Цитаты из фильма С террасы

Mary St. John Почему ты не оказал эту честь какой-нибудь другой девушке?
Alfred Eaton Потому что мне больше понравился вид с террасы. А когда я увидел тебя — он стал ещё лучше.
Mary St. John Ты меня глубоко тронула.
Alfred Eaton Но не в тех местах.
[Альфреда холодно встречает отец дома]
Sam Eaton Как прошла война?
Alfred Eaton Нормально, думаю. Мы её выиграли.
Alfred Eaton Что если я не хочу спасать свой брак?
James Duncan MacHardie Тогда мы потерпели неудачу. Тогда ты потерпишь неудачу, Итон. Развод — это проклятое дело. Он нарушает порядок. Это угроза порядку.
Alfred Eaton А может, измена — это повод для развода?
James Duncan MacHardie Поводов для развода не существует. И если хочешь знать моё личное убеждение — измена — это меньшее зло. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы предотвратить развод.
Alfred Eaton В том числе и потворствовать измене?
James Duncan MacHardie Слово «потворствовать» считаю неуважительным. Я никоим образом этого не делаю. Проблема измены — между мужем, женой и Богом. Проблема развода касается всей цивилизации. Что такое брак? Обмен клятвами, договор. Мой долг — перед собой и каждым, кто у меня работает, требовать, чтобы он чтил все свои договоры. Когда ты пришёл сюда, ты узнал, что мы всегда держим слово, даже если это вредит нам. Это твой первый шанс проверить себя на прочность.
Alfred Eaton А если я не захочу проходить это испытание?
James Duncan MacHardie Ты много и хорошо работал, Итон. У тебя отличный, заслуженный послужной список у нас. Ты не можешь позволить себе всё это бросить.
Alfred Eaton Со всем уважением, сэр, я могу позволить себе делать то, что хочу.
James Duncan MacHardie И я с таким же уважением говорю — ты ничего подобного позволить себе не можешь.
Mary St. John Ну... а как она тебя называет?
Alfred Eaton Что?
Mary St. John Мисс, эм... Бензигер. Она зовёт меня миссис Итон, а ты называешь её Натали, но она тебя никак не называет. Ты разве не мистер Итон или Альфред?
Alfred Eaton На самом деле я Кэлвин Кулидж, но она об этом не знает.
Mary St. John Да. В ней есть то, чего нет во мне — доброта. Но у меня есть то, чего нет в ней.
Alfred Eaton Я?
Mary St. John Нет. Честность и смелость. У неё нет смелости.
Natalie Benzinger Ты веришь в любовь с первого взгляда?
Alfred Eaton Нет. Я верю в замешательство.
Natalie Benzinger Да.
Alfred Eaton Весь свой век человек бредёт по пустыне в поисках воды. Но всё, что он находит — это песок.
Natalie Benzinger Я не знала, что ты заблудился в пустыне.
Alfred Eaton Я тоже не знал, пока не наступила ночь.
Martha Eaton У меня нет героев, есть только люди, которых я люблю.
Martha Eaton Мне нужна была любовь, где бы я её ни нашла!
Sam Eaton Любовь? Ты — свинья! Я не выношу тебя видеть!
Sam Eaton Ты немного потолстел.
Alfred Eaton В флоте жизнь слишком мягкая.
Alexander 'Lex' Porter Ты что, кроме успеха ещё что-то от этого всего получаешь?
Alfred Eaton Кстати, где ты носила этот наряд до двух часов ночи?
Mary St. John Я надела его, чтобы пойти в «Мону Лизу».
Mary St. John [Она берёт его бокал с шампанским, из которого он только что пил]
Mary St. John Не мог бы ты расстегнуть мне молнию сзади?
Alfred Eaton Я думал, Сейдж больше не любит это место.
Mary St. John Ой, Сейдж не пошла. Осталась дома с зубной болью или чем-то в этом роде.
Alfred Eaton Что, только ты и её муж?
Mary St. John Только мы с ним, вдвоём.
Alfred Eaton Неужели не можешь найти что-то получше?
Mary St. John На самом деле, могла бы, но, к сожалению, у него была другая встреча — с докладом Дингэма.
Alfred Eaton Данэм.
Mary St. John Ой, прости, Данэм.
Alexander 'Lex' Porter Можно задать тебе банальный вопрос?
Alfred Eaton Если не возражаешь, я дам тебе банальный ответ.
Alfred Eaton Ну как тебе такое, а?
Alfred Eaton Я знаю, ты пришла меня поздравить. Большое спасибо, моя...
Mary St. John Ты опозориваешься.
Alfred Eaton О, как это было ужасно заботливо с твоей стороны вчера вечером, когда ты рассказывала мне о «прекрасных отношениях, которые у нас могли бы быть», но ни слова не сказала о партнёрстве. Может, я бы подумал, что партнёрство как-то связано с твоим новым, хоть и немного нездоровым интересом к нашему браку.
Mary St. John [пока Альфред быстро уходит] Альфред. Альфред, я хочу с тобой поговорить.
Alfred Eaton Любое дальнейшее общение между нами будет через адвокатов.
Mary St. John Ладно, иди к ней, но это тебе не поможет.
Alfred Eaton Если она достаточно глупа, чтобы меня ещё держать, ничто не помешает мне провести с ней остаток жизни.
Mary St. John Я тебя остановлю, потому что никогда не дам тебе развод.
Alfred Eaton Подожди, пока наш друг Крейгтон Даффи не выпустит маленькую подборку фотографий для всеобщего обозрения.
Mary St. John Каких фотографий?
Alfred Eaton Ты не сможешь показать свою рожу в этом городе, если не дашь мне развод. Как тебе такое, а?
Mary St. John Если ты пытаешься меня раздражать, мистер Итон, у тебя это отлично получается.
Alfred Eaton Хочешь пойти и поплакать или что?
Mary St. John Нет, но мне бы не помешало, если бы ты затерялся на закате.
Mary St. John Проблема этой компании в том, что её управляют одни старики.
Alfred Eaton Ты ходишь по тонкому льду — промочишь ноги
Sam Eaton Ты недостаточно велик, чтобы идти в моей тени, и никогда им не станешь!
Sage Rimmington Дорогой, если ты не против, я, пожалуй, переоденусь во что-то поудобнее, ммм? Что-то в стиле моего мужа!
Alexander 'Lex' Porter Ну, пока, милый.
Alexander 'Lex' Porter Она тайно помолвлена с тем парнем, с которым сейчас, доктором Джимом Ропером. Я правда не думаю, что он достаточно богат для неё, но если не он, то кто-то другой из богатых. Если ты не собираешься на ней жениться, можешь забыть обо всём остальном. Она действительно так себя бережёт.
Alfred Eaton Хочешь сделать небольшую ставку?
Клемми Шрив [после случайного прикосновения в дверном проёме на вечеринке] Ох, ты дерзкая... Ты мне нравишься! Сэм?
Альфред Итон Нет, Альфред.
Клемми Шрив Ты собираешься заигрывать со мной, Альфред?
Альфред Итон Ты веришь в долгие ухаживания, да?
Клемми Шрив А кто на это время найдёт? Мне всего 19.
Альфред Итон Что? Года или парни?
Клемми Шрив Гадко! Давай лучше потанцуем и поближе прижмёмся.
Альфред Итон Слушай, дорогая, у меня деревянная нога. Мне лучше сначала её заправить.
Клемми Шрив О, ты хочешь сказать, что между нами всё кончено?
Альфред Итон Ну, такие вещи не длятся вечно.
Mary St. John Ты никого больше не захочешь, пока живёшь!
Sage Rimmington О, мне любопытно. Как выглядит успех, когда гаснеет свет?
Mary St. John Ох, ты такая невозможная, Сейдж! Ты это знаешь?
Sage Rimmington Я говорю, если работа — это любовница мужчины, то ответ для жены один — другой мужчина!
Alfred Eaton Сначала он нас осмотрит, чтобы понять, достаточно ли мы респектабельны. Потом он посмотрит на меня, чтобы решить, достаточно ли ярко светит моя нимб, чтобы занять одно из его кресел в здании №25 на Уолл-стрит. Старая крепость банковской честности.
Alfred Eaton Рад видеть, что ты высохла.
Sandy Duffy Большое спасибо, что вытащил меня из пруда.
Alfred Eaton Пожалуйста.
Creighton Duffy И?
Sandy Duffy А, да. И хорошо, что я не был меньше, иначе тебе пришлось бы меня обратно бросать.
Mary St. John Я знала, что ты сегодня меня поцелуешь, но не думала, что я тебе отвечу. И больше этого не повторится, так что не пытайся увести меня куда-нибудь наедине.
Alfred Eaton Думаю, тебе бы это понравилось.
Martha Eaton Портеры и Торнтоны для тебя как вторая семья, но помни — это не так. Не становись слишком независимым. Не отрезай свою собственную плоть и кровь. Любой может тебя подвести, если попасть в неподходящий момент, и это касается тебя тоже, Альфред. Я знаю, что я не та, какой ты хочешь видеть свою мать. И мне жаль, если это тебя смущает, но я не собираюсь оправдываться.
Alfred Eaton Ну, наверное, он меня так ненавидел... что даже не мог выд-- держать в день моей свадьбы.
Martha Eaton Раньше я была хорошей, и даже не помню, что заставило меня измениться.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Joanne Woodward
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Paul Newman
Леон Эймс
Leon Ames
Феликс Эйлмер
Felix Aylmer
Ина Балин
Ina Balin
Мирна Лой
Myrna Loy
Джордж Гриззард
George Grizzard
Элизабет Аллен
Барбара Иден
Barbara Eden
