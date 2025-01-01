Miranda SampsonНа кой чёрт ты занимаешься такой дрянной работой?
Lew HarperЧто, пытаешься пошутить? Я делаю это, потому что верю в Организацию Объединённых Наций и Юго-Восточную Азию, а ты считаешь это смешным, если твоя жизнь зависит от того, что проходит через Панамский канал? А что насчёт английского фунта? Слушай, пока есть Сибирь, Лью Харпер будет на работе.
Elaine SampsonМне не нравится, когда он пьяный и на свободе. Он становится небрежным, сентиментальным. Выдаёт всё. В последний раз он выдал целую гору. Отдал её какой-то полуобнажённой религиозной чокнутой из Лос-Анджелеса. Знаешь, Лос-Анджелес — это главный клуб для религиозных чокнутых.
Lew HarperХватит срываться на каждую сучку в охоте, когда мимо пробегает что-то в штанах.
Miranda SampsonАх, так мы ещё и красивые, да?
Lew HarperЯ в шоке, мистер Трой. Человек вашего уровня... замешан в таком грязном деле, как контрабанда иммигрантов?
Dwight TroyДа, вы правы. Это ниже моего достоинства. Но платят очень хорошо. Знаете, они — просто идеальные дешёвые рабочие? И суть в том, что они платят мне за контрабанду, а владельцы ранчо и фермеры — тоже. Отвратительно выгодно! Но, как вы и сказали, души это не обогащает.
Albert GravesТебя наняла сук@@, чтобы найти отребье.
Lew HarperДа... каждый раз надеюсь, что это будет Прекрасный принц, посылающий меня разведать Золушку.
Dwight Troy[Указывая пистолетом]Прошу тебя, не делай ничего глупого, старина.
Lew Harper[смущённая, думает]... Шесть... бесплатных часов уроков фрога. Да. Я Остин Шварц-Мармадюк из Института бальных танцев Шварц-Мармадюк. Наверняка вы о нас слышали, мы недалеко от Вилшир, рядом с Фондом Фрога...
Lew HarperКонечно нужны, дорогая. Только представь, как здорово ты будешь себя чувствовать, когда в следующий раз ты и твой муж решите потанцевать фрог...
Lew Harper[начинает смеяться над своей шуткой]как бесконечно женственной ты будешь себя ощущать...
[начинает смеяться сильнее]
Susan Harper[она узнала голос Харпера и теперь отвечает ему тем же]Мой муж мёртв!
Lew Harper[не понимает, к чему всё идёт]Ну, это плохо, если честно...
Susan Harper[берёт верх в этой шутке]Нет... на самом деле вы ошибаетесь. Его смерть пошла на пользу человечеству. Он был идиотом, садистом, патологическим извращенцем... Он был отвратителен во всём. Может ли душа быть ужасной?
[Харпер теряет контроль и прикрывает телефон, смеясь]
Susan HarperЕго душа была такой. Он был извращенцем извращенцев. Вы не поверите, мистер "Мармадюк", но он иногда звонил мне, притворяясь другими людьми. Он действительно думал, что это забавно!
Susan Harper[когда Харпер уходит за дверь]Просто бесконечно тянущаяся болезнь.
PuddlerУбей тело — и голова умрёт.
ClaudeИзвините. Вы не можете ступить на святую землю. Вы не очищены. Я был когда-то заблудшим и злым человеком, слепым сердцем и грешником. Миранда, здесь, может вам это подтвердить. Но затем меч благословенного солнца убил чёрного зверя плоти, и я наконец очистился.
Miranda SampsonДа. Она просто ушла из спорта. Падение с лошади дало ей повод. Если честно, могла сделать это нарочно. И должен признать — нанимать частного детектива, когда муж пропал всего на одну ночь, — это действительно крайность.
Susan HarperЯ брала это. Каждый год с тех пор, как мы поженились, я брала это. И я с ним говорила тоже. У него больше нет сюрпризов. Больше ничего. Слышишь меня, Лью? Я тебя не люблю. И если тебя застрелят в какой-нибудь вонючей подворотне, мне будет немного жаль, да, но и только. Просто немного жаль. Скажи это ему, адвокат. Скажи этому мужику, что его *не любят*.
Fay Estabrook[тихо и испуганно, когда она ненадолго приходит в себя после того, как Харпер свалил её пьяное тело на диван]Не пытайся сегодня со мной ничего делать, лапочка, всё крутится! В другой раз, в другое время.
[начинает храпеть]
Betty Fraley[Харпер запер Фэй в шкафу]Фэй выберется.
Miranda SampsonА как же та женщина вчера вечером в ресторане?
Lew HarperЧто может быть святее? Просто напоить алкоголика, чтобы выведать нужное... часть работы.
Миранда Сампсон[по дороге по извилистой горной грунтовке]Ну, когда мне скучно, я жму педаль в пол. Представляю, что спешу на встречу чему-то совершенно новому, голому и яркому. Тут я разогналась до 105.
Betty Fraley[когда Харпер спрашивает её о мистере Сэмпсоне]Он алкоголик, а все алкоголики на одно лицо.
Claude[пока Харпер осматривает "Храм в облаках"]Я знаю, вы считаете меня шарлатаном. Могу лишь сказать, что если бы вы были правы, смерть не забрала бы меня так быстро. У вас явно есть крепкая связь с Сампсонами. Пожалуйста, не насмехайтесь надо мной перед ними. Дар этого храма — начало моей жизни. Я, наверное, кажусь вам смешным, но я лишь хочу увеличить количество любви в этом мире. В чём вред?
Fay Estabrook[Пьяно улыбается Харперу и готовится дать ему большой влажный поцелуй, чтобы извиниться за то, что только что пролила на него напиток]Ой, прости, милый! Ты вовсе не Близнец! Дай-ка я заглажу свою вину!
Лью Харпер[Пренебрежительно]Это совсем не то. Просто у неё была тяжёлая смена
Лью Харпер[Заставив Фэй подумать, что он ревнует, он начинает выпытывать у явно пьяной женщины информацию]Этот Ральф, он сейчас здесь?
Фэй Истбрук[Задумчиво]О, нет. Ральф — мой старейший друг, но теперь я только занимаюсь его астрологическими гороскопами и немного интерьером. Я оформила его номер здесь, в гостинице, хотелось бы тебе показать. У меня потрясающий вкус!
Лью Харпер[Оценивая свою пухлую спутницу с головы до ног]Детка, у тебя есть всё!
Lew HarperНа самом деле эта автограф для меня! Я раньше смотрел все твои фильмы. Никто не фанатеет от тебя сильнее, чем я!
Lew HarperЯ раскрою эту штуку, Альберт. Клянусь. Всё ляжет на стол.
Lew HarperОна извращённая, бездарная наркоманка. Настоящая нимфоманка, к тому же. В ту ночь, когда я был у неё, она вцепилась в меня, как палатка. Не только в меня, но и во всех, кто был рядом. Она кидается во все стороны. Она — живое пятно, вот кто. Представляешь, такое гнилое существо когда-то было младенцем? Знаешь, если бы у нас были нужные связи, мы могли бы на ней неплохо заработать. Записать её на все лучшие шоу уродов. Конечно, показывать только ночью. Не хотелось бы, чтобы дети её видели, правда, Красавица? Я своих поросят повидал, но — можешь представить, что значит трогать такое? Фу. Как прижаться к куску плесени. Как к чему-то, что выползло из-под камня. Это первая девчонка, с которой я встретился, и которая была настоящей катастрофой.
Lew HarperТипаж для героя. Ты всё время попадаешься на внешность.
Lew HarperДа, слушай, приятель, с небольшим везением к ужину нас всех завалит.