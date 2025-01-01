Connolly В вашем участке самый отвратительный процент прогулов в городе, больше всего больничных, самый высокий процент мужчин на больничном, меньше всего осуждений на аресты, и вы хотите, чтобы я поверил, что здесь никто не берёт взятки!

Dugan Так они и кидают гонца с номерами за пару баксов, выворачивают сутенёра ради копейки, тут никто не богатеет.

Connolly Я не вижу, чтобы здесь кто-то что-то делал, эти люди не замотивированы.

Dugan Мотивированы? Это Сибирь, Коннолли. 65% парней отсюда перевели. Тут проныры, лодыри, тунеядцы, парни, которые избивают не того итальянца, выписывают штрафы дипломату, трахнули болтливую шлюху или вымогали у не того торговца.

Connolly Под твоим командованием полно хороших полицейских, а вот ты и подводишь.

Dugan Да, верно, сваливай на Дьюгана! Пусть политики и все остальные отделаются, сваливай на Дьюгана — это самый простой путь. У тебя район в 40 кварталов, 70 тысяч человек, запертых как сардины, нюхающих друг другу газы, живущих как тараканы, и это вина Дьюгана. Самый низкий доход на душу населения, самый высокий уровень безработицы в городе — и это моя вина! Почему я не хожу и не устраиваю всех на работу? Самый большой процент людей, не говорящих по-английски в городе! Вина Дьюгана, почему он не учит их говорить по-английски? Всего 4% испаноязычных полицейских! Эй, Дьюган, вылезай из задницы и иди вербуй их в баррио! Семьи, которые сидят на пособиях уже три-четыре поколения. Молодёжные банды. Пьянь. Наркоманы. Сутенёры! Шлюхи. Маньяки. Убийцы копов...