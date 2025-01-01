Меню
Einar [Рагнару] Ох, прекрати орать. Ты звучишь, как лось, который рожает ёжика.
Kitala Любовь и ненависть — два рога одного козла.
Ragnar [представляет лорда Эгберта своему сыну] Это Эйнар, мой единственный законный сын. Он так гордится своей красотой, что не даёт мужской бороде её скрыть. Он бреется, как англичанин.
Einar Слава Рагнару! И слава бороде Рагнара!
[смеётся и хватает бороду Рагнара]
Egbert Ложь не удержит тирана!
Ragnar Что бы ты с ним сделал в своей стране?
Egbert У нас есть особая награда — весьма забавная, но очень шумная.
Ragnar Что это?
Egbert Да ничего особенного. Просто яма, полная волков, наполовину с ума сошедших от голода и натренированных ценить вкус человеческой крови.
Ragnar [к Эйнару] Видишь, англичане — цивилизованные!
Narrator Величайшим желанием каждого викинга была смерть с мечом в руках и вход в Вальгаллу, где их ждал геройский приём от бога Одина.
Narrator Когда викинги отправлялись грабить и разорять Англию, они никогда не уплывали за горизонт. Их атаки ограничивались быстрыми ночными набегами. Не случайно в английской Книге молитв была такая фраза: «Защити нас, Господи, от гнева северян.»
Ragnar Смотри, как он на меня смотрит. Если он не сын чёрного барана при полной луне, меня зовут не Рагнар.
Eric Наш единственный шанс — уйти как можно дальше к утру.
Morgana Да, я вижу это.
Eric Было бы гораздо быстрее, если бы *все* гребли.
Morgana Правда?
Eric Да, правда.
Morgana Ты хочешь сказать, что я должна грести в этой лодке?
Eric Да, именно так.
Morgana Невозможно.
Eric Возьми весло и греби.
Bridget Принцесса не гребёт в лодке.
Eric Возьми весло и греби!
[первые реплики]
Narrator Викинги в Европе VIII—IX веков поклонялись языческому богу войны Одину. Оказавшись в заточении в своих безжизненных, покрытых льдом северных землях, они использовали своё мастерство кораблестроителей, чтобы сеять ужас — насилие и жестокость, не имевшие равных во всей истории.
Kitala Проклятье Одина постигнет того, кто убьёт раба.
Ragnar Так никто его и не убьёт. Пусть это сделает прилив. Свяжите его! Бросьте в выгребную яму на отливе. Потом достаньте.
Kitala Ты не убьёшь его, но бросаешь в выгребную яму, чтобы он там утонул и стал добычей крабов!
Ragnar Пусть крабы будут прокляты Одином! Это моё решение.
Eric Почему он колебался?
Aella Спасибо тебе, отец Годвин... Ты — страж моей ярости.
Einar [отцу Годвину] Унеси свою магию куда подальше, святой человек!
Einar [Моргане] Если не могу иметь твою любовь, возьму твою ненависть.
Einar [о Эрике] Солнце пересечёт небо тысячу раз до его смерти, и ты тысячу раз пожалеешь, что жив.
Eric Если моя душа довольна быть язычником, а твоя — христианкой, не будем спрашивать плоть, почему она хочет оставаться плотью.
Aella Пойдёмте к будкам... Королевские питомцы голодны!
Morgana [Умоляю за жизнь Эрика] Я дам тебе слово — не убивай его.
Aella В таком случае, ничто не может меня больше огорчить, чем если ты сочтёшь меня жестокой.
Morgana Тогда отпусти его.
Aella Если простой раб может отнять у меня королеву, а потом убить врага, которого целая нация не смогла победить, значит придёт день, когда он станет для Англии более опасным врагом, чем когда-либо был Рагнар. С Божьего благословения или без — я говорю тебе как твой король, этого не допустим!
Father Godwin Ваше Величество, прошу помнить, что я исполнил ваше обещание во имя Святой Матери Церкви!
Aella [Эрику, после того как он позволил Рагнару умереть с мечом в руках] Ты смеешь бросить вызов королю!... Ты присоединишься к Рагнару в яме!
Eric [Протягивает правую руку, показывая, что у него отрезана кисть] Вот такая была моя благодарность от Айеллы за то, что Рагнар мог умереть как викинг!
Einar Посмотри на него, как он спешит навстречу смерти.
Einar Он не может дождаться, чтобы умереть.
Enid Он не имеет права на трон.
Father Godwin Нет прямого наследника, сударыня.
Enid Наследник есть.
Father Godwin Что?
Enid Отец Годвин, я жду ребёнка. Но не от Эдвина. Ребёнок викинга, Рагнара.
Aella Я надеюсь скоро заставить эти болтливые языки замолчать.
Aella Выследите его. Принесите мне его голову!
Ragnar Я хочу, чтобы ты научил лорда Эгберта нашим обычаям.
Einar Я его научу.
Egbert Помни, я живу умом, а не силой.
Ragnar Что говорят руны?
Kitala Если бы Один решил, что Эрик должен умереть, молот Тора возвестил бы его смерть, но небо молчит.
Kitala [Эрику] Один ответил тебе.
Egbert Это были просто летающие облака.
Kitala Ты слеп. Это были дочери Одина. Я слышала, как звенят их боевые мечи, когда они мчались по небу. Они приносят ветер. Они приносят ветер! Слушай.
Egbert Ты как раненое животное, ты никому не доверяешь.
Bridget Не выгляди так печально, моя леди. Это тебе не к лицу.
Morgana Бриджит, как я могу выйти замуж за человека, которого ненавижу?
Bridget Быть принцессой нелегко, но у тебя есть долг.
Einar Она станет отличной королевой викингов!
Morgana Отстань от меня!
Einar Сначала приветственный поцелуй.
Morgana Отойди!
Einar Небольшой приветственный поцелуй.
Morgana Нет!
Einar Да!
Einar [имеется в виду Морганы] Красивый птах. Красивые перья. Построим ей гнездо, чтобы могла спрятаться. Здесь слишком много ястребов!
Ragnar Ах, может, немного тощенькая, но неплохо. Вообще неплохо.
Egbert Сдерживай себя, мой лорд. Если её опозорят, она перестанет быть ценной королевой, и Элла не заплатит за неё выкуп.
Morgana Мне не нужны предатели, чтобы отстаивать моё дело.
Egbert Моя ссора с Эллой, леди, не с вами. Мы все договорились, что вы останетесь невредимой, пока находитесь с нами.
Ragnar Запомни, Эйнар. Оставь её в покое.
Einar Я её не трогал. Пока что.
Morgana И никогда не тронешь! Я лучше себя убью.
Ragnar А, похоже, ты ей не нравишься.
Einar Она меня терпит.
Einar Тебе нравятся шрамы на моём лице, да? Ага? Угу. Моя красавица трепещет от этого.
[Морга́на кусает ласковую руку Эйнара]
Ragnar С соколами тебе везёт больше. Она никогда не назовёт тебя милым лицом!
[смеётся]
Ragnar Пойдём на берег и возьмём её с собой.
Einar Она остаётся здесь.
Ragnar Поговорим о ней позже — когда ты будешь либо пьянее, либо трезвее.
Ragnar Идём. Скоро забудешь эту девку! Всё равно она тощая.
Einar Красавица.
Ragnar Ах! И все кости торчат; чёрт возьми, она как старая ворона без перьев.
Einar Никто меня ещё не плевал. И не кусал!
Ragnar Теперь будут кусаться ещё больше, раз ты Эйнар Одноглазый.
Pigtails [наливая кувшин эля] Я хотела поблагодарить тебя за то, что доказал мою невиновность.
Einar [смеётся и хлопает её по заднице] Возвращайся к своему мужу!
Father Godwin [Когда они говорят о ребёнке королевы Эннид] Ваша светлость, разумно ли говорить о том, что было так давно?
Aella Я надеюсь заставить эти болтливые языки замолчать.
Einar [своим людям после захвата Морганы] Красивый птичка, красивые перья... Построим ей гнездо, чтобы могла спрятаться.
Einar Ты боишься, Бьорн?
Bjorn Не путай страх с осторожностью. Один не послал никаких знаков!
Einar Тогда оставайся здесь.
Einar Мы идём отомстить за смерть Рагнара! Кто плывёт со мной?
[последние слова]
Einar Один!
Bridget Странно, как всё никогда не получается так, как ожидаешь. Я всегда думала, что викинги нападают на своих женщин. Нам очень повезло.
Morgana Это было не только из-за удачи, Бриджит.
Bridget Он не может иначе себя вести. Он язычник, моя леди.
Morgana Он безумный пес!
Bridget Если бы не шрамы на лице, он бы даже симпатичным казался. Ну, для викинга, конечно.
Morgana Я не хочу о нём говорить.
Bridget Царапины и укусы его не остановят надолго.
Einar Скажи мне, твоя мать с тобой дралась?
Ragnar Дралась со мной? У меня по всему телу шрамы от её царапин и укусов. Какая же женщина!
Einar Посмотри на меня. Думаешь, с таким лицом я хочу жену, которая позволит мне её тронуть? Я хочу, чтобы она дралась со мной! Изо всех сил! Первый раз я её беру — и последний.
Ragnar Так ты действительно хочешь её? Худая, как есть, отдаю тебе.
Einar Что значит ты — Ты хочешь сказать, мы не будем брать за неё выкуп?
Ragnar Нет! Она твоя.
Einar [смеётся] О, я дам этой маленькой девчонке из Уэльса повод кусаться и царапаться!
Einar Я — Эйнар! Сын Рагнара! Я покажу ей, что можно выковать, когда огонь встречается с огнём! Я заставлю её выть так, что это услышат в Уэльсе!
Einar Моргана! Моя милая птичка. Затачивай когти. Я — Эйнар!
Einar Если мне придётся пересечь отравленное море, я найду его. Клянусь! Кровью святого Одина.
Eric Я полюбил тебя в тот момент, когда впервые увидел. Я любил тебя ещё до этого. Китала видела это в рунах.
Aella Я должен разоблачить предателя среди нас.
Morgana [Эйнару про Эрика] Послушай меня... Рагнар был его отцом!
Aella [Алла говорит о союзе Нортумбрии и Уэльса] Надеюсь, лорд Эгберт, вы одобряете этот союз
Egbert От всего сердца, сударь.
Aella Тогда почему ты распространяешь слухи о наследнике трона, оставленном королевой Энид?
Egbert Это известно всем, сударь... Королева на смертном одре говорила о сыне, отправленном в Италию с камнем от эфеса меча Реквита, привязанным к нему.
Aella Кузен Эгберт, почему ваши земли никогда не подвергались нападениям викингов?
Egbert Что вы имеете в виду, государь?
Aella Ни ваши земли, ни земли ваших сообщников никогда не пострадали по-настоящему.
Egbert Сообщников?
Aella Годы ты плел заговоры против меня.
Egbert [Эгберт показывает Эрику камень на эфесе меча требующего] Ты знаешь, что это?
[Эрик тянется к нему]
Egbert Однажды я тебе расскажу... И тогда ты вспомнишь, что я тебя спас.
Eric [Сэндпайпер снимает металлический ошейник с шеи Эрика] Я всё ещё раб.
Egbert Ты им не будешь, когда попадёшь в Англию.
Eric Я никогда не попаду в Англию.
Egbert Ты как раненое зверьё... Ты никому не доверяешь.
Aella [Аэлла берёт за руку Моргану] Встань, дитя... В первый день весны ты станешь моей женой.
Aella Этот прекрасный ребёнок даст мне наследника трона...
Rhodri ...И этот брак объединит силу Уэльса и Нортумбрии.
Enid Король умер. Да здравствует король.
Einar [лорд Эгберт] Ты остаёшься здесь и рисуешь карты. Я пойду и похищу девчонку.
Einar [Моргане, когда она раскрывает, кто на самом деле Эрик] ЛОЖЬ НЕ СПАСЁТ ЕГО!
Eric [после смерти Эйнара] Приготовьте погребение для викинга.
Eric Все еще боишься?
Morgana Нет. Я дороже живой, чем мертвой. А ты?
Kitala Один. Один. Пошли ветер и измени ход битвы. Один. Один. Один.
Eric Что теперь случилось?
Morgana Этот корсет слишком тугой. Придётся остановиться.
Eric Что такое корсет?
Einar [Рагнару, по возвращении] Я пью за твоё благополучное возвращение с английским элем. Хотелось бы, чтобы это была английская кровь.
[Эйнар бросает бочонок с элем в лорда Эгберта]
Aella Протяни руку, которая осмелилась мне противиться.
Morgana Мне не нужны предатели, чтобы отстаивать моё дело.
Einar Ладно, можешь оставить раба... пока живёшь.
Ragnar [о Эйнаре] Какой еще человек мог бы иметь сына лучше? Один мог бы быть его отцом, но это сделал я!
Eric Я не уводил тебя просто так, чтобы отдать другому мужчине.
Morgana Аэлла — не просто мужчина. Он король.
Eric А я — раб.
Моргана Ты знаешь, какой из океанов самый широкий?
Эрик Отравленное море.
Моргана Нет. Океан между христианином и язычником.
Эрик [берёт её за руку] Наши руки могут легко дотянуться друг до друга через него.
Моргана Но это всего лишь слияние плоти.
Эрик Что ещё отсутствует?
Моргана Слияние наших душ.
Einar Я хочу этого раба живым. Солнце трижды пересечёт небо, прежде чем он умрёт.
[Эрику]
Einar И ты тысячу раз пожалеешь, что не мёртв.
Morgana Если ты меня тронешь, я себя убью.
Einar Для этого есть меч; потому что я собираюсь тебя тронуть. Царапни. Давай. Кусай!
Morgana Я не хочу драться с мужчиной.
Einar Ты, сук! Пинай! Кусай! Царапай! Давай. Драку!
Morgana Я не подниму и пальца, чтобы сопротивляться. Что бы ты ни сделала — это на твоей совести.
Einar Пусть будет на моей совести.
Einar Она сказала, что покончит с собой, если я к ней прикоснусь.
Ragnar Ах, все так говорят. На самом деле они хотят покончить с собой, если ты не тронешь.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Эрнест Боргнайн
Ernest Borgnine
Джеймс Дональд
James Donald
Орсон Уэллс
Орсон Уэллс
Orson Welles
Тони Кертис
Тони Кертис
Tony Curtis
Джанет Ли
Джанет Ли
Janet Leigh
Дэнди Николс
Dandy Nichols
Фрэнк Тринг
Frank Thring
Александр Нокс
Alexander Knox
Максин Одли
Maxine Audley
