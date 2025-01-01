NarratorВеличайшим желанием каждого викинга была смерть с мечом в руках и вход в Вальгаллу, где их ждал геройский приём от бога Одина.
NarratorКогда викинги отправлялись грабить и разорять Англию, они никогда не уплывали за горизонт. Их атаки ограничивались быстрыми ночными набегами. Не случайно в английской Книге молитв была такая фраза: «Защити нас, Господи, от гнева северян.»
RagnarСмотри, как он на меня смотрит. Если он не сын чёрного барана при полной луне, меня зовут не Рагнар.
EricНаш единственный шанс — уйти как можно дальше к утру.
NarratorВикинги в Европе VIII—IX веков поклонялись языческому богу войны Одину. Оказавшись в заточении в своих безжизненных, покрытых льдом северных землях, они использовали своё мастерство кораблестроителей, чтобы сеять ужас — насилие и жестокость, не имевшие равных во всей истории.
KitalaПроклятье Одина постигнет того, кто убьёт раба.
RagnarТак никто его и не убьёт. Пусть это сделает прилив. Свяжите его! Бросьте в выгребную яму на отливе. Потом достаньте.
KitalaТы не убьёшь его, но бросаешь в выгребную яму, чтобы он там утонул и стал добычей крабов!
RagnarПусть крабы будут прокляты Одином! Это моё решение.
AellaЕсли простой раб может отнять у меня королеву, а потом убить врага, которого целая нация не смогла победить, значит придёт день, когда он станет для Англии более опасным врагом, чем когда-либо был Рагнар. С Божьего благословения или без — я говорю тебе как твой король, этого не допустим!
Father GodwinВаше Величество, прошу помнить, что я исполнил ваше обещание во имя Святой Матери Церкви!
Aella[Эрику, после того как он позволил Рагнару умереть с мечом в руках]Ты смеешь бросить вызов королю!... Ты присоединишься к Рагнару в яме!
Eric[Протягивает правую руку, показывая, что у него отрезана кисть]Вот такая была моя благодарность от Айеллы за то, что Рагнар мог умереть как викинг!
EinarПосмотри на него, как он спешит навстречу смерти.