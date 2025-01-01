Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Джонни-стукач Цитаты из фильма Джонни-стукач

Цитаты из фильма Джонни-стукач

Terry Stewart [в Канаде, пока Джонни и Терри танцуют] Откуда ты, Джонни?
Johnny Evans Штаты — Калифорния.
Terry Stewart Ох, Калифорния... Значит, там ещё есть место, где тепло и растут пальмы... и можно весь год греться на солнышке...
Johnny Evans Полагаю, да. Ты знаешь Калифорнию?
Terry Stewart Нет. Я вырос в Тусоне — Аризона. Хотел бы никогда не уезжать оттуда. Уже два года как в этой дыре. Единственный раз, когда мне было тепло, — я заснул с сигаретой, и у меня сгорела кровать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Johnny Evans [после того, как Мортон достает на него пистолет и требует остаться в комнате] Что случилось, коп? Нервничаешь на службе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
George Morton [говорит с Джонни после того, как Джонни узнал, что его жена умерла из-за наркотической зависимости, пока он был в тюрьме] Ты знаешь, как они умирают, Джонни? Представляешь, что с ними происходит... что они переживают с того самого момента, когда впервые понимают, что не могут без этого обойтись? Как им нужно всё больше и больше, пока не тратят на это все деньги, что только найдут. Или они начинают скатываться, и уже не могут найти денег. Тогда они готовы на всё, Джонни. На всё...
Johnny Evans Заткнись!
George Morton Им уже мало, и очень скоро каждый нерв в теле кричит, и они рвут с себя одежду, царапают свои тощие тела ногтями и кричат... вот как они умирают, Джонни. Кричат.
Johnny Evans Заткнись!
George Morton Вот так *она* умерла.
[Джонни медленно уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Шелли Уинтерс
Shelley Winters
Дэн Дюрьи
Dan Duryea
Ховард Дафф
Howard Duff
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Потребуется 26 часов, но можно и быстрее: как смотреть «Истребителя демонов», чтобы понять «Бесконечную крепость»
Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября
«Просто женщина, изображающая сыщика»: зрители определились, кто лучше — Спасская или Каменская
ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
«Все шансы стать одним из лучших»: свежее аниме от Netflix штурмует топы — на IMDb рейтинг взлетел до колоссальных 8,7 баллов
«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне
Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше