Wyatt EarpЭто Датч Генри Браун. Я думал, ты сказал, что не знаешь его.
Lin McAdamЯ сказал, что не припоминаю такого имени.
Sgt. WilkesТы человек, которого я уважаю. Жаль, что тебя не было с нами при Булл-Ране. Может, мы бы не так быстро бежали.
Lin McAdamЗнаешь, я тебе кое-что скажу. Я был с вами при Булл-Ране. Как и Хай Спейд.
High SpadeТолько мы были на другой стороне.
[Хай Спейд объясняет Лоле, почему Лин преследует его брата, Датча]
High SpadeТак оно и было. Старик имел двух сыновей. Один ни на что не годился... никогда не был ни на что годен. Ограбил банк... почтовую карету. Потом, когда вернулся домой и хотел скрыться, старик этого не допустил. Тогда Датч выстрелил ему... в спину.
[после того, как Лола и Стив убежали от индейцев в лагерь кавалерии]
Lola MannersТы не против, если я тебя поцелую?
Sgt. WilkesНет, мэм, я только рад. Если твой парень не против.
[она его целует]
Lola MannersЭто за то, что ты спас мне жизнь.
Sgt. WilkesВот это ты меня разочаровала. Я думал, ты по-другому. Кофе варится на костре. Хочешь, нальёшь себе?
Lola MannersО, кофе. Знаешь, если приглядеться... ты *и вправду* красивая.
Lin McAdamСлишком много закона для маленького городка.
Wyatt EarpЭто тот самый городок, который нуждается в большом количестве закона.
Opening title cardЭто история винтовки Винчестер модели 1873 года — «Оружие, покорившее Дикий Запад». Для скотовода, бандита, шерифа или солдата Винчестер '73 был настоящей ценностью. Индейцу пришлось бы продать душу, чтобы заполучить такую.
Waco Johnny DeanЧто я говорил?
Lola MannersТы говорил о себе.
Waco Johnny DeanНа чём я остановился?
Lola MannersТы не останавливался. Но теперь можешь. Я уже всё знаю про Вако Джонни Дина, самого быстрого стрелка в Техасе.
Waco Johnny DeanТехас? Леди, зачем меня ограничивать?
[после того, как Лин выигрывает винтовку Винчестер '73]