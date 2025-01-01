[последние слова]

Winter Мы будем сожалеть о вашем уходе, сэр.

Hon. Charles Adare Если позволите, Винтер, мне жаль уезжать. Место неплохое. Говорят, у него есть будущее, оно должно быть — страна большая.

Winter Тогда почему вы уходите, сэр?