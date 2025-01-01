Alfred Eaton Что если я не хочу спасать свой брак?

James Duncan MacHardie Тогда мы потерпели неудачу. Тогда ты потерпишь неудачу, Итон. Развод — это проклятое дело. Он нарушает порядок. Это угроза порядку.

Alfred Eaton А может, измена — это повод для развода?

James Duncan MacHardie Поводов для развода не существует. И если хочешь знать моё личное убеждение — измена — это меньшее зло. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы предотвратить развод.

Alfred Eaton В том числе и потворствовать измене?

James Duncan MacHardie Слово «потворствовать» считаю неуважительным. Я никоим образом этого не делаю. Проблема измены — между мужем, женой и Богом. Проблема развода касается всей цивилизации. Что такое брак? Обмен клятвами, договор. Мой долг — перед собой и каждым, кто у меня работает, требовать, чтобы он чтил все свои договоры. Когда ты пришёл сюда, ты узнал, что мы всегда держим слово, даже если это вредит нам. Это твой первый шанс проверить себя на прочность.

Alfred Eaton А если я не захочу проходить это испытание?

James Duncan MacHardie Ты много и хорошо работал, Итон. У тебя отличный, заслуженный послужной список у нас. Ты не можешь позволить себе всё это бросить.

Alfred Eaton Со всем уважением, сэр, я могу позволить себе делать то, что хочу.