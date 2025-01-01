Natalia Dubrov Я люблю тебя, Андрей, я всегда буду любить тебя. Ты это знаешь. Я люблю тебя. Но я не могу позволить тебе сражаться против своего народа. Я не могу этого сделать. Ты — казак, Андрей.

Andrei Bulba Я — человек прежде всего, а потом — казак.

Natalia Dubrov Не позволяй им использовать меня.