MyrnaПомнишь, как ты говорил, что жизнь пишет отвратительные сценарии? Даже в одном из твоих я бы бросила в него этот стакан. Я поеду с ним домой. Хочешь знать — как это там называется — мотивацию? Легко. Я напуганная бродяжка.
Alberto Bravano[Кёрку Эдвардсу]Сколько миллионов у вас в налоговых бондах и нефтяных скважинах, чью мощь производства ваше правительство так щедро защищает, отказывая при этом в аналогичных льготах человеческому мозгу?
Harry DawesУ меня есть шестое чувство, за которое любая ведьма в мире отдала бы свою левую метлу.
Harry DawesТот факт, что ты вообще не пьёшь, Кирк, — лучший довод в пользу пьянства, который я знаю.
Граф Винченцо Торлато-Фаврини[за кадром]Что будет, то будет. Простая истина. Универсальное лекарство. Я такой, какой я есть, делаю то, что делаю, и не могу иначе. Значит, я свободен от своей вины. Чепуха, конечно.
Harry Dawes[за кадром]Разница между европейскими и американскими киномагнатами поразительна. Абсолютно никакой.
MyrnaНе волнуйся о своей душе. Ты, наверное, потерял её на каком-то предпоказе очень давно.
Mr. Max BlackЭто замечательное искусство, которым мы все занимаемся, господа.
Drunken blondeЯ даже не верю, что ты играешь в пиночле.
Harry Dawes[закадровый голос]Мы искали то, что по-деликатному называют «новым лицом». По большинству мер, лететь аж в Мадрид за новым лицом — это слишком большая суета. Но я знал продюсеров, которые ради хорошей копчёной рыбы слетали и дальше.
Harry DawesЧто я скажу Марии — она сделает, даже в туфлях, понимаешь.
Oscar Muldoon[закадровый голос]Вполне возможно, что Мария Д'Амада ушла в могилу, так и не побывав ни разу в "Аисте", "Эль-Морокко", "Чиро" или "Мокамбо". Надо признать, это совсем не нормально!
Oscar MuldoonЕсть ли мужчина, достаточно богатый, чтобы владеть правительством?
Alberto BravanoЯ не буду отвечать уклончиво, мистер Мулдун. Да.
Oscar Muldoon[закадровый голос]Раз в год, на Лазурном берегу, одном из самых красивых морских побережий на земле, собирается международная публика, словно ежегодный грибок на прекрасном дереве. Вот это публика! Как будто обычные люди, ведущие обычную жизнь, вдруг исчезли с лица земли — и мир стал полон бабочек, похожих на людей. Все они счастливы, всегда и везде. Некоторые счастливы, потому что красивы. А некоторые вынуждены быть счастливыми, потому что они просто богаты. Некоторые из международной публики счастливы, потому что они — собаки. Не смейтесь. В Каннах есть салон красоты — только для собак. Но самые счастливые из этих международных бабочек — те, кто живут так, будто никогда не покидали кокон.
Count Vincenzo Torlato-FavriniНасколько ещё мечта может быть похожа на мечту?
Harry DawesВот же эта грёбаная жалость! Единственный мужчина во всей твоей фантазии и единственная женщина во всей его, которые могли бы сделать друг друга счастливыми. И снова жизнь портит сценарий.
Harry Dawes[закадровый голос]Кирк Эдвардс — гений Уолл-стрит, который вырос на улицах Нью-Йорка. Он поднялся с самого низа, но так и не вырвался из него.
Harry Dawes[закадровый голос]Кирк снимал фильм — свой первый. У него столько же общего с творчеством, сколько у меня с ядерной физикой.
Harry Dawes[закадровый голос]Блондинка была сделана в Голливуде, США. Её звали Мирна — и она путешествовала.
Oscar MuldoonТолько на этот раз, Кирк, почему бы тебе не высыпать свои пепельницы сам?
Count Vincenzo Torlato-FavriniПоследняя графиня. Однажды мир увидит её портреты, и портреты её и меня, и тогда подумает: «Как жаль, что они ушли и ничего не оставили после себя». Нас запомнят.
Eleanora Torlato-FavriniПотому что последняя графиня была кинозвездой?
Oscar MuldoonТеперь ты начинаешь понимать, что, возможно, она знала о проблемных родственниках больше, чем ты. Может быть, главное в людях — это не то, что можно измерить деньгами и выложить на графике или плакате.
Мария ВаргасЭто уродливый дом с дурным вкусом, который я снимаю, в нём есть кровать, чтобы спать, когда я отдыхаю. Стулья, чтобы сидеть, и печка, чтобы греться, когда я отдыхаю.
Count Vincenzo Torlato-FavriniТорлатос, Фавринис и Торлато-Фавринис. Когда меня с сестрой уже не будет, может, назовут в нашу честь автомобили. Торлатос и Фавринис — быстрые маленькие машинки, а Торлато-Фавринис, разумеется, лимузин.
Harry DawesСамое сложное в мире — заставить актёра стоять на месте.
Harry Dawes[закадровый голос]Ничего уже не могло помочь. Неумолимая рука уже написала и отступила. И никакие мои попытки не отменят и строчки. И слёзы мои не сотрут ни слова.
Harry Dawes[закадровый голос]Меня зовут Гарри Доус. Я пишу и режиссирую фильмы дольше, чем сам могу припомнить. Я помню те времена, когда кино было двухмерным, одномерным, а иногда и вовсе без измерений.
Oscar MuldoonМы знаем, у вас огромный талант! И именно это заставило мистера Кирка Эдвардса прилететь сюда из Рима — можно даже сказать, прямиком из Калифорнии. Талант! Если другие мужчины бегают за красивой мордой или ножками, то мистер Кирк Эдвардс поклоняется таланту.
Kirk EdwardsПусть это будет для тебя уроком, Мирна. Никогда не поздно развить характер.
MyrnaУ меня есть время.
Maria VargasЯ не говорю это с гордостью, мистер Доус. И не хочу, чтобы это звучало как одна из тех глупостей, над которыми мы смеёмся в кино. Но ни один мужчина никогда не платил за меня, и я не думаю, что кто-то когда-либо заплатит.
Oscar MuldoonБоишься, что будешь одинока вдали от Голливуда? Нет причин, чтобы со временем мы не могли пригласить твою маму. Ведь девушке приятно иметь маму рядом, верно?
Maria VargasЛюбовь — это своего рода болезнь. И, как я уже говорила, я не выношу находиться рядом с больными. Но когда больна ты сама, убежать невозможно.
Maria VargasКогда я была маленькой девочкой, как и многие другие, у меня не было денег на обувь. А когда началась гражданская война и прилетали бомбы, я зарывалась в землю развалин, чтобы быть в безопасности. Я лежала там, в земле — и шевелила пальцами ног, слушала шум — и мечтала когда-нибудь стать настоящей леди в изящных туфлях. Я ненавижу обувь, мистер Доус. Ношу её, чтобы танцевать и выглядеть. Но в туфлях мне страшно. А в грязи под ногами — спокойно.
Maria VargasЯ не боюсь мистера Кирка Эдвардса. Америка — очень богатая и могущественная страна, но вы не единственные, у кого есть злодеи. Я знаю их с тех пор, как была совсем маленькой девочкой.
Maria VargasМистер Доуз, вы правда думаете, что я могла бы стать звездой?
Harry DawesЗнаете, есть одна фраза, которую я избегал, как чумы, потому что она никогда не срабатывала. С вами, думаю, получилось бы. Вы — не промахнетесь.
Maria VargasДумаю, я достаточно красива. Но я не хотела бы быть такой звездой.
Maria VargasТого же, что и все остальные. Того же, что и ты. Быть разоблачённой и уязвимой. Как мистер Кирк Эдвардс без своих денег. Как ты, когда у тебя не было выпивки — или сейчас без твоей ассистентки, которая тебя любит. Как я, на моём месте, выставленная на показ мужчинам и женщинам — по разным причинам.
Oscar MuldoonСейчас не время для твоего артистизма. Помни, это деньги из твоего кармана, так что не рискуй.