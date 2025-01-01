Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цитаты из фильма Леди Л

Цитаты из фильма Леди Л

Lord Dicky Lendale Жизнь порой изощрённа в выборе наказаний. И какое наказание может быть хуже, чем то, что твой сын однажды станет герцогом.
Armand Denis Герцогом? Никогда!
Louise Спасибо. Это неплохая карьера для юноши.
Lord Dicky Lendale Ты думаешь, что деньги портят, да? Особенно тех, у кого их нет. Таких, как ты.
Lord Dicky Lendale Моя сестра Летис любит поджигать мелкие пожары на зданиях. Особенно когда там полно народу. Однажды она попыталась сделать это в Букингемском дворце во время садового приема. К счастью, в тот день всегда идет дождь.
Lord Dicky Lendale А вот эти — очень интересные. Это египетские скарабеи третьего тысячелетия. Мой покойный отец украл их из разных храмов, освобождая Египет от турок. Их размер делает их очень удобными для кражи.
Louise Почему ты так говоришь?
Lord Dicky Lendale Потому что их украл мой отец.
Louise Чем сильнее она хочет выиграть, тем больше делает вид, что ей неважно проиграть. Это тоже Англия.
Sir Percy Ах, ты злой иностранец. Ты раскрыл одну из наших самых больших тайн.
Sir Percy У меня нет времени для тех, кто делает вид, что не любит внешность. Общество не могло бы существовать без них.
Louise Поддайся, Перси. Это дешево и вульгарно. Не сопротивляйся.
Lord Dicky Lendale Я сознательно вел тебя на соблазн. Но, в конце концов, я же герцог. Ты знаешь, что это значит. Моя семья начала воровать раньше многих — вот и всё.
Lord Dicky Lendale Вы меня вруном обвиняете?
Inspector Mercier Герцог не способен на ложь, Ваша Светлость. У него... просто провалы в памяти.
Louise Ты не можешь написать мою историю, Перси, именно потому, что она слишком нравственна для общества.
Inspector Mercier Никогда не тронь полицейскую гордость, Лакёр. Он так же болезненно к ней относится, как преступник — к своей чести.
Louise Мои люди приехали в Париж, когда я была младенцем. Они были очень бедны. Я с малых лет работала, развозя бельё, большую часть — в один дом.
Sir Percy Бельё обычно развозят по домам, если я не ошибаюсь.
Louise Это был не просто дом — это был *дом*.
Sir Percy Я не понимаю?
Louise Дом, полный девушек всех форм и размеров и всех национальностей.
Sir Percy Понятно. Что-то вроде закрытой школы.
Louise Вот как их называют в Англии?
Ambroise Gérôme Мадемуазель, я должен поздравить вас с вашей красотой; но, думаю, природе стоит поздравить ещё больше.
Madam Ты ещё очень молода, Луиза. Уверена, ты всё ещё веришь в идеального мужчину.
Louise О, да, верю.
Madam Идеальных мужчин не бывает! Есть только правильные и неправильные мужчины.
Louise Ты так говоришь, потому что у тебя не было смелости ждать.
Louise Это ваша работа?
Lord Dicky Lendale Нет, это Рембрандт. Не очень удачный, так что ваша ошибка понятна... А это — Буше!
[показывает картину с обнажённой женщиной, лежащей на кровати]
Lord Dicky Lendale Картина второстепенного мастера, но великого мастера эротики. Просто посмотрите на это великолепие — не знаю, что именно, но в ней что-то есть!
Louise У нас было много таких картин в нашем доме в Париже.
Louise Как ты можешь себе это позволить?
Lord Dicky Lendale Ну, как бы это сказать... У меня — собственные средства.
Louise И нет жены? Я думала, ты сказал...
Lord Dicky Lendale Была, увы, была жена. Великолепная женщина. Но я не мог привести её домой. Ее Величество не потерпит цыганку при дворе Святого Джеймса. Может, она и права. Англия убила бы Долорес. Всё это мыло, хлорированная вода и нет ни ритма в этой проклятой стране — кроме храпа в клубах.
Lord Dicky Lendale Я думаю, ты именно тот, кем ты меня считала: лжец, мошенник и вор.
Louise [встаёт] Как ты смеешь!
[падает в обморок]
Louise О, Боже мой.
Lord Dicky Lendale Ты беременна, да? Моя дорогая графиня, ты просто обязана выйти за меня замуж.
Armand Denis Полагаю, она забыла сказать тебе, что носит моего ребёнка?
Lord Dicky Lendale Вовсе нет. Это я предложил, что ребёнку нужен отец, а не переросток-школьник.
Lord Dicky Lendale Луиза, мир не делится на богатых и бедных; он делится на тех, кто помогает, и тех, кому помогают. Мы с тобой — из тех, кто помогает.
Lord Dicky Lendale Он может вернуться.
Louise Кто?
Lord Dicky Lendale О, тот симпатичный, никчёмный, рассеянный осёл. Может быть.
Louise Вы профессиональный художник?
Lord Dicky Lendale Нет, я профессиональный герцог. А это значит, что во всём остальном я — дилетант. Меня зовут Лендейл, Дикки Лендейл.
Louise Приятно познакомиться. Я графиня Камоэнс.
Lord Dicky Lendale Камоэнс! Ах, великий португальский поэт!
Louise Он был моим мужем.
Lord Dicky Lendale И вы до сих пор в трауре? Какая преданность. Он умер в 1580 году.
Armand Denis Доверь женщине сделать свой удар в спину похожим на милосердие.
Louise Прекрасный вечер, не правда ли, Дикки?
British Nanny Время купания, мой лорд.
Louise [играя с сыном] Ещё пять минут, няня.
British Nanny Если мы нарушим режим, Ваше Светлость, это может иметь непредсказуемые последствия для его милости в будущем. Помните, Ваше Светлость, камень катится — мох не растёт. Вперёд, сэр.
Louise Разве ты не считаешь, что купаешь его слишком часто?
British Nanny Нет ничего лучше холодной воды, чтобы закалить мальчика. Ведь нам не нужен слабак, верно?
Louise Во Франции не купаются каждый день.
British Nanny Это многое объясняет, если позволите заметить.
Louise Что вы имеете в виду?
British Nanny Индия, Африка, Канада! Давай, мой лорд, дух выше тела. Терпи и смейся. Терпи и смейся!
Louise Прости, Дикки. Мне нехорошо.
Louise Пойдём, дорогая, машина вот-вот приедет, чтобы отвезти нас в Лондон. У меня есть билеты на новую пьесу о пороховом заговоре. Критики называют её "взрывной"!
Ambroise Gérôme Мадмуазель, я сегодня утром дрался на дуэли.
Louise Правда?
Ambroise Gérôme Потому что любовник моей жены оскорбил мою госпожу, которая, как ни странно, его жена. Видите, я ни перед чем не остановлюсь ради чести.
Ambroise Gérôme [чихает] Если Лакёр заденет ваши чувства после моего ухода, не стесняйтесь связаться со мной по этому адресу. На самом деле, не стесняйтесь связаться со мной, даже если Лакёр *не* заденет ваши чувства.
Brigitte, рыжая проститутка Видите ли, дамы, мы всегда будем жертвами, пока не объединемся в профсоюз!
Лекер Хватит. В свои комнаты!
Brigitte, рыжая проститутка Да здравствует социалистическая любовь!
Инспектор Мерсье Если вы действительно министр, «ваше превосходительство», то объясните, почему из вашего пальто пахнет порохом?
Луиза Его превосходительство сегодня на рассвете участвовал в дуэли.
Полицейский Премьер-министр, пять часов, в лесу.
Инспектор Мерсье Премьер-министр — опять?
Полицейский Каждую неделю, минимум раз. Это коалиционное правительство.
Louise Сколько лет ты не виделся с мамой, Дикки?
Lord Dicky Lendale О, восемнадцать?
Louise И ты её не целуешь?
Крайевский [Арман направляет на него пистолет] Вы агенты российского правительства. Сделайте это быстро, если у вас есть капля жалости. Да здравствует Польша!
Арман Дени В каком вы отеле остановились?
Крайевский Отель? Нет, нет, нет.
Крайевский [пристает дулом пистолета к собственной груди] Сделайте это здесь. Это достаточно приличный отель, где ненавидят шум.
Louise Герцог, вы правда говорите мне правду?
Lord Dicky Lendale Графиня, вы бы распознали правду, если бы услышали её?
Sir Percy Отличные новости. Мой издатель в восторге. Он хочет, чтобы я немедленно взялся за вашу биографию. Название уже выбрано — «Леди Л.: Портрет великой дамы».
Ambroise Gérôme Лучшие вина — те, что испытывают наше терпение. Грех пить их слишком рано; но когда они созревают...
Lord Dicky Lendale [шутливо, обращаясь к Луизе, не зная, что в сумке бомба] Что у тебя в сумке? Бомба?
Луиза Арман, я так боялась, что ты можешь кого-то убить.
Арман Дени Я тоже.
