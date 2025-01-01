ClaraМистер Квик, я — человек. Знаете, что это значит? Это значит, что у меня есть своя цена: очень высокая. Вам может показаться странным, но у меня есть что предложить. У меня есть то, что я копила всю жизнь. Такие вещи, как любовь, понимание, шутки, радостные моменты и вкусная еда. Я готова быть царицей Савской для какого-нибудь счастливчика или, по крайней мере, лучшей женой, на которую только может надеяться мужчина. Вот моя человеческая история, и её не купить и не продать, и уж точно не отдам первому встречному.
BenНу что ж, беги, детка, беги и не останавливайся. Купи билет на автобус и исчезни. Смени имя, перекрась волосы, затеряйся — и тогда, может быть, ты будешь в безопасности от меня.
BenВыйди из роли, мадам. Давай, выйди далеко-далеко.
BenОтложи эти штуки, мисс Клара, потому что я собираюсь поцеловать тебя. Я покажу тебе, как это просто. Ты меня радуешь — я тебя тоже.
[Пытается поцеловать Клару, но она шлёпает его по лицу]
Ben[смеётся]О, я знаю, что тебя беспокоит. Все эти парни, что кричат за Юлой каждую ночь. А Юла с распущенными волосами, и Джоди без рубашки гоняется за ней. А твой старик в шестьдесят, а он зовёт свою дамочку.
[Наклоняется, чтобы поцеловать Клару, и она не сопротивляется]
Will VarnerТы молодой опасный парень. А я — старый. Похоже, ты не знаешь, кто я такой. Думаю, мне лучше представиться. Я большой землевладелец, главный ростовщик в этих краях. Я комиссар выборов, ветеринар, владею магазином, хлопкоочистительной машиной, мукомольной мельницей и кузницей... И считается несчастьем для человека торговать, очищать хлопок, молоть муку или подковывать скот где-то ещё. Вот кто я.
Will VarnerДа, сэр, я много говорю. Но с вами я закончил, кроме как чтобы передать одну информацию. В этом году построил новую тюрьму в здании суда, и если за время вашего пребывания что-то, что угодно вдруг загорится, вам стоит знать — в моей тюрьме слова habeas corpus не в ходу. Ты сгниешь.
BenМир принадлежит мясоедам, мисс Клара, и если придётся брать его сырым — берите сырым.
[Джоди Варнеру]
Will VarnerЯ оставил большой след. Сказал: «Вот. Наступи сюда. Заполни его». Ты так и не сделал этого.
Will VarnerСлушай, я собираюсь заполучить себе мужика из семьи Варнеров, какого-нибудь крепкого, здоровенного Варнера. Вот чего я хочу — Варнеров и ещё раз Варнеров. Да, ещё больше Варнеров. Столько, чтобы они заполонили всю округу. Я добьюсь этого, сестра, пока живу. Я это сделаю, да, мадам, с помощью того Квика, этого большого жеребца.
Will VarnerСтарую собаку новым трюкам не научишь, а вот молодого послушного щенка — пожалуйста.
Will VarnerДай ему время. Капля за каплей вода прибывает, когда начнётся потоп.
BenВидно, моя белая рубашка, чёрный галстук и манеры на воскресенье вас ни на минуту не обманули. Да, мадам, я — настоящий бич для этой деревни. Стоит мужику только косо на меня глянуть — и его дом сгорает дотла. А я вот тут, прямо посреди вашего мирного городка, прямо у вас под носом. Думаю, этого вам хватит, чтобы не сомкнуть глаз по ночам.
Will VarnerСкорее всего, да. Но сначала ты пойдёшь в церковь и женишься, да, на моей дочке.
Will VarnerВ тебе — адское пламя и проклятье, Джоди Варнер, но и спасение тоже. Когда я думаю о той ненависти, что заперла меня там, подожгла дверь, и когда я думаю о любви, что не отпустила меня... у меня снова есть сын. У меня есть сильная правая рука — и левая тоже.
BenВы выглядите как две бабочки, вылетевшие на траву.
Agnes Stewart[Кларе]Я бы отдала многое, чтобы знать, что снится моему брату. Я знаю, что снится мне.
EulaСегодня утром я ходила по магазинам в Мемфисе и просто с ума сошла. Сумочка из аллигатора, платье в клетку, летние туфли. Забавно, если учесть, что мы живём во Французском Бенде, и никто этого не увидит, кроме фермеров и моей семьи. Но мне всё равно. Надо же поддерживать боевой дух.
AuctioneerРечь пойдёт о самом дорогом ужине из курицы, который ты когда-либо пробовал, парень, но стоит каждой копейки, учитывая ту очаровательную компанию, в которой ты будешь его есть. Я, эм, надеюсь, ты дадишь ему десерт за такую цену, Клара.