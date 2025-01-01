Victor Albee NormanМисс Хаммер, сделайте запись. Господину Кимберли: Дорогой Ким, уже четыре года я почти не слушаю радио. Новый абзац. Ким, за это время оно стало ещё хуже, если это возможно. Ещё более раздражающим, с большим количеством рекламы в минуту, с объяснением слов, как будто никто из слушателей не закончил первый класс. Новый абзац. Я знаю, что Эванс и некоторые другие спонсоры жёсткие, но я думаю, что мы совершаем большую ошибку, позволяя им делать всё по-своему. Нам платят за то, чтобы советовать им. Почему мы не можем им объяснить, что люди благодарны за бесплатные развлечения в эфире, настолько благодарны, что покупают товары, которые финансируют хорошие шоу. Но у них есть права, Ким, это их дома, в которые мы входим, и они не благодарны тем, кто, войдя в дом под видом музыки и драмы, потом тратит слишком много времени на пошлую рекламу. Новый абзац. Я хочу заявить официально, что радио должно начать с чистого листа. Мы давили и надоедали слушателям, пели для них и кричали на них, оскорбляли, обманывали и злили их, превращали их дома в смесь продуктового магазина, карточной шулерской игры и ярмарки. Ким, когда-нибудь 50 миллионов человек просто потянут руку и выключат свои радиоприёмники,
[щёлкает пальцами]
Victor Albee Normanщёлк, вот так вот — и это конец пирога для тебя, для меня и для Эванса. Подпишись: с любовью и поцелуями, Вик.
Evan Llewellyn Evans[на первой встрече с Виктором Норманом, когда Эван Эванс входит в зал заседаний, не говоря ни слова садится, плюет на стол, затем вытирает это платком]Мистер Норман, вы только что стали свидетелем отвратительного поступка. Но вы всегда запомните, что я сделал. Видите ли, если никто не запомнит ваш бренд, вы не продадите ни одного кусочка мыла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee NormanКомпания Beautee Soap нанимает нас, чтобы мы вели их радиошоу и писали рекламу в журналах. Чтобы воспевать их достоинства и продавать их товары. Чтобы заниматься их торговлей за них.
Jean OgilvieДа не будь такой. Ты же знаешь, что не найдёшь никого лучше меня до тех пор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael MichaelsonНет, нет, нет, дорогая. Я был уверен, что дал тебе правильную позу. Нет, дорогая! Ноги слишком близко друг к другу. Пальцы на ногах недостаточно вытянуты! Сейчас смотри на меня. Теперь одну ногу поднять вот так. А другую — значительно ниже. И не сжимай ноги, иначе они будут выпирать! Теперь держи бутылку повыше. Смотри на этикетку. Держи! Ах! Отлично. Отлично. Вытягивай пальцы, дорогая. Вытягивай пальцы! Глубоко вдохни. Улыбнись! Держи! Великолепно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee NormanСлушай, если позволишь совет. Почему бы тебе не взять отгул на остаток дня? Сделать массаж. Напиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
CookeТы не хочешь сказать, что собираешься пойти прямо туда? Просто вломиться?
Victor Albee NormanО, нет. Нет, я сначала ей позвоню. Я всегда даю богатым женщинам хотя бы десять минут, чтобы стереть с лица яйцо.
Evan Llewellyn EvansВидите ли, мистер Норман, эта компания даёт вашему агентству десять миллионов долларов в год на рекламу. Знаете почему? Я скажу вам. Расскажу один секрет из мыла, мистер Норман. Между мылами нет абсолютно никакой разницы. Абсолютно никакой, кроме аромата и цвета — мыло и есть мыло. Может, у нас есть пару производственных хитростей. Но публике это по фигу. Разница в продаже и рекламе. Мы продаём мыло в два раза быстрее, чем наш ближайший конкурент. Почему мы продаём больше? Потому что мы лучше их рекламируем. Понятно?
Evan Llewellyn Evans[в то время как остальные руководители в едином порыве соглашаются]Мы рекламируем наших конкурентов лучше, мистер Норман. В этом есть нечто удивительное. Вот в чём дело: мы тратим в среднем на три миллиона долларов в год меньше, чем они. Мы рекламируем лучше. И продаём лучше, но при меньших затратах. Это о чём-то говорит? Мне — да. Это значит, что мы знаем, что делаем. Принципы продаж — не теория. Это проверенные факты. Например...
Evan Llewellyn Evans[ритмично стучит по столу и скандирует]Мыло Бьюти, мыло Бьюти, мыло Бьюти! Повторяйте, пока у них из ушей не полезет. Повторяйте, пока они не скажут это во сне. Раздражайте их, мистер Норман. Раздражайте. Раздражайте. Раздражайте! Никогда не забывайте: раздражайте их! Убейте их наповал!