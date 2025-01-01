Rheinhardt[у микрофона, якобы пытается успокоить паникующую толпу]Товарищи американцы. Товарищи американцы. Давайте вспомним, что такое американский путь. Американский путь... это невинность. В каждой ситуации мы должны проявлять такую невинность, что весь мир от этого сжимается. Когда наши ребята сбрасывают напалмовую бомбу на толпу вопящих азиатов, это бомба с сердцем. И внутри этого сердца, загадочно, но по-настоящему, находится толстая старушка, идущая на всемирную выставку. И эта старушка так же невинна, как и полна и материнственна.
Geraldine[смотрит на Рейнхарта в ужасе]Ну ты и нахальный убл###к.
RheinhardtАмериканцы — у нас широкие, потные плечи. Но дыхание... сладкое!
RheinhardtАмериканцы — помните, что бы ни говорили другие... мы в порядке! Только в Америке люди могут сказать: «Мы в порядке!» А теперь хочу, чтобы вы сказали это вместе со мной. «Мы в порядке!» Скажите со мной. «Мы в порядке!» Не шепчите! Говорите громко! «Мы в порядке!» Я хочу это почувствовать! «Мы в порядке!»
FarleyСначала человек взял стакан, друзья. Потом стакан взял стакан. Потом стакан взял человека. Это могло бы стать концом истории. Но есть сила, большая, чем наша, и этот человек смог подняться и снова идти под светом милости. Дорогие мои, этим молодым человеком был я.