Rocky [В тюрьме] Не волнуйся за меня, мама. Я быстро разберусь с этой шарагой.

Ma Barbella Ну что, не хочешь спросить, почему я не навещала тебя шесть месяцев? Почему не спросишь, где я была? В окружной больнице. Вот где. Прикована к кровати. Электрошок. Пытались спасти меня от того, чтобы я не сошла с ума.

Ma Barbella Ты, Рокки. Ты — тот, из-за кого я не сплю ночами от беспокойства. Я схожу с ума. Я не могу так больше.

Ma Barbella Я больше не могу, Рокки. Я не могу за тебя драться. Я не могу больше поднимать руку за тебя.

Rocky С кем ты разговаривал... с батюшкой?

Ma Barbella Что мне с тобой делать, Рокки?

Rocky Не волнуйся, ага? Просто не волнуйся.

Ma Barbella Ты всё время только и говоришь: «Не волнуйся». Думаешь, я разговаривала с тем батюшкой? Да, разговаривала, и он сказал, что я поступаю правильно. Сказал, что никто не поможет тебе, Рокки, кроме тебя самого. Вот что он мне сказал. Может, ты думаешь, что я жестокая, твоя мать, но то, что я собираюсь сделать — это всё, что я могу придумать.

Rocky Что ты... что ты собираешься делать?

Ma Barbella Я — последний человек на свете, которому не всё равно, жив ты или мёртв, гниёшь ли ты в тюрьме, но если ты отвернёшься от меня и вернёшься к той сволочи, которую называешь друзьями, я отвернусь от тебя. Ты больше не мой сын.

Rocky Мама, я пытался начать новую жизнь, но не могу. Это что-то внутри меня. Я пытался, но не могу.

Ma Barbella Я молюсь Богу, чтобы ты пытался, потому что если нет — я с тобой покончу, а я не хочу с тобой покончить, но я не знаю, что ещё делать.

Rocky Слушай, мама. Просто не волнуйся, ага? Не волнуйся ни о чём.