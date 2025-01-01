Меню
Murphy Хочешь сегодня вечером выбраться, выпить?
Isabella Двести копов каждый день приглашают меня погулять. Почему я должна согласиться именно с тобой?
Murphy Потому что с другими ты говоришь «да».
Isabella Значит, ты — единственный коп в Бронксе, которому я говорю «нет».
Connolly В вашем участке самый отвратительный процент прогулов в городе, больше всего больничных, самый высокий процент мужчин на больничном, меньше всего осуждений на аресты, и вы хотите, чтобы я поверил, что здесь никто не берёт взятки!
Dugan Так они и кидают гонца с номерами за пару баксов, выворачивают сутенёра ради копейки, тут никто не богатеет.
Connolly Я не вижу, чтобы здесь кто-то что-то делал, эти люди не замотивированы.
Dugan Мотивированы? Это Сибирь, Коннолли. 65% парней отсюда перевели. Тут проныры, лодыри, тунеядцы, парни, которые избивают не того итальянца, выписывают штрафы дипломату, трахнули болтливую шлюху или вымогали у не того торговца.
Connolly Под твоим командованием полно хороших полицейских, а вот ты и подводишь.
Dugan Да, верно, сваливай на Дьюгана! Пусть политики и все остальные отделаются, сваливай на Дьюгана — это самый простой путь. У тебя район в 40 кварталов, 70 тысяч человек, запертых как сардины, нюхающих друг другу газы, живущих как тараканы, и это вина Дьюгана. Самый низкий доход на душу населения, самый высокий уровень безработицы в городе — и это моя вина! Почему я не хожу и не устраиваю всех на работу? Самый большой процент людей, не говорящих по-английски в городе! Вина Дьюгана, почему он не учит их говорить по-английски? Всего 4% испаноязычных полицейских! Эй, Дьюган, вылезай из задницы и иди вербуй их в баррио! Семьи, которые сидят на пособиях уже три-четыре поколения. Молодёжные банды. Пьянь. Наркоманы. Сутенёры! Шлюхи. Маньяки. Убийцы копов...
Connolly Закончишь?
Dugan Да, закончил. Я уезжаю во Флориду, Коннолли. Я собираюсь порыбачить. Так что можешь приносить все свои компьютеры, счётные палочки и психологические трюки. Этот район тебя похоронит. Тут достаточно грязи, чтобы закопать каждого умного копа в городе!
Connolly Что за индейская ерунда?
Heffernan Знаешь, участок у нас прозвали «Форт Апач»...
Applebaum Парни это повесили, капитан. Кто в отпуск уезжает — привозит какую-нибудь безделушку, понимаешь?
Connolly Выглядит, будто братство какое... снимай, лейтенант.
Applebaum Это плохая идея, капитан.
Connolly И давайте займёмся покраской.
Heffernan Вот в чём загвоздка — маляры сюда не лезут.
Connolly Нужно выгнать всех этих гражданских с площади перед участком.
Applebaum Мы не можем этого сделать.
Connolly [останавливается, поворачивается и смотрит Applebaum прямо в глаза] Что вы сказали?
Applebaum Это единственное место, куда старики могут прийти, не опасаясь быть ограбленными. Видишь, это не просто участок, а форт на враждебной территории, ты понимаешь?
Heffernan [согласен] «Форт Апач».
Morgan [после того, как Мёрфи не смог догнать вора, который у него вырвался] Ты с сердечным приступом упадёшь раньше, чем догонишь негра, Тарзан.
Corelli В чём у него проблема?
Murphy Он думает, что я либерал.
Murphy Что это, перестрелка у О.К. Корал?
Finley Пока есть ублюдки, что копов валят, приятель, я всегда наготове.
Murphy Неважно, сколько у тебя стволов. Руки у тебя всего две.
Theresa Энди?
Corelli [сонно] А?
Theresa Я рада, что мы это сделали.
Corelli Рада сделали что?
Theresa Умник...
[пауза, потом]
Theresa Энди?
Corelli [сонно] А?
Theresa Тебе понравилось?
Corelli [улыбается] Да, нормально...
Theresa Просто нормально?
Corelli Ну, пепперони было мало, а анчоусы на вкус как старая кожа.
Theresa Я не про пиццу, я про себя.
Corelli [переворачивается к ней лицом] О, меня? Да. Да.
[они прижимаются ближе]
Corelli Но пепперони было мало, а анчоусы на вкус как старая кожа...
Theresa [смеётся] Заткнись, просто заткнись...
Murphy [Мёрфи и Изабелла играют в игру "расскажи мне о себе" на первом свидании. Мёрфи начинает рассказывать Изабелле о ней самой] Бедная семья, ты старшая. У тебя много братьев и сестёр. Один брат сидит в тюрьме. Мама больна. Ты получила стипендию в медучилище и училась отлично, но работу найти нигде не можешь, кроме как здесь. Как я справляюсь?
Isabella Пока не знаю.
Murphy [продолжает] Куришь травку, немного балуешься, хочешь замуж, но выбор в районе так себе.
Isabella Закончила?
Murphy Да. Твоя очередь.
Isabella Ты из трёх поколений полицейских. Дед, отец и братья — все копы. Все твои друзья — копы. Хорошо, что есть женщины-полицейские, а то у тебя вообще не было бы жизни личной.
[Мёрфи закатывает глаза, понимая сказанное]
Isabella [продолжает] Ты напиваешься каждый вечер. Думаешь, все мужики — воры, а все женщины — шлюхи, и никому не доверяешь, кроме напарника.
Murphy [кивает в знак согласия] Это мой счёт.
Isabella [перебивает его] Нет, я угощаю.
Connolly [Мёрфи решил выдать двух своих коллег и также уволиться из полиции. Он бросает значок на стол Коннолли] Что это?
Murphy Да как оно и выглядит. Быть стукачом — мой последний официальный шаг.
Connolly [Коннолли не хочет, чтобы Мёрфи уходил] Ты хороший коп, Мёрфи. Но вряд ли ты годишься для чего-то другого.
Murphy Я баллотируюсь в президенты. Тебя это какое дело?
Murphy Это просто разговоры, Энди, и ты это знаешь. Мы оба знаем, что правильно. Нам не хватает смелости сделать это.
Corelli Смелости? О чём ты говоришь, смелости? Ты имеешь в виду мозги, да? Чёрт, я пройду с тобой через огонь, Мёрфи, ты это знаешь. Но мне приходится жить с этими ребятами. Если сдашь копа, ты кончен. Можно сразу увольняться и сваливать из города. Даже если перевод дадут, репутация за тобой гоняется. Это того не стоит. Особенно когда от этого никому лучше не станет. Я не крыса, Мёрфи. Извини.
Corelli Хорошее пальто. Хочешь, я его порежу и выпущу всех крыс?
Pimp Это пальто стоит больше, чем ты за год зарабатываешь, м#д#к.
Murphy Он знает твоё имя.
Corelli Говорил же, что я знаменит.
Corelli Что? Ты хочешь сказать, что оставишь меня здесь одного, в самом лучшем месте на Западе?
Corelli Но с другой стороны, смотри на светлую сторону. Нас ведь в газетах упомянут, да? На ТВ нас будут серьёзно показывать. Эй, знаешь, с твоей внешностью, может, и приглядишься какой-то телеведущей.
Murphy Да?
Corelli Да.
Murphy Не с моей удачей. Если бы вокруг были телеведущие, меня бы точно прижало Уолтером Кронкайтом.
Connolly [заходя в участок впервые] Кабинет капитана Даггана?
Pantuzzi [указывает вправо, не поднимая головы] .
Connolly Разве вы не следите за тем, кто просит увидеть командира, сержант? А если бы я был сумасшедшим с оружием?
Pantuzzi Тогда вы бы не были полицейским, капитан Коннолли. Или всё-таки были?
Connolly Как вас зовут, сержант?
Pantuzzi Люблю по ж##м бить и имена записывать, да, капитан? Я — сержант Энтони Пантцци. 22 года на службе, и если новый командир мне начнёт мозги п##ть, я завтра же на пенсию. Лучше половинную пенсию, чем с кем-то ссориться.
[снова указывает]
Pantuzzi Кабинет капитана Даггана — справа, ближе к улице, как он любит.
Connolly [удивлённо, но с улыбкой] Спасииибо, сержант.
Morgan Эй, Мёрф, как тебе этот ублюдок, а? Коннолли. Капитан Коннолли. Этот клоун, которого наряжают в копа. Этот ё#аный банан. Ну, с кем он думает, что играет — с каким-то новичком-цыплёнком? Я слишком давно в деле, понимаешь? Да, они могут меня зажать за подставу. Или за то, что подмочил честь с девчонкой. Или, может, даже за вымогательство в ларьке. Я никогда не говорил, что я самый умный на свете, но когда он выдумывает эту липовую свидетельскую ху#ню...
Murphy У них *есть* свидетели, Эйнштейн.
Morgan Да, глухие и немые, да?
Murphy Настоящие живые! Те, кто сажают за решётку.
[Мёрфи с жесткой и прямой усмешкой смотрит на него и уходит из бара]
Morgan Эй, Мёрф! Мёрфи! Мёрфи, иди сюда!
[выходит вслед за Мёрфи]
Morgan [противостояние с Мёрфи на улице] Мёрфи! О чём ты говоришь?
Murphy У них есть та малявка, что пряталась за хламом!
Morgan Какая малявка?
Murphy Да, меня и Корели тоже прижали... Полицейская работа первой категории... Бедный парень никому не мешал, а ты скидываешь его с крыши!
Morgan Заткнись, б#ян!
Murphy Ты ё#аный урод, хотел бы я быть мужиком, чтобы сдать тебя!
Connolly Есть какие новости с улицы?
Dacey Да ну, серьёзно? В любом другом месте, когда копа убивают, все бегут звонить, а тут двери закрылись. Сейчас может быть пятеро, кто знает, кто это сделал, через пару часов — десять, может больше, но не мы. У нас, капитан, копы — как мужья, они всегда последние узнают.
