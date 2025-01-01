Rocky
[В тюрьме]
Не волнуйся за меня, мама. Я быстро разберусь с этой шарагой.
Ma Barbella
Ну что, не хочешь спросить, почему я не навещала тебя шесть месяцев? Почему не спросишь, где я была? В окружной больнице. Вот где. Прикована к кровати. Электрошок. Пытались спасти меня от того, чтобы я не сошла с ума.
Ma Barbella
Ты, Рокки. Ты — тот, из-за кого я не сплю ночами от беспокойства. Я схожу с ума. Я не могу так больше.
Rocky
Мама, хватит, а? Перестань!
Ma Barbella
Я больше не могу, Рокки. Я не могу за тебя драться. Я не могу больше поднимать руку за тебя.
Rocky
С кем ты разговаривал... с батюшкой?
Ma Barbella
Что мне с тобой делать, Рокки?
Rocky
Не волнуйся, ага? Просто не волнуйся.
Ma Barbella
Ты всё время только и говоришь: «Не волнуйся». Думаешь, я разговаривала с тем батюшкой? Да, разговаривала, и он сказал, что я поступаю правильно. Сказал, что никто не поможет тебе, Рокки, кроме тебя самого. Вот что он мне сказал. Может, ты думаешь, что я жестокая, твоя мать, но то, что я собираюсь сделать — это всё, что я могу придумать.
Rocky
Что ты... что ты собираешься делать?
Ma Barbella
Я — последний человек на свете, которому не всё равно, жив ты или мёртв, гниёшь ли ты в тюрьме, но если ты отвернёшься от меня и вернёшься к той сволочи, которую называешь друзьями, я отвернусь от тебя. Ты больше не мой сын.
Rocky
Мама, я пытался начать новую жизнь, но не могу. Это что-то внутри меня. Я пытался, но не могу.
Ma Barbella
Я молюсь Богу, чтобы ты пытался, потому что если нет — я с тобой покончу, а я не хочу с тобой покончить, но я не знаю, что ещё делать.
Rocky
Слушай, мама. Просто не волнуйся, ага? Не волнуйся ни о чём.
Ma Barbella
[Встаёт, чтобы уйти]
Не волнуйся ни о чём. Не волнуйся ни о чём.