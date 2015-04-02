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Каньоны Каньоны
Киноафиша Фильмы Каньоны Отзывы о фильме «Каньоны»
The Canyons Каньоны 2013 / США
3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Отзывы о фильме «Каньоны»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
На удивление приятное кино. Неожиданно. Тем более Брету Эллису обычно не везет с экранизациями. Тут чувствуется желание Лохан запрыгнуть в последний вагон интеллектуального кино, хотя может она решила замутить это кино под бурбоном и коксом, х.з. Сам фильм, по началу похож на пародию на Драйв,те же длинные Рефновские кадры со спины , под тот же рокопопс, заделанный под 80тые. К концу появляется самобытность у фильма, тут не мало для этого сделали два придурка, главных героя. Более нелепых рож, трудно по искать. Но и по романам Эллиса, нет более нелепых людей, чем торчки из LA. Хотя всегда есть место жестким убийствам и насилию. Ну тут Эллис просто долго тусил с Энди Уорхолом, много употреблял, от том собственно и пишет. Пишет достойно. Кино тоже достойное. Понятно опять же почему не пошло в Америке, да и они я думаю и не рассчитывали особо на прибыль. Лохан на жестких отходосах, кое как причесавшись отыграла на твердую 8. Ей наш пацанский респект. 710✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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