Для меня воровство всегда было похоже на секс. Два человека хотят одного и того же: они собираются в комнате, разговаривают об этом. Начинают планировать. Это что-то вроде флирта. Что-то вроде прелюдии, потому что чем больше они говорят, тем сильнее возбуждаются. Единственная разница в том, что я могу трахнуться с кем-то, кого только что встретил. А чтобы украсть? Мне нужно знать человека так же хорошо, как себя.