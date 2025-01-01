Меню
Цитаты из фильма Под знаком Козерога

[последние слова]
Winter Мы будем сожалеть о вашем уходе, сэр.
Hon. Charles Adare Если позволите, Винтер, мне жаль уезжать. Место неплохое. Говорят, у него есть будущее, оно должно быть — страна большая.
Winter Тогда почему вы уходите, сэр?
Hon. Charles Adare Вот в чём дело, Винтер. Оно недостаточно большое. Прощайте, удачи.
The Governor [обращаясь к реакции толпы на его речь] Встречают не слишком радушно.
Hon. Charles Adare Климат это компенсирует.
[первые строки]
Рассказчик В тысяча семьсот семьдесятом году капитан Кук открыл Австралию. Спустя шестьдесят лет город Сидней, столица Нового Южного Уэльса, вырос на краю трёх миллионов квадратных миль неизведанной земли. Колония экспортировала сырьё. Импортировала ещё более сырое — заключённых, многих из которых осудили несправедливо, чтобы из них сделать первопроходцев великого доминиона. В тысяча восемьсот тридцать первом король Вильгельм IV прислал нового губернатора управлять колонией. И вот с этого начинается наша история.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джек Уотлинг
Jack Watling
Майкл Уайлдинг
Сесил Паркер
Cecil Parker
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
