TarasС того дня, как я окунул тебя в реку, чтобы дать тебе жизнь, я любил тебя так же, как степи. Ты был моей гордостью! Я дал тебе жизнь. Мне же её и отнять.
ALLЗАПОРОЖЦЫ!
Andrei BulbaЯ тебе скажу, чему меня поляки научили: что казак — это дикий варвар, достаточно хороший, чтобы целовать польскую ногу или воевать на польской стороне, но недостаточно хороший, чтобы ходить по польским улицам, смотреть в глаза польской женщине или управлять своей землёй.
Taras BulbaНикогда не ступай под польский кров, даже под шатёр!
GovernorМой сын мёртв, твоего брата убил твой казачий любовник. Скажи своему слуге собрать вещи. Я устрою сопровождение, чтобы вы вывезли тебя из города. После сегодняшней ночи здесь оставаться нельзя. Тебя отвезут в Дубно. Там ты будешь служить горничной, пока тебя не обучат обязанностям твоего звания.