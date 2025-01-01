Майор Эдна Хейвуд, ВМС [заметив, как Тостин пытается починить механизм] Матрос.

Главный механик-матрос Сэм Тостин Да!

Майор Эдна Хейвуд, ВМС Так у тебя никогда не заработает.

Главный механик-матрос Сэм Тостин [раздражённо] Почему бы тебе не пойти... забинтовать кого-нибудь? Что ты понимаешь в механизмах?

Майор Эдна Хейвуд, ВМС Я с этим вырос. Мой отец был главным инженером на электростанции в Сиэтле.

Майор Эдна Хейвуд, ВМС [наблюдая, как он возится с оборудованием] Это бы сработало, если бы ты поставил новую пружину клапана.

Главный механик-матрос Сэм Тостин [саркастично подражая ей] "Мой отец был главным инженером..."

Главный механик-матрос Сэм Тостин Слушай, барышня. Во-первых, я пытаюсь что-то починить на чём-то, что вообще не предназначено для подводной лодки. А во-вторых, новую пружину клапана не поставишь, если её нет. Так что, не хочешь уйти?

Майор Эдна Хейвуд, ВМС Ты разговариваешь с офицером.