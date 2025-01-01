Snake CharmerЗмеи — ласковые животные, особенно женские змеи. Они идут — все вместе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BouglioneВремена изменились. Зачем упираться в два акта? Люди хотят цвета, света, блеска, чего-то приятного для глаз. Немного женской красоты, как Лола здесь. Обдумай это, Майк, а я пойду поздравлю твоего парня. У меня большие надежды на этот номер.
Mike Ribble[делает большой глоток пива]Ты никогда не сделаешь тройной бросок! Знаешь почему? Потому что ты слишком много пьёшь!
[хватает пиво Тино и выпивает его]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike RibbleПарень, в следующий раз, когда будешь делать двойное сальто, рассчитывай время правильно. Внутри тебя есть часы, которые всегда знают, который час. Держи их в такт с моими. Тройного мы не сделаем, пока не научимся быть в одном ритме.