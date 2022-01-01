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Босоногая графиня Босоногая графиня
Киноафиша Фильмы Босоногая графиня Босоногая графиня, 1954: актеры и роли
The Barefoot Contessa Босоногая графиня 1954 / США / Италия
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Босоногая графиня, 1954: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Лео Манкевич Joseph L. Mankiewicz
В ролях
Хамфри Богарт Хамфри Богарт Humphrey Bogart Ава Гарднер Ава Гарднер Ava Gardner Эдмонд О’Брайен Эдмонд О’Брайен Edmond O'Brien Мариус Горинг Marius Goring Валентина Кортезе Valentina Cortese Россано Брацци Rossano Brazzi
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