Цитаты из фильма Вуса

Цитаты из фильма Вуса

Rheinhardt Я — выживший. Разве это не здорово?
Rheinhardt [у микрофона, якобы пытается успокоить паникующую толпу] Товарищи американцы. Товарищи американцы. Давайте вспомним, что такое американский путь. Американский путь... это невинность. В каждой ситуации мы должны проявлять такую невинность, что весь мир от этого сжимается. Когда наши ребята сбрасывают напалмовую бомбу на толпу вопящих азиатов, это бомба с сердцем. И внутри этого сердца, загадочно, но по-настоящему, находится толстая старушка, идущая на всемирную выставку. И эта старушка так же невинна, как и полна и материнственна.
Geraldine [смотрит на Рейнхарта в ужасе] Ну ты и нахальный убл###к.
Rheinhardt Американцы — у нас широкие, потные плечи. Но дыхание... сладкое!
Rheinhardt Американцы — помните, что бы ни говорили другие... мы в порядке! Только в Америке люди могут сказать: «Мы в порядке!» А теперь хочу, чтобы вы сказали это вместе со мной. «Мы в порядке!» Скажите со мной. «Мы в порядке!» Не шепчите! Говорите громко! «Мы в порядке!» Я хочу это почувствовать! «Мы в порядке!»
[с комической иронией]
Rheinhardt Отлично!
Rheinhardt Этот парень опоздает на работу в морг.
Rheinhardt Будущее Америки зависит от тебя.
Bingamon Это станция с собственной точкой зрения.
Rheinhardt Что ты хочешь доказать?
Rainey Я не пытаюсь ничего доказывать... просто... пытаюсь выжить.
Geraldine Почему ты такой злой?
Rheinhardt Пьяная защита... самооборона.
Rheinhardt [Рейни] Я тоже моралист, как и ты, поэтому понимаю твою боль и не имею права её отрицать. Так что позволь предложить тебе альтернативу. Отвали!
Geraldine Райнхардт, не надо так.
Rheinhardt ОТВАЛИ... пока ты среди друзей.
Farley Министры рискуют по-крупному, имея дело с невротичными старыми дамами. Это точно.
Rainey Мне кажется, ты уже боишься меня.
Farley [делает вид проповедника] Чем могу помочь, брат?
Rheinhardt Да, Фарли. Ты должен мне пятьдесят баксов.
Farley Полегче, Райнхардт!
Rheinhardt Единственный зверь на арене — это толпа.
Rheinhardt Боже, я ненавижу нытиков! Они — зло!
[первые слова]
Farley Сначала человек взял стакан, друзья. Потом стакан взял стакан. Потом стакан взял человека. Это могло бы стать концом истории. Но есть сила, большая, чем наша, и этот человек смог подняться и снова идти под светом милости. Дорогие мои, этим молодым человеком был я.
Rheinhardt Аминь!
