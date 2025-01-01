Меню
Lew Harper На дне полно хороших людей, Альберт. Только крем и убл##ки всплывают.
Miranda Sampson Почему так быстро, Харпер? Хочешь меня впечатлить?
Lew Harper Ты умеешь начинать разговоры так, что они сразу же заканчиваются.
Miranda Sampson Почему твоя жена разводится с тобой?
Lew Harper Ты умеешь начинать разговоры так, что они сразу же заканчиваются.
Bartender Два часа с половиной шесть. Домашнее после шести не наливаем. Только импортное.
Lew Harper Отлично. Сдачи не надо.
Bartender Сдачи нет.
Lew Harper [пауза] Всё равно оставь.
Miranda Sampson На кой чёрт ты занимаешься такой дрянной работой?
Lew Harper Что, пытаешься пошутить? Я делаю это, потому что верю в Организацию Объединённых Наций и Юго-Восточную Азию, а ты считаешь это смешным, если твоя жизнь зависит от того, что проходит через Панамский канал? А что насчёт английского фунта? Слушай, пока есть Сибирь, Лью Харпер будет на работе.
Miranda Sampson Ты издеваешься?
Lew Harper Чёрт, нет, не думаю.
Elaine Sampson Напиток, мистер Харпер?
Lew Harper Не раньше обеда.
Elaine Sampson Я думала, вы детектив.
Lew Harper Нового типа.
Miranda Sampson Разве ты никогда не хочешь расслабиться? Давай расслабимся, Харпер.
Lew Harper Зачем? Чтобы красотка из соседней комнаты вспылила? Леди, если ты сама не можешь его раззадорить, я уж точно не стану.
Miranda Sampson Ты не находишь меня привлекательной?
Lew Harper Ты молода, богата и красива, а жена меня бросает. Как ты думаешь, что я думаю?
Miranda Sampson Я думаю, ты хочешь расслабиться.
Sheriff Кто этот клоун?
Albert Graves Он частный детектив, работает на нас.
Lew Harper Да, я раньше был шерифом, пока не сдал тест на грамотность.
Fay Estabrook [Говорит о Ральфе] О! Он мой старейший друг, но хороший человек из него не вышел. Он... у него очень странный характер.
Lew Harper Странный?
Fay Estabrook «Kinky» — по-британски значит странный, ты... странный. Понимаешь, о чём я?
Lew Harper Думаю, вашего мужа похитили. Думаю, эту записку диктовали. Ваш муж водится с отборным сбродом, миссис Сампсон, с худшими из худших в Лос-Анджелесе. А худшие — они именно такие.
Elaine Sampson Я знала. О, он любит играть роль семейного человека, но меня он никогда не обманывал. Вода ищет свой уровень, а значит, Ральф где-то плавает в канализации.
Lew Harper [спрашивает о Фэй Эстабрук] Раньше она была довольно симпатичной молодой актрисой. Что с ней случилось?
Allan Taggert, Sampson's Pilot Она оБ##ла!
Elaine Sampson Мне не нравится, когда он пьяный и на свободе. Он становится небрежным, сентиментальным. Выдаёт всё. В последний раз он выдал целую гору. Отдал её какой-то полуобнажённой религиозной чокнутой из Лос-Анджелеса. Знаешь, Лос-Анджелес — это главный клуб для религиозных чокнутых.
Lew Harper Потому что ночью тут делать нечего.
Lew Harper Хватит срываться на каждую сучку в охоте, когда мимо пробегает что-то в штанах.
Miranda Sampson Ах, так мы ещё и красивые, да?
Lew Harper Я в шоке, мистер Трой. Человек вашего уровня... замешан в таком грязном деле, как контрабанда иммигрантов?
Dwight Troy Да, вы правы. Это ниже моего достоинства. Но платят очень хорошо. Знаете, они — просто идеальные дешёвые рабочие? И суть в том, что они платят мне за контрабанду, а владельцы ранчо и фермеры — тоже. Отвратительно выгодно! Но, как вы и сказали, души это не обогащает.
Albert Graves Тебя наняла сук@@, чтобы найти отребье.
Lew Harper Да... каждый раз надеюсь, что это будет Прекрасный принц, посылающий меня разведать Золушку.
Dwight Troy [Указывая пистолетом] Прошу тебя, не делай ничего глупого, старина.
Lew Harper Он заряжен?
Dwight Troy Шесть патронов.
Albert Graves Ты встречался с дочкой Сампсона?
Lew Harper Та уродливая, тощая девчонка? Да, мельком пересеклись ночью.
Albert Graves [Достаёт фотографию Миранды в откровенном платье] О, Лью, разве она не потрясающая?
Lew Harper Ох, ты грязный старик.
Albert Graves Ну давай. Думаешь, я для неё слишком стар.
Lew Harper Нет. Когда ей будет сотня, тебе будет всего 124.
Albert Graves Ты думаешь, я достаточно стар, чтобы быть её отцом.
Lew Harper Ты достаточно стар, чтобы быть её *дедушкой*.
Albert Graves Ах, пошёл к чёрту.
Lew Harper Солидный гражданин Альберт, повесился на девчонке в твоём возрасте. Это смешно!
[последние слова]
Albert Graves Чёрт возьми.
Lew Harper Чёрт возьми.
Lew Harper [разыгрывает звонок жене, имитируя английский акцент] Миссис Харпер? Миссис Льюис Харпер?
Susan Harper [озадачена и сонна] Да...
Lew Harper О, слава богу! Видите ли, мы только что вытащили ваше имя из этого огромного барабана с именами... Нужно было именно вам выиграть... и вы выиграли!
Susan Harper Выиграть?
Lew Harper [смущённая, думает] ... Шесть... бесплатных часов уроков фрога. Да. Я Остин Шварц-Мармадюк из Института бальных танцев Шварц-Мармадюк. Наверняка вы о нас слышали, мы недалеко от Вилшир, рядом с Фондом Фрога...
Susan Harper Мне не нужны эти уроки фрога.
Lew Harper Конечно нужны, дорогая. Только представь, как здорово ты будешь себя чувствовать, когда в следующий раз ты и твой муж решите потанцевать фрог...
Lew Harper [начинает смеяться над своей шуткой] как бесконечно женственной ты будешь себя ощущать...
[начинает смеяться сильнее]
Susan Harper [она узнала голос Харпера и теперь отвечает ему тем же] Мой муж мёртв!
Lew Harper [не понимает, к чему всё идёт] Ну, это плохо, если честно...
Susan Harper [берёт верх в этой шутке] Нет... на самом деле вы ошибаетесь. Его смерть пошла на пользу человечеству. Он был идиотом, садистом, патологическим извращенцем... Он был отвратителен во всём. Может ли душа быть ужасной?
[Харпер теряет контроль и прикрывает телефон, смеясь]
Susan Harper Его душа была такой. Он был извращенцем извращенцев. Вы не поверите, мистер "Мармадюк", но он иногда звонил мне, притворяясь другими людьми. Он действительно думал, что это забавно!
Susan Harper [когда Харпер уходит за дверь] Просто бесконечно тянущаяся болезнь.
Puddler Убей тело — и голова умрёт.
Claude Извините. Вы не можете ступить на святую землю. Вы не очищены. Я был когда-то заблудшим и злым человеком, слепым сердцем и грешником. Миранда, здесь, может вам это подтвердить. Но затем меч благословенного солнца убил чёрного зверя плоти, и я наконец очистился.
Lew Harper Можно я просто осмотрюсь?
Claude Вы рискуете вызвать гнев бога солнца.
Lew Harper Я львиное сердце.
Dwight Troy [про Фэй Эстебрук] Почему тебя интересует такая старая развалина, как она?
Lew Harper Она не старая развалина. Она самая сексуальная, кого я когда-либо видел.
Dwight Troy Ну, я не согласен, но понимаешь, я женат на мисс Эстебрук и знаю, о чём говорю.
[Фэй храпит]
Dwight Troy Понимаешь, о чём я? Меня зовут Дуайт Трой. Кажется, ты так и не сказал, как тебя зовут.
Lew Harper Меня зовут Льюис Харпер. Я продаю страховки. Я не знал, что она замужем. Очень хочется отсюда свалить.
Dwight Troy Ох, расслабься, старина. Я не из ревнивых. Хочешь её — забирай!
Miranda Sampson Моя мачеха, леди Макбет, всегда заходит слишком далеко.
Lew Harper Ты про меня, мисс Сампсон? Я человек довольно сдержанный.
Miranda Sampson Не про тебя, особенно. *Всё*, что она делает — крайности. Другие женщины падают с лошадей и не становятся парализованными. Не Элейн. Думаю, это психологическое, не так ли?
Allan Taggert, Sampson's Pilot Ты слишком много читаешь.
Miranda Sampson Это то, в чём тебя никогда не обвинят. Она уже не безумная красавица.
Lew Harper [безразлично] Можно мне сэндвич?
Miranda Sampson Да. Она просто ушла из спорта. Падение с лошади дало ей повод. Если честно, могла сделать это нарочно. И должен признать — нанимать частного детектива, когда муж пропал всего на одну ночь, — это действительно крайность.
Susan Harper Я брала это. Каждый год с тех пор, как мы поженились, я брала это. И я с ним говорила тоже. У него больше нет сюрпризов. Больше ничего. Слышишь меня, Лью? Я тебя не люблю. И если тебя застрелят в какой-нибудь вонючей подворотне, мне будет немного жаль, да, но и только. Просто немного жаль. Скажи это ему, адвокат. Скажи этому мужику, что его *не любят*.
Fay Estabrook Ты убил его хладнокровно!
Lew Harper Если не перестанешь орать, я тебя у**ю.
Fay Estabrook Я отдам тебе всё. Всё, что у меня есть.
Lew Harper Выбор богатый. Возьму твои ботинки.
Fay Estabrook [тихо и испуганно, когда она ненадолго приходит в себя после того, как Харпер свалил её пьяное тело на диван] Не пытайся сегодня со мной ничего делать, лапочка, всё крутится! В другой раз, в другое время.
[начинает храпеть]
Betty Fraley [Харпер запер Фэй в шкафу] Фэй выберется.
Lew Harper Что, какая-то толстая босая алкашк? Конечно, выберется.
Miranda Sampson А в чём же твой главный недостаток?
Lew Harper У меня их нет — я, чёрт побери, святой.
Miranda Sampson А как же та женщина вчера вечером в ресторане?
Lew Harper Что может быть святее? Просто напоить алкоголика, чтобы выведать нужное... часть работы.
Миранда Сампсон [по дороге по извилистой горной грунтовке] Ну, когда мне скучно, я жму педаль в пол. Представляю, что спешу на встречу чему-то совершенно новому, голому и яркому. Тут я разогналась до 105.
Лью Харпер О, ты что, хочешь меня впечатлить?
Миранда Сампсон Так вали же, старик! Ты такой же зажатый, как Альберт. Всё тот же викторианский тормоз. Наверное, до сих пор считаешь, что место женщины — дома.
Лью Харпер Только не в *моём* доме.
Betty Fraley [когда Харпер спрашивает её о мистере Сэмпсоне] Он алкоголик, а все алкоголики на одно лицо.
Claude [пока Харпер осматривает "Храм в облаках"] Я знаю, вы считаете меня шарлатаном. Могу лишь сказать, что если бы вы были правы, смерть не забрала бы меня так быстро. У вас явно есть крепкая связь с Сампсонами. Пожалуйста, не насмехайтесь надо мной перед ними. Дар этого храма — начало моей жизни. Я, наверное, кажусь вам смешным, но я лишь хочу увеличить количество любви в этом мире. В чём вред?
Lew Harper Нигде.
Miranda Sampson У тебя огромное преимущество в эмоциональных сценах, Элейн — быть холодной как лед.
Elaine Sampson Мур-мур-мур. Аллан опять тебя отшил?
Miranda Sampson Ты просто гламурная, тщеславная, нарциссическая...
Elaine Sampson Либо я нарцисс, либо я холодная к###а. Быть сразу и тем, и другим не могу.
Lew Harper [прочищает горло] Извините, дамы.
[уходит]
Elaine Sampson Почему ты здесь живёшь? Тут же так красиво.
Deputy Sheriff Ладно, поднимайте руки.
Lew Harper Что поднимать?
Allan Taggert, Sampson's Pilot Эй, это детективное дело — настоящее удовольствие!
Elaine Sampson Ты собираешься спасти моего Ральфа за меня?
Albert Graves О, не волнуйся, Элейн, я не хочу, чтобы ты переживала.
Elaine Sampson А как я могу волноваться, когда такие мужики на деле?
Sheriff Вот это храбрая женщина.
Lew Harper Да, чертовски смелая.
Lew Harper [Видит безвкусную спальню Ральфа] Ух ты! Неудивительно, что твой старик увлекся бухлом. Я бы тоже, если бы тут спать приходилось.
Albert Graves Он был отребьем, Лью. Клянусь.
Lew Harper Извините, миссис Сэмпсон, но ваш муж мёртв.
Elaine Sampson О, это ужасно. Ужасно! Ральф!
Lew Harper Да, слушайте, лучше скажите Миранде, что я приду, как только смогу.
Elaine Sampson Но у Ральфа не было врагов на свете. Он был таким хорошим человеком. Нежным, добрым, даже муху не обидел бы.
Fay Estabrook [очевидно довольна тем, что интерес Харпера вызван ревностью] Ты ревнуешь! Я вижу, ты ревнуешь! Что со мной не так, что мужчины всё время хотят мной владеть?
Lew Harper Влюблённые готовы говорить что угодно.
Allan Taggert, Sampson's Pilot Привет, малыш Лью!
Lew Harper Как ты, красавчик?
Allan Taggert, Sampson's Pilot Доброе утро!
Lew Harper [Притворно удивлён, когда узнаёт Фэй] Мисс Эстабрук? *Та самая* Фэй Эстабрук?
Fay Estabrook [Поглаживая свои платиновые локоны с фальшивой скромностью] Тсс, Пампушка!
Lew Harper [Спросили, не из Вегаса ли он] О, да. Я только что приехал.
Bartender Знаешь, я бы сказал, что ты из Вегаса.
Lew Harper Да ну? Видно? Очень видно. Должно быть, ты экстрасенс.
Bartender Экстрасенс, значит.
Lew Harper Расскажи мне о том, как пропал Сэмпсон.
Allan Taggert, Sampson's Pilot Он просто исчез.
Fay Estabrook [Пьяно улыбается Харперу и готовится дать ему большой влажный поцелуй, чтобы извиниться за то, что только что пролила на него напиток] Ой, прости, милый! Ты вовсе не Близнец! Дай-ка я заглажу свою вину!
Lew Harper Где ты живёшь?
Fay Estabrook Зачем?
Lew Harper Потому что, если я тебя сейчас же не возьму, меня стошнит.
Fay Estabrook О, я живу в Пасифик-Пэлисейдс. Вудлоун-Лейн, 118.
Claude Нет предела твоему кощунству?
Dwight Troy Ты уже знаешь, вместе с моими друзьями здесь, что я люблю причинять боль. Так же хорошо, как я знаю, что тебе не нравится её терпеть.
Fay Estabrook Нет, ты не мексиканец. Я знаю мексиканцев, и ты не мексиканец.
Albert Graves Выглядишь, как будто тебя из могилы достали.
Lew Harper Всегда приятно услышать от своих поклонников.
Allan Taggert, Sampson's Pilot Ну, думаю, я немного отдохну, а потом позвоню друзьям.
Miranda Sampson Ты усердно работаешь, знаешь ли?
Lew Harper Да. Настоящий трудяга.
Fay Estabrook Погоди-ка, когда у тебя день рождения?
Lew Harper 2 июня
Fay Estabrook [очевидно обеспокоена тем, что Харпер только что ей сказал] 2 июня! 2 июня! Близнецы! О, говорят, что Близнецы — холодные твари! Ты же не холодный, правда, лапочка?
Lew Harper [пялится на пышную грудь Фэй] Чёрт возьми, нет! Вот почему большие клыки всегда лижут мне руки!
Lew Harper Я отвезу тебя домой, дорогая.
Fay Estabrook Ой, не торопись. Давай ещё по одной. Хочешь?
Lew Harper Нет, у меня от этого жвачка жёстче становится. К тому же ты слишком изящна для такого места.
Fay Estabrook Да, я изящна. Не все это замечают.
Аллан Тэггерт, пилот Сэмпсона [Сквозь дверь с вожделением глядя на Фэй] Ну...
Лью Харпер [Пренебрежительно] Это совсем не то. Просто у неё была тяжёлая смена
Лью Харпер [Заставив Фэй подумать, что он ревнует, он начинает выпытывать у явно пьяной женщины информацию] Этот Ральф, он сейчас здесь?
Фэй Истбрук [Задумчиво] О, нет. Ральф — мой старейший друг, но теперь я только занимаюсь его астрологическими гороскопами и немного интерьером. Я оформила его номер здесь, в гостинице, хотелось бы тебе показать. У меня потрясающий вкус!
Лью Харпер [Оценивая свою пухлую спутницу с головы до ног] Детка, у тебя есть всё!
Lew Harper На самом деле эта автограф для меня! Я раньше смотрел все твои фильмы. Никто не фанатеет от тебя сильнее, чем я!
Fay Estabrook Ах, ревнивица!
Allan Taggert Дело в том, Миренда, ты такая зануда.
Miranda Sampson Ну, можешь лететь, мистер Харпер, а можешь остаться здесь со мной.
Allan Taggert, Sampson's Pilot Я полечу. Так мне не будет скучно.
Susan Harper Мне всё равно, что он говорит. Он просто тянет время, потому что думает, что я передумаю. Ну, я, может, многое в жизни и изменю, но мнение своё менять не собираюсь.
Elaine Sampson На самом деле, я не собираюсь с ним разводиться. Я просто хочу пережить его. Мне достаточно увидеть его в могиле.
Allan Taggert, Sampson's Pilot Этот Феликс — парень!
Miranda Sampson Папа хранит много одежды в бунгало. Ему нравится быстро собираться. Мне тоже.
🧡
Fay Estabrook Они не хотят играть "Ла Кукарача", а я "Ла Кукарачу" играю лучше всех!
[поёт]
Fay Estabrook Ла Кукарача, Ла Кукарача...
Betty Fraley [Харперу] Ты не особо продвинутый, но я тебе верю. Только у тебя глаза копа. Наркота? Слушай, я отмотал срок. Теперь я чист.
Allan Taggert, Sampson's Pilot Эй, Лью. Все в порядке?
Lew Harper Мне ужасно надоело отвечать на этот вопрос.
Betty Fraley Паддлер. Он коп, Паддлер.
Lew Harper Ты умеешь с этим обращаться?
[передаёт Таггерту пистолет, он начинает пародировать Джеймса Кэгни]
Allan Taggert, Sampson's Pilot О, я предпочитаю Томпсона, но и этот сойдёт в крайнем случае. Ты грязная крыса! Ты дал этому мужику апельсины? Ага. Ага.
Betty Fraley [поёт] Живу одна, Просто живу одна, Убеждаю себя, Что мне нравится быть в стороне, Но если честно, Я ненавижу эту жизнь в одиночестве...
Albert Graves Миранда? Алло, Миранда. Миранда идёт. Как ты?
Miranda Sampson Хочется свалить. Только что мило поболтала с мачехой.
Miranda Sampson Эй, Харпер, как ты ко мне относишься?
Lew Harper Скажу так: у тебя почти всё есть, и из тебя может получиться кто угодно.
Lew Harper Мне уже начинает здесь не по себе.
Elaine Sampson Думаю, ты уже привыкла к тому, что тебя не любят.
Miranda Sampson Я люблю твои морщинки. Я ими наслаждаюсь.
Elaine Sampson Киса, киса, киса.
Claude Кто приходит в Храм Облаков, тому гарантированы горячие бобы и кровать.
Puddler Меня не проведёшь.
Lew Harper Ты, гл#зый п#д#р.
Claude Иди с любовью.
Lew Harper Постараюсь.
Susan Harper Ты меня бросишь.
Lew Harper Я это ненавижу. С меня хватит.
Susan Harper Ты меня бросишь!
Lew Harper Клянусь тебе.
Susan Harper Тебе просто нужен кто-то рядом, тёплый трупик на время.
Allan Taggert, Sampson's Pilot Конечно, я бывал в этом клубе пару раз. Просто чтобы послушать её. Мне нравится, как она играет. Но я её не знаю, Лью. Не знаю. Честно.
Susan Harper Я не могу тебе помочь, Лью. Я не могу! Мы не будем в это ввязываться.
Lew Harper Мы уже ввязались.
Susan Harper Ввязывались. Мы там были. Не вышло.
Lew Harper Помоги мне, Сьюзен.
Susan Harper Что тебе от меня нужно?
Lew Harper Просто пару ласковых слов.
Susan Harper Что ещё?
Lew Harper Всё, что смогу выцепить.
Susan Harper Хотя бы честен.
Albert Graves Что ты собираешься делать?
Lew Harper Я раскрою эту штуку, Альберт. Клянусь. Всё ляжет на стол.
Lew Harper Она извращённая, бездарная наркоманка. Настоящая нимфоманка, к тому же. В ту ночь, когда я был у неё, она вцепилась в меня, как палатка. Не только в меня, но и во всех, кто был рядом. Она кидается во все стороны. Она — живое пятно, вот кто. Представляешь, такое гнилое существо когда-то было младенцем? Знаешь, если бы у нас были нужные связи, мы могли бы на ней неплохо заработать. Записать её на все лучшие шоу уродов. Конечно, показывать только ночью. Не хотелось бы, чтобы дети её видели, правда, Красавица? Я своих поросят повидал, но — можешь представить, что значит трогать такое? Фу. Как прижаться к куску плесени. Как к чему-то, что выползло из-под камня. Это первая девчонка, с которой я встретился, и которая была настоящей катастрофой.
Lew Harper Типаж для героя. Ты всё время попадаешься на внешность.
Lew Harper Да, слушай, приятель, с небольшим везением к ужину нас всех завалит.
Albert Graves Что?
Lew Harper Обдолбанными к ужину!
Lew Harper Рынок счастья рухнул, детка.
Elaine Sampson Миранда! Миранда! Мама хочет тебе кое-что сказааать.
Betty Fraley Он меня лапал.
Albert Graves Каково это — щёлкать вспышками в грязных мотелях, шпионя за обманщиками?
Lew Harper Да уж, всё идёт не так, как мы планируем, не правда ли?
Albert Graves Ты сделал всё, что мог, Лю.
Lew Harper Нет, если бы ты сделал всё как надо, так бы не кончалось.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Paul Newman
Памела Тиффин
Pamela Tiffin
Лорен Бэколл
Лорен Бэколл
Lauren Bacall
Хэролд Гулд
Harold Gould
Артур Хилл
Arthur Hill
Шелли Уинтерс
Shelley Winters
Роберт Вагнер
Роберт Вагнер
Robert Wagner
Роберт Уэббер
Robert Webber
Джанет Ли
Джанет Ли
Janet Leigh
Рой Дженсон
Roy Jenson
Стразер Мартин
Strother Martin
Джули Харрис
Julie Harris
