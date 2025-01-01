Майор Эдна Хейвуд, ВМС
[заметив, как Тостин пытается починить механизм]
Матрос.
Главный механик-матрос Сэм Тостин
Да!
Майор Эдна Хейвуд, ВМС
Так у тебя никогда не заработает.
Главный механик-матрос Сэм Тостин
[раздражённо]
Почему бы тебе не пойти... забинтовать кого-нибудь? Что ты понимаешь в механизмах?
Майор Эдна Хейвуд, ВМС
Я с этим вырос. Мой отец был главным инженером на электростанции в Сиэтле.
Майор Эдна Хейвуд, ВМС
[наблюдая, как он возится с оборудованием]
Это бы сработало, если бы ты поставил новую пружину клапана.
Главный механик-матрос Сэм Тостин
[саркастично подражая ей]
"Мой отец был главным инженером..."
Главный механик-матрос Сэм Тостин
Слушай, барышня. Во-первых, я пытаюсь что-то починить на чём-то, что вообще не предназначено для подводной лодки. А во-вторых, новую пружину клапана не поставишь, если её нет. Так что, не хочешь уйти?
Майор Эдна Хейвуд, ВМС
Ты разговариваешь с офицером.
Главный механик-матрос Сэм Тостин
Может, конгресс и сделал тебя офицером, но Бог сделал тебя женщиной, а женщине не стоит лезть в мужскую механику. Так что в последний раз — уйдёшь?