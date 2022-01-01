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Квинтет Квинтет
Киноафиша Фильмы Квинтет Квинтет, 1979: актеры и роли
Quintet Квинтет 1979 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Квинтет, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен Роберт Олтмен Robert Altman
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Витторио Гассман Vittorio Gassman Фернандо Рей Fernando Rey Биби Андерссон Биби Андерссон Bibi Andersson Брижит Фоссе Brigitte Fossey Нина Ван Палландт Дэвид Лэнгон David Langton
Одна
Одна
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2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
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