Hon. Charles AdareЕсли позволите, Винтер, мне жаль уезжать. Место неплохое. Говорят, у него есть будущее, оно должно быть — страна большая.
WinterТогда почему вы уходите, сэр?
Hon. Charles AdareВот в чём дело, Винтер. Оно недостаточно большое. Прощайте, удачи.
The Governor[обращаясь к реакции толпы на его речь]Встречают не слишком радушно.
Hon. Charles AdareКлимат это компенсирует.
РассказчикВ тысяча семьсот семьдесятом году капитан Кук открыл Австралию. Спустя шестьдесят лет город Сидней, столица Нового Южного Уэльса, вырос на краю трёх миллионов квадратных миль неизведанной земли. Колония экспортировала сырьё. Импортировала ещё более сырое — заключённых, многих из которых осудили несправедливо, чтобы из них сделать первопроходцев великого доминиона. В тысяча восемьсот тридцать первом король Вильгельм IV прислал нового губернатора управлять колонией. И вот с этого начинается наша история.