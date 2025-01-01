Меню
Цитаты из фильма Сладкий запах успеха

J.J. Hunsecker Не хотелось бы откусить от тебя кусок. Ты — печенье, начинённое мышьяком.
Sidney Falco Кот в мешке, а мешок в реке.
J.J. Hunsecker Ты мёртв, сынок. Пора тебя зарыть.
[держит непотушенную сигарету]
J.J. Hunsecker Зажигай, Сидни.
Sidney Falco Возможно, я оставил чувство юмора в другом костюме.
J.J. Hunsecker Мистер Фалько, сразу скажу, это человек с сорока лицами, ни одно из которых — не красавец, и все обманчивы. Видите эту усмешку? Это, э-э, лицо очаровательного уличного мальчишки. Это часть его беспомощной игры: он бросается к вашим ногам. У него есть полдюжины лиц для дам. Но то, что мне нравится, по-настоящему милое — это быстрый и надёжный парень. Ничего не откажется сделать для вас в нужный момент — так он говорит. Мистер Фалько, которого я не приглашал садиться за этот стол сегодня вечером, — голодный пиарщик и полностью владеет всеми хитростями своей очень грязной профессии.
[Достаёт не зажжённую сигарету и поворачивается к Фалько]
J.J. Hunsecker Дай огня, Сидни.
Sidney Falco Не сейчас, Джей-Джей.
J.J. Hunsecker Сынок, я не люблю убивать комара слоновой ружьём, так что не мог бы ты просто пойти своей дорогой?
Steve Мистер Хансекер, у вас больше поворотов, чем в бочке с кренделями!
Sidney Falco Не делай ничего, чего бы я не стал делать! Это даёт тебе массу свободы...
J.J. Hunsecker Я люблю этот грязный город.
J.J. Hunsecker Все знают Мэнни Дэвиса — кроме миссис Мэнни Дэвиса.
J.J. Hunsecker Гарви, я часто желал бы быть глухим и носить слуховой аппарат. С простым движением переключателя я мог бы отключить жадный шёпот мелких человечков.
Lt. Harry Kello Вернись, Сидни... Я хочу тебя отчитать...
J.J. Hunsecker Слушай, Мэнни, ты заехал сюда на шортах сенатора, так что заткнись!
Sen. Harvey Walker Ну, давай, Джей-Джей, это слишком жестко. Сегодня все для тебя — мишень.
J.J. Hunsecker Этот человек не для тебя, Харви, и с ним не стоит появляться на людях. Потому что это часть жизни пресс-агента — он копает скандалы среди влиятельных и подбрасывает их журналистам, которые дают ему место.
Sen. Harvey Walker Здесь какой-то намек, который я не улавливаю...
J.J. Hunsecker Мы друзья, Харви — с тех пор, как ты был зеленым конгрессменом, не так ли?
Sen. Harvey Walker Почему всё, что ты говоришь, звучит как угроза?
J.J. Hunsecker Может, это манера — я не угрожаю друзьям, Харви. Но зачем ты даешь врагам повод? Ты семьянин. Когда-нибудь, с Божьей помощью, захочешь стать президентом. А пока вот ты, Харви, на виду у всех, и любой смекалист знает, что этот...
[указывает на Мэнни Дэвиса]
J.J. Hunsecker [указывает на Линду Джеймс] ... тянет ЭТУ...
J.J. Hunsecker [указывает на сенатора] ... за собой.
Sally Но Сидни, ты ведь зарабатываешь на жизнь. Куда ты хочешь попасть?
Sidney Falco Очень высоко, Сэм, туда, где всегда тепло. Где никто не щёлкает пальцами и не говорит: «Эй, Креветка, подними шары!» Или: «Эй, мышь, мышь, сбегай купи мне пачку сигарет.» Я не хочу чаевых с бардака. Я в большой игре с большими игроками. Мой опыт можно изложить вкратце, и это не сон — тут каждый сам за себя. Короче, отныне для меня хорошего — мало.
J.J. Hunsecker Сидни, спряги мне глагол. Например, «обещать».
Sidney Falco Смотри, как я пробегу 50 ярдов, будто у меня отрезали ноги!
Sidney Falco У каждой собаки наступает свой день.
J.J. Hunsecker Сидни, этот сироп ты льёшь на вафли, а не на Джей-Джей Хансекера.
Sidney Falco Он думает, что Джей-Джей — какой-то монстр...
Susan Hunsecker Не так ли?
Sidney Falco Сьюзи, Джей-Джей — один из моих лучших друзей!
Susan Hunsecker Я знаю. Но однажды я бы хотела заглянуть в твою хитрую головушку и узнать, что ты на самом деле о нём думаешь.
Sidney Falco Кто тебе позволил так говорить?
Susan Hunsecker Кто сможет любить человека, который заставляет тебя прыгать через огненные кольца, как дрессированную пуделиху?
Leo Bartha [Сидни, от Дж.Дж.] Скажи ему, что, как и ты, у него совесть морской свинки и мораль гангстера.
Sidney Falco Если ты смешной, Уолтер, я — крендель! Отвали!
J.J. Hunsecker Что в этом парне такого, что Сьюзи нравится?
Sidney Falco Честность — острая, как несварение.
J.J. Hunsecker Что значит — честность?
Sidney Falco Карманы полны петард — ищут спичку!
[улыбается]
Sidney Falco Это новая фишка, если честно... Никогда не думал, что на чьей-то «честности» можно срубить бабла.
Sidney Falco Если я за тебя впрягусь, ты должен знать, что тебя ждёт!
J.J. Hunsecker Моя правая рука уже тридцать лет не виделась с левой.
Susan Hunsecker Я лучше умру, чем буду жить с тобой. За всё, что ты натворил, Джей-Джей, я должна была тебя ненавидеть. Но не могу. Мне тебя жаль.
Sidney Falco Знаешь, Сьюзи, я уже слышал эти болтовни про женщин. Почему бы тебе не начать взрослеть, а? Начни думать головой, а не бедрами. Кстати... я не против, когда женщины думают бедрами. Это у них в природе. Как и у мужчин в природе — идти и добиваться того, чего хотят. Сьюзи, посмотри на себя. Тебе 19 лет. Ты ещё ребёнок, а уже разваливаешься на части. Ты крадёшься на этих своих тощих ножках, нервная и неумёха с талантом всё делать неправильно, выбирать неправильно... и сдаваться ещё до начала борьбы! Постой минутку. Это правда, а правда — она больно бьёт. Загляни ко мне как-нибудь вечером, когда я не буду писать колонку твоего брата... и я пересмотрю твоё хрупкое мировоззрение. Если уж говорить честно, Сьюзи... твоё тело заслуживает лучшей участи, чем свалиться с какого-нибудь балкона. Сьюзи... кровать — лучший друг любой девушки. Приятных снов.
Sidney Falco Вы верите в смертную казнь, сенатор?
Sen. Harvey Walker [с улыбкой] А почему?
Sidney Falco [указывает на телефон] Только что приговорили к смерти одного человека.
Sidney Falco Я ощущаю запах своего любимого нового аромата — успеха!
J.J. Hunsecker Не убирать трап, Сидни — вдруг захочешь вернуться на борт.
Rita Что я, фруктовая ваза? Мандарин, который очистится за минуту?
J.J. Hunsecker Мэнни, а в чём именно заключаются НЕВИДИМЫЕ таланты этой милой девицы, которой ты занимаешься?
Manny Davis Ну, она немного поёт... знаешь, поёт...
Linda James Вера Мэнни в меня просто поражает, мистер Хансекер. На самом деле, я ещё учусь, но...
J.J. Hunsecker На каком предмете?
Linda James На пении, конечно... классическом концерте и...
J.J. Hunsecker [взгляд быстро бегает между девушкой и сенатором] Почему «конечно»? Это могло бы быть, например, политика...
Linda James Я? Я? Вы шутите, мистер Хансекер? С моим мозгом из Джерси-Сити?
J.J. Hunsecker Мозги, может, из Джерси-Сити, а одежда — от Трейна-Норрелл.
Steve Эта рыба четыре дня лежит. Я её не куплю!
J.J. Hunsecker Президент? Даже мой большой палец ноги лучше справился бы с постом президента!
Steve В следующий раз, когда захочешь узнать что-то, не царапайся, как пес, проси по-мужски!
Otis Elwell Я не могу придумать ни одной веской причины, чтобы напечатать то, что ты мне принесёшь. Даже плохой причины не могу придумать.
Sidney Falco [глядя на девушку из журнала] А может, я познакомлю тебя с... прекрасной причиной... которая и хорошая, и плохая... и свободна?
Otis Elwell [пауза] Я не человек необоснованных требований.
Rita Это был Палм-Спрингс. Два года назад. Сиди не говори.
J.J. Hunsecker Хватит мудрить, приятель, этот хрен через забор не перепрыгнет.
J.J. Hunsecker Не учи учёного.
Loretta Bartha Что ты теперь будешь делать, мистер Фалько, так это кудахтать, как курица. Ты только что снес яйцо.
Mary Ты забавный парень, но у тебя нет ни капли уважения к человеческой жизни.
Jimmy Weldon Грязная работа, но деньги плачу чистые.
Rita За твое здоровье!
Steve [Хансекеру, от его подхалимчика] Сэр, скажите, когда он умрёт, вы думаете, он попадёт в рай для собак и кошек?
J.J. Hunsecker Как пишется Пикассо, французский художник?
[Набирает три буквы на своей печатной машинке, услышав ответ Сидни]
J.J. Hunsecker Это предмет для разговора — слышал, он встречается с трёхглазками.
J.J. Hunsecker Да, Сидни. Ты звучишь счастливым, Сидни. Почему ты должен быть счастлив, если я — нет? Как пишется Пикассо, художник? С одной "с" или с двумя?
Sidney Falco С двумя.
Sidney Falco Ты ходишь слепой, Фрэнк, без трости.
Sidney Falco Пресс-агент глотает грязь колонциста и должен называть это манной небесной.
Mary Если это правда, Джей Джей просто взвоет.
Sidney Falco Ты хочешь сказать, что для тебя новость — потолок у Джей Джея нужно штукатурить каждые шесть недель?
Sally Куда ты хочешь попасть?
Sidney Falco Очень высоко, Сэл, туда, где воздух тёплый.
J.J. Hunsecker Ну что, сынок, похоже, нам придётся заканчивать игру из-за темноты.
Рита [Сидни] Ты не получаешь сообщения, Ресничка? Я звонил тебе дважды.
Sidney Falco [Сьюзен] Начинай думать головой, а не тазом.
[пауза]
Sidney Falco Кстати, я нисколько не против, когда женщины думают тазом. Это у них в природе. Так же, как у мужчин в природе — ходить на дело и добиваться своего.
J.J. Hunsecker Мне нравится Гарри, но не могу отрицать — он немного потеет.
Sidney Falco Даллас, у тебя рот как у корзины — большой и пустой вдвое!
Sidney Falco Убей меня, вышвырни в окно где-нибудь! Я вошёл в эту святую обитель, не постучавшись!
Susan Hunsecker Кто полюбит мужчину, который заставляет тебя прыгать через обручи, как дрессированного пуделя?
Sidney Falco Конечно, колумнисты без нас никуда, только вот наш добрый и великий друг Джей-Джей забывает об этом упомянуть. Видишь ли, мы ему новости подкидываем.
J.J. Hunsecker Что, какие-то дешёвые, мерзкие шуточки?
Sidney Falco Ты же их печатаешь, да?
J.J. Hunsecker Да, с именами твоих клиентов. Вот почему эти бедняги платят тебе — чтобы увидеть свои имена в моей колонке по всему миру. Теперь я понимаю, что ты *мне* одолжение делаешь?... В тот день, когда я не смогу обойтись без наспех сшитых пресс-агентских материалов, я закрою лавочку и уеду на Аляску, вместе с домом и имуществом.
Mary [Сидни Фалько за её столом] Видел это? Сегодняшняя колонка Отиса Элвелла?
Mary [Фалько делает вид, что не интересуется; Мэри зачитывает вслух из колонки Элвелла] "Мечтательный дым марихуаны от парня, который занимается высоким джазом, придаёт нелепый запах тому изысканному клубу на Ист-Сайде, где он работает. Так не поступает настоящий партийный член. Москве это не понравится, ты непослушный мальчик."
J.J. Hunsecker Вот твоя голова, чего так спешишь?
Frank D' Angelo Если я скажу Стиву, что думаю на самом деле, он тебя в клочья разорвет.
Sidney Falco Скажи ему.
Frank D' Angelo Нет. Меня интересует его будущее.
