George
Что будете, господа?
Max
Не знаю. Что хочешь поесть, Эл?
Al
Я не знаю, чего хочу поесть.
Max
Я возьму жареную свиную вырезку с яблочным соусом и картофельным пюре.
George
Это ещё не готово.
Max
Тогда зачем оно в меню?
George
Это из ужина. Ты можешь заказать это в шесть часов. Этот часы спешат на десять минут. Ужин ещё не готов.
Max
Да плевать на часы. Что у тебя есть поесть?
George
Могу предложить разные сэндвичи: бекон с яйцом, печень с беконом, ветчина с яйцом, стейк...
Al
Я возьму куриные крокеты с кремовым соусом, зелёный горошек и картофельное пюре.
George
Это тоже из ужина.
Al
[с неприятной ноткой в голосе]
Всё, что нам нужно — из ужина. Вот так ужин и сделан — вот так ты с этим работаешь, а?
George
Могу дать ветчину с яйцом, бекон с яйцом...
Al
Я возьму ветчину с яйцом.
Max
Дайте мне бекон с яйцом.
George
[через окно на кухню]
Один ветчина и бекон.
Sam
[громко]
Готово!