Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Связь Цитаты из фильма Связь

Цитаты из фильма Связь

[последние слова]
Corky Знаешь, в чём разница между тобой и мной, Вайолет?
Violet Нет.
Corky И я не знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Caesar Что она с тобой сделала?
Violet Всё, что ты не смог.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet Я не извиняюсь за то, что сделал. Я извиняюсь за то, чего не сделал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Caesar Ты же не хочешь меня убить, Ви. Правда? Правда? Я знаю, что не хочешь.
Violet Цезарь, ты не знаешь ни хрена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Corky Если есть что-то, что я терпеть не могу в сексе с женщинами, так это всё это грёбаное чтение мыслей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Corky Что ты делаешь?
Violet Разве не понятно? Я пытаюсь тебя соблазнить.
Corky Зачем?
Violet Потому что я хочу... Просто хочу. Хотела с тех пор, как увидела тебя в лифте в тот день. Знаю, ты не веришь, но я могу это доказать. Ты не можешь верить глазам. Но можешь верить... тому, что чувствуешь. Я думала о тебе весь день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet Ты, кажется, не в своей тарелке. Я тебя нервирую, Корки?
Corky Нет.
[пьёт из пивной бутылки]
Violet Может, хочешь пить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet Мы с тобой не так уж и разные, Корки.
Corky Ага, погоди. Сейчас ты скажешь, что важна внутренняя сущность, и что внутри тебя живёт такая же лесбиянка, как я.
Violet Нет, она совсем не такая, как ты. Она гораздо умнее тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet Отличная татуировка. Красивый лабрис. Ты удивлена, что я знаю, что это?
Corky Возможно.
Violet У меня есть тату. Хочешь увидеть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Corky [после близости с Вайолет] Я снова вижу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Corky Ты всё это спланировала. Ты специально уронила серёжку в раковину, да?
Violet Если я скажу «да», ты уберёшь руку?
Corky Нет.
Violet Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Corky Когда устанешь от Кейни и Лейси, ищи меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet Постарайся ничего не стащить по дороге...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Corky Для меня воровство всегда было похоже на секс. Два человека хотят одного и того же: они собираются в комнате, разговаривают об этом. Начинают планировать. Это что-то вроде флирта. Что-то вроде прелюдии, потому что чем больше они говорят, тем сильнее возбуждаются. Единственная разница в том, что я могу трахнуться с кем-то, кого только что встретил. А чтобы украсть? Мне нужно знать человека так же хорошо, как себя.
Violet Ты правда думаешь, что знаешь меня так?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet Мы сами делаем выбор и сами расплачиваемся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet У меня есть твой образ — внутри меня — словно часть меня самой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet Цезарь, я ухожу.
Caesar Что? Да ладно, я же не взял одно из хороших полотенец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Corky Так что, Цезарь работает на мафию?
Violet Смешно, сейчас так уже никто не говорит. Цезарь просто называет это «Бизнесом».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gino Marzzone Цезарь, ты должен сделать мне одолжение. Личное одолжение. Ты должен начать уважать Джонни так же, как уважаешь меня. Понял? Отлично, отлично. А ты, Джонни. Перестань вести себя, как дурак. Ты должен заслужить это уважение, которое Цезарь тебе даст. Понял? Отлично, закончили!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Corky Так ты что, не занимаешься с мужчинами?
Violet Нет.
Corky Ох, ради всего святого, Вайолет, я слышала. Тонкие стены, помнишь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet Шелли знает, кто я. Он видел меня в баре с другой женщиной.
Corky Да, наверное, он просто хочет наблюдать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Цезарь прицеливается в Корки, который связан — как указано в названии — «связан»]
Caesar Боже. Я должен был понять это с того момента, как встретил тебя. Все знают, что таким, как ты, доверять нельзя. Чёртовы извращенцы меня тошнят. Но ты сделал смертельную ошибку. Ты попытался трахнуть не того парня. И клянусь, я тебя за это убью. Где мои деньги?
Violet Не говори ему.
Caesar Заткнись, Виолетта!
Violet Он тебя не убьёт.
Caesar [Он наводит пистолет на Виолетту] Виолетта!
Violet Пока у него нет денег.
[Он стреляет в стену за Виолеттой, чтобы напугать и заставить её замолчать]
Caesar Ну же. Где они?
Corky Оближи меня.
Caesar Где мои деньги?
Corky Либо стреляй, либо убери это чёртово дерьмо с моего лица.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Corky Ты не сможешь меня убить.
Caesar О, да? Почему?
Corky Я могу врать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet Я хочу своё; я хочу половину денег. Избавимся от Микки, и никто больше не пострадает. Никто. Скажи: «Да, я понимаю.»
Caesar Да, я понял.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Caesar Я мертвец, Джонни? Я х#вый мертвец? Думай ещё, Джонни. Кто мертвец? Кто? Кто мертв, у#лю? Кто? Кто? Я тебя не слышу, Джонни. Думай ещё. Дай ещё один ответ, Джонни. Дай ещё х#вый ответ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet Они просто копы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet [Корки] Подожди лифт. Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Johnnie Marzzone [после того, как его подстрелили] Не стреляйте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Micky Malnato Теперь я спрошу тебя десять раз, Шелли, десять раз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet О, Джонни всё время за мной ухлёстывает. Он ухлёстывает за всем, что в туфлях на каблуках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet Джино почти не говорит по-английски, или, по крайней мере, делает вид, что не говорит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Caesar Здесь п#здец как темно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
ТНТ подготовил одну из самых неожиданных комедий года: особенно понравится фанатам Лагашкина
Думали, драконы непобедимы? Всего одна ошибка Дейенерис стоила ей двух «детей» в «Игре престолов» — все началось с проклятья
«Гарри Поттер» намекал, но большинство не заметило: вот на каком факультете на самом деле учился Хагрид
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно
Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)
Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий
ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше