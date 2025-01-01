George Что будете, господа?

Max Не знаю. Что хочешь поесть, Эл?

Al Я не знаю, чего хочу поесть.

Max Я возьму жареную свиную вырезку с яблочным соусом и картофельным пюре.

George Это ещё не готово.

Max Тогда зачем оно в меню?

George Это из ужина. Ты можешь заказать это в шесть часов. Этот часы спешат на десять минут. Ужин ещё не готов.

Max Да плевать на часы. Что у тебя есть поесть?

George Могу предложить разные сэндвичи: бекон с яйцом, печень с беконом, ветчина с яйцом, стейк...

Al Я возьму куриные крокеты с кремовым соусом, зелёный горошек и картофельное пюре.

George Это тоже из ужина.

Al [с неприятной ноткой в голосе] Всё, что нам нужно — из ужина. Вот так ужин и сделан — вот так ты с этим работаешь, а?

George Могу дать ветчину с яйцом, бекон с яйцом...

Al Я возьму ветчину с яйцом.

Max Дайте мне бекон с яйцом.

George [через окно на кухню] Один ветчина и бекон.