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Каньоны Каньоны
Киноафиша Фильмы Каньоны Каньоны, 2013: актеры и роли
The Canyons Каньоны 2013 / США
3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Каньоны, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Шредер Пол Шредер Paul Schrader
В ролях
Линдси Лохан Линдси Лохан Lindsay Lohan Гас Ван Сент Гас Ван Сент Gus Van Sant Нолан Джерард Фанк Нолан Джерард Фанк Nolan Gerard Funk Джеймс Дин Джеймс Дин James Dean Аманда Брукс Amanda Brooks Тениль Хьюстон
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