Sidney FalcoВозможно, я оставил чувство юмора в другом костюме.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.J. HunseckerМистер Фалько, сразу скажу, это человек с сорока лицами, ни одно из которых — не красавец, и все обманчивы. Видите эту усмешку? Это, э-э, лицо очаровательного уличного мальчишки. Это часть его беспомощной игры: он бросается к вашим ногам. У него есть полдюжины лиц для дам. Но то, что мне нравится, по-настоящему милое — это быстрый и надёжный парень. Ничего не откажется сделать для вас в нужный момент — так он говорит. Мистер Фалько, которого я не приглашал садиться за этот стол сегодня вечером, — голодный пиарщик и полностью владеет всеми хитростями своей очень грязной профессии.
[Достаёт не зажжённую сигарету и поворачивается к Фалько]
J.J. HunseckerГарви, я часто желал бы быть глухим и носить слуховой аппарат. С простым движением переключателя я мог бы отключить жадный шёпот мелких человечков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Harry KelloВернись, Сидни... Я хочу тебя отчитать...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J.J. HunseckerСлушай, Мэнни, ты заехал сюда на шортах сенатора, так что заткнись!
Sen. Harvey WalkerНу, давай, Джей-Джей, это слишком жестко. Сегодня все для тебя — мишень.
J.J. HunseckerЭтот человек не для тебя, Харви, и с ним не стоит появляться на людях. Потому что это часть жизни пресс-агента — он копает скандалы среди влиятельных и подбрасывает их журналистам, которые дают ему место.
Sen. Harvey WalkerЗдесь какой-то намек, который я не улавливаю...
J.J. HunseckerМы друзья, Харви — с тех пор, как ты был зеленым конгрессменом, не так ли?
Sen. Harvey WalkerПочему всё, что ты говоришь, звучит как угроза?
J.J. HunseckerМожет, это манера — я не угрожаю друзьям, Харви. Но зачем ты даешь врагам повод? Ты семьянин. Когда-нибудь, с Божьей помощью, захочешь стать президентом. А пока вот ты, Харви, на виду у всех, и любой смекалист знает, что этот...
SallyНо Сидни, ты ведь зарабатываешь на жизнь. Куда ты хочешь попасть?
Sidney FalcoОчень высоко, Сэм, туда, где всегда тепло. Где никто не щёлкает пальцами и не говорит: «Эй, Креветка, подними шары!» Или: «Эй, мышь, мышь, сбегай купи мне пачку сигарет.» Я не хочу чаевых с бардака. Я в большой игре с большими игроками. Мой опыт можно изложить вкратце, и это не сон — тут каждый сам за себя. Короче, отныне для меня хорошего — мало.
Susan HunseckerЯ лучше умру, чем буду жить с тобой. За всё, что ты натворил, Джей-Джей, я должна была тебя ненавидеть. Но не могу. Мне тебя жаль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sidney FalcoЗнаешь, Сьюзи, я уже слышал эти болтовни про женщин. Почему бы тебе не начать взрослеть, а? Начни думать головой, а не бедрами. Кстати... я не против, когда женщины думают бедрами. Это у них в природе. Как и у мужчин в природе — идти и добиваться того, чего хотят. Сьюзи, посмотри на себя. Тебе 19 лет. Ты ещё ребёнок, а уже разваливаешься на части. Ты крадёшься на этих своих тощих ножках, нервная и неумёха с талантом всё делать неправильно, выбирать неправильно... и сдаваться ещё до начала борьбы! Постой минутку. Это правда, а правда — она больно бьёт. Загляни ко мне как-нибудь вечером, когда я не буду писать колонку твоего брата... и я пересмотрю твоё хрупкое мировоззрение. Если уж говорить честно, Сьюзи... твоё тело заслуживает лучшей участи, чем свалиться с какого-нибудь балкона. Сьюзи... кровать — лучший друг любой девушки. Приятных снов.
J.J. HunseckerДа, с именами твоих клиентов. Вот почему эти бедняги платят тебе — чтобы увидеть свои имена в моей колонке по всему миру. Теперь я понимаю, что ты *мне* одолжение делаешь?... В тот день, когда я не смогу обойтись без наспех сшитых пресс-агентских материалов, я закрою лавочку и уеду на Аляску, вместе с домом и имуществом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mary[Сидни Фалько за её столом]Видел это? Сегодняшняя колонка Отиса Элвелла?
Mary[Фалько делает вид, что не интересуется; Мэри зачитывает вслух из колонки Элвелла]"Мечтательный дым марихуаны от парня, который занимается высоким джазом, придаёт нелепый запах тому изысканному клубу на Ист-Сайде, где он работает. Так не поступает настоящий партийный член. Москве это не понравится, ты непослушный мальчик."