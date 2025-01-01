J.J. Hunsecker Слушай, Мэнни, ты заехал сюда на шортах сенатора, так что заткнись!

Sen. Harvey Walker Ну, давай, Джей-Джей, это слишком жестко. Сегодня все для тебя — мишень.

J.J. Hunsecker Этот человек не для тебя, Харви, и с ним не стоит появляться на людях. Потому что это часть жизни пресс-агента — он копает скандалы среди влиятельных и подбрасывает их журналистам, которые дают ему место.

Sen. Harvey Walker Здесь какой-то намек, который я не улавливаю...

J.J. Hunsecker Мы друзья, Харви — с тех пор, как ты был зеленым конгрессменом, не так ли?

Sen. Harvey Walker Почему всё, что ты говоришь, звучит как угроза?

J.J. Hunsecker Может, это манера — я не угрожаю друзьям, Харви. Но зачем ты даешь врагам повод? Ты семьянин. Когда-нибудь, с Божьей помощью, захочешь стать президентом. А пока вот ты, Харви, на виду у всех, и любой смекалист знает, что этот...

[указывает на Мэнни Дэвиса]

J.J. Hunsecker [указывает на Линду Джеймс] ... тянет ЭТУ...