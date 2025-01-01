Профессор Карл МанфредКогда же, наконец, починят отопление?
Норвежский бортпроводникРаботают над этим, профессор. Может, кто из вас, учёных, поможет нам?
Farmer[описание контакта Армстронга]Ты его узнаешь. У него рыжие волосы, которые не его собственные, и зовут его Хьюго. Но не давай ему деньги, пока не приземлишься.
Countess KuchinskaНе смотри так встревоженно, моя дорогая девочка. С тобой у меня ты в полной безопасности. Я не коммунист.
Hermann GromekВот так номер. Ты всё ещё так говоришь?
[смеётся]
Hermann GromekВот так номер.
Hermann GromekСкажи печенюшке, чтобы она положила это.
Professor Gustav LindtКонечно, это гениально. Это гениально. Русские думали, что я сумасшедший. Они не знали, что я — Линдт.
Hermann GromekБольшой дом. Я раньше смотрел все эти тюремные фильмы. Знаете? Эдвард Г. Робинсон.
Hermann GromekТолько для птиц, да? Они ещё так говорят? Мы раньше постоянно так говорили. Это только для «птиц».
Countess KuchinskaЭто будет непитьё. Отвратительная жидкость, которую они называют кофе. Здесь оно ни на что не годится.
Countess KuchinskaО, отлично! О, отлично! Замечательно! В честь праздника я плачу за напиток.
Heinrich GerhardМисс Шерман, как вам идея жить за тем, что вы называете Железным занавесом?
Heinrich Gerhard[предлагает Армстронгу сигару]Гавана. Ваш проигрыш — наша выгода.
Prof. Olaf HengströmНу, надеюсь, вы с нетерпением ждёте нашего обеда. В этом отеле отличный шведский стол. Знаете, мисс Шерман, я часто задавался вопросом, почему один из ведущих отелей Дании называется «Отель Англии» на французском языке. Наверное, это идеальное название для международного отеля.