Цитаты из фильма Часовой

Цитаты из фильма Часовой

Michael Lerman Всё в порядке. Слушай, слушай. Теперь я знаю всё. Латинь, которую ты видела в той книге, — это древнее предупреждение от ангела Гавриила ангелу Уриилу.
Alison Parker Майкл, о чём ты говоришь?
Michael Lerman Ангел Уриил был поставлен у входа в Эдем, чтобы охранять его от дьявола. С тех пор целая цепочка хранителей... стражей охраняет мир от зла. Сейчас это отец Холлиран наверху. Но сегодня вечером ТЫ становишься следующим стражем. Все, кого ты здесь видела — старик, лесбиянки... все они — реинкарнации. Дьяволы. Единственный способ остановить нового стража — заставить тебя покончить с собой. Вот что они и пытались сделать.
Alison Parker [с растущим страхом и ужасом] Майкл? Я не...
Michael Lerman Ты не понимаешь? Я мёртв. Меня убил совсем недавно монсеньор Франчино за то, что я пытался задушить отца Холлирана. Я обречён на вечные муки в аду за свои грехи. За то, что заставил Бреннера убить мою жену, чтобы быть с тобой. И за то, что убил Бреннера, чтобы прикрыть следы. Я — один из легионов мёртвых!
Michael Lerman Смотри на это. Уильям О’Рурк. Отец Холлиран? Уильям О’Рурк пропал 12 июля 1952 года после попытки суицида.
Perry Это один и тот же человек. Уильям О’Рурк стал священником по имени Холлиран.
Michael Lerman Да, но почему?
Perry Я просто открываю двери.
Det. Gatz Ну, ну, ну. Вы не слишком хорошо влиятеь на своих женщин, мистер Лерман.
Michael Lerman Это не дело полиции.
Det. Gatz Девушка бегает по улицам в четыре утра и говорит, что заколола отца, и у неё кровь на... это уж точно дело полиции.
Michael Lerman Ты знаешь эту девчонку, Гатц. Ты знаешь, какая она.
Det. Gatz Я не видел её с тех пор, как твоя жена Карен... "покончила с собой".
Michael Lerman Не завернись слишком глубоко.
Det. Gatz [саркастично] Дело закрыто, закрыто, закрыто. Дело закрыто.
Det. Gatz [смотрит на старые полицейские фотографии] Ребекка и Малкольм Стиннет. Селл. Герде Энгстром. Эмма и Лиллиан Клоткин. Анна Кларк. Все люди, с которыми, по словам девушки Паркер, она встречалась.
Det. Rizzo Все убийцы, все мертвы. Она сходила на вечеринку с восемью мертвыми убийцами.
Det. Gatz А разве не у всех так?
Miss Logan Мне кажется, у ньюйоркцев нет чувства ни к чему, кроме секса и денег.
Alison Parker Ну, наверное, в этом что-то есть.
