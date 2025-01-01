Nicole Devereaux
Ладно, я пошла. А вы, двое секретных агентов, можете успокоиться и быть секретными агентами.
Andre Devereaux
Я бы хотела, чтобы ты не употреблял таких слов, моя любовь.
Nicole Devereaux
Почему? Кого ты хочешь обмануть, мой главный шпион? Весь Вашингтон знает, что ты не торговый атташе. Весь Вашингтон знает, что начальник русской разведки — это шофёр, который возит машину для...
Andre Devereaux
Весь Вашингтон *не* знает этих вещей. И я бы попросил тебя не повторять это. Иди спать.
Michael Nordstrom
Николь, где ты такое про начальника русской разведки услышала?
Nicole Devereaux
У мясника.