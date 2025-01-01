Меню
Киноафиша Фильмы Винчестер 73 Цитаты из фильма Винчестер 73

Wyatt Earp Это Датч Генри Браун. Я думал, ты сказал, что не знаешь его.
Lin McAdam Я сказал, что не припоминаю такого имени.
Sgt. Wilkes Ты человек, которого я уважаю. Жаль, что тебя не было с нами при Булл-Ране. Может, мы бы не так быстро бежали.
Lin McAdam Знаешь, я тебе кое-что скажу. Я был с вами при Булл-Ране. Как и Хай Спейд.
High Spade Только мы были на другой стороне.
[Хай Спейд объясняет Лоле, почему Лин преследует его брата, Датча]
High Spade Так оно и было. Старик имел двух сыновей. Один ни на что не годился... никогда не был ни на что годен. Ограбил банк... почтовую карету. Потом, когда вернулся домой и хотел скрыться, старик этого не допустил. Тогда Датч выстрелил ему... в спину.
[после того, как Лола и Стив убежали от индейцев в лагерь кавалерии]
Lola Manners Ты не против, если я тебя поцелую?
Sgt. Wilkes Нет, мэм, я только рад. Если твой парень не против.
[она его целует]
Lola Manners Это за то, что ты спас мне жизнь.
Sgt. Wilkes Вот это ты меня разочаровала. Я думал, ты по-другому. Кофе варится на костре. Хочешь, нальёшь себе?
Lola Manners О, кофе. Знаешь, если приглядеться... ты *и вправду* красивая.
Lin McAdam Слишком много закона для маленького городка.
Wyatt Earp Это тот самый городок, который нуждается в большом количестве закона.
Opening title card Это история винтовки Винчестер модели 1873 года — «Оружие, покорившее Дикий Запад». Для скотовода, бандита, шерифа или солдата Винчестер '73 был настоящей ценностью. Индейцу пришлось бы продать душу, чтобы заполучить такую.
Waco Johnny Dean Что я говорил?
Lola Manners Ты говорил о себе.
Waco Johnny Dean На чём я остановился?
Lola Manners Ты не останавливался. Но теперь можешь. Я уже всё знаю про Вако Джонни Дина, самого быстрого стрелка в Техасе.
Waco Johnny Dean Техас? Леди, зачем меня ограничивать?
[после того, как Лин выигрывает винтовку Винчестер '73]
Dutch Henry Brown Сколько за неё хочешь?
Lin McAdam Не продаётся.
Dutch Henry Brown Жаль. Слишком мощное оружие, чтобы просто... зайцев палить.
Lin McAdam Или стрелять в спину людям.
Lin McAdam Вы были настоящими людьми, Хай Спэйд, что ехали со мной.
High Spade Вот для чего нужны друзья, не так ли? По крайней мере, так твой отец всегда говорил.
Lin McAdam Да, говорил, не так ли? Он говорил, что если у человека есть один друг, он богат. Я богат.
[Лин МакАдам и Хай Спейд регистрируются на стрелковый конкурс]
Bartender Кто вы будете?
High Spade Хай Спейд Фрэнки Уилсон... с дефисом. Вот на чём я сижу, когда устаю.
Высокий Спэйд Ты уже почти вывалишься из седла. Может, немного отдохнём?
Лин МакАдам Я не так уж устал.
Высокий Спэйд Четыре-пять часов ни на что не повлияют. Мы гонимся с тех пор... с тех пор, что я уже и не вспомню.
High Spade Где этот парень Стив? Пьёт виски?
Lola Manners Он мёртв.
High Spade Внезапно, правда?
Lola Manners Очень. Его убил тот джентльмен у бара. Тот, что на нас смотрит.
High Spade Не правильно это, когда люди ходят и убивают хороших...
Lola Manners Он не «любой человек». Это Уэйко Джонни Дин.
Wyatt Earp Выбери имя и запиши его.
Lin McAdam Можно я своё имя напишу?
Wyatt Earp Некоторые так и делают.
Lin McAdam Да... некоторые так и делают.
Joe Lamont Индейский дым всегда значит одно и то же... неприятности.
Dutch Henry Brown Ты хочешь принять участие в сделке с Таскосой?
Waco Johnny Dean Я сюда не ради того приехал, чтобы чернику собирать.
Lola Manners Никогда не знаешь, когда девушке может понадобиться пуля.
High Spade Ты когда-нибудь думал, что он скажет, если узнает, что ты охотишься на Датча Генри?
Lin McAdam Понимал бы. Он меня охоте учил.
High Spade Не на людей. Охота за едой — другое дело. А охота на человека, чтобы убить? Тебе это начинает нравиться.
Lin McAdam Вот тут ты не прав. Мне это не нравится. Есть вещи, которые приходится делать — и делаешь.
Dutch Henry Brown Разве я тебя где-то не видел?
Lola Manners Я была кое-где.
Lin McAdam Слушай, а насчёт этих индейцев. Кажется, они почти никогда не нападают ночью.
Sgt. Wilkes Почему?
Lin McAdam Говорят, если убьют в темноте, Великий Дух не сможет найти их души и поднять их на небеса... или что-то в этом роде.
High Spade Какие красивые были волосы. Они у меня с детства. Немного редкие на макушке... но я очень хочу их сохранить.
Dutch Henry Brown Что случилось у Литл-Биг-Хорна?
Joe Lamont Ты не слышал? Сиу напали на Кастера — уничтожили весь его отряд. Да, сэр, это становится всё более опасной землёй... без оружия не разгуляешься.
High Spade Мы объездили кучу городов, Лин. Почему ты думаешь, что он будет здесь?
Lin McAdam Он будет здесь.
High Spade Мы уже ошибались раньше.
Lin McAdam Он будет здесь.
High Spade На что ты это основываешь?
[High Spade указывает на винтовку Винчестер '73 — главный приз стрелкового конкурса в Додж-Сити 4 июля]
Lin McAdam Если его здесь ещё нет, то эта винтовка его сюда приведёт.
Lin McAdam Да, слышу их.
High Spade Я же говорил, что ночью ездить — глупо.
Lin McAdam Наверное, ты прав.
High Spade А теперь мы прямо посреди них.
Lin McAdam Похоже, ты опять прав.
High Spade Правота нам ни к чему. Что теперь делать?
Lin McAdam Продолжать ехать.
High Spade С индейцами вокруг?
Lin McAdam Может, тебе полегчает, если мы остановимся?
High Spade А... нет.
Lin McAdam Тогда, пожалуй, лучше ехать дальше.
Young Bull Все белые — воры. В мирное время они крадут нашу землю, в военное — наших женщин. А ты — белый!
