Farley Сначала человек взял стакан, друзья. Потом стакан взял стакан. Потом стакан взял человека. Это могло бы стать концом истории. Но есть сила, большая, чем наша, и этот человек смог подняться и снова идти под светом милости. Дорогие мои, этим молодым человеком был я.