George Morton [говорит с Джонни после того, как Джонни узнал, что его жена умерла из-за наркотической зависимости, пока он был в тюрьме] Ты знаешь, как они умирают, Джонни? Представляешь, что с ними происходит... что они переживают с того самого момента, когда впервые понимают, что не могут без этого обойтись? Как им нужно всё больше и больше, пока не тратят на это все деньги, что только найдут. Или они начинают скатываться, и уже не могут найти денег. Тогда они готовы на всё, Джонни. На всё...

Johnny Evans Заткнись!

George Morton Им уже мало, и очень скоро каждый нерв в теле кричит, и они рвут с себя одежду, царапают свои тощие тела ногтями и кричат... вот как они умирают, Джонни. Кричат.

Johnny Evans Заткнись!

George Morton Вот так *она* умерла.