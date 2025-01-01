Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Разорванный занавес Цитаты из фильма Разорванный занавес

Цитаты из фильма Разорванный занавес

Professor Gustav Lindt Ты мне ничего не сказал. Ты ничего не знаешь. Запрещаю тебе покидать эту комнату!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Professor Michael Armstrong Дай мне всего пять минут с ней. В конце концов, она моя девушка.
Sarah Sherman Сделай это в прошедшем времени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Sarah Sherman О, Майкл!
[смеясь]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Профессор Карл Манфред Когда же, наконец, починят отопление?
Норвежский бортпроводник Работают над этим, профессор. Может, кто из вас, учёных, поможет нам?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Farmer [описание контакта Армстронга] Ты его узнаешь. У него рыжие волосы, которые не его собственные, и зовут его Хьюго. Но не давай ему деньги, пока не приземлишься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Countess Kuchinska Не смотри так встревоженно, моя дорогая девочка. С тобой у меня ты в полной безопасности. Я не коммунист.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hermann Gromek Вот так номер. Ты всё ещё так говоришь?
[смеётся]
Hermann Gromek Вот так номер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hermann Gromek Скажи печенюшке, чтобы она положила это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Professor Gustav Lindt Конечно, это гениально. Это гениально. Русские думали, что я сумасшедший. Они не знали, что я — Линдт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hermann Gromek Большой дом. Я раньше смотрел все эти тюремные фильмы. Знаете? Эдвард Г. Робинсон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hermann Gromek Только для птиц, да? Они ещё так говорят? Мы раньше постоянно так говорили. Это только для «птиц».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Countess Kuchinska Это будет непитьё. Отвратительная жидкость, которую они называют кофе. Здесь оно ни на что не годится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Countess Kuchinska О, отлично! О, отлично! Замечательно! В честь праздника я плачу за напиток.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Heinrich Gerhard Мисс Шерман, как вам идея жить за тем, что вы называете Железным занавесом?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Heinrich Gerhard [предлагает Армстронгу сигару] Гавана. Ваш проигрыш — наша выгода.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prof. Olaf Hengström Ну, надеюсь, вы с нетерпением ждёте нашего обеда. В этом отеле отличный шведский стол. Знаете, мисс Шерман, я часто задавался вопросом, почему один из ведущих отелей Дании называется «Отель Англии» на французском языке. Наверное, это идеальное название для международного отеля.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Sherman Ох, перестань уже хандрить.
Professor Michael Armstrong Мне нравится хандрить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Sherman [в кровати вместе] Ты учёный, и должен уважать естественный порядок во всём. Завтрак бывает до обеда... И брак должен быть до медового месяца.
Professor Michael Armstrong Ты не на том корабле.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Sherman Как ты относишься к свадьбе в июле?
Professor Michael Armstrong Июль, август, сентябрь или октябрь — без разницы.
Sarah Sherman Не хочу торопить тебя. Просто не хочу быть единственной гражданской женой на кампусе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сара Шерман Дорогая! У нас смежные номера.
Профессор Майкл Армстронг Это скандинавская эффективность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Paul Newman
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Julie Andrews
Морт Миллс
Mort Mills
Лиля Кедрова
Lila Kedrova
Вольфганг Килинг
Wolfgang Kieling
Хансйёрг Фельми
Hansjörg Felmy
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Во 2 сезоне «Уэнсдэй» Мортиша Аддамс выглядит иначе: пластический хирург перечислил операции, которые сделали ее красоткой
«Депрессивное чувство возникает от просмотра»: японка впервые увидела «Жил-был пес», но ее выводы не понравятся фанатам
В оригинальной концовке фильма «Я — легенда» Невилл не взрывает гранату: финал изменили лишь в угоду зрителям
«Видео для взрослых»: Стивен Кинг нашел «веский» повод презирать супергеройское кино Marvel — причина абсурдная и нелогичная
Зрители смеялись, а должны были взгрустнуть: почему в «Девчатах» Тося ела абсурдно большой бутерброд — в книге все было скромней
Красота — в простоте: Михалков объяснил гениальность «Брата 2» Балабанова 4 словами — это понимают далеко не все
Забудьте про западную «повесточку» и цензуру: в этой новой комедии унизят лучшие хорроры последних лет — под раздачу попадут и «Грешники»
«Как его не запретили?»: об уникальном фильме Захарова с Абдуловым 9/10 зрителей не в курсе — знатоки прозвали его «Твин Пиксом» в СССР
«Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно
$33 000 000 за сутки: «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» установил рекорд, до которого «Атаке титанов» — как до Луны
«Там много души загадочной»: Добронравов назвал любимые фильмы и раскритиковал сериалы вроде «Невского»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше