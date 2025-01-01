Dr. Denise MarceauНикогда! И сегодня вечером я заставлю тебя за это поплатиться.
Спикер на собрании нудистовОдежда служит не только защитой от солнца и ветра. Она делает человеческое тело загадочно доступным, вызывая непристойные мысли.
Andrew CraigЛицемерие! Лицемерие! Враньё, враньё, враньё! Я хочу, чтобы меня услышали. Сейчас слушайте меня все. Я говорю как американский гражданин и как не нудист...
NudistВыгоняйте его, мистер Норберг!
Andrew CraigВременно пойман с трусами на земле. Но, э, не слушайте мистера Норберга, он играет в голую игру! Пока вы тут голышом сидите, ваша одежда там, в раздевалках, на милости у профессиональных воров! Мистер Норберг крадёт у вас рубашку с плеч, и это голая правда!
Count Bertil JacobssonИнтересно, всё ли на этот раз пройдет гладко?
American TV News CorrespondentВ области химии премия досталась французской супружеской паре — доктору Клоду Марсо и доктору Дениз Марсо. Они получили награду за исследования структуры спермы и витрификации человеческих репродуктивных клеток.