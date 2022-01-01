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Разорванный занавес Разорванный занавес
Киноафиша Фильмы Разорванный занавес Разорванный занавес, 1966: актеры и роли
Torn Curtain Разорванный занавес 1966 / США
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Разорванный занавес, 1966: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Альфред Хичкок Альфред Хичкок Alfred Hitchcock
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Джули Эндрюс Джули Эндрюс Julie Andrews Лиля Кедрова Lila Kedrova Хансйёрг Фельми Hansjörg Felmy Тамара Туманова Вольфганг Килинг Wolfgang Kieling
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