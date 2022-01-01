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Под знаком Козерога Под знаком Козерога
Киноафиша Фильмы Под знаком Козерога Под знаком Козерога, 1949: актеры и роли
Under Capricorn Под знаком Козерога 1949 / Великобритания
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Под знаком Козерога, 1949: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Альфред Хичкок Альфред Хичкок Alfred Hitchcock
В ролях
Ингрид Бергман Ингрид Бергман Ingrid Bergman Джозеф Коттен Joseph Cotten Майкл Уайлдинг Маргарет Лейтон Margaret Leighton Сесил Паркер Cecil Parker
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Главная роль
Главная роль
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