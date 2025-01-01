Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Рекламисты Цитаты из фильма Рекламисты

Цитаты из фильма Рекламисты

Продавец галстуков Что-нибудь?
Виктор Олби Норман Мне нужен очень искренний галстук.
Продавец галстуков Извините?
Виктор Олби Норман Хочу что-то, что заставит меня выглядеть искренним. Знаете, честным; настоящим; порядочным; надёжным.
Продавец галстуков Ну... эм, вот ручной работы, в четырёх цветах; за тридцать пять долларов. Достаточно искренне?
Виктор Олби Норман Думаю, мой друг, больше искренности — это уже откровенная глупость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Kimberly [Кэй] Извините. Боюсь, теперь разговор пойдет на две темы: бизнес и... ну, возбуждение.
Mr. Kimberly А что еще может быть?
Victor Albee Norman [Иронично] Всегда остается маджонг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Buddy Hare [Живо] Привет, дружище! Просто называй меня Бадди.
Victor Albee Norman [Мрачно] Привет, меня обычно зовут Вик. Но можешь звать Виктором.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Жан Огильви Нужна секретарша, мистер Норман?
Виктор Олби Норман Как у вас с машинописью?
Жан Огильви [Добавляет двусмысленность] Некоторым это нравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman [Кей] Ты когда-нибудь видел рассвет на пляже?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кэй Дорранс Ты готова на всё, чтобы доказать свою правоту, не так ли? Давать любые обещания?
Виктор Элби Норман Вот такой я человек. Я не обманывал тебя насчёт этого.
Кэй Дорранс [после паузы] Ну, я не верила. Думала, ты — не такой.
Виктор Элби Норман Теперь ты знаешь.
Кэй Дорранс [С покорностью] Теперь я знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman Мисс Хаммер, сделайте запись. Господину Кимберли: Дорогой Ким, уже четыре года я почти не слушаю радио. Новый абзац. Ким, за это время оно стало ещё хуже, если это возможно. Ещё более раздражающим, с большим количеством рекламы в минуту, с объяснением слов, как будто никто из слушателей не закончил первый класс. Новый абзац. Я знаю, что Эванс и некоторые другие спонсоры жёсткие, но я думаю, что мы совершаем большую ошибку, позволяя им делать всё по-своему. Нам платят за то, чтобы советовать им. Почему мы не можем им объяснить, что люди благодарны за бесплатные развлечения в эфире, настолько благодарны, что покупают товары, которые финансируют хорошие шоу. Но у них есть права, Ким, это их дома, в которые мы входим, и они не благодарны тем, кто, войдя в дом под видом музыки и драмы, потом тратит слишком много времени на пошлую рекламу. Новый абзац. Я хочу заявить официально, что радио должно начать с чистого листа. Мы давили и надоедали слушателям, пели для них и кричали на них, оскорбляли, обманывали и злили их, превращали их дома в смесь продуктового магазина, карточной шулерской игры и ярмарки. Ким, когда-нибудь 50 миллионов человек просто потянут руку и выключат свои радиоприёмники,
[щёлкает пальцами]
Victor Albee Norman щёлк, вот так вот — и это конец пирога для тебя, для меня и для Эванса. Подпишись: с любовью и поцелуями, Вик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman Я останусь в игре, сделав для вас небольшое дело.
Mr. Kimberly И как ты собираешься это провернуть?
Victor Albee Norman Я буду курить трубку. Женщины всегда доверяют мужчине с трубкой. Если бы у меня была собака, я бы попытался пахнуть немного по-собачьи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cooke Привет, Вик. Рад тебя видеть. Ты отлично выглядишь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman Эллен похожа на тебя. У вас обеих есть удивительное качество — с возрастом вы становитесь только красивее.
Kay Dorrance Ой, дорогой, мы совсем отошли от темы «Бьюти Соап».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regina Kennedy Мистер Эванс их одобрил.
Kay Dorrance Мистеру Эвансу не обязательно их носить.
Victor Albee Norman Удивительно, что он не хочет сфотографировать миссис Дорранс в пузырьковой ванне.
Regina Kennedy Не глупи, мистер Норман. Мыло «Бьюти» не пенится!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kay Dorrance Как думаешь, они думали, что нанимают Леди Годиву?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman Честному человеку нельзя доверять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kay Dorrance Спасибо за всё. Увлекательный вечер. Речь. И история с неглиже. Всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Kimberly Каждый раз, когда он выпьет пару рюмок, ему кажется, что все женщины — просто огонь! Все женщины!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Ogilvie Не верю своим глазам. Вик! Вик, дорогой!
Victor Albee Norman Привет, дорогая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kay Dorrance Я никогда не надевала такую штуку. Даже одна в своей спальне!
Michael Michaelson Миссис Дорранс, я всего лишь фотограф. Я просто делаю то, что мне говорят. Если бы я был на вашем месте, я бы просто надел это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dave Lash Я тебя уважаю, Вик. Ты получил то, зачем пришёл.
Victor Albee Norman В этот раз мне важнее быть прощённым, чем уважаемым.
Dave Lash Как я и говорил, я тебя уважаю.
Victor Albee Norman Жаль, что я не могу сказать то же самое о себе — о себе самом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kay Dorrance О, да ладно, дорогая, не переживай. Все делали что-то, за что им стыдно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kay Dorrance Хватит быть добытчиком, поцелуй меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman Дэйв, я ударил тебя там, где больно, и не хотел этого. Следующим делом я начну бить женщин и пинать детей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kay Dorrance [по телефону] Вик! Моя дорогая, где ты?
Victor Albee Norman Я в аэропорту ЛаГуардия. Ох, ты звучишь так тепло и сонно. Я скучал по тебе, дорогая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kay Dorrance О, Вик, ты просто чудо, дурачок!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kay Dorrance Мне нравится быть на пьедестале, но не стоит переусердствовать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Kimberly Вик! Певица в ночном клубе. Никто.
Victor Albee Norman Ну, все когда-то были никто.
Mr. Kimberly Да, но многие так и остаются никем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Evan Llewellyn Evans [на первой встрече с Виктором Норманом, когда Эван Эванс входит в зал заседаний, не говоря ни слова садится, плюет на стол, затем вытирает это платком] Мистер Норман, вы только что стали свидетелем отвратительного поступка. Но вы всегда запомните, что я сделал. Видите ли, если никто не запомнит ваш бренд, вы не продадите ни одного кусочка мыла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman Компания Beautee Soap нанимает нас, чтобы мы вели их радиошоу и писали рекламу в журналах. Чтобы воспевать их достоинства и продавать их товары. Чтобы заниматься их торговлей за них.
Kay Dorrance Каким чем?
Victor Albee Norman Торговлей. Торговец — это разносчик. Ну, понимаешь, лавочник. Мы — профессиональные торговцы! Но с универсалами вместо тележек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kay Dorrance Что ж, мистер Норман, моя любимая благотворительная организация — надеюсь, вы не будете шокированы — это я сама.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Ogilvie Вик, ты плейбой! Знаешь, я думаю, армия пошла тебе на пользу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman Я загляну к тебе.
Jean Ogilvie Сегодня?
Victor Albee Norman Может быть.
Jean Ogilvie Да не будь такой. Ты же знаешь, что не найдёшь никого лучше меня до тех пор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Michaelson Нет, нет, нет, дорогая. Я был уверен, что дал тебе правильную позу. Нет, дорогая! Ноги слишком близко друг к другу. Пальцы на ногах недостаточно вытянуты! Сейчас смотри на меня. Теперь одну ногу поднять вот так. А другую — значительно ниже. И не сжимай ноги, иначе они будут выпирать! Теперь держи бутылку повыше. Смотри на этикетку. Держи! Ах! Отлично. Отлично. Вытягивай пальцы, дорогая. Вытягивай пальцы! Глубоко вдохни. Улыбнись! Держи! Великолепно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman Слушай, если позволишь совет. Почему бы тебе не взять отгул на остаток дня? Сделать массаж. Напиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cooke Ты не хочешь сказать, что собираешься пойти прямо туда? Просто вломиться?
Victor Albee Norman О, нет. Нет, я сначала ей позвоню. Я всегда даю богатым женщинам хотя бы десять минут, чтобы стереть с лица яйцо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Kimberly Куда хочешь, Вики?
Victor Albee Norman Куда скажешь, Ким.
Mr. Kimberly Я думал о каком-нибудь тихом ресторане, но теперь вижу, какая у миссис Дорранс сила...
Kay Dorrance Мне что, каждый раз говорить спасибо, когда ты так говоришь?
Mr. Kimberly Не обязательно. Знаешь, у меня идея. Я знаю одно весёлое и шумное место, где подают отличные стейки. Но, может, Вики не захочет туда идти.
Victor Albee Norman Почему нет?
Mr. Kimberly Эль Сироко. Твоя певица — сама по себе огонь. А в одной комнате слишком много огня — не всегда хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kay Dorrance Мы ведь и так уже немного опаздываем, не так ли?
Victor Albee Norman Сначала «Сторк Клаб». Я там не был уже четыре года. Столик в углу. Может, даже закажу вина.
Kay Dorrance Ты очень убедительна.
Victor Albee Norman Хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Ogilvie Привет, Вики, моя дорогая.
Victor Albee Norman Привет, Джинни. Что ты пьёшь?
Jean Ogilvie Вики, ты что, забыл? Всегда чистый скотч сразу после моего номера.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman Что для нас Америка? Пустое место между Нью-Йорком и Голливудом, где люди покупают мыло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kay Dorrance [Вику] Наверное, ты привык к такому — когда тебя женщины гоняются.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman Эй, Огилви. Подойди сюда.
Jean Ogilvie Сейчас. Сначала хочу принести тебе бренди после ужина.
Victor Albee Norman Надо было взять домашние тапочки.
Jean Ogilvie Знаешь, мне нравится делать для тебя что-то, Вика. Мне нравится, когда ты дома. Можно сказать, я — девушка по типу Вика Нормана.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman О, Жан, ты выглядишь отлично. Просто потрясающе! Ты что, с тех пор, как я тебя в последний раз видел, стала краше?
Jean Ogilvie Ну, не знаю. Тебе так кажется?
Victor Albee Norman Ммм! Всё аппетитнее и аппетитнее.
Jean Ogilvie О, это хорошо, да?
Victor Albee Norman Очень хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Ogilvie Как ты меня нашёл? Ты что, перебирал машины, чтобы прицениться, что можно урвать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Buddy Hare Слушай, хочешь номер про глазок? Про глазок, от глазка и для глазка.
Victor Albee Norman Я тебе завтра позвоню.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman Бьюсь об заклад, ты была непростой девчонкой.
Jean Ogilvie До сих пор такая — но для не того парня.
Victor Albee Norman А для того, кто нужен?
Jean Ogilvie Для того, кто нужен — для него я не такая уж и крутая, Вик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Ogilvie Знаешь, я был бы полным дураком, если бы не прислушался к совету такого классного человека, как ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kay Dorrance Знаете что, мистер Норман? Вы симпатичный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman Знаешь, раньше я не особо любил поездки на поезде, но эта будет просто отличной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Ogilvie Разве не здорово, что мы оба в одном бизнесе? Это делает всё гораздо уютнее. Ты не находишь?
Victor Albee Norman Да, Джин. Всё настолько уютно, насколько это возможно.
[поцелуй]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Evan Llewellyn Evans Видите ли, мистер Норман, эта компания даёт вашему агентству десять миллионов долларов в год на рекламу. Знаете почему? Я скажу вам. Расскажу один секрет из мыла, мистер Норман. Между мылами нет абсолютно никакой разницы. Абсолютно никакой, кроме аромата и цвета — мыло и есть мыло. Может, у нас есть пару производственных хитростей. Но публике это по фигу. Разница в продаже и рекламе. Мы продаём мыло в два раза быстрее, чем наш ближайший конкурент. Почему мы продаём больше? Потому что мы лучше их рекламируем. Понятно?
Evan Llewellyn Evans [в то время как остальные руководители в едином порыве соглашаются] Мы рекламируем наших конкурентов лучше, мистер Норман. В этом есть нечто удивительное. Вот в чём дело: мы тратим в среднем на три миллиона долларов в год меньше, чем они. Мы рекламируем лучше. И продаём лучше, но при меньших затратах. Это о чём-то говорит? Мне — да. Это значит, что мы знаем, что делаем. Принципы продаж — не теория. Это проверенные факты. Например...
Evan Llewellyn Evans [ритмично стучит по столу и скандирует] Мыло Бьюти, мыло Бьюти, мыло Бьюти! Повторяйте, пока у них из ушей не полезет. Повторяйте, пока они не скажут это во сне. Раздражайте их, мистер Норман. Раздражайте. Раздражайте. Раздражайте! Никогда не забывайте: раздражайте их! Убейте их наповал!
[Вик выглядит слегка неловко]
Evan Llewellyn Evans Понимаете, о чём я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Виктор Элби Норман Теперь мы начинаем с *абсолютно* чистого листа. Так даже удобнее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kimberly Receptionist [по телефону, Вик стоит рядом и слышит] Да. О боже, да. Она правда? В первую же ночь, когда они вышли вместе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman О, Жан, это мистер Кимберли. Мисс Огилви, вот.
Jean Ogilvie Здравствуйте.
Mr. Kimberly Ну и красавица ты, мисс Огилви.
Jean Ogilvie Ну и милый вы. Я по-другому причёску сделала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman [Кэй] Мне от тебя ничего не надо, кроме тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Ogilvie Привет. Вик. Вик, дорогая! Ах, ты упрямая штучка, я уж думала, ты, может, умерла или замуж вышла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Kimberly Возможно, ты справишься с этой работой. А может, и нет.
Victor Albee Norman Возможно, это работа, которую я возьму. А может, и нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Albee Norman Вот эта часть вашего рекламного агентства мне не нравится. Люди здесь работают.
Mr. Kimberly Ну, я работаю. Я работаю всё время.
Victor Albee Norman Ты волнуешься. Это не одно и то же.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кларк Гейбл
Кларк Гейбл
Clark Gable
Глория Холдэн
Gloria Holden
Адольф Менжу
Adolphe Menjou
Кинен Уинн
Ава Гарднер
Ава Гарднер
Ava Gardner
Дебора Керр
Дебора Керр
Deborah Kerr
Ричард Гейнс
Richard Gaines
Клинтон Сандберг
Clinton Sundberg
Эдвард Арнольд
Edward Arnold
Сидни Гринстрит
Сидни Гринстрит
Sydney Greenstreet
Вирджиния Дэйл
Virginia Dale
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Потребуется 26 часов, но можно и быстрее: как смотреть «Истребителя демонов», чтобы понять «Бесконечную крепость»
Думали, драконы непобедимы? Всего одна ошибка Дейенерис стоила ей двух «детей» в «Игре престолов» — все началось с проклятья
Главные турецкие премьеры осени: эти сериалы точно станут хитами, но о некоторых не знают даже фанаты
Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий
ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа
«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше