской женщине или управлять своей землёй.
Andrei Bulba Озеро, папа. Озеро — это почти как колодец!
Taras Bulba Никогда не ступай под польский кров, даже под шатёр!
Governor Мой сын мёртв, твоего брата убил твой казачий любовник. Скажи своему слуге собрать вещи. Я устрою сопровождение, чтобы вы вывезли тебя из города. После сегодняшней ночи здесь оставаться нельзя. Тебя отвезут в Дубно. Там ты будешь служить горничной, пока тебя не обучат обязанностям твоего звания.
Князь Григорий Я насчитал только три полка.
Тарас Бульба Три... для начала.
[Кричит, когда казаки нападают со всех сторон]
Тарас Бульба ТЫ нас учил, поляк!
Natalia Dubrov Я люблю тебя, Андрей, я всегда буду любить тебя. Ты это знаешь. Я люблю тебя. Но я не могу позволить тебе сражаться против своего народа. Я не могу этого сделать. Ты — казак, Андрей.
Andrei Bulba Я — человек прежде всего, а потом — казак.
Natalia Dubrov Не позволяй им использовать меня.
[они целуются]
Old Stepan Я самый старый живой казак, но я отказываюсь умирать, сидя на печи!
Abbot Сними рясу и простирайся ниц.
Юл Бриннер
Юл Бриннер
Yul Brynner
Тони Кертис
Тони Кертис
Tony Curtis
Джордж Макреди
George Macready
Гай Рольф
Guy Rolfe
Кристина Кауфманн
Christine Kaufmann
Владимир Соколов
Vladimir Sokoloff
