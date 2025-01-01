Меню
Цитаты из фильма Молодые филадельфийцы

Цитаты из фильма Молодые филадельфийцы

[На процессе по делу об убийстве Чета Гвинна Энтони Лоуренс устраивает демонстрацию, чтобы проверить способность дворецкого Джорджа Арчибальда определить вид алкоголя по запаху.]
George Archibald [Обнюхивает бокал] Это Royal Tartan Scotch. Несомненно. Богатый, насыщенный букет с отчётливым ароматом торфяного дыма.
Anthony Judson Lawrence [Протягивает ему другой бокал] А теперь третий бокал.
George Archibald Это вода, сэр. Запаха нет, разве что легкий оттенок хлора, который город добавляет в питьевую воду. Надеюсь, вы не пытались меня обмануть, заставив принять её за алкоголь.
Anthony Judson Lawrence Вода? Вы уверены? Я не понимаю.
George Archibald Обратите внимание, что на бокале нет этикетки. Кажется, вы дали мне свой стакан с водой.
Anthony Judson Lawrence Ну что ж, прошу прощения. Похоже, я ошибся.
George Archibald Возможно, это не зря. У меня немного пересохло в горле, извините.
[Он пьёт из бокала, кашляет]
George Archibald Это джин! Это джин! Вы меня обманули!
Anthony Judson Lawrence Верно!
[Берёт бокал]
Anthony Judson Lawrence Ваша честь, прошу принять это как вещественное доказательство D!
Joan Dickinson По крайней мере, у тебя есть куда пойти.
Anthony Judson Lawrence А у тебя?
Joan Dickinson Да ты шутишь? У меня нет никаких талантов. Никаких. Меня хорошо учили, чтобы я был идиотом. И я был отличным учеником.
Joan Dickinson Как хочешь это решить? По-хорошему или по-плохому?
Carson, Construction Worker Что случилось? Опаздываешь на чай?
Joan Dickinson Ладно. По-плохому.
Anthony Judson Lawrence Так рассуждать — не к добру. Лучше мне вернуться, пока...
Joan Dickinson Мне не нужны никакие рассудки!
Anthony Judson Lawrence И мне тоже.
Chester A. 'Chet' Gwynn Ты когда-нибудь видел девушку с двумя головами?
Anthony Judson Lawrence Нет. Давай, позови её!
Chester A. 'Chet' Gwynn Нет.
Anthony Judson Lawrence Давай, Чет.
Chester A. 'Chet' Gwynn Тони.
Anthony Judson Lawrence Две головы... тогда мы оба сможем с ней говорить! И ей не придется приводить подругу!
Anthony Judson Lawrence Я только что понял правила игры.
[Миссис Аллен приветствует Энтони Лоуренса на светском коктейльном приёме]
Mrs. J. Arthur Allen Ну вот, наконец-то ты здесь. Все пришли тебя познакомиться, даже те, кого я думала, что уже нет в живых.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Paul Newman
Барбара Раш
Barbara Rush
Роберт Вон
Robert Vaughn
Билли Бурк
Billie Burke
