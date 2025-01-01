Мисс Хаммер, сделайте запись. Господину Кимберли: Дорогой Ким, уже четыре года я почти не слушаю радио. Новый абзац. Ким, за это время оно стало ещё хуже, если это возможно. Ещё более раздражающим, с большим количеством рекламы в минуту, с объяснением слов, как будто никто из слушателей не закончил первый класс. Новый абзац. Я знаю, что Эванс и некоторые другие спонсоры жёсткие, но я думаю, что мы совершаем большую ошибку, позволяя им делать всё по-своему. Нам платят за то, чтобы советовать им. Почему мы не можем им объяснить, что люди благодарны за бесплатные развлечения в эфире, настолько благодарны, что покупают товары, которые финансируют хорошие шоу. Но у них есть права, Ким, это их дома, в которые мы входим, и они не благодарны тем, кто, войдя в дом под видом музыки и драмы, потом тратит слишком много времени на пошлую рекламу. Новый абзац. Я хочу заявить официально, что радио должно начать с чистого листа. Мы давили и надоедали слушателям, пели для них и кричали на них, оскорбляли, обманывали и злили их, превращали их дома в смесь продуктового магазина, карточной шулерской игры и ярмарки. Ким, когда-нибудь 50 миллионов человек просто потянут руку и выключат свои радиоприёмники,