VioletПотому что я хочу... Просто хочу. Хотела с тех пор, как увидела тебя в лифте в тот день. Знаю, ты не веришь, но я могу это доказать. Ты не можешь верить глазам. Но можешь верить... тому, что чувствуешь. Я думала о тебе весь день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
VioletТы, кажется, не в своей тарелке. Я тебя нервирую, Корки?
CorkyДля меня воровство всегда было похоже на секс. Два человека хотят одного и того же: они собираются в комнате, разговаривают об этом. Начинают планировать. Это что-то вроде флирта. Что-то вроде прелюдии, потому что чем больше они говорят, тем сильнее возбуждаются. Единственная разница в том, что я могу трахнуться с кем-то, кого только что встретил. А чтобы украсть? Мне нужно знать человека так же хорошо, как себя.
VioletСмешно, сейчас так уже никто не говорит. Цезарь просто называет это «Бизнесом».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gino MarzzoneЦезарь, ты должен сделать мне одолжение. Личное одолжение. Ты должен начать уважать Джонни так же, как уважаешь меня. Понял? Отлично, отлично. А ты, Джонни. Перестань вести себя, как дурак. Ты должен заслужить это уважение, которое Цезарь тебе даст. Понял? Отлично, закончили!
[Цезарь прицеливается в Корки, который связан — как указано в названии — «связан»]
CaesarБоже. Я должен был понять это с того момента, как встретил тебя. Все знают, что таким, как ты, доверять нельзя. Чёртовы извращенцы меня тошнят. Но ты сделал смертельную ошибку. Ты попытался трахнуть не того парня. И клянусь, я тебя за это убью. Где мои деньги?