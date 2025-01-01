Меню
Clara Мистер Квик, я — человек. Знаете, что это значит? Это значит, что у меня есть своя цена: очень высокая. Вам может показаться странным, но у меня есть что предложить. У меня есть то, что я копила всю жизнь. Такие вещи, как любовь, понимание, шутки, радостные моменты и вкусная еда. Я готова быть царицей Савской для какого-нибудь счастливчика или, по крайней мере, лучшей женой, на которую только может надеяться мужчина. Вот моя человеческая история, и её не купить и не продать, и уж точно не отдам первому встречному.
Ben Ну что ж, беги, детка, беги и не останавливайся. Купи билет на автобус и исчезни. Смени имя, перекрась волосы, затеряйся — и тогда, может быть, ты будешь в безопасности от меня.
Ben Выйди из роли, мадам. Давай, выйди далеко-далеко.
Ben Отложи эти штуки, мисс Клара, потому что я собираюсь поцеловать тебя. Я покажу тебе, как это просто. Ты меня радуешь — я тебя тоже.
[Пытается поцеловать Клару, но она шлёпает его по лицу]
Ben [смеётся] О, я знаю, что тебя беспокоит. Все эти парни, что кричат за Юлой каждую ночь. А Юла с распущенными волосами, и Джоди без рубашки гоняется за ней. А твой старик в шестьдесят, а он зовёт свою дамочку.
[Наклоняется, чтобы поцеловать Клару, и она не сопротивляется]
Clara Ладно, ты доказала — я человек.
Ben Да, мэм. Ты человек, точно.
Ben Quick Что будет, если придёт федеральный агент?
1st Resident О, они не раз появлялись. Но также не раз и исчезали.
2nd Resident Ну, не совсем.
1st Resident Нет, не совсем. Могут найти его ботинки, или шляпу; может, даже подтяжки. Конечно, на ком-то другом.
Will Varner У меня есть влияние. Я буду за тобой по пятам, мальчик, куда бы ты ни пошёл. Я сломаю тебя.
Ben Нет, не сломаешь. Ты по мне соскучишься.
Ben Я его уважаю. Мне нравятся его манеры, его речи и большой дом, в котором он живёт. Но если ты хранишь всё это для него, дорогая, значит, ты выбрала неправильный банк.
Ben Мисс Клара, вы хлопаете дверью перед самым носом у мужчины, даже не давая ему постучать.
Ben Жизнь долга и полна торгового умения, мисс Клара. Вы, может, что-нибудь и купите.
Ben Лето, и жизнь идет легко.
Clara Ты слишком похож на моего отца, чтобы мне подходить, а я — знаток его.
Ben Он замечательный старик.
Clara Волк волка узнаёт.
Ben Приручи нас. Сделай из нас домашних зверей. Ты могла бы.
Ben Да или нет, мистер. Никаких вариантов.
Will Varner Человек, который построил это место, забыт. Это была его мечта и гордость. Теперь — пыль. Тут должна быть какая-то мораль.
Clara Ну не сдавайся еще, Агнес, дорогая. Эти транквилизаторы еще могут нас выручить.
Clara Вы лаете не на ту девушку, мистер Квик.
Will Varner Тысячи акров там, вон. Миллионы семян, посаженных в землю, и каждый год семена прорастают снова. Жизнь продолжается. Где же мой урожай, а? Что меня ждет? Что случится, когда меня не станет?
Clara Наверное, у тебя будет самый большой похоронный процесс в штате Миссисипи.
Will Varner Меня это не пугает, лишь бы Ворнеров хватало, кто меня оплачет.
Clara Джоди и я будем там.
Will Varner Ты и Джоди, дети Джоди и твои дети, мои потомки, сестра, линия, длинная линия с моим лицом на них, с моей кровью в их жилах.
Clara Всё это от нас двоих?
Will Varner Им не обязательно её видеть. Они её чувствуют.
Minnie Littlejohn Вилл Варнер, я слышала, ты был в том пожаре!
Will Varner Полегче, Минни. Ты ещё не богачка-вдова.
Wilk Этот Бен Квик, он явно поднимается.
Harris Ага. Имя ему к лицу. Сначала ферму прихватил, потом магазин, теперь и в дом забрался. И всё началось с коробка спичек.
Houston Вот бы мне быть Беном Квиком. У него целый штат Миссисипи под ногами.
Minor Role Да только если пойдёшь к нему по делу, лучше голышом — так холод назад не почувствуешь.
Clara Всю жизнь я была среди мужчин, которые толкаются, кричат и думают, что могут добиться всего своей агрессией. И я не горю желанием вновь иметь такого рядом.
Ben Если ты меня боишься, мистер, почему бы просто не сказать об этом прямо?
Will Varner Сэр, почему я должен вас бояться?
Ben Потому что у меня репутация опасного человека.
Will Varner Ты молодой опасный парень. А я — старый. Похоже, ты не знаешь, кто я такой. Думаю, мне лучше представиться. Я большой землевладелец, главный ростовщик в этих краях. Я комиссар выборов, ветеринар, владею магазином, хлопкоочистительной машиной, мукомольной мельницей и кузницей... И считается несчастьем для человека торговать, очищать хлопок, молоть муку или подковывать скот где-то ещё. Вот кто я.
Ben Ты много говоришь.
Will Varner Да, сэр, я много говорю. Но с вами я закончил, кроме как чтобы передать одну информацию. В этом году построил новую тюрьму в здании суда, и если за время вашего пребывания что-то, что угодно вдруг загорится, вам стоит знать — в моей тюрьме слова habeas corpus не в ходу. Ты сгниешь.
Ben Мир принадлежит мясоедам, мисс Клара, и если придётся брать его сырым — берите сырым.
[Джоди Варнеру]
Will Varner Я оставил большой след. Сказал: «Вот. Наступи сюда. Заполни его». Ты так и не сделал этого.
Clara Зажигательная штука!
Ben [группа мужчин, приближающихся с враждебными намерениями] Вот и вся моя жизнь. Почему никто никогда не хочет со мной нормально поговорить?
Justice of the Peace Поджигатель — самое подлое и низкое создание на свете.
Will Varner Я буду ползать по этим книгам, как старая муха по липкой бумаге.
Will Varner Знаешь, что значит по-нашему фамилия Квик? Адский огонь, пепел и обугленное. За ним словно собака по пятам пламя ходит. Он поджигатель амбаров.
Will Varner Я тоже когда-то был молодым. Прятался в кустах, кричал и орал.
Clara Уверена, что да. Ты дольше всех держался и громче всех орал.
Will Varner Твоя мама слушала.
Will Varner Слушай, я собираюсь заполучить себе мужика из семьи Варнеров, какого-нибудь крепкого, здоровенного Варнера. Вот чего я хочу — Варнеров и ещё раз Варнеров. Да, ещё больше Варнеров. Столько, чтобы они заполонили всю округу. Я добьюсь этого, сестра, пока живу. Я это сделаю, да, мадам, с помощью того Квика, этого большого жеребца.
Will Varner Старую собаку новым трюкам не научишь, а вот молодого послушного щенка — пожалуйста.
Will Varner Дай ему время. Капля за каплей вода прибывает, когда начнётся потоп.
Ben Видно, моя белая рубашка, чёрный галстук и манеры на воскресенье вас ни на минуту не обманули. Да, мадам, я — настоящий бич для этой деревни. Стоит мужику только косо на меня глянуть — и его дом сгорает дотла. А я вот тут, прямо посреди вашего мирного городка, прямо у вас под носом. Думаю, этого вам хватит, чтобы не сомкнуть глаз по ночам.
Ben Вот это да.
Will Varner Скорее всего, да. Но сначала ты пойдёшь в церковь и женишься, да, на моей дочке.
Will Varner В тебе — адское пламя и проклятье, Джоди Варнер, но и спасение тоже. Когда я думаю о той ненависти, что заперла меня там, подожгла дверь, и когда я думаю о любви, что не отпустила меня... у меня снова есть сын. У меня есть сильная правая рука — и левая тоже.
Ben Вы выглядите как две бабочки, вылетевшие на траву.
Will Varner По воскресеньям мне читают нотации
Ben Знаю, а ты не слушаешь, и я тоже не слушал.
Agnes Stewart [Кларе] Я бы отдала многое, чтобы знать, что снится моему брату. Я знаю, что снится мне.
Eula Сегодня утром я ходила по магазинам в Мемфисе и просто с ума сошла. Сумочка из аллигатора, платье в клетку, летние туфли. Забавно, если учесть, что мы живём во Французском Бенде, и никто этого не увидит, кроме фермеров и моей семьи. Но мне всё равно. Надо же поддерживать боевой дух.
Auctioneer Речь пойдёт о самом дорогом ужине из курицы, который ты когда-либо пробовал, парень, но стоит каждой копейки, учитывая ту очаровательную компанию, в которой ты будешь его есть. Я, эм, надеюсь, ты дадишь ему десерт за такую цену, Клара.
Clara Он получит по заслугам, это точно.
Ben Я живу один.
Passerby Я бы с этими ребятами не связывался, парень. Я бы свалил.
Ben У меня просто нет настроения бежать.
Ben Ну, это нормально. Я сам предпочитаю тихую жизнь.
Eula Varner Одна причина жить тихо мне известна — если ты слишком стар, чтобы жить иначе.
Ben Иными словами, вы, девчонки, берёте удовольствие, где только можно.
Clara Не спеши с выводами, молодой человек. Мы вас подвозим — и только.
Eula Varner Куда направляетесь?
Ben Я поеду, куда поедете вы, мадам.
Eula Varner Ах, звучишь свободным, как птица. Разве он не звучит свободным, как птица, Клара?
Ben Ну, Клара хочет знать, что за птица. Правда, Клара?
Lucius Мистер, вы уж точно оставляете свои визитки.
Eula Varner Если я не ошибаюсь, это голос моего хозяина.
Minnie Littlejohn Я задумала планы, Уилл, брачные планы.
Will Varner Ты же никогда не слышал, чтобы я говорил слово «брак».
Minnie Littlejohn Ну, тогда я готова на это закрыть глаза.
[Минни Литтлджон предлагает выйти за Вилла Варнера замуж]
Minnie Littlejohn Слушай, дорогой. Не пытайся мне сказать, что ты слишком стар. У меня есть все основания это опровергнуть.
Ben Это долго — жить на одном месте.
Alan Stewart Вы не верите в жизнь на одном месте, мистер Квик?
Ben Ну, моя семья переехала. Не потому, что хотела. Их подтолкнули местные жители.
Alan Stewart Мои люди отражали индейцев, янки, карпетбэггеров. По крайней мере, от меня они могли ожидать, что я дам отпор Варнеру.
Will Varner У неё есть талант, настоящий талант. Это так близко, как мы с тобой когда-либо к этому приблизимся.
Agnes Stewart Почему мужчин на всех не хватает?
Clara Недостатка нет. Только подходящих.
Agnes Stewart Ох, я в этом плане не привередлива.
Clara Я тоже.
Eula Ну, ты звучишь свободной, словно птица. Разве он не звучит свободным, словно птица?
Ben [Кларе] Никогда не говори никогда.
Agnes Stewart Я бы отдал многое, чтобы знать, что происходит в снах моего брата о температуре. Я знаю, что происходит в моих.
Ben Quick Ты достаточно взрослый, чтобы это знать, а я достаточно молод, чтобы этому научиться
[Уиллу Вернеру]
Will Varner Я за тобой наблюдаю. Мне нравится твоя напористость, да. Мне нравится твой стиль. Мне нравится твоя наглость. Это мало чем отличается от моего метода работы.
