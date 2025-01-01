Меню
William F. 'Buffalo Bill' Cody Где ты был?
William Halsey Это первый день луны.
Nate Salisbury Буффало Билл не это спрашивал! Так где, чёрт возьми, ты был?
William Halsey В первый день первой луны Сидящий Бык навещает солнце в горах, а его squaws переносят типи на лунную тропу.
Nate Salisbury Чёрт побери, Хэлси! Хватит нам тут светить и лунить! Где, чёрт возьми, ты был?
[объясняя, почему Сидящий Бык должен быть в шоу Баффало Билла]
Ned Buntline Камень перестаёт быть камнем, как только превращается в гравий.
William Halsey Великий Отец, Сидящий Бык ждал, чтобы задать вам очень простой вопрос от имени своего народа.
President Grover Cleveland Мистер Халси, напоминаю вам, что в правительстве ничего не бывает простым.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Расскажи, что у тебя на уме.
William Halsey [Говорит от имени Сидящего Быка] Сидящий Бык сказал, что он здесь по воле Великого Духа, и по их воле он вождь. Его сердце красное и доброе. Всё, что проходит мимо, пытается лизнуть его своим языком, медведи пробуют мёд, а зелёные листья лижут небо. Если Великий Дух выбрал кого-то в лидеры своей земли, то это Сидящий Бык.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Холси, скажи Сидящему Быку, что Буффало Билл говорит — его листья могут поворачиваться, как им вздумается, лишь бы он знал, с какой стороны ветер дует.
[Садится. К своим советникам]
William F. 'Buffalo Bill' Cody Я отвечаю ему той же мутной логикой, что он нам дал. Как вам такое, мм?
William F. 'Buffalo Bill' Cody Моего папу убили, когда он пытался не допустить рабство в Канзас.
Oswald Dart Как это он сделал, сэр?
William F. 'Buffalo Bill' Cody Папа так ненавидел рабство, что предпочёл бороться, чтобы цветные вообще не попали в штат и не стали рабами.
Ned Buntline Индейцы строят свою жизнь вокруг мечтаний. И что бы ни снилось индейцу, каким бы невероятным это ни казалось, он будет ждать, пока умрёт, чтобы это сбылось. Белые — они другие. Они мечтают только тогда, когда всё идёт по их плану. Я не эксперт, но мне кажется, то, что делает Сидящий Бык, обходится куда дешевле, чем устраивать Вестерн-шоу — а это, по сути, громко озвученная мечта.
William Halsey Сидящий Бык говорит, что история — это всего лишь неуважение к мёртвым.
Maj. John M. Burke Не думай о том, где тебе следовало бы быть... просто подойди сюда, куда тебе и надо.
Ned Buntline Билл, любой парень, который собирается перевернуть весь мир, лучше не забывать, где он взял спички.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Помни, сынок, последнее, что мужчина хочет сделать — это именно то, что он в итоге делает.
Nate Salisbury Я — единственный партнёр Билла Коди, который всегда говорит ему правду. И в конце концов мы всегда приходим к согласию.
Ned Buntline Меня учили, что если два партнёра всегда соглашаются, значит один из них ни к чему.
President Grover Cleveland Где ты будешь спать, Баффало Билл?
Ed Goodman Можешь спать со мной, дядя Вилл.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Нет, Эд, я лягу на прерии под луной и послушаю колыбельную койотов. Видишь ли, я не всегда был человеком, которому удобно.
President Grover Cleveland Знаешь, именно такие люди и сделали эту страну такой, какая она есть сегодня!
William F. 'Buffalo Bill' Cody Ностальгия уже не та, что раньше.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Разница между белым человеком и индеецем во всех ситуациях в том, что индеец — красный. И он красный по очень веской причине. Чтобы мы могли отличить друг друга! Чтобы мы могли отличить друг друга.
Crutch Значит, Сидящий Бык — маленький паренёк, да? На вид он мне не кажется таким диким. Я собираюсь спать с ружьём под кроватью. Знаете, Сидящий Бык славится тем, что сдирает скальпы прямо в постели. Надеюсь, Билл с ними справится.
Crutch Иди сюда, мистер Бантлайн! Подойди сюда и посмотри на Сидящего Быка! Этот убл#док, должно быть, семь футов ростом!
Ned Buntline Он с каждым годом всё мельче.
Ned Buntline Я затрагиваю эту тему сновидений, потому что, ну, всё начинает приобретать нереальный оборот. Вот я и подумал о Сидящем Быке. Представьте себя на месте этого индейца. Сидишь в своем типи и видишь сны. А потом идёшь туда, куда тебя ведёт сон... возможно, он сбудется. И ждёшь, когда реальная жизнь догонит.
Maj. John M. Burke Господа! В этот момент, наполненный дружбой, когда история звучит гармоническими обертонами, Билл, для меня большая честь представить вождя Сидящего Быка. Вождь, мне приятно представить вам уважаемого Уильяма Ф. Коди, Баффало Билла!
William F. 'Buffalo Bill' Cody Ну, я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы поздравить вас с благополучным прибытием и торжественно поприветствовать в Диком Западе Баффало Билла.
Ed Goodman Это вопрос закона и порядка, Энни. Дядя Уилл блюдёт закон — а Сидящий Бык нарушает порядок.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Булл потерпит поражение гораздо хуже, чем Кастер когда-либо. Кастер мог умереть. Булл просто будет унижен.
Oswald Dart Энни, я сейчас упакую твое оружие.
Annie Oakley Освальд, не трогай мое оружие!
[духу Сидящего Быка]
William F. 'Buffalo Bill' Cody Боже мой, посмотри на себя! Посмотри! Хочешь оставаться таким же? Так ты идёшь назад!
Jules Keen Мы знаем, кто это, Эд.
Ed Goodman Кто? Скажи мне.
Jules Keen Сидящий Бык.
Ed Goodman Сидящий Бык?
Jules Keen Сидящий Бык.
Ed Goodman Сидящий Бык? Не знал, что он интересуется шоу-бизнесом.
Jules Keen Если бы он не интересовался шоу-бизнесом, Эд, он бы не стал вождём.
Ned Buntline Нейт и Билл теперь в большом деле. Они могут позволить себе тратить по пятьдесят баксов в неделю. Скажи мне, какого индейского злодея ты знаешь, который стоит таких денег? Сидящий Бык.
Ned Buntline Вот однажды утром я бродил по лагерю и заметил этого — тощего пацана, лежащего под повозкой. Я его вытащил, глянул на него и понял: из него звезду сделаю. Спрашиваю: «Как тебя зовут?» Он отвечает: «Коди, Билл Коди». Я говорю: «Чем занимаешься?» Он: «Я разведчик и охотник на бизонов». Ну, я решил написать про кого-то, потому что у меня есть куча новых захватывающих сюжетов, которые я мог бы предложить Хикоку, но я на него зол. Так что я говорю этому парню: «Отныне ты — Баффало Билл, и через шесть месяцев вся эта чёртова страна узнает о тебе.»
William F. 'Buffalo Bill' Cody Я и моя команда — просто лучшие в своём деле. А наше дело — делать лучшее ещё лучше.
Nate Salisbury Перед вами человек, которого вы все ждали, человек, чьё место в истории и твёрдый характер сделали его популярным по всему континенту! Дамы и господа, единственный и неповторимый национальный артист Америки. Давайте вместе приветствуем Уильяма Ф. Коди — Буффало Билла!
Ned Buntline Времена плохи и становятся ещё хуже. Именно тогда шоу-бизнес процветает, когда времена плохи.
William F. 'Buffalo Bill' Cody [просыпаясь] Что, чёрт побери, ты здесь делаешь?
William Halsey Сидящий Бык пришёл сказать тебе, что он сделает в твоём шоу.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Шоу? Боже, солнце ещё едва взошло!
William Halsey Мысли Сидящего Быка не подчиняются расписанию.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Я мог ожидать неуважение от кого угодно, только не от тебя.
McLaughlin Если умён — запри этих собачьедов в крепость.
Nate Salisbury Бёрк обещал тебе это?
William Halsey Сидящий Бык больше не принимает обещаний от белых. Его сны сказали ему, что именно здесь он встретит Великого Отца.
Nate Salisbury Сидящий Бык здесь, потому что ему приснилось, что он встретит президента Кливленда?
William F. 'Buffalo Bill' Cody Ну и что она теперь скажет?
Ed Goodman [читая письмо] "Дорогой муж, твои подвиги героя фронтира бледнеют по сравнению с твоими приключениями с оперными певицами и доярками."
William F. 'Buffalo Bill' Cody Я с этим не смирюсь! Ты не смиришься. *Мы* с этим не смиримся! Здесь кромешный ад. Я не могу думать. Лягу-ка я и вздремну.
William Halsey Он будет владеть своими собственными фотографиями.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Да ну на! Все права на фотографии и историю — мои!
William Halsey Сидящий Бык говорит: человек не может отпустить своё лицо. Значит, он будет владеть своими фотографиями.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Да ё п##ц!
William Halsey Мой отец обещал мне эту землю, и, защищая её, я пережил немало трудностей. Реки текут кровью моего народа. Ветер несёт эхо лжи. Белый человек украл правду.
Ned Buntline Да, он действительно был рожден, чтобы развлекать. Ни один обычный человек не имел бы дальновидности приписывать себе подвиги и героизм, которых он не совершал. И ни один обычный человек не мог понять, какую колоссальную прибыль можно получить, рассказывая кучу лжи перед свидетелями, будто это правда. Нет, Билл Коди мог доверять только своим ощущениям. И когда они его подводят, он может увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле.
William F. 'Buffalo Bill' Cody [Люсиль ДюШарм] Доброе утро! Ты уже встала. Слушай, я, эээ, правда извиняюсь за вчерашний вечер. Это было первое представление сезона, а парни любят немного пошуметь. Мне не нравится, когда они пьют в одиночку. Наверное, я тебя немного разочаровал. В этом свете ты выглядишь просто сногсшибательно. На самом деле, эээ, я стал настоящим жаворонком. Но никаких обязательств. Видишь ли, ночью — а виски у нас тут, эээ, немного притупляет...
William Halsey Эта простая просьба удовлетворит народ Сидящего Быка на некоторое время, Великий Отец.
President Grover Cleveland Позвольте заметить, что я "Великий Отец" только на четыре года за раз.
Ned Buntline Ты не изменился, Билл.
William F. 'Buffalo Bill' Cody И не должен. Вот почему люди платят, чтобы меня увидеть.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Мне любопытно, Вождь. Моим друзьям любопытно. Моим женщинам любопытно. Моим поклонникам любопытно. И они платят мне за это. Я даю им то, что они ждут. Ты не можешь оправдать их ожиданий. И это делает тебя более вымышленным, чем меня, потому что ты даже не знаешь, блефуешь ли!
William F. 'Buffalo Bill' Cody Бык! Бык! Чёрт тебя возьми! Видишь ли, через сто лет я всё ещё буду Баффало Билл, звезда! А ты останешься индеец. Боже мой, посмотри на себя. Посмотри на себя. Ты хочешь остаться таким же. Ну, это значит идти назад!
McLaughlin Я готов расправиться с моим пленником.
Maj. John M. Burke Дорогой МакЛафлин, теперь ты в земле Коди. Сидящий Бык больше не твой пленник, а звезда на небосводе Баффало Билла.
McLaughlin Что до меня, он убийца.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Что тебе когда Бык сделал?
Annie Oakley Он хотел показать людям правду. Почему ты не можешь принять это хоть раз?
William F. 'Buffalo Bill' Cody Потому что у меня чуть лучше чувство истории. К тому же, я говорю то, что происходит в этом шоу, а не какой-то чёртова индеец и его полукровка с наполовину дохлым умом!
Nate Salisbury Знаете, когда я путешествовал с трубадурами, порой меня просили сыграть чернокожего. И скажите, я похож на чернокожего?
Whip & Fast Draw Act О, нет, нет, сэр.
Nate Salisbury Но когда мне приходилось играть чернокожего, я был чернокожим. Я думал, как чернокожий, пил, как чернокожий, ходил, как чернокожий. Я был чернокожим.
Ned Buntline Ах, Шекспир за полцены. Садись.
Nate Salisbury История, настоящая история — её не так просто добыть. А человек, которого я собираюсь прославить, — не просто образец патриота, а истинный монарх подлинности. Разведчик, шоумен, семейный человек, надёжный партнёр, национальный артист Америки.
Ned Buntline Какого хорошего гражданина ты из Билла делаешь. Уже и не кажется, что это тот же человек. Ни разу не попадал в передрягу. Никогда не выглядел плохо на людях.
Nate Salisbury Меня волнует только Дикий Запад. Я собираюсь сделать весь мир похожим на Коди.
Nate Salisbury Это моя звезда.
Maj. John M. Burke Он принадлежит всем нам, Нейт.
Nate Salisbury Наша звезда.
Maj. John M. Burke Американская.
Ned Buntline Чёрт побери, если это не Нервный Нейт.
Nate Salisbury Бантлайн, твоё присутствие никому пользы не приносит.
Ned Buntline Я не в деле делать одолжения, Нейт.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Я достаточно умен, чтобы понимать: разница между белым и индейцем в такой ситуации в том, что белые умнее и знают — индеец всегда отказывается от первого предложения.
Ed Goodman Должно быть, это тот самый в красном одеяле. Внешне на обычного индейца не похож.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Я не ведусь на обычных индейцев.
William F. 'Buffalo Bill' Cody А, слушай. Ты сейчас иди туда и убери его, не сказав ему. И не говори мне, что ты ему сказал.
Ed Goodman Позвать на помощь?
Nate Salisbury Мы и есть эта помощь.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Маргарет, я тут сидел и думал о нас.
Margaret Я рада, Билл.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Чем больше думаю о нас, тем меньше думаю о Сидящем Быке, а это плохо для Дикого Запада.
Margaret Я бы никогда не мешала Дикому Западу.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Дело в том, что этот мелкий ублю#ок не даст мне жить спокойно. Я не могу справляться и с ним, и с тобой, и быть лучшим в обоих; так что, что я хочу сказать — пришло время тебе уйти.
Margaret О, нет, Билл, нет.
William F. 'Buffalo Bill' Cody И чем скорее ты уйдёшь, тем быстрее начнёшь скучать по мне.
Margaret [поёт] Ах, любовь моя, Ты поступаешь со мной плохо, Отвергая меня, Бесцеремонно...
William F. 'Buffalo Bill' Cody О, Вождь, у нас тут темнокожий заменяет тебя, потому что он самый близкий к настоящему индеанцу из нашей команды.
Lucille DuCharme Ничего себе, какой вы меткий стрелок! Мой второй муж, граф Эггенвайлер, был чемпионом по стендовой стрельбе.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Стендовая стрельба — это совсем другое дело, мэм, не хочу умалять заслуги вашего второго, э...
Lucille DuCharme Покойный.
William F. 'Buffalo Bill' Cody [улыбается] Муж. Он стрелял из дробовика, который рассыпает дробь. Пистолет — оружие более — точное.
Maj. John M. Burke Баффало Билл, властелин Запада, мне приятно представить вам эту чарующую канарейку, эту изящную каденцию в собрании классических шансон, это сочетание шампанского и коломбины, эту утончённую колоратуру из Колорадо — слов не хватает — Люсиль ДюШарм.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Конечно. Гендель, "Ринальдо".
Lucille DuCharme [поёт] Ах-*Ах*-Ааа, Ах-Ах-Ах-*Ах*-Ах, Ах-*Ах*-*Ах*, Ах-Ах, Ке крюдель!
William F. 'Buffalo Bill' Cody Почему здесь всё превращается в такую большую проблему?
William F. 'Buffalo Bill' Cody Пусть солнце никогда не заходит над этой великой нацией, если только оно не взойдёт вновь утром.
Nate Salisbury А теперь, чтобы эффектно открыть наше шоу, Баффало Билл и Нейт Солсбери представляют уникальную и непревзойдённую главную звезду. Лучшая женщина-меткий стрелок в мире, маленькая девочка с западных равнин, неповторимая Леди Уинг-Шот, Энни Оукли! Энни Оукли! Самый прекрасный цветок Запада!
Nate Salisbury За смелых, неуязвимых буйволов охотится наша звезда, национальный герой Америки, Билл Коди: Баффало Билл! Аплодисменты Баффало Биллу!
Nate Salisbury Самый страшный, самый кровожадный, самый колоритный индеец на свете. Вот он идёт, воинственный вождь хункпапа сиу — Сидящий Бык!
Ned Buntline Когда Билл наряжается для езды и садится на своего высокого скакуна, все сомнения в его легендах тут же исчезают. Да, прекрасный физический облик Билла скрывает любые недостатки его ума. Но даже самый неопытный охотник скажет тебе: «Если ты не знаешь, чего на самом деле ищешь, лучше оставайся дома.»
Ed Goodman Дядя Уилл! Это точно как в сне Сидящего Быка.
William F. 'Buffalo Bill' Cody [Люсил ДюШарм] Знаешь, мысль о том, что ты лежишь и ждёшь меня, только укрепляет мою решимость.
William Halsey Эта просьба очень проста.
Ed Goodman Холси, Президент пытается тебе сказать, что ничего не бывает простым. Ты что, по-американски не понимаешь?
Mrs. Cleveland Грови? Нина теперь умеет петь?
President Grover Cleveland О, да, моя розовая лепесточка. Вперёд.
Maj. John M. Burke Какая она образованная дама.
Mrs. Cleveland Я всегда стараюсь распространять культуру.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Знаешь, жаль, что индейцы не могут учиться у вас, черных. Но тогда им было бы не из-за чего сраться, а индейцы любят сраться.
Ned Buntline Ну надо же! Сам Баффало Билл.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Привет, Нед.
Ned Buntline Угощай старого друга, Билл?
William F. 'Buffalo Bill' Cody Еще стаканчик.
Ned Buntline Я уже начал думать, что тебя не существует. А вот ты, во плоти, и какое же это счастье для усталых глаз! Ох, ты меня обогнал. Как семечко, которое выросло в дерево, слишком высокое, чтобы на него залезть. У тебя есть всё, что ты когда-либо хотел, друг мой. Даже президент США сейчас у тебя в постели.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Давай забудем обо всём, Нед, и напьёмся.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Ну что ж, господин президент, я знаю, что вы устали и хотите лечь спать. Моя личная кровать к вашим услугам.
Old Soldier О, Баффало Билл!
President Grover Cleveland Очень любезно.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Почти не использовалась.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Господин Президент, теперь я понимаю, почему вы наш Президент. Это поразительно. Эта базовая пионерская наблюдательность. Видите ли, разница между Президентом и Вождём в такой ситуации в том, что Президент всегда знает достаточно, чтобы нанести ответный удар раньше, чем придёт его очередь.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Бог хотел, чтобы я был белым. Бог хотел, чтобы я был белым. И это нелегко. У меня есть люди без жизни — они живут через меня. Они гордые люди, но за ними нужно следить.
Ned Buntline Крамп? Сколько я тебе должен за проживание?
Crutch Ничего, мистер Бантлайн. Вы мне ничего не должны.
Ned Buntline Спасибо, Крамп. Потому что у меня нет ничего.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Слушай, я тебе когда-нибудь говорил, что держу рекорд по самой длинной поездке на Почтовом экспрессе? 322 мили за восемнадцать дней.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Увидимся.
Ned Buntline Увидимся в аду, Билл!
Ned Buntline Я отправляюсь в Калифорнию, чтобы проповедовать против стервятников Прометея.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Кастер был звездой. О, он был хорошим человеком. Давал кофе и сахар... О, не надо. Он был хорошим человеком. Он дал индейцам повод прославиться.
William F. 'Buffalo Bill' Cody Почему вы все приняли его за короля?
William F. 'Buffalo Bill' Cody Видишь ли, мне не с кем поговорить. Кроме тебя. А тебя и вовсе нет.
