Mr. Lindquist «Золотая Корона» в Старом городе? Нет, «Золотая Корона» не подойдёт.
Andrew Craig Почему?
Mr. Lindquist Слишком много девчонок с неправильными представлениями.
Andrew Craig Отвратительно.
Mr. Lindquist Да.
Andrew Craig Рад, что предупредил.
Mr. Lindquist Лучше запишу — чтобы ты не забыл забыть.
Count Bertil Jacobsson Можете улыбнуться, мистер Крейг?
Andrew Craig Да, если вы скажете что-то смешное.
Inger Lisa Andersen Мистер Крейг, надеюсь, вы меня простите, но в вопросах секса по сравнению с обычным скандинавом вы — просто любитель.
Andrew Craig Мисс Андерсен, вы выйдете за меня?
Inger Lisa Andersen У нас в Швеции есть поговорка: зачем довольствоваться одним блюдом, если есть шведский стол?
Andrew Craig Вы ещё и очень цивилизованно мешаете мартини.
Stewardess Может, слишком много для такого короткого перелёта?
Andrew Craig Никогда не отказывай мужчине в праве быть без сознания.
Andrew Craig Смотря, как ты ходишь туда-сюда по проходу, мне кажется, что я знаю твои ноги всю жизнь.
Stewardess А ты в Стокгольме веди себя хорошо.
Andrew Craig Глупая девчонка.
Andrew Craig Не подумайте, что я слишком груб, но возникло нечто срочное, и мне срочно нужно уйти.
Dr. Denise Marceau А как её зовут?
Andrew Craig Наверное, мисс Дикая Гонка. Простите меня?
Dr. Denise Marceau Никогда! И сегодня вечером я заставлю тебя за это поплатиться.
Спикер на собрании нудистов Одежда служит не только защитой от солнца и ветра. Она делает человеческое тело загадочно доступным, вызывая непристойные мысли.
Andrew Craig Лицемерие! Лицемерие! Враньё, враньё, враньё! Я хочу, чтобы меня услышали. Сейчас слушайте меня все. Я говорю как американский гражданин и как не нудист...
Nudist Выгоняйте его, мистер Норберг!
Andrew Craig Временно пойман с трусами на земле. Но, э, не слушайте мистера Норберга, он играет в голую игру! Пока вы тут голышом сидите, ваша одежда там, в раздевалках, на милости у профессиональных воров! Мистер Норберг крадёт у вас рубашку с плеч, и это голая правда!
Inger Lisa Andersen Как ты мог(ла) так со мной?
Andrew Craig Ты это заслужил.
Inger Lisa Andersen Я всю ночь была вне себя.
Andrew Craig Я бы хотел всю ночь быть с тобой рядом.
Inger Lisa Andersen [восхищённо на мантию Эндрю] Красиво.
Andrew Craig Это не моё. Это Клода Марсо. Его жена подарила мне. Ну, я же был голый. Что ей ещё оставалось сделать?
Inger Lisa Andersen А что она тогда на себе имела?
Andrew Craig Что-то вроде улыбки, сползающей с плеч.
Andrew Craig Это всё твоя вина. Ты должен был остаться со мной прошлой ночью.
Inger Lisa Andersen Вся твоя вина. Ты не настоял.
Dr. Max Stratman Где я? Рай?
Inger Lisa Andersen Стокгольм.
Dr. Max Stratman Ах, рай!
Andrew Craig Можно ли мне сказать, что мои глаза достаточно велики, чтобы вместить двух прекрасных женщин?
Andrew Craig [видя, как Дараньи достаёт выкидной нож] Да ладно тебе, Дараньи, только потому что я не стал есть один из твоих чертовых канапе?
Count Bertil Jacobsson Когда я перестану волноваться? Наверное, скоро. Единственное преимущество в том, чтобы быть семидесятидевятилетним.
Andrew Craig Скажи, чем тут народ по вечерам занимается?
Mr. Lindquist У нас есть Королевская опера, Королевский драматический театр...
Andrew Craig Нет. Ну-у-у, что-то чуть похуже? Знаешь, танцы, музыка и напитки с лёгким градусом?
Mr. Lindquist Понимаю.
Andrew Craig Немного местного колорита?
Mr. Lindquist Местный колорит?
Andrew Craig Всегда оживляет место.
Emily Stratman Не хотите потанцевать?
Andrew Craig Шутите? Я и ползать не смогу.
Andrew Craig Сколько тебе лет?
Emily Stratman А зачем?
Andrew Craig Да так, я не знаю... Большинство девушек здесь — такие, ну ты выглядишь так, будто тебе пора в кровать.
Emily Stratman Принимаю.
Ингер Лиза Андерсен Честность в мужчине — это неотразимо.
Эндрю Крейг Поглядим.
Ингер Лиза Андерсен Что ты собираешься делать?
Эндрю Крейг Быть неотразимым.
Inger Lisa Andersen [Эндрю целует Ингер Лизу в шею] Я не должен был тебя слушать.
Andrew Craig Что я говорил?
Inger Lisa Andersen Про оттаивание в ванной.
Andrew Craig Правда?
Inger Lisa Andersen Слишком долго.
Andrew Craig Что ж, я всегда попадал в горячую воду.
Emily Stratman Тем временем, на ранчо обнаруживают, что нас обоих нет. Интересно, что они подумают?
Andrew Craig Люди скажут, что мы влюблены.
Speaker at Nudist Meeting Американцы редко серьёзно относятся к нудизму, но, пожалуйста, помните, что вы в Швеции.
Speaker at Nudist Meeting Если мужчина случайно наткнулся на голую шведскую девушку или голую французскую женщину...
Andrew Craig Можешь быть уверен — это не было случайностью!
Speaker at Nudist Meeting Она сразу бы закрыла определённое место на нижней части тела руками. Но если бы это была голая арабская женщина, она сначала закрыла бы лицо.
Andrew Craig О, да! У меня дома есть пара помидоров, которые я хотел бы видеть в таком же виде.
Speaker at Nudist Meeting Я просил тебя прекратить!
Andrew Craig Что? Оставить бедную арабскую женщину с голым лицом на виду?
Speaker at Nudist Meeting Если мужчина застал бы голую китаянку врасплох, она попыталась бы спрятать ноги. Цейлонка прикрыла бы колени. Самоанка — пупок.
Speaker at Nudist Meeting Согласно международному нудизму, должна быть обнажена каждая часть тела.
Andrew Craig А как насчёт локтей?
Speaker at Nudist Meeting Человеку не нужно было бы ничего прикрывать, ведь бояться было бы нечего.
Andrew Craig Вопрос? Вопрос?
Speaker at Nudist Meeting И в итоге это привело бы к общему повышению моральных норм.
Andrew Craig Господин докладчик, я настаиваю — какая у вас позиция по вопросу обнажённых локтей!
Andrew Craig Не так быстро. Я просто хочу поблагодарить тебя за всё, особенно за прошлую ночь. Ты была такой милой маленькой персиковой штучкой.
Inger Lisa Andersen Я думала, айсберги не тают.
Andrew Craig Я думал, что Швеция нейтральна.
Andrew Craig Вы очень хорошо говорите по-английски для того, кто не пьёт, мисс?
Emily Stratman Грета Гарбо.
Andrew Craig Хм. Не возражаете, если я буду звать вас Ингрид?
Emily Stratman Совсем нет.
Inger Lisa Andersen Я не мешаю тебе спать?
Andrew Craig Едва-едва.
[первые слова]
Count Bertil Jacobsson Интересно, всё ли на этот раз пройдет гладко?
American TV News Correspondent В области химии премия досталась французской супружеской паре — доктору Клоду Марсо и доктору Дениз Марсо. Они получили награду за исследования структуры спермы и витрификации человеческих репродуктивных клеток.
Dr. Max Stratman Завтра, может, немного шнапса и разговоров? Ну как?
Andrew Craig Если пообещаешь не шлёпать меня.
Dr. Max Stratman Обещаний я не даю.
Andrew Craig Я сразу лягу спать. Ты не мог бы помочь мне поправить одеяло?
Inger Lisa Andersen Боюсь, у меня нет навыков горничной.
Andrew Craig Совершенных нет.
Mr. Rolfe Bergh Неделя Нобеля — это фарфоровый магазин, где не место быкам.
Andrew Craig Я просто смотрел. Если не хочешь, чтобы на неё смотрели, просто накрой её мешковиной или чем-нибудь вроде того.
Andrew Craig Меня зовут Смит. Я американский турист и слегка подвыпивший.
Emily Stratman Я бы ни за что не догадалась.
Andrew Craig Эй, хочешь, я сейчас дам тебе свои деньги, или лучше потом обчистишь?
Emily Stratman Может, уйдём отсюда, где так многолюдно.
Andrew Craig Что случилось? Тебе что, толпа не нравится?
Emily Stratman Ну, некоторые вещи лучше делать... наедине.
Andrew Craig Слушай, мы правда идём туда, куда я думаю?
Emily Stratman В твой отель, конечно.
Andrew Craig О, невероятная страна, Швеция.
Emily Stratman Что в ней такого невероятного?
Andrew Craig Не знаю. Она просто полна сюрпризов.
Emily Stratman Думаешь, это что-то? Подожди, пока мы до отеля доберёмся.
Emily Stratman Где мы можем поговорить?
Andrew Craig В отеле должен быть бар.
Emily Stratman Если нет — ты его придумаешь.
Andrew Craig Что-то не так. Она слишком весёлая.
Inger Lisa Andersen Теперь я могу тебе доверять, одной, до шести тридцати?
Andrew Craig Да. Я буду в горячей ванне, пытаясь оттаять. Что со мной может случиться?
Inger Lisa Andersen Ты всегда можешь уйти по стоку.
Andrew Craig Мисс Андерсен, вы не могли бы оказать мне одну услугу?
Inger Lisa Andersen Почему бы и нет.
Andrew Craig Перед тем как забрать меня сегодня вечером, не могли бы вы тоже посидеть в горячей ванне? Думаю, вам тоже не помешает немного оттаять.
Andrew Craig [слышит звонок в дверь] Кто там?
Inger Lisa Andersen Кто-то опасный.
Andrew Craig Как по-шведски будет — очаровательный?
Inger Lisa Andersen Förtjusande.
Andrew Craig А по-женски?
Inger Lisa Andersen Kvinna. С кем ты собираешься говорить по-шведски сегодня вечером?
Andrew Craig Кого ты собираешься очаровать сегодня вечером?
Andrew Craig Почему бы нам не выпить немного, прежде чем уйдём?
Inger Lisa Andersen Мы опаздываем. Это — это исключено.
Andrew Craig Ты абсолютно права.
[снимает с Ингер Лизы пальто]
Inger Lisa Andersen Что ты делаешь?
Andrew Craig Проверяю Министерство иностранных дел.
