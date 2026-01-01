Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Убийцы 1946

Оскар 1947 Оскар 1947
Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
