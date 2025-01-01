Меню
Цитаты из фильма Босоногая графиня

Пьяная блондинка [Марии Варгас] У неё даже нет того, что есть у меня.
Джерри То, что у неё есть, ты даже произнести не можешь — а то, что есть у тебя, у тебя уже было.
Harry Dawes «Жизнь порой ведёт себя так, будто видела слишком много плохих фильмов, где всё слишком идеально — начало, середина, конец — от появления до затухания.»
Maria Vargas Для девушки без ничего мужчина с сотней — так же богат, как и с миллионами.
Kirk Edwards Ты в жизни ни разу честно не работал!
Alberto Bravano Я в жизни ни разу не работал — честно или нечестно, но и ты тоже... Сделать из ста долларов сто десять — это работа. Сделать из ста миллионов сто десять — это неизбежно.
Oscar Muldoon Ты хочешь сказать, что они обмениваются ударами?
Jerry Не говори глупостей — ни один из них не сжимал кулаки с самого дня рождения!
Мария Варгас Вы можете научить меня играть, мистер Доус?
Гарри Доус Если умеешь играть, я помогу. Если нет — никто не научит.
Alberto Bravano [К Кирку Эдвардсу на вечеринке] Выпей, друг мой, и скажи, что у тебя на душе. Но ты никогда не пьёшь. Ты никогда не говоришь. Потому что боишься того, что у тебя на душе!
Count Vincenzo Torlato-Favrini Пора Торлато-Фаврини сойти с этого света.
Eleanora Torlato-Favrini Факт остаётся фактом: мы ни уникальны, ни важны для этого мира. А он будет жить и без нас.
Maria Vargas В Голливуде стать звездой — задача не из лёгких.
Harry Dawes А где это легко?
Myrna Помнишь, как ты говорил, что жизнь пишет отвратительные сценарии? Даже в одном из твоих я бы бросила в него этот стакан. Я поеду с ним домой. Хочешь знать — как это там называется — мотивацию? Легко. Я напуганная бродяжка.
Alberto Bravano [Кёрку Эдвардсу] Сколько миллионов у вас в налоговых бондах и нефтяных скважинах, чью мощь производства ваше правительство так щедро защищает, отказывая при этом в аналогичных льготах человеческому мозгу?
Harry Dawes У меня есть шестое чувство, за которое любая ведьма в мире отдала бы свою левую метлу.
Harry Dawes Тот факт, что ты вообще не пьёшь, Кирк, — лучший довод в пользу пьянства, который я знаю.
Harry Dawes Меня зовут Гарри Доус.
Maria Vargas Гарри Доус? Гарри Доус? Ты не режиссировал когда-то Джин Харлоу и Кэрол Ломбард?
Harry Dawes Должно быть, ты ходила в кино, когда была совсем маленькой. Откуда ты знала моё имя? Только один из десяти тысяч кинозрителей...
Maria Vargas Я могу назвать тебе Лубица и Флеминга, и Ван Дайка, и Ла Каву.
Harry Dawes Ты же не думала, что я тоже мёртв, правда?
Граф Винченцо Торлато-Фаврини [за кадром] Что будет, то будет. Простая истина. Универсальное лекарство. Я такой, какой я есть, делаю то, что делаю, и не могу иначе. Значит, я свободен от своей вины. Чепуха, конечно.
Harry Dawes [за кадром] Разница между европейскими и американскими киномагнатами поразительна. Абсолютно никакой.
Myrna Не волнуйся о своей душе. Ты, наверное, потерял её на каком-то предпоказе очень давно.
Mr. Max Black Это замечательное искусство, которым мы все занимаемся, господа.
Drunken blonde Я даже не верю, что ты играешь в пиночле.
Harry Dawes В разговоре важнее не слова.
Harry Dawes [закадровый голос] Мы искали то, что по-деликатному называют «новым лицом». По большинству мер, лететь аж в Мадрид за новым лицом — это слишком большая суета. Но я знал продюсеров, которые ради хорошей копчёной рыбы слетали и дальше.
Harry Dawes Что я скажу Марии — она сделает, даже в туфлях, понимаешь.
Oscar Muldoon А при чём тут её туфли?
Harry Dawes Ни при чём.
Oscar Muldoon [закадровый голос] Вполне возможно, что Мария Д'Амада ушла в могилу, так и не побывав ни разу в "Аисте", "Эль-Морокко", "Чиро" или "Мокамбо". Надо признать, это совсем не нормально!
Oscar Muldoon Есть ли мужчина, достаточно богатый, чтобы владеть правительством?
Alberto Bravano Я не буду отвечать уклончиво, мистер Мулдун. Да.
Oscar Muldoon [закадровый голос] Раз в год, на Лазурном берегу, одном из самых красивых морских побережий на земле, собирается международная публика, словно ежегодный грибок на прекрасном дереве. Вот это публика! Как будто обычные люди, ведущие обычную жизнь, вдруг исчезли с лица земли — и мир стал полон бабочек, похожих на людей. Все они счастливы, всегда и везде. Некоторые счастливы, потому что красивы. А некоторые вынуждены быть счастливыми, потому что они просто богаты. Некоторые из международной публики счастливы, потому что они — собаки. Не смейтесь. В Каннах есть салон красоты — только для собак. Но самые счастливые из этих международных бабочек — те, кто живут так, будто никогда не покидали кокон.
Count Vincenzo Torlato-Favrini Насколько ещё мечта может быть похожа на мечту?
Harry Dawes Вот же эта грёбаная жалость! Единственный мужчина во всей твоей фантазии и единственная женщина во всей его, которые могли бы сделать друг друга счастливыми. И снова жизнь портит сценарий.
Harry Dawes [закадровый голос] Кирк Эдвардс — гений Уолл-стрит, который вырос на улицах Нью-Йорка. Он поднялся с самого низа, но так и не вырвался из него.
Harry Dawes [закадровый голос] Кирк снимал фильм — свой первый. У него столько же общего с творчеством, сколько у меня с ядерной физикой.
Harry Dawes [закадровый голос] Блондинка была сделана в Голливуде, США. Её звали Мирна — и она путешествовала.
Harry Dawes Где ты, Мария?
Maria Vargas Наполовину в земле, наполовину — нет.
Oscar Muldoon Только на этот раз, Кирк, почему бы тебе не высыпать свои пепельницы сам?
Count Vincenzo Torlato-Favrini Последняя графиня. Однажды мир увидит её портреты, и портреты её и меня, и тогда подумает: «Как жаль, что они ушли и ничего не оставили после себя». Нас запомнят.
Eleanora Torlato-Favrini Потому что последняя графиня была кинозвездой?
Oscar Muldoon Теперь ты начинаешь понимать, что, возможно, она знала о проблемных родственниках больше, чем ты. Может быть, главное в людях — это не то, что можно измерить деньгами и выложить на графике или плакате.
Maria Vargas Мне не нравится мистер Кирк Эдвардс.
Harry Dawes Ты стоишь в самом конце очень длинной очереди.
Maria Vargas Как-то он мне кажется нездоровым человеком. Каким-то больным. А я не выношу, когда болеют больные.
Мария Варгас Гарри, мне кажется, мне пора домой.
Гарри Доус Но это же твой дом.
Мария Варгас Это уродливый дом с дурным вкусом, который я снимаю, в нём есть кровать, чтобы спать, когда я отдыхаю. Стулья, чтобы сидеть, и печка, чтобы греться, когда я отдыхаю.
Count Vincenzo Torlato-Favrini Торлатос, Фавринис и Торлато-Фавринис. Когда меня с сестрой уже не будет, может, назовут в нашу честь автомобили. Торлатос и Фавринис — быстрые маленькие машинки, а Торлато-Фавринис, разумеется, лимузин.
Harry Dawes Самое сложное в мире — заставить актёра стоять на месте.
Harry Dawes [закадровый голос] Ничего уже не могло помочь. Неумолимая рука уже написала и отступила. И никакие мои попытки не отменят и строчки. И слёзы мои не сотрут ни слова.
Oscar Muldoon [за кадром] От Скарсдейла до Сингапура — её любили.
Alberto Bravano Когда мне было 15, у меня был выбор. Все хотели, чтобы я был хорошим мальчиком и делал добро другим. Я выбрал быть плохим мальчиком и делать добро себе.
Oscar Muldoon Я такой же обычный, как и ты, Бастер! Помни это в грядущие годы, когда будешь показывать затушенные окурки по телевизору!
Oscar Muldoon [закадровый голос] В мире притворства притворщик — лучшая роль, которую можно сыграть.
Eleanora Torlato-Favrini Мир изменился. И, как динозавры, мы больше не можем в нём выжить.
Harry Dawes Не хочу тебя шокировать, но граф — это мужчина, а графиня — женщина.
Harry Dawes Ты всё ещё зачарована? И в растерянности?
Harry Dawes Это будет нелегко.
Maria Vargas А до сих пор было легко?
Oscar Muldoon Есть в Южной Калифорнии то, с чем не поспоришь — ночной воздух. Жаль только тех, кто дышит им днём
Harry Dawes [закадровый голос] Не жалей Кирка Эдвардса — если только ты не голодный психиатр.
Maria Vargas Америка — очень богатая и могущественная страна, но монополии на злодеев у вас нет. Я это знала с самого детства.
Kirk Edwards Я уверен, ты этого не имел в виду. Каждую мать должны любить.
Maria Vargas Если она этого заслуживает.
Oscar Muldoon Мы всё это потом уладим.
Harry Dawes [закадровый голос] Меня зовут Гарри Доус. Я пишу и режиссирую фильмы дольше, чем сам могу припомнить. Я помню те времена, когда кино было двухмерным, одномерным, а иногда и вовсе без измерений.
Myrna Как по-испански будет шампанское?
Harry Dawes Сеньорита, у вас на виду босые ноги.
Oscar Muldoon Мы знаем, у вас огромный талант! И именно это заставило мистера Кирка Эдвардса прилететь сюда из Рима — можно даже сказать, прямиком из Калифорнии. Талант! Если другие мужчины бегают за красивой мордой или ножками, то мистер Кирк Эдвардс поклоняется таланту.
Мария Варгас В Голливуде стать звездой — не так-то просто.
Гарри Доус А где это просто?
Мария Варгас В Мадриде — хоть здесь я маленькая звёздочка. Зачем мне рисковать и потерять это?
Harry Dawes Вы знаете, кто такой мистер Кирк Эдвардс?
Maria Vargas Слышала о нём. Он владелец Техаса.
Harry Dawes Верно. Но недавно мистер Эдвардс решил заняться кинопроизводством и для этого только что купил и Калифорнию.
Maria Vargas А теперь он хочет купить меня.
Oscar Muldoon Что-нибудь перекусить, сеньорита? Ах, официант! Маньяре? Немного вина, сеньорита?
Maria Vargas Вы говорите по-испански, сеньор?
Oscar Muldoon О, лишь пару слов.
Maria Vargas Да и то нет. Одно из них — по-итальянски. Говорите только по-английски, пожалуйста.
Maria Vargas Почему сам мистер Кирк Эдвардс не пришёл попросить меня?
Harry Dawes Уверен, он был бы очень рад! Но, в конце концов, раз уж я Директор...
Maria Vargas Все директора приходят просить молодых женщин посидеть с их продюсерами?
Maria Vargas Человек с потом был приятнее.
Harry Dawes Не совсем.
Kirk Edwards Пусть это будет для тебя уроком, Мирна. Никогда не поздно развить характер.
Myrna У меня есть время.
Maria Vargas Я не говорю это с гордостью, мистер Доус. И не хочу, чтобы это звучало как одна из тех глупостей, над которыми мы смеёмся в кино. Но ни один мужчина никогда не платил за меня, и я не думаю, что кто-то когда-либо заплатит.
Oscar Muldoon Боишься, что будешь одинока вдали от Голливуда? Нет причин, чтобы со временем мы не могли пригласить твою маму. Ведь девушке приятно иметь маму рядом, верно?
Maria Vargas Я бы не хотела, чтобы моя мама была со мной.
Kirk Edwards Почему нет?
Maria Vargas Потому что я не люблю свою маму.
Maria Vargas Как ребёнок, которому в темноте нужна лампочка, мне нужно, чтобы меня любили, когда я прячусь в грязи — и боюсь.
Maria Vargas Ключевой свет? Что это такое?
Harry Dawes О, это твой особенный свет, когда сцена полностью освещена. Свет, который светит только на тебя,
Maria Vargas Как луна.
Harry Dawes Как луна. Ты должна научиться находить этот свет среди всех других. Никогда его не терять. Заставлять его работать для твоих глаз, губ и волос.
Maria Vargas Но это же не игра.
Harry Dawes Нет, это не игра.
Harry Dawes Её зовут Джерри.
Maria Vargas Имя у неё мужское.
Harry Dawes На этом сходство и заканчивается.
Maria Vargas Любовь — это своего рода болезнь. И, как я уже говорила, я не выношу находиться рядом с больными. Но когда больна ты сама, убежать невозможно.
Maria Vargas Когда я была маленькой девочкой, как и многие другие, у меня не было денег на обувь. А когда началась гражданская война и прилетали бомбы, я зарывалась в землю развалин, чтобы быть в безопасности. Я лежала там, в земле — и шевелила пальцами ног, слушала шум — и мечтала когда-нибудь стать настоящей леди в изящных туфлях. Я ненавижу обувь, мистер Доус. Ношу её, чтобы танцевать и выглядеть. Но в туфлях мне страшно. А в грязи под ногами — спокойно.
Maria Vargas Я не боюсь мистера Кирка Эдвардса. Америка — очень богатая и могущественная страна, но вы не единственные, у кого есть злодеи. Я знаю их с тех пор, как была совсем маленькой девочкой.
Maria Vargas Мистер Доуз, вы правда думаете, что я могла бы стать звездой?
Harry Dawes Знаете, есть одна фраза, которую я избегал, как чумы, потому что она никогда не срабатывала. С вами, думаю, получилось бы. Вы — не промахнетесь.
Maria Vargas Думаю, я достаточно красива. Но я не хотела бы быть такой звездой.
Oscar Muldoon Ты так не отделаешься!
Harry Dawes Ты ведёшь себя неверно, Оскар. Ты крадёшь диалоги с телевизора
Harry Dawes Чего ты боишься?
Maria Vargas Того же, что и все остальные. Того же, что и ты. Быть разоблачённой и уязвимой. Как мистер Кирк Эдвардс без своих денег. Как ты, когда у тебя не было выпивки — или сейчас без твоей ассистентки, которая тебя любит. Как я, на моём месте, выставленная на показ мужчинам и женщинам — по разным причинам.
Oscar Muldoon Сейчас не время для твоего артистизма. Помни, это деньги из твоего кармана, так что не рискуй.
Harry Dawes Ты, наверное, у многих в сердце.
Maria Vargas В грязи это не так уж и видно.
Harry Dawes Ты никогда не была влюблена?
Maria Vargas Из грязи легко смотреть в облака.
Oscar Muldoon [закадровый голос] Мария Д'Амато. Что бы это ни было — назовите это как хотите. Родилась ли с этим или подцепила из общественной кружки, у Марии было "это".
Oscar Muldoon Если я и что-то понимаю, так это мистера Джона Кью Паблик.
[телефон звонит]
Oscar Muldoon Он хочет видеть на экране порядочных людей, чтобы его дети смотрели. Не слушай умников, которые скажут, что ему нужно высокое актёрство, тонкие сюжеты и изящные диалоги.
[телефон звонит]
Kirk Edwards Оскар, телефон.
Oscar Muldoon Он хочет на время забыть о проблемах и смотреть на порядочных людей. Ему нужно убежать! Ему не нужны пьяницы, наркоманы, сексуальные извращенцы
[телефон звонит]
Oscar Muldoon разводы, коммунисты, убийцы. И никаких детей убийц! У него дома и так хватает такого добра.
Maria Vargas Я готова, мистер Доус.
Harry Dawes Ты забыла туфли.
Maria Vargas Нет. Я их не забыла.
Maria Vargas Всегда, Кирк, ты выбираешь самый неподходящий момент, чтобы играть со мной в диктатора.
Drunken blonde На экране они все такие. А в жизни?
Oscar Muldoon Это я не могу понять. Но это не значит, что понять нельзя. Можно целую толстую книгу написать только о том, что я не смог понять с двенадцати лет.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дайэна Деккер
Diana Decker
Элизабет Селларс
Elizabeth Sellars
Хамфри Богарт
Хамфри Богарт
Humphrey Bogart
Ава Гарднер
Ава Гарднер
Ava Gardner
Уоррен Стивенс
Warren Stevens
Мариус Горинг
Marius Goring
Эдмонд О’Брайен
Эдмонд О’Брайен
Edmond O'Brien
Россано Брацци
Rossano Brazzi
Валентина Кортезе
Valentina Cortese
Мари Алдон
Mari Aldon
