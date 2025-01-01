Dwight Troy [про Фэй Эстебрук] Почему тебя интересует такая старая развалина, как она?

Lew Harper Она не старая развалина. Она самая сексуальная, кого я когда-либо видел.

Dwight Troy Ну, я не согласен, но понимаешь, я женат на мисс Эстебрук и знаю, о чём говорю.

[Фэй храпит]

Dwight Troy Понимаешь, о чём я? Меня зовут Дуайт Трой. Кажется, ты так и не сказал, как тебя зовут.

Lew Harper Меня зовут Льюис Харпер. Я продаю страховки. Я не знал, что она замужем. Очень хочется отсюда свалить.