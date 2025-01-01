Ragnar Что бы ты с ним сделал в своей стране?

Egbert У нас есть особая награда — весьма забавная, но очень шумная.

Ragnar Что это?

Egbert Да ничего особенного. Просто яма, полная волков, наполовину с ума сошедших от голода и натренированных ценить вкус человеческой крови.