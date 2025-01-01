Det. Gatz Ну, ну, ну. Вы не слишком хорошо влиятеь на своих женщин, мистер Лерман.

Michael Lerman Это не дело полиции.

Det. Gatz Девушка бегает по улицам в четыре утра и говорит, что заколола отца, и у неё кровь на... это уж точно дело полиции.

Michael Lerman Ты знаешь эту девчонку, Гатц. Ты знаешь, какая она.

Det. Gatz Я не видел её с тех пор, как твоя жена Карен... "покончила с собой".

Michael Lerman Не завернись слишком глубоко.