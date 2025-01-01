Robert Cosick [цепляясь за стену на краю] Ты — ничтожный коп! Ты знал, что они так сделают! Ты был в сговоре!

Police Officer Charlie Dunnigan [яростно] Заткнись! На кого ты вообще кричишь? На кого ты думаешь, что ты такой? Ещё раз откроешь рот — подойду и сброшу тебя!

Police Officer Charlie Dunnigan [Знаешь ли ты, что он рисковал своей жизнью ради тебя? Знаешь ли ты, что половина полиции Нью-Йорка лазает по этому отелю, затаив дыхание, чтобы увидеть, что ты собираешься сделать? Знаешь, сколько город заплатил за твоё фальшивое «голландское представление»?]

Police Officer Charlie Dunnigan [продолжая после паузы] «Я собираюсь прыгнуть. Я не собираюсь прыгнуть. Никто не трогайте меня. Дайте мне стакан воды.»

Police Officer Charlie Dunnigan [возбуждённо] Ладно, малыш, если собираешься прыгнуть, вперед! Прыгай!

Police Officer Charlie Dunnigan [спокойно, с презрением] Сыт по горло тобой. Не знаю, зачем вообще возился с тобой. Давай! Прыгай!

Robert Cosick [нервничая, с паузой] Подожди минутку.

Robert Cosick [пауза, затем продолжение в покорном тоне] Извиняюсь. Я ценю то, что ты пытаешься сделать. Извиняюсь. Я... Я никогда не смогу говорить с кем-нибудь так, как говорил с тобой. Я никогда не смогу говорить с отцом так, как говорил с тобой. Я... Извиняюсь. Я запутался.

Police Officer Charlie Dunnigan [спокойно] Разве ты не видишь, что мать дала тебе ложное представление о твоём отце, малыш? Разве ты не видишь, что он на самом деле хороший человек и он любит тебя?

Robert Cosick [спокойно] Наверное. Я... Я не знаю. Я просто не знаю, что делать.

Police Officer Charlie Dunnigan [непосредственно и уверенно] Он здесь. Почему ты не скажешь ему, что ошибался?

Police Officer Charlie Dunnigan [продолжая после паузы] Почему бы тебе не сказать?