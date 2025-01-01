Меню
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Видишь ли, если девушке меньше 21, её защищает закон. Если больше 65 — природа. А всё, что между — свободная добыча! Берегись!
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Есть идеи, куда они делись?
Lt. Watson Нет, сэр. Когда началась воздушная тревога, они улетели. Все, что сказал мистер Холден — "В замешательстве есть выгода."
Lt. Nicholas Holden Тебе придётся пробираться через несколько тёмных переулков. Тебе нужен снабженец, который поможет найти эти переулки.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Ты, мистер Холден?
Lt. Nicholas Holden Да, сэр.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Ты же испортишь маникюр! Вот.
Lt. Nicholas Holden Не обманывайся моим маникюром, сэр. Я родился и вырос в районе, который зовётся Ноев Ковчег. Если ты не ходил парой, значит, ты вообще не ходил.
Lt. Nicholas Holden В детстве я стал жертвой самой злобной пропаганды. Мне постоянно твердили, что деньги — это не главное, и я в это верил. Пока не понял, что те, кто это говорили — были люди с кучей денег. Значит, они пытались скрыть что-то хорошее.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman М-м.
Lt. Nicholas Holden Сэр, пожалуйста, садитесь.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Ага.
Lt. Nicholas Holden Есть всего два способа заработать деньги. Можно украсть, а можно жениться.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Я не хочу грузить вас проблемами командования, мистер Холден, потому что сомневаюсь, что у вас когда-нибудь будет такая ответственность. Это противоречит вашей философии — каждый сам за себя.
Lt. Nicholas Holden Закон джунглей.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Именно! Вот в чем беда командования, мистер Холден — ответственность перевешивает привилегии! Если бы дело касалось только меня, я бы сказал, куда тебе девать этот список. Но моя ответственность — этот корабль! И чтобы вывести его отсюда, я бы даже с дьяволом договорился!
Lt. Nicholas Holden Вот тут я и появляюсь.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Вот именно.
Chief Mechanic's Mate Sam Tostin Я человек религиозный, капитан, и верю, что мы справимся, если Добрый Господь возьмётся за это всерьёз. Конечно, Ему придётся уделить нам всё своё внимание
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Это как смотреть стриптиз. Не спрашивай, как это делается, просто наслаждайся тем, что снимают.
Chief Mechanic's Mate Sam Tostin Женщина не должна лезть в мужское дело.
Lt. Cmdr Matt T. Serman Сэр, «Морской Тигр» была построена для боя. Она заслуживает лучшей эпитафии, чем «Введена в строй в 1940, потоплена в 1941, боёв не было, выстрелов не было». Нельзя так просто отпустить это. Это как красивая женщина, умирающая старой девой, если вы понимаете, что я имею в виду под «старой девой».
Capt. J.B. Henderson Вы когда-нибудь продавали подержанные машины?
lt. Cmdr. Matt T.Sherman Нет, сэр.
Capt. J.B. Henderson У меня есть подозрение, что вы не по тому пути пошли.
Ens. Stovall Вау! Вот это я понимаю — барахолка! Э-э, я хотел сказать, сэр, что я... Я уверен, что из этого можно что-то сделать.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Я могу придумать немало применений. Но не здесь и не сейчас. Мистер Стоволл, влияние лейтенанта Холден на вас начинает меня беспокоить. Советую меньше говорить «вау» и немного больше «ц-ц-ц».
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Моламфри, эта лодка потонет?
Chief Molumphry Как камень, сэр.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Мистер Уотсон, как там обшивка?
Lt. Watson Натянуто, как барабан, сэр.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman А двигатели, Тостин?
Chief Mechanic's Mate Sam Tostin Как с завода, сэр.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Ну, как там?
Capt. J.B. Henderson Я говорю: берите своих воров и этих лжецов и сваливайте к чёртовой матери. Но есть одно условие — никаких боёв с вражескими кораблями, включая спасательные шлюпки. Даже если увидите кого-то плывущего, обходите стороной. Он может дырку в борт вам пнуть. Удачи, Мэтт.
Lt. Nicholas Holden [Видя, как лейтенант Кренделл и Шерман выходят вместе из душа] Э-э... Доброе утро.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Э-э, доброе утро.
Lt. Nicholas Holden У вас тут расписание душа продуманное, сэр. Воду ещё и экономит.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Лейтенант Кренделл немного затруднялся.
Lt. Nicholas Holden Сэр, это ваша лодка.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Ты когда-нибудь был в море?
Lt. Nicholas Holden Да, сэр. Служба на эсминце.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Как ты на это время выкроил?
Lt. Nicholas Holden Это была ошибка, сэр. Примерно через неделю после моего отъезда из Гонолулу всё уладили.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Кто? Адмирал или его жена? Она, должно быть, ужасно расстроена тем, что ты здесь застрял. Наверное, из-за этого она потеряет чемпионат по румбе в этом году! Чёрт побери!
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Перефразируя мистера Черчилля: «Никогда ещё так мало не воровали так много у стольких...»
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Мы потопили грузовик! Пошли отсюда к черту!
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Тема: Туалетная бумага. Первое: 6 июня 1941 года это судно подало заявку на 150 рулонов туалетной бумаги. 16 декабря 1941 года заявка была возвращена с отметкой штампом: «Не удаётся определить требуемый материал». Второе: командир USS SeaTiger не может не задуматься, чем же заменяют этот непонятный материал на складе снабжения в Кавити, который когда-то был здесь так хорошо известен.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Мы, может, и в розовом, и входим благодаря женскому бюстгальтеру, но мы врываемся!
Witch doctor [снимает маску и качает головой] Им никогда не справиться.
Lt. Nicholas Holden Слухи такие: мы попробуем погрузиться на рассвете, и я подумал, если уж идти — то с размахом.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Мистер Холден, рассвет уже прошёл, и мы под водой.
Lt. Nicholas Holden Мы под водой?
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Да, под водой.
Lt. Nicholas Holden То есть, мы под водой?
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Да.
Lt. Nicholas Holden Ну, это не навсегда, э... Я хочу сказать, мы можем всплыть, если захотим.
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Ну, я хочу верить, что можем, но я неисправимый оптимист.
Lt. Nicholas Holden А что, сэр, если мы э... а что, если мы не сможем...?
[он показывает вверх]
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman О, если мы не сможем, э...
[он показывает вверх]
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman , тогда мы, э...
[он показывает вниз]
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Скажи мне, почему ты пошёл в флот?
Lt. Nicholas Holden Потому что мне нужна была офицерская форма.
Главный механик-сержант Сэм Тостин [обращение к капитану] Сэр, сэр... В моём машинном отделении женщина! Надо выгнать её оттуда.
Лейтенант-коммандер Мэтт Т. Шерман Ну и кто, Тостин?
Главный механик-сержант Сэм Тостин Мэйджор. Она постирала бельё и повесила сушиться. *Чулки*, и всё такое! В машинном отделении женщина — к беде.
Лейтенант Николас Холден Тостин, какое зло могут принести их вещи?
Главный механик-сержант Сэм Тостин Вот именно когда они самые опасные. Они как змеи. Когда сбрасывают кожу — берегись!
[часть гофрированной стены офиса адмирала исчезла]
Capt. J.B. Henderson Мистер Шерман, я хочу свою стену обратно!
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Ну, эм, я не уверен, что она у нас есть, сэр.
Capt. J.B. Henderson Она у вас должна быть! У вас же всё остальное есть!
Lt. Watson Сэр, мистер Холден возвращается
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Война — это ад, мистер Уотсон!
[Ханк показал тату с Гёрти на груди]
Lt. Nicholas Holden [указывая на Гёрти] Тебя бы в Лувре на стену повесили.
Филиппинский фермер [увидев обувь Холдэна] О, сапатос!
Лейтенант-коммандер Мэтт Т. Шерман О, сапатос!
Лейтенант Николас Холден О, сэр, не мои сапатос! Пожалуйста!
Fox [звуковой сигнал столкновения] Столкновение, сэр! Столкновение! Столкновение!
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Стой, стой, стой. Мы даже не двигаемся.
[на полу повсюду вода]
Lt. Nicholas Holden Извините, сэр, это нормально или мне опять нервничать?
[Лейтенант Барбара Дуран спускается по корабельной лестнице]
Lt. Barbara Duran, RN Я правильно вниз иду?
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman Она правильно идёт вниз?
Lt. Watson Да, именно так.
Fox [поднимается по лестнице] Нашёл! Нашёл! Нашёл! Смотри!
[держит пропитанную водой коробку с чем-то неразборчивым внутри]
Chief Molumphry Сдаюсь, что это?
Fox Это торт, который прислала мама.
Chief Molumphry О, как мило. Отнеси его повару, может он подогреет.
[Fox уходит]
Chief Molumphry Матери... Почему бы ей не прислать нам что-то нужное. Например, универсальный шарнир.
Главный механик-сержант Сэм Тостин [говорит майору Хейвуд в машинном отделении] Знаешь, я много лет не любил женщин. Но тебя — не ненавижу.
Майор Эдна Хейвуд, ВМФ Правда?
Главный механик-сержант Сэм Тостин Ты не просто женщина. Ты — механик.
Lt. Cmdr. Daly [Осматривая лифчик, выловленный из воды] У японцев таких вообще нет!
[поворачивается к расчету глубинных бомб]
Lt. Cmdr. Daly Прекратить огонь!
Lt. Nicholas Holden [капитану] Сэр, в Лас-Вегасе парни сказали бы, что вы пытаетесь донести свою точку зрения самым жёстким способом.
Chief Molumphry Розовый! За двадцать пять лет службы в ВМФ я такого не видел. Розовая подводная лодка. Ладно, ребята, у вас есть три часа, чтобы хорошо встретить Новый год. Но в 17:00 каждый на борту начинает красить её в серый!
Майор Эдна Хейвуд, ВМС [заметив, как Тостин пытается починить механизм] Матрос.
Главный механик-матрос Сэм Тостин Да!
Майор Эдна Хейвуд, ВМС Так у тебя никогда не заработает.
Главный механик-матрос Сэм Тостин [раздражённо] Почему бы тебе не пойти... забинтовать кого-нибудь? Что ты понимаешь в механизмах?
Майор Эдна Хейвуд, ВМС Я с этим вырос. Мой отец был главным инженером на электростанции в Сиэтле.
Майор Эдна Хейвуд, ВМС [наблюдая, как он возится с оборудованием] Это бы сработало, если бы ты поставил новую пружину клапана.
Главный механик-матрос Сэм Тостин [саркастично подражая ей] "Мой отец был главным инженером..."
Главный механик-матрос Сэм Тостин Слушай, барышня. Во-первых, я пытаюсь что-то починить на чём-то, что вообще не предназначено для подводной лодки. А во-вторых, новую пружину клапана не поставишь, если её нет. Так что, не хочешь уйти?
Майор Эдна Хейвуд, ВМС Ты разговариваешь с офицером.
Главный механик-матрос Сэм Тостин Может, конгресс и сделал тебя офицером, но Бог сделал тебя женщиной, а женщине не стоит лезть в мужскую механику. Так что в последний раз — уйдёшь?
Lt. Cmdr Matt T. Serman Придётся простить мужчин за то, что таращатся, мистер Холден, но видеть адъютанта адмирала
[указывает на погоны на форме Холдэна]
Lt. Cmdr Matt T. Serman без самого адмирала!
Лейтенант-коммандер Дэйли [после глубинных бомбардировок на поверхности океана появляется плавающее женское бельё] Это обломки? Приготовить крюк, будьте наготове.
Лейтенант-коммандер Дэйли [извлекают из воды большой бюстгальтер лейтенанта Крандолла] Давай, поднимай эту штуку сюда! Быстрее, быстрее.
Лейтенант-коммандер Дэйли [осматривает бюстгальтер с изумлением] У японцев ничего подобного нет. Прекратить огонь!
Maj. Edna Heywood, RN Матрос...
Chief Mechanic's Mate Sam Tostin Да, мадам.
Maj. Edna Heywood, RN [показывая на постиранное бельё, которое сушит в машинном отделении] Скажи, когда это высохнет.
Chief Mechanic's Mate Sam Tostin Глянь, я — машинист, а не... прачечный матрос.
Maj. Edna Heywood, RN Матрос...
Chief Mechanic's Mate Sam Tostin Да, мадам.
Maj. Edna Heywood, RN Постарайся ничего не уронить. Не хотелось бы, чтобы это упало на грязный пол.
Chief Mechanic's Mate Sam Tostin Что грязное?
Maj. Edna Heywood, RN Всё машинное отделение.
Maj. Edna Heywood, RN [Вытирает руку о палубу и показывает ему] Посмотри на эту смазюку.
Chief Mechanic's Mate Sam Tostin Эй, если бы тебя взорвали, потопили и подняли бы за твой с#н##й к#р##ц, ты бы тоже был немного смазанный.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кэри Грант
Кэри Грант
Cary Grant
Robert Gist
Robert Gist
Тони Кертис
Тони Кертис
Tony Curtis
Артур О’Коннелл
Arthur O'Connell
Роберт Ф. Саймон
Robert F. Simon
Дик Сарджент
Dick Sargent
Джин Эванс
Gene Evans
Дина Мэрилл
Вирджиния Грегг
Virginia Gregg
