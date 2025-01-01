British Nanny
Время купания, мой лорд.
Louise
[играя с сыном] Ещё пять минут, няня.
British Nanny
Если мы нарушим режим, Ваше Светлость, это может иметь непредсказуемые последствия для его милости в будущем. Помните, Ваше Светлость, камень катится — мох не растёт. Вперёд, сэр.
Louise
Разве ты не считаешь, что купаешь его слишком часто?
British Nanny
Нет ничего лучше холодной воды, чтобы закалить мальчика. Ведь нам не нужен слабак, верно?
Louise
Во Франции не купаются каждый день.
British Nanny
Это многое объясняет, если позволите заметить.
British Nanny
Индия, Африка, Канада! Давай, мой лорд, дух выше тела. Терпи и смейся. Терпи и смейся!