Nicole Devereaux Ладно, я пошла. А вы, двое секретных агентов, можете успокоиться и быть секретными агентами.
Andre Devereaux Я бы хотела, чтобы ты не употреблял таких слов, моя любовь.
Nicole Devereaux Почему? Кого ты хочешь обмануть, мой главный шпион? Весь Вашингтон знает, что ты не торговый атташе. Весь Вашингтон знает, что начальник русской разведки — это шофёр, который возит машину для...
Andre Devereaux Весь Вашингтон *не* знает этих вещей. И я бы попросил тебя не повторять это. Иди спать.
Michael Nordstrom Николь, где ты такое про начальника русской разведки услышала?
Nicole Devereaux У мясника.
Rico Parra Его уговорили рассказать мне то, что я хотел знать — прежде чем он отправится в путь.
Juanita de Cordoba Путь?
Rico Parra Путь, с которого ни один путник — никогда не возвращается.
Rico Parra Я больше не даю интервью.
Philippe Dubois В чём дело? Ты что, анти-негр?
Rico Parra Ты завтра будешь на митинге? Фидель тебя ждёт.
Juanita de Cordoba Ты ведёшь себя как чёртов дурак. Ты выдумала историю, потому что хочешь в неё верить, из-за меня! Я не верю, что он имел какой-то контакт с твоим человеком Урибе. Не думаю, что кто-то ещё поверит! Если ты причиняешь ему вред, я устрою такой ад. И ты знаешь, что могу.
Michele Picard О, кубинцы. Я их обожаю. Они такие дикие!
Philippe Dubois Думаю, я стану репортёром. У меня куча пресс-карт. За кого ты думаешь, мне сегодня работать? Ebony? Playboy? Газета Джерси-Сити Пост-Леджер?
Andre Devereaux Ebony.
Philippe Dubois О, мне кажется, я больше подхожу для Playboy.
Andre Devereaux [качает головой] Ebony.
Philippe Dubois Да ты совсем скучный!
Andre Devereaux Жёны дипломатов не должны разговаривать.
Nicole Devereaux Все жёны разговаривают.
Andre Devereaux Будь осторожен, Филипп.
Philippe Dubois Это лучшее, что я умею.
Rico Parra В Кубе нет цветных барьеров. Мы — свободная и демократическая нация. Все люди — товарищи.
Andre Devereaux Ты складываешь два и два и получается восемь.
Rico Parra То, что ты узнал из тех документов про Россию и Кубу — вот почему ты вдруг здесь.
Andre Devereaux А это уже девять.
Juanita de Cordoba Ты выбрал чертовски неудобное время, чтобы прийти. Охрана усилена. Остров кишит русскими.
Juanita de Cordoba Я никогда не покину это место. Я кубинка. Я люблю свою страну. Что бы ни случилось, я должна довести это до конца.
Rico Parra Тебе не следовало этого делать. Обманывать меня. Работать против меня.
Juanita de Cordoba Ты — часть этого.
Rico Parra Теперь нам придётся сделать с тобой то, что сделали с Мендозами. Узнать имена всех остальных. Всё, что ты натворил. И мы узнаем. И то, что будет сделано с твоим телом. С этим телом.
Andre Devereaux Я должен молчать и раскрыть Топаз? Рискуя собственной шкурой? Вот это работа, друзья мои.
Henri Jarre Жак, это не первый раз, когда ты сталкиваешься с проблемой, требующей — окончательного решения.
Francois Picard Я журналист. Могу разузнать.
Francois Picard Меня ранили... Ничего серьёзного.
Хуанита де Кордоба [Рико Парра появляется неожиданно] Могли бы и позвонить.
Рико Парра Это было внезапное порывание.
State Department Official Полковник Кусенов, вам что-нибудь говорит слово «топаз»?
Boris Kusenov В каком смысле?
State Department Official Просто слово «топаз».
Boris Kusenov Это драгоценный камень, ещё используют в ювелирных изделиях.
Michael Nordstrom В разведывательных делах?
Boris Kusenov Где вы видели это слово?
Michael Nordstrom Просто поездка на такси в Гарлем, вот и всё, что мы просим.
Nicole Devereaux Андре, ты француз, и тебе не место в этой холодной войне между американцами и русскими. Ты нейтрален.
Andre Devereaux Никто не бывает нейтрален.
Rico Parra Вы собираетесь взорвать Статую Свободы? Идиоты!
Francois Picard Можно спросить, о чём тут речь? Я ваш зять.
Andre Devereaux Ты ещё и журналист. Следи за женщинами.
Andre Devereaux Эти бумаги, что мы сфотографировали на днях в Нью-Йорке, их до чёртиков напугали. Не только американцев — меня тоже! Мне нужно узнать, что русские затевают на Кубе!
Nicole Devereaux В Кубе есть женщина, правда?
Andre Devereaux Я не хочу, чтобы это имя использовали, упоминали, никогда.
Nicole Devereaux Почему? Кто она тебе?
Andre Devereaux Она в кубинском подполье. Иногда работает на меня.
Nicole Devereaux А. Что ещё она для тебя делает?
Andre Devereaux Николь! Она — глава сети на Кубе. Мне не следовало тебе этого говорить! Опасно говорить о ней! Даже слышать это — опасно...
Nicole Devereaux Но я знаю, в этом и проблема. Хотела бы не знать. Я знаю, что ты ездишь на Кубу четыре-пять раз в год. И что — она красива.
Andre Devereaux Я рад тебя видеть, Хуанита.
[подаёт завернутые подарки]
Juanita de Cordoba Спасибо.
Andre Devereaux Нейлоновые вещи из Соединённых Штатов. Надеюсь, ваше правительство не возражает. Таможню я не уведомлял.
Nicole Devereaux Андре, я не хочу, чтобы ты уезжал. Я боюсь за тебя, за твою карьеру, за твою жизнь!
Andre Devereaux Я должен. Я обещал. Я начал это и я собираюсь закончить.
Nicole Devereaux Пусть американцы сами занимаются своей грязной работой.
Andre Devereaux Так что Рико Парра по-прежнему ваш верный спутник и защитник?
Juanita de Cordoba И мой хозяин.
Andre Devereaux Он пришёл — снимать арендную плату?
Juanita de Cordoba Как ваша жена?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дани Робен
Dany Robin
Фредерик Стэффорд
Frederick Stafford
Джон Форсайт
John Forsythe
Джон Вернон
John Vernon
Карин Дор
Karin Dor
Роско Ли Браун
Roscoe Lee Browne
Клод Жад
Claude Jade
Филипп Нуаре
Филипп Нуаре
Philippe Noiret
Мишель Сюбор
Michel Subor
Dean Harens
Dean Harens
