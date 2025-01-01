Michael LermanВсё в порядке. Слушай, слушай. Теперь я знаю всё. Латинь, которую ты видела в той книге, — это древнее предупреждение от ангела Гавриила ангелу Уриилу.
Alison ParkerМайкл, о чём ты говоришь?
Michael LermanАнгел Уриил был поставлен у входа в Эдем, чтобы охранять его от дьявола. С тех пор целая цепочка хранителей... стражей охраняет мир от зла. Сейчас это отец Холлиран наверху. Но сегодня вечером ТЫ становишься следующим стражем. Все, кого ты здесь видела — старик, лесбиянки... все они — реинкарнации. Дьяволы. Единственный способ остановить нового стража — заставить тебя покончить с собой. Вот что они и пытались сделать.
Alison Parker[с растущим страхом и ужасом]Майкл? Я не...
Michael LermanТы не понимаешь? Я мёртв. Меня убил совсем недавно монсеньор Франчино за то, что я пытался задушить отца Холлирана. Я обречён на вечные муки в аду за свои грехи. За то, что заставил Бреннера убить мою жену, чтобы быть с тобой. И за то, что убил Бреннера, чтобы прикрыть следы. Я — один из легионов мёртвых!
Michael LermanСмотри на это. Уильям О’Рурк. Отец Холлиран? Уильям О’Рурк пропал 12 июля 1952 года после попытки суицида.
PerryЭто один и тот же человек. Уильям О’Рурк стал священником по имени Холлиран.
Det. Gatz[саркастично]Дело закрыто, закрыто, закрыто. Дело закрыто.
Det. Gatz[смотрит на старые полицейские фотографии]Ребекка и Малкольм Стиннет. Селл. Герде Энгстром. Эмма и Лиллиан Клоткин. Анна Кларк. Все люди, с которыми, по словам девушки Паркер, она встречалась.
Det. RizzoВсе убийцы, все мертвы. Она сходила на вечеринку с восемью мертвыми убийцами.
Det. GatzА разве не у всех так?
Miss LoganМне кажется, у ньюйоркцев нет чувства ни к чему, кроме секса и денег.