Киноафиша Фильмы Кто-то там наверху любит меня Цитаты из фильма Кто-то там наверху любит меня

Цитаты из фильма Кто-то там наверху любит меня

Irving Cohen Мне не следовало уходить из бизнеса с женским бельём. Я был самым счастливым человеком в женском белье.
Rocky Знаешь, мне везло. Кто-то там наверху меня любит.
Norma И кто-то здесь, внизу, тоже.
Rocky Не парься ни о чём
Rocky Это не моя вина, что она беременна!
Rocky [после того, как он услышал, как актер в фильме, который он смотрит, говорит «Я люблю тебя»] Ты уже два часа ей это твердил, ублюдок!
Benny В тюрьме тише. В могиле вообще ни звука. Но я всего лишь дешёвый продавец газировки, что я могу знать?
Nick Barbella Всё, что я ему давал, — это запах вина и ладонь по лицу.
Benny Весь мир — не так уж и отличается от моего ларька с конфетами. Кто-то приходит, садится у фонтана, просит содовую. Я даю ему содовую. Он её выпивает. Я даю ему счёт. Он должен за это заплатить! Там всё так же. Кто хочет содовую — должен быть готов платить счёт. Сделаешь что-то не так, Рокки — придётся платить. Это очень простая истина, но некоторым тяжело её понять. Они злятся, когда наступает время платить. «Я? — кричат они. — За что?» За содовую. Вот за что, Рокки. Никогда не проси содовую, если не готов платить счёт.
Rocky [В тюрьме] Не волнуйся за меня, мама. Я быстро разберусь с этой шарагой.
Ma Barbella Ну что, не хочешь спросить, почему я не навещала тебя шесть месяцев? Почему не спросишь, где я была? В окружной больнице. Вот где. Прикована к кровати. Электрошок. Пытались спасти меня от того, чтобы я не сошла с ума.
Rocky Мама!
Ma Barbella Ты, Рокки. Ты — тот, из-за кого я не сплю ночами от беспокойства. Я схожу с ума. Я не могу так больше.
Rocky Мама, хватит, а? Перестань!
Ma Barbella Я больше не могу, Рокки. Я не могу за тебя драться. Я не могу больше поднимать руку за тебя.
Rocky С кем ты разговаривал... с батюшкой?
Ma Barbella Что мне с тобой делать, Рокки?
Rocky Не волнуйся, ага? Просто не волнуйся.
Ma Barbella Ты всё время только и говоришь: «Не волнуйся». Думаешь, я разговаривала с тем батюшкой? Да, разговаривала, и он сказал, что я поступаю правильно. Сказал, что никто не поможет тебе, Рокки, кроме тебя самого. Вот что он мне сказал. Может, ты думаешь, что я жестокая, твоя мать, но то, что я собираюсь сделать — это всё, что я могу придумать.
Rocky Что ты... что ты собираешься делать?
Ma Barbella Я — последний человек на свете, которому не всё равно, жив ты или мёртв, гниёшь ли ты в тюрьме, но если ты отвернёшься от меня и вернёшься к той сволочи, которую называешь друзьями, я отвернусь от тебя. Ты больше не мой сын.
Rocky Мама, я пытался начать новую жизнь, но не могу. Это что-то внутри меня. Я пытался, но не могу.
Ma Barbella Я молюсь Богу, чтобы ты пытался, потому что если нет — я с тобой покончу, а я не хочу с тобой покончить, но я не знаю, что ещё делать.
Rocky Слушай, мама. Просто не волнуйся, ага? Не волнуйся ни о чём.
Ma Barbella [Встаёт, чтобы уйти] Не волнуйся ни о чём. Не волнуйся ни о чём.
Irving Cohen [Во время особенно мягкой спарринговой схватки, чтобы Рокки произвёл впечатление на свою девушку] Повернись.
Rocky Что случилось?
Irving Cohen Я просто хотел убедиться, что он не размазал твою помаду.
Rocky Давай, давай.
Irving Cohen Вот так ты собираешься драться на арене сегодня вечером?
Rocky О, ты еврейская девчонка, да?
Norma Да. А что? Это имеет значение?
Rocky Нет. Ты шутишь?
Norma Судья не будет ждать здесь весь день, Рокки.
Rocky Ты принес права, да?
Norma Они у меня здесь, в сумке.
Rocky Я думал, может, ты забыла их.
Norma Нет, я не забыла.
Rocky Эй, у меня нет достаточно бабок, чтобы заплатить судье.
Norma А у меня есть.
Rocky Откуда ты их взяла?
Norma Я заложила свою Звезду Давида.
Norma Я никогда не любила драться! И никогда не полюблю! В этом только злоба, кровь и невежество.
Rocky Ладно! Ладно! Может, в этом и правда только злоба, кровь и невежество. И, может, многие парни в итоге с потрёпанными мозгами. Но где ещё такой, как я, может что-то значить — если не в драках? Слушай, у меня никогда ничего не было. Совсем ничего! Пока не появилась возможность заработать честно на ринге. Что лучше, а? Воровать, голодать или драться? О, ну, Норма, ты должна это понять.
Norma Это не только сейчас, это в каждом фильме, который мы смотрим. Каждый раз, когда кто-то целуется или говорит "Я тебя люблю", ты стонешь, жалуешься и корчишься.
Rocky Это полная фигня, эта вся любовь — парни пытаются зацепить девчонок, чтобы почувствовать себя важными.
Рокки Я пойду куплю мороженое.
Мама Барбелла А может, встанешь на углу и будешь принимать поклон всей округи, мистер Джек Демпси?
Рокки Сколько раз тебе повторять, Демпси — тяжеловес.
Мама Барбелла Тяжеловес, средний вес — лишь бы за это не посадили.
Рокки Подожди минутку. Ты даже в душ не собираешься?
Ирвинг Коэн Ничего, мистер Коэн. На улице дождь.
Norma Спасибо, что проводила меня до входа в метро.
Rocky Да, да. Ладно, не парься, малыш.
Norma Ты позвонишь мне или как?
Rocky Да, ну... наверное. Слушай, я не знаю. Знаешь, у бойцов особо времени на девчонок нет.
Johnny Hyland Не думаю, что у тебя когда-нибудь появится настоящий стиль, как у некоторых моих ребят, но ты, наверное, всех их уделаешь. Ты уделаешь их всех, потому что внутри тебя есть то, чего у многих бойцов нет. И никогда не будет, сколько бы я их ни учил. Ненависть. Я не знаю, почему она там. Я знаю только одно: если кто-то тебя ударит, ему лучше быстро уклоняться, потому что эта ненависть льётся в твою правую руку и делает её как заряд динамита.
Rocky Слушай, сержант. Вся моя жизнь — это постоянные драки, и вся моя жизнь — одни неприятности из-за них. Я больше не хочу проблем. Просто оставь меня в покое, ладно? Я... я не хочу драться. Ни в перчатках, ни без перчаток, я просто не хочу драться, понял?
Norma У него есть прошлое, знаешь, и пора ему научиться с этим жить. И нам с тобой пора перестать закрывать глаза каждый раз, когда он злится на весь мир из-за тех проблем, в которые он попадает. Это Рокки нарушил правила — не комиссар, не прокурор. Если слушать его, так кажется, что он просто невинный наблюдатель.
Irving Cohen Пожалуйста, Норма. Я думал, ты собираешься нам помочь. Я думал, ты хочешь, чтобы Рокки выиграл бой.
Norma Хорошо. А как насчет всех боев после того? А что насчет меня, после того как он должен будет бросить бокс?
Irving Cohen Но, Норма...
Norma Я его жена, а не менеджер. Мне с ним жить предстоит намного дольше, чем ты будешь волноваться о его весе, его ногах и о том, высыпается он или нет.
Benny [Рокки] Проблема с чтением телефонного справочника в том, что ты всегда знаешь, чем всё закончится — Забиски.
Rocky Я всегда мечтал ограбить школу.
Rocky Нет такого места, где я не смог бы порвать!
Ma Barbella Куда ты собрался?
Rocky Стать кем-то!
Ma Barbella Рокки!
Lou Stillman Вы, Артур Мюррей, на втором ринге — убирайтесь отсюда!
Irving Cohen Шесть месяцев я не могу заставить его тренироваться. А в день боя, когда он должен отдыхать, он тренируется. Он настоящий сумасшедший.
Lou Stillman Давай с тобой прогуляемся. Давай с тобой немного поговорим о боксерском ремесле.
Rocky Ты, должно быть, сказал что-то очень умное, приятель, потому что я ни слова не понял.
Irving Cohen Что мне с ним делать?
Norma Ты отвезёшь его в Чикаго и приведёшь в порядок. Потом он отберёт титул у Тони Зейла и всем покажет, кто он такой и что из себя представляет.
Irving Cohen Это Чикаго. Ты слышал его.
Norma Это не Чикаго! У него нет духу драться нигде. Ты не видишь, Ирвинг? Три года он пахал, как мог, пытаясь попасть в тот самый настоящий мир, как он его называет. Он думал, что добился успеха. Но теперь он уверен, что всё, что он пытался, не сработало и не может сработать, и к чему вообще пытаться, если ты никчёмный и таким останешься? Но это сработало, Ирвинг, и должно сработать снова! Обязательно!
Rocky О, нет. Я не буду драться в каком-то Чикагском ринге. Там меня ненавидят! Газеты, люди. Именно там какой-то подлец меня сдал. Слушай. Почему я должен драться в чужом городе, где у меня нет друзей? Им там не хочется, чтобы я выиграл! Мне тебе это говорить?
Rocky Эй, что случилось? Тебе жарко?
Romolo Это временное состояние.
Rocky У меня нет имён, чтобы назвать.
Рокки [Читает газету] Эй, Бенни. Эй. Здесь пишут, что я многообещающий молодой средневес. Вот так новость, а?
Бенни Каждый молодой — многообещающий. Мир должен подать на молодых в суд за нарушение обещаний.
Norma [С раздражением] Что ты делаешь, чтобы почувствовать себя важным?
Rocky Хочешь узнать? Приходи как-нибудь посмотреть, как я дерусь.
Norma Я же говорила: «нет».
Rocky Вот что заставляет меня чувствовать себя важным. Ты должен быть там. Ты должен слышать, как толпа кричит. Они кричат моё имя. И просят меня убить противника. Когда я иду по проходу, меня хватает толпа. Вот что заставляет меня чувствовать себя важным.
Norma Я не выношу видеть, как люди страдают, особенно ты. Вся эта кровь.
Rocky Ну смотри. По крайней мере, ты можешь прийти в зал и посмотреть, как я тренируюсь. Просто тренируюсь.
Norma Мне не придётся видеть, как мужчины калечат друг друга?
Rocky Клянусь скаутской честью.
Yolanda Barbella [после того, как по радио объявили о проигрыше Рокки в бою за титул чемпиона в среднем весе] Норма, с ним всё будет в порядке.
Norma Конечно будет. Он крепкий и выносливый. Он может выдержать всё. А я — нет.
Yolanda Barbella Рано или поздно ему надо было проиграть.
Norma Дело не в том, выиграет он или проиграет. Просто когда он выходит на ринг, мне хочется убежать и спрятаться, потому что может случиться, что его ранят, покалечат.
Ma Barbella Ты когда-нибудь говорила это Рокки? Просила его бросить боксерскую карьеру?
Norma Это вся его жизнь, всё, что у него есть.
Ma Barbella Тогда это и твоя жизнь тоже. Никогда не делай ошибку, как я — не забывать об этом.
Norma Правильно. Я ведь не за мужчину выходила замуж, а за чемпиона среднего веса.
Rocky Эй, не плачь, ладно? Слушай, пап, я же просто говорил. Да тебе не обязательно принимать всё, что я говорю. Эй, посмотри. Я не такой уж крутой. Хочешь ударить меня? Давай, ударь, а? Слушай, пап. Я просто говорил. Ты же не мог иначе. У тебя всё шло наперекосяк. А мне везло. Давай. Что я могу для тебя сделать, а? Позволь мне чем-нибудь помочь.
Nick Barbella Будь чемпионом. Тем, кем я никогда не был.
Romolo У меня большие планы, Рокки. Хочу заняться своим делом. Куплю цветочный ларёк. Хочешь... хочешь вложиться?
Rocky О, да. Сколько?
Romolo Сто?
Rocky Что? Цветочный ларёк всего за сто баксов?
Romolo Нет, там на Авеню "А" склад с каким-то старым ночным сторожем. Думаю, с сотней баксов я смогу купить пистолет, нанять какого-нибудь лоха, чтобы он направил его на старика, пока я сделаю дело внутри. Тогда у меня будет достаточно бабла на цветочный ларёк.
Rocky Ромоло, тебе надо бросить эту затею. В итоге тебя прикончат.
Romolo О чём ты говоришь?
Rocky Да это... это того не стоит, ты не понимаешь? На цветах настоящие деньги не заработаешь.
Romolo Так кто ж будет продавать цветы? Это всего лишь прикрытие, Рокки. У меня будет самый красивый, самый душистый подпольный игорный клуб на Восточной стороне. Мне только пистолет и лоха надо, чтобы наводил его...
Rocky Я не хочу тебя потерять, разве ты не понимаешь? Тебя убьют, если ты не одумаешься и не изменишься, жалкий маленький уё#ок!
Romolo Какой смысл меняться? Посмотри на себя. Ты же пробовал, да? Тебя не пустили. У нас, таких как мы, шансов нет, правда? Правда, Рокки?
Rocky [Неохотно даёт ему деньги] Держи.
Rocky Сотни их, тысячи, маршируют по кругу. Ни одного знакомого лица. Ни с Восточной стороны, ни из тех районов, где я был. Ни откуда! Никогда не видел столько квадратных ублюдков!
Irving Cohen Поищи-ка быстро кому бы меня подставить для спарринга. Должен же кто-то быть, кто ищет легкие деньги.
Lou Stillman Кого ты ищешь?
Rocky Пеппо. Франки Пеппо. Просто скажи, как его найти.
Lou Stillman Конечно, я скажу, как найти Пеппо. Ты садишься на метро до Гранд-Сентрал, а оттуда на поезд до Синг-Синга. Но не спеши — у тебя есть от 2 до 10 лет, чтобы туда добраться. И когда найдёшь Пеппо, скажи ему держаться подальше отсюда. Я тут не для того, чтобы притон для воров содержать.
Rocky Что за разговоры про правила, тренировки и всё такое? Почему ты не отправишь меня туда, где я смогу драться с этими гитлеровскими солдатами? Давай уже быстрее! Мы войну не выиграем, торчая в этой паршивой базе.
Ma Barbella Если мистер Бимштейн так много знает, почему он не научит тебя уклоняться?
Rocky Что ты сделал? Что ты ей сказал?
Lou Stillman Да ничего. Я просто спросил, почему такая хорошая еврейская девушка, как она, заинтересовалась голодным, никчёмным, бедняцким качком с Ист-Сайда, вроде тебя.
Эверет Слоун
Эверет Слоун
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Paul Newman
Пьер Анджели
Хэролд Стоун
Harold J. Stone
Айлин Хекарт
Eileen Heckart
Сэл Минео
