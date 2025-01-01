William Halsey[Говорит от имени Сидящего Быка]Сидящий Бык сказал, что он здесь по воле Великого Духа, и по их воле он вождь. Его сердце красное и доброе. Всё, что проходит мимо, пытается лизнуть его своим языком, медведи пробуют мёд, а зелёные листья лижут небо. Если Великий Дух выбрал кого-то в лидеры своей земли, то это Сидящий Бык.
William F. 'Buffalo Bill' CodyХолси, скажи Сидящему Быку, что Буффало Билл говорит — его листья могут поворачиваться, как им вздумается, лишь бы он знал, с какой стороны ветер дует.
Ned BuntlineИндейцы строят свою жизнь вокруг мечтаний. И что бы ни снилось индейцу, каким бы невероятным это ни казалось, он будет ждать, пока умрёт, чтобы это сбылось. Белые — они другие. Они мечтают только тогда, когда всё идёт по их плану. Я не эксперт, но мне кажется, то, что делает Сидящий Бык, обходится куда дешевле, чем устраивать Вестерн-шоу — а это, по сути, громко озвученная мечта.
William HalseyСидящий Бык говорит, что история — это всего лишь неуважение к мёртвым.
Maj. John M. BurkeНе думай о том, где тебе следовало бы быть... просто подойди сюда, куда тебе и надо.
Ned BuntlineБилл, любой парень, который собирается перевернуть весь мир, лучше не забывать, где он взял спички.
William F. 'Buffalo Bill' CodyРазница между белым человеком и индеецем во всех ситуациях в том, что индеец — красный. И он красный по очень веской причине. Чтобы мы могли отличить друг друга! Чтобы мы могли отличить друг друга.
CrutchЗначит, Сидящий Бык — маленький паренёк, да? На вид он мне не кажется таким диким. Я собираюсь спать с ружьём под кроватью. Знаете, Сидящий Бык славится тем, что сдирает скальпы прямо в постели. Надеюсь, Билл с ними справится.
CrutchИди сюда, мистер Бантлайн! Подойди сюда и посмотри на Сидящего Быка! Этот убл#док, должно быть, семь футов ростом!
Ned BuntlineЯ затрагиваю эту тему сновидений, потому что, ну, всё начинает приобретать нереальный оборот. Вот я и подумал о Сидящем Быке. Представьте себя на месте этого индейца. Сидишь в своем типи и видишь сны. А потом идёшь туда, куда тебя ведёт сон... возможно, он сбудется. И ждёшь, когда реальная жизнь догонит.
Maj. John M. BurkeГоспода! В этот момент, наполненный дружбой, когда история звучит гармоническими обертонами, Билл, для меня большая честь представить вождя Сидящего Быка. Вождь, мне приятно представить вам уважаемого Уильяма Ф. Коди, Баффало Билла!
William F. 'Buffalo Bill' CodyНу, я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы поздравить вас с благополучным прибытием и торжественно поприветствовать в Диком Западе Баффало Билла.
Ed GoodmanЭто вопрос закона и порядка, Энни. Дядя Уилл блюдёт закон — а Сидящий Бык нарушает порядок.
Ed GoodmanСидящий Бык? Не знал, что он интересуется шоу-бизнесом.
Jules KeenЕсли бы он не интересовался шоу-бизнесом, Эд, он бы не стал вождём.
Ned BuntlineНейт и Билл теперь в большом деле. Они могут позволить себе тратить по пятьдесят баксов в неделю. Скажи мне, какого индейского злодея ты знаешь, который стоит таких денег? Сидящий Бык.
Ned BuntlineВот однажды утром я бродил по лагерю и заметил этого — тощего пацана, лежащего под повозкой. Я его вытащил, глянул на него и понял: из него звезду сделаю. Спрашиваю: «Как тебя зовут?» Он отвечает: «Коди, Билл Коди». Я говорю: «Чем занимаешься?» Он: «Я разведчик и охотник на бизонов». Ну, я решил написать про кого-то, потому что у меня есть куча новых захватывающих сюжетов, которые я мог бы предложить Хикоку, но я на него зол. Так что я говорю этому парню: «Отныне ты — Баффало Билл, и через шесть месяцев вся эта чёртова страна узнает о тебе.»
Nate SalisburyПеред вами человек, которого вы все ждали, человек, чьё место в истории и твёрдый характер сделали его популярным по всему континенту! Дамы и господа, единственный и неповторимый национальный артист Америки. Давайте вместе приветствуем Уильяма Ф. Коди — Буффало Билла!
Ned BuntlineВремена плохи и становятся ещё хуже. Именно тогда шоу-бизнес процветает, когда времена плохи.
William HalseyМой отец обещал мне эту землю, и, защищая её, я пережил немало трудностей. Реки текут кровью моего народа. Ветер несёт эхо лжи. Белый человек украл правду.
Ned BuntlineДа, он действительно был рожден, чтобы развлекать. Ни один обычный человек не имел бы дальновидности приписывать себе подвиги и героизм, которых он не совершал. И ни один обычный человек не мог понять, какую колоссальную прибыль можно получить, рассказывая кучу лжи перед свидетелями, будто это правда. Нет, Билл Коди мог доверять только своим ощущениям. И когда они его подводят, он может увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле.
William F. 'Buffalo Bill' Cody[Люсиль ДюШарм]Доброе утро! Ты уже встала. Слушай, я, эээ, правда извиняюсь за вчерашний вечер. Это было первое представление сезона, а парни любят немного пошуметь. Мне не нравится, когда они пьют в одиночку. Наверное, я тебя немного разочаровал. В этом свете ты выглядишь просто сногсшибательно. На самом деле, эээ, я стал настоящим жаворонком. Но никаких обязательств. Видишь ли, ночью — а виски у нас тут, эээ, немного притупляет...
William HalseyЭта простая просьба удовлетворит народ Сидящего Быка на некоторое время, Великий Отец.
President Grover ClevelandПозвольте заметить, что я "Великий Отец" только на четыре года за раз.
William F. 'Buffalo Bill' CodyМне любопытно, Вождь. Моим друзьям любопытно. Моим женщинам любопытно. Моим поклонникам любопытно. И они платят мне за это. Я даю им то, что они ждут. Ты не можешь оправдать их ожиданий. И это делает тебя более вымышленным, чем меня, потому что ты даже не знаешь, блефуешь ли!
William F. 'Buffalo Bill' CodyБык! Бык! Чёрт тебя возьми! Видишь ли, через сто лет я всё ещё буду Баффало Билл, звезда! А ты останешься индеец. Боже мой, посмотри на себя. Посмотри на себя. Ты хочешь остаться таким же. Ну, это значит идти назад!
McLaughlinЯ готов расправиться с моим пленником.
Maj. John M. BurkeДорогой МакЛафлин, теперь ты в земле Коди. Сидящий Бык больше не твой пленник, а звезда на небосводе Баффало Билла.
Nate SalisburyИстория, настоящая история — её не так просто добыть. А человек, которого я собираюсь прославить, — не просто образец патриота, а истинный монарх подлинности. Разведчик, шоумен, семейный человек, надёжный партнёр, национальный артист Америки.
Ned BuntlineКакого хорошего гражданина ты из Билла делаешь. Уже и не кажется, что это тот же человек. Ни разу не попадал в передрягу. Никогда не выглядел плохо на людях.
Nate SalisburyМеня волнует только Дикий Запад. Я собираюсь сделать весь мир похожим на Коди.
William F. 'Buffalo Bill' CodyДело в том, что этот мелкий ублю#ок не даст мне жить спокойно. Я не могу справляться и с ним, и с тобой, и быть лучшим в обоих; так что, что я хочу сказать — пришло время тебе уйти.
Maj. John M. BurkeБаффало Билл, властелин Запада, мне приятно представить вам эту чарующую канарейку, эту изящную каденцию в собрании классических шансон, это сочетание шампанского и коломбины, эту утончённую колоратуру из Колорадо — слов не хватает — Люсиль ДюШарм.
Nate SalisburyА теперь, чтобы эффектно открыть наше шоу, Баффало Билл и Нейт Солсбери представляют уникальную и непревзойдённую главную звезду. Лучшая женщина-меткий стрелок в мире, маленькая девочка с западных равнин, неповторимая Леди Уинг-Шот, Энни Оукли! Энни Оукли! Самый прекрасный цветок Запада!
Nate SalisburyЗа смелых, неуязвимых буйволов охотится наша звезда, национальный герой Америки, Билл Коди: Баффало Билл! Аплодисменты Баффало Биллу!
Nate SalisburyСамый страшный, самый кровожадный, самый колоритный индеец на свете. Вот он идёт, воинственный вождь хункпапа сиу — Сидящий Бык!
Ned BuntlineКогда Билл наряжается для езды и садится на своего высокого скакуна, все сомнения в его легендах тут же исчезают. Да, прекрасный физический облик Билла скрывает любые недостатки его ума. Но даже самый неопытный охотник скажет тебе: «Если ты не знаешь, чего на самом деле ищешь, лучше оставайся дома.»
Ed GoodmanДядя Уилл! Это точно как в сне Сидящего Быка.
Ned BuntlineЯ уже начал думать, что тебя не существует. А вот ты, во плоти, и какое же это счастье для усталых глаз! Ох, ты меня обогнал. Как семечко, которое выросло в дерево, слишком высокое, чтобы на него залезть. У тебя есть всё, что ты когда-либо хотел, друг мой. Даже президент США сейчас у тебя в постели.
William F. 'Buffalo Bill' CodyГосподин Президент, теперь я понимаю, почему вы наш Президент. Это поразительно. Эта базовая пионерская наблюдательность. Видите ли, разница между Президентом и Вождём в такой ситуации в том, что Президент всегда знает достаточно, чтобы нанести ответный удар раньше, чем придёт его очередь.
William F. 'Buffalo Bill' CodyБог хотел, чтобы я был белым. Бог хотел, чтобы я был белым. И это нелегко. У меня есть люди без жизни — они живут через меня. Они гордые люди, но за ними нужно следить.