Цитаты из фильма Трапеция

Mike Ribble Почему ты думаешь, что я всегда хотел двухакт? Потому что один летит, а другой ловит — и никто не встаёт между ними.
Lola Мсье Бугльон, как вам? Красиво, да? Хотите нас? К премьере — великолепно. Говорю вам, эти парни...
Bouglione Что они делают, я вижу. А ты что делаешь?
Lola Я? Я покажу. Эй-хуп! Эй-хуп! Хуп! Алле-хуп! Ах-хуп! Хуп!
Tino Orsini Знаешь, я всегда брал свой стиль с тебя.
Mike Ribble Ты всегда будешь вторым номером. Создавай свой стиль!
Mike Ribble Думаешь, они заплатят больше, чтобы увидеть её в блёстках, чем трюкачку? Ошибаешься!
Bouglione Я наполняю свой цирк по-своему или опустошаю его по-своему. В моём цирке место только для моего порядка.
Max [Розе] Возвращайся к Майку, я убью Чикки за тебя.
Tino Orsini Мистер Буглион, как вам мой номер?
Bouglione Какой номер?
Tino Orsini Риббл и Орсини.
Bouglione Вы приходите сюда, делаете два сальто на перекладине, один проход — и у вас уже номер. Поздравляю. Великолепно. Один из вас бегает, прежде чем научится ходить, другой — калека!
Mike Ribble Ты доволен Чикки?
Rosa O'Flynn Я не несчастна. Ешь суп.
Mike Ribble Хватит меня опекать.
Rosa O'Flynn Почему? Разве не к этому сводится вся любовь?
Mike Ribble Когда цирк был настоящим, полёты были религией. А теперь что у вас? Розовый свет, балетные девчонки, синяя стружка. Одни понты!
Lola Мы с вами по делу, мсье?
Bouglione Вижу, эти парни уже работали раньше. Где вас нашли — у итальянки?
Lola Им повезло, да?
Lola Мой стиль нормальный?
Mike Ribble На канате тебе нечему меня учить.
Lola [соблазнительно] Я хочу *выучить* всё, что смогу.
Майк Риббл Пол, маленькую бутылку бренди.
Пол Бренди?
Майк Риббл И пару чашек.
Пол 400 франков.
Майк Риббл Тсс. Завтра заплачу.
Пол Может, меня завтра уже не будет.
Майк Риббл Положу деньги в твой гроб.
Lola Как тебе мой костюм?
Mike Ribble Это уж слишком много блёсток.
Lola Это для премьеры. Хотела быть уверенной, что он не порвётся. Было бы ужасно, если бы что-то случилось перед всей этой публикой.
Lola Люди любят блестяшки, знаете ли, мсье. Они хороши для воображения.
Mike Ribble [Лоле] Давай с тобой выпьем за Риббла и Орсини, первый чистый поступок за долгие годы.
Bouglione Будем надеяться, что зрителям понравится. Раньше они никогда не просили чистоты.
Mike Ribble Ты думаешь, мы сможем хорошо работать вместе?
Lola Я знаю, что сможем.
Mike Ribble Ты не боишься высоты?
Lola Чем выше — тем лучше.
Mike Ribble Как с запястьями?
Lola Достаточно крепкие.
Mike Ribble А с ногами?
Lola Ноги всегда были у меня сильными.
Mike Ribble А как на счёт скакательных суставов?
Lola Что?
Mike Ribble Вот здесь.
[прощупывает часть ноги Лолы]
Lola В порядке.
Mike Ribble Ты правда сможешь взлететь высоко?
Lola Потому что я ни-че-го не боюсь.
Snake Charmer Змеи — ласковые животные, особенно женские змеи. Они идут — все вместе.
Bouglione Времена изменились. Зачем упираться в два акта? Люди хотят цвета, света, блеска, чего-то приятного для глаз. Немного женской красоты, как Лола здесь. Обдумай это, Майк, а я пойду поздравлю твоего парня. У меня большие надежды на этот номер.
Mike Ribble Наш номер довольно опасен.
Lola Мне всё равно, насколько он опасен, лишь бы я была с лучшим. С тобой, например.
Lola Я думала о его руках. Они придают столько уверенности.
Lola Когда он меня раскачивал, я чувствовала, что могу сделать всё, что угодно, там наверху.
Bouglione Даю тебе слово — номер станет лучше.
Mike Ribble Лучше? Из-за какой-то дамы? Я пытаюсь сделать чистый номер на трапеции...
Bouglione Я знаю всё про твой номер, его чистоту, его совершенство. Но я также знаю, чего хочет публика.
Tino Orsini Нам нужно думать одинаково. Никто из нас не хорош без другого.
Bouglione Майк слишком занят, чтобы говорить. Твоя другая, красивая партнёрша с ним. Оставь его ей.
Tino Orsini Лола с ним?
Bouglione Конечно, она с ним. Она с ним справится. Она со всеми нами справится.
Chikki Зачем мне тратить свой талант, свою лошадь и свою жизнь на такую женщину?
Rosa O'Flynn А зачем тебе?
Mike Ribble Давай, будем отрабатывать новый трюк.
Lola Что попробуем?
Chikki Я привожу тебе великолепного коня. Он ничего не чувствует. Ни ножей, ни огня, ничего! А ты с змеями.
Rosa O'Flynn Ты всегда хочешь, чтобы я делала больше. Теперь ещё и коня, что сломает мне спину. Я останусь со змеями.
Max В Америке всё такое огромное, наверное, у вас там деффицит карликов. Карликовые номера в Америке идут на ура, да, мистер Норт?
John Ringling North Время меняется, знаешь ли, но ты прирождённый профессионал. Вот что мне в тебе нравится.
[последние реплики]
Mike Ribble Теперь, когда у него это есть, не дай ему это потерять.
Tino Orsini Все ещё боишься высоты?
Lola Не тогда, когда мы качаемся вместе.
Mike Ribble Прошлая ночь. Как объяснить прошлую ночь?
Mike Ribble [делает большой глоток пива] Ты никогда не сделаешь тройной бросок! Знаешь почему? Потому что ты слишком много пьёшь!
[хватает пиво Тино и выпивает его]
Mike Ribble Парень, в следующий раз, когда будешь делать двойное сальто, рассчитывай время правильно. Внутри тебя есть часы, которые всегда знают, который час. Держи их в такт с моими. Тройного мы не сделаем, пока не научимся быть в одном ритме.
