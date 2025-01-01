[На процессе по делу об убийстве Чета Гвинна Энтони Лоуренс устраивает демонстрацию, чтобы проверить способность дворецкого Джорджа Арчибальда определить вид алкоголя по запаху.]
George Archibald
[Обнюхивает бокал]
Это Royal Tartan Scotch. Несомненно. Богатый, насыщенный букет с отчётливым ароматом торфяного дыма.
George Archibald
Это вода, сэр. Запаха нет, разве что легкий оттенок хлора, который город добавляет в питьевую воду. Надеюсь, вы не пытались меня обмануть, заставив принять её за алкоголь.
George Archibald
Обратите внимание, что на бокале нет этикетки. Кажется, вы дали мне свой стакан с водой.
George Archibald
Возможно, это не зря. У меня немного пересохло в горле, извините.
[Он пьёт из бокала, кашляет]
George Archibald
Это джин! Это джин! Вы меня обманули!
[Берёт бокал]