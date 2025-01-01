[На процессе по делу об убийстве Чета Гвинна Энтони Лоуренс устраивает демонстрацию, чтобы проверить способность дворецкого Джорджа Арчибальда определить вид алкоголя по запаху.]

George Archibald [Обнюхивает бокал] Это Royal Tartan Scotch. Несомненно. Богатый, насыщенный букет с отчётливым ароматом торфяного дыма.

Anthony Judson Lawrence [Протягивает ему другой бокал] А теперь третий бокал.

George Archibald Это вода, сэр. Запаха нет, разве что легкий оттенок хлора, который город добавляет в питьевую воду. Надеюсь, вы не пытались меня обмануть, заставив принять её за алкоголь.

Anthony Judson Lawrence Вода? Вы уверены? Я не понимаю.

George Archibald Обратите внимание, что на бокале нет этикетки. Кажется, вы дали мне свой стакан с водой.

Anthony Judson Lawrence Ну что ж, прошу прощения. Похоже, я ошибся.

George Archibald Возможно, это не зря. У меня немного пересохло в горле, извините.

[Он пьёт из бокала, кашляет]

George Archibald Это джин! Это джин! Вы меня обманули!

[Берёт бокал]