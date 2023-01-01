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Каньоны
Каньоны, 2013: актеры и роли
The Canyons
Каньоны
2013 / США
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3.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Каньоны, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Шредер
Paul Schrader
В ролях
Линдси Лохан
Lindsay Lohan
Гас Ван Сент
Gus Van Sant
Нолан Джерард Фанк
Nolan Gerard Funk
Джеймс Дин
James Dean
Аманда Брукс
Amanda Brooks
Тениль Хьюстон
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