Nicole Devereaux Ладно, я пошла. А вы, двое секретных агентов, можете успокоиться и быть секретными агентами.

Andre Devereaux Я бы хотела, чтобы ты не употреблял таких слов, моя любовь.

Nicole Devereaux Почему? Кого ты хочешь обмануть, мой главный шпион? Весь Вашингтон знает, что ты не торговый атташе. Весь Вашингтон знает, что начальник русской разведки — это шофёр, который возит машину для...

Andre Devereaux Весь Вашингтон *не* знает этих вещей. И я бы попросил тебя не повторять это. Иди спать.

Michael Nordstrom Николь, где ты такое про начальника русской разведки услышала?