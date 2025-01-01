Меню
[последние реплики]
[после того, как Рирдон завершил расследование, Кеньон поздравляет его]
R.S. Kenyon Благодаря вашим выдающимся усилиям базовая ставка Страховой Компании Атлантик — на 1947 год — скорее всего снизится на одну десятую цента.
[он пожимает Рирдону руку]
R.S. Kenyon Поздравляю, мистер Рирдон.
Jim Reardon Лучше бы я поспал.
R.S. Kenyon Почему бы вам не отдохнуть хорошенько. Должен сказать, вы это заслужили.
[Рирдон собирается уходить]
R.S. Kenyon Сегодня пятница... не появляйтесь здесь до понедельника.
Jim Reardon Спасибо.
Al У тебя есть что-нибудь выпить?
George Могу дать газировку, пиво, имбирный эль...
Al Я сказал: «У тебя есть что-нибудь выпить?»
George [запуганно] Нет.
Al Жаркий город. Как он называется?
George Брентвуд.
Al Ты когда-нибудь слышал о Брентвуде?
Max [Макс качает головой, нет]
Al Чем тут по ночам занимаются?
Max [саркастично] Они едят ужин. Все сюда приходят и едят большой ужин.
George [показывая страх] Вот именно.
Al [снисходительно] Ты у нас умный парень, да?
George [запуганно] Конечно.
Max [презрительно] Да ты — тупой!
Max [к Алу] Это он, Ал?
Al Он дурак!
George Что будете, господа?
Max Не знаю. Что хочешь поесть, Эл?
Al Я не знаю, чего хочу поесть.
Max Я возьму жареную свиную вырезку с яблочным соусом и картофельным пюре.
George Это ещё не готово.
Max Тогда зачем оно в меню?
George Это из ужина. Ты можешь заказать это в шесть часов. Этот часы спешат на десять минут. Ужин ещё не готов.
Max Да плевать на часы. Что у тебя есть поесть?
George Могу предложить разные сэндвичи: бекон с яйцом, печень с беконом, ветчина с яйцом, стейк...
Al Я возьму куриные крокеты с кремовым соусом, зелёный горошек и картофельное пюре.
George Это тоже из ужина.
Al [с неприятной ноткой в голосе] Всё, что нам нужно — из ужина. Вот так ужин и сделан — вот так ты с этим работаешь, а?
George Могу дать ветчину с яйцом, бекон с яйцом...
Al Я возьму ветчину с яйцом.
Max Дайте мне бекон с яйцом.
George [через окно на кухню] Один ветчина и бекон.
Sam [громко] Готово!
Jail ward doctor [говорит о смертельно раненом Блинки] Понятия не имею. Не знаю, что его держит на плаву.
Jim Reardon Он ещё сможет говорить?
Jail ward doctor Он уже мёртв — только дышит!
Lt. Sam Lubinsky Не проси умирающего человека врать своей душой ради Ада.
'Swede' Andersen Почему ты вообще вернулась к нему, Китти?
Kitty Collins Возможно, потому что я его ненавижу. Я — яд, Свид, для себя самой и для всех вокруг! Я боюсь быть с кем-то, кого люблю, из-за того вреда, что могу им причинить! Мне плевать на то, что причиняю боль ему!
[повторяющиеся реплики]
Jim Reardon Доброе утро, Стелла.
Stella Доброе утро, мой герой.
Jim Reardon Когда ты в последний раз его видел?
Charleston Мистер, вы сказали «когда»?
Jim Reardon Да.
Charleston Мистер, когда речь о датах, 1492 — единственная, что я помню.
Jim Reardon Она слиняла. Деньги ушли вместе с ней.
Kitty Collins Я нервничаю.
Jim Reardon Куда хочешь пойти?
Kitty Collins Не важно. Отвези меня в свою гостиницу. Я приведу себя в порядок.
Jim Reardon Я подожду тебя.
Kitty Collins Не уходи.
Big Jim Colfax Если есть в этом мире то, что я ненавижу, так это бабу, которая тебя подставляет.
Jim Reardon Насколько ты хорошо знал Шведа?
Charleston Я? Мистер, я думаю, мы со Шведом были настолько близки, насколько это вообще возможно для двух парней. Почти два года мы не были дальше восьми с половиной футов друг от друга. Вот таков был размер камеры.
Jim Reardon Два профессиональных убийцы приезжают в маленький городок и взрывают заправщика, никчёмного человека. Никакой попытки ограбления не было. Они пришли только за одним — чтобы убить его. Почему?
R.S. Kenyon Понятия не имею, да и плевать мне на это.
Jim Reardon [с таксофона] Хочу позвонить в Ньюарк, дорогая. Маркет 3-2-600. Э-э, Брентвуд 2-7-7. Это Рирдон.
'Swede' Andersen Что сказали Блинки и Дам-Дам?
Kitty Collins Стакан горячего молока. Я целый день ничего не ела.
Jim Reardon Стейк-сэндвич с кровью и стакан пива.
Kitty Collins Китти невиновна! Клянусь! Китти невиновна! Китти невиновна! Клянусь, Китти невиновна! Китти невиновна!
Jim Reardon Двойной подставы ради самой большой подставы.
Jim Reardon [относится к мужчине, который умирает] Сколько ему осталось?
Lieutenant Sam Lubinsky Теперь он отстаёт от графика.
Big Jim Colfax [to Dum Dum] Можешь уйти в любой момент, приятель.
'Blinky' Franklin [acting as peacemaker] Эй! Полегче, ребята! Полегче!
'Dum-Dum' Clarke Не люблю, когда меня зовут сюда, а потом говорят, что я могу уйти. Ты кого тут пытаешься г##ить?
Big Jim Colfax Минуту назад мы говорили о репутациях. У тебя тоже есть своя — тебя считают зачинщиком.
Big Jim Colfax [deliberately taking the cigarette out of his mouth] Ладно. Давай.
Max Я тебе скажу, что будет. Мы убьём Шведа. Знаешь, того большого Шведа, что работает на заправке?
George Ты про Пита Ланна?
Max Если он так себя называет. Каждый вечер в шесть приходит, да?
George Да, если придёт.
Al Мы всё об этом знаем.
George Зачем ты его убивать будешь? Что Пит Ланн тебе сделал?
Max Он и не успел нам ничего сделать. Он нас даже не видел.
Al Он нас увидит только один раз.
George Зачем ты его убивать будешь?
Max Мы его убиваем за друга...
Max Над чем смеёшься?
George Ничего.
Max Что-то смешное увидел?
George Нет.
Max Тогда не смейся.
'Swede' Andersen Что я буду делать, если брошу драться?
Lt. Sam Lubinsky Всегда есть работа в полиции.
'Swede' Andersen Нет, я не хочу быть копом.
Lt. Sam Lubinsky Это неплохая жизнь, Оле. Двадцать лет — и пенсия. И начинается она с двух тысяч двести в год.
'Swede' Andersen Две тысячи двести в год. Знаешь что? В некоторые месяцы я столько зарабатывал за один месяц. В некоторые.
Лейтенант Сэм Любински Оле и я вместе бегали, когда были детьми. Я в полицию пошёл. Он стал драться. Мы всегда поддерживали связь.
Джим Рирдон И ты на него наехал?
Лейтенант Сэм Любински Если ты коп, ты коп.
Lieutenant Sam Lubinsky Мистер Рирдон расследует его смерть.
Lilly Harmon Lubinsky Он был хорошим парнем. Никто не имел причины его убивать.
Lieutenant Sam Lubinsky Лилли тоже знала Оле. Мы трое часто были вместе. Она всегда была влюблена в него.
Lilly Harmon Lubinsky Сэм!
Lieutenant Sam Lubinsky А я всегда был влюблен в неё.
Kitty Collins Что с тобой случилось?
Big Jim Colfax Что значит — что случилось?
Kitty Collins Ты нервничаешь. В поту весь.
Big Jim Colfax Держи рот на замке — если не хочешь, чтобы его заткнули силой. Ты последнее время просишь об этом!
'Swede' Andersen Эй!
Big Jim Colfax Есть возражения?
'Swede' Andersen Да!
'Dum-Dum' Clarke Не лезь в это, Свид. Это его девушка.
Kitty Collins Занимайся своими делами, Свид. Я сама за себя постою. Прикоснёшься — до утра не доживёшь!
Big Jim Colfax Если вдруг наткнёшься на неё, дай знать, ладно? Когда ты с ней разберёшься, я бы хотел пару слов с Китти сказать. У нас неоконченные дела.
Jim Reardon Мы ещё можем договориться — если заодно вложишь приз с Крэкер Джеком.
Kitty Collins Что ты имеешь в виду?
Jim Reardon Мне нужен козёл отпущения для закона.
Kitty Collins Кто это будет?
Jim Reardon Колфакс.
Kitty Collins Даже старая Китти Коллинз не брала в руки язык, мистер Рирдон.
Lt. Sam Lubinsky Хватит драться, Ол. И, если хочешь моё мнение, это к счастью. Ты ещё не стал дурочкой. А если бы у тебя вместо руки мозги перепутались?
Kitty Collins [поёт] Чем больше я знаю о любви, тем меньше я в ней понимаю... Чем больше я отдаю любви... Тем больше я ей должна...
Charleston Чарльстон не болтает, понял. Даже если его опытные ребята с ног до головы обработают.
[делает глоток]
Charleston Чарльстон никогда не говорит.
Jim Reardon Хватит. Ты знаешь, что случилось со шведом?
Charleston Я знаю много, мистер. Много. Только я не скажу.
[делает глоток]
Charleston Старый Чарльстон — это тот самый маленький обезьянка с руками на рту.
Jim Reardon Кто такой Большой Джим?
Lt. Sam Lubinsky Колфакс? Вор с манерами.
Jim Reardon Ты играешь не по-своему, Болван. Полиция уже ждёт тебя снаружи.
'Dum-Dum' Clarke Ты часто дергаешься, друг. Нервничаешь, да? Висит у тебя на спине этот груз, да?
'Blinky' Franklin Был. Теперь нет.
Big Jim Colfax Полный бак. Этил.
Charleston Если оно такое огромное, как ты говоришь, это не будет лёгкая добыча. Ничего такого большого не бывает лёгким. И именно это мне и нужно с этого момента — лёгкая добыча.
'Dum-Dum' Clarke С тобой было бы так же жёстко, если бы тебя поймали за ограбление солярия.
Charleston Да, верно, но шансов попасться меньше. Не знаю. Может, я просто старею. Как ты говорил до того, как вошёл Швед. Я много отсидел. Провёл почти половину жизни за решёткой, и не собираюсь сидеть больше.
Kitty Collins Сначала я пошла к Блинки Франклину — потом к Дум-Думу. Шведа я оставила напоследок.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эдмонд О’Брайен
Эдмонд О’Брайен
Edmond O'Brien
Чарльз МакГроу
Уильям Конрад
William Conrad
Сэм Ливин
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Burt Lancaster
Ава Гарднер
Ава Гарднер
Ava Gardner
Альберт Деккер
Albert Dekker
Джефф Кори
Jeff Corey
Вирджиния Кристин
Virginia Christine
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
