Robert Cosick
[цепляясь за стену на краю]
Ты — ничтожный коп! Ты знал, что они так сделают! Ты был в сговоре!
Police Officer Charlie Dunnigan
[яростно]
Заткнись! На кого ты вообще кричишь? На кого ты думаешь, что ты такой? Ещё раз откроешь рот — подойду и сброшу тебя!
[Упоминание полицейского]
Police Officer Charlie Dunnigan
[Знаешь ли ты, что он рисковал своей жизнью ради тебя? Знаешь ли ты, что половина полиции Нью-Йорка лазает по этому отелю, затаив дыхание, чтобы увидеть, что ты собираешься сделать? Знаешь, сколько город заплатил за твоё фальшивое «голландское представление»?]
Police Officer Charlie Dunnigan
[продолжая после паузы]
«Я собираюсь прыгнуть. Я не собираюсь прыгнуть. Никто не трогайте меня. Дайте мне стакан воды.»
Police Officer Charlie Dunnigan
[возбуждённо]
Ладно, малыш, если собираешься прыгнуть, вперед! Прыгай!
Police Officer Charlie Dunnigan
[спокойно, с презрением]
Сыт по горло тобой. Не знаю, зачем вообще возился с тобой. Давай! Прыгай!
Robert Cosick
[нервничая, с паузой]
Подожди минутку.
Robert Cosick
[пауза, затем продолжение в покорном тоне]
Извиняюсь. Я ценю то, что ты пытаешься сделать. Извиняюсь. Я... Я никогда не смогу говорить с кем-нибудь так, как говорил с тобой. Я никогда не смогу говорить с отцом так, как говорил с тобой. Я... Извиняюсь. Я запутался.
Police Officer Charlie Dunnigan
[спокойно]
Разве ты не видишь, что мать дала тебе ложное представление о твоём отце, малыш? Разве ты не видишь, что он на самом деле хороший человек и он любит тебя?
Robert Cosick
[спокойно]
Наверное. Я... Я не знаю. Я просто не знаю, что делать.
Police Officer Charlie Dunnigan
[непосредственно и уверенно]
Он здесь. Почему ты не скажешь ему, что ошибался?
Police Officer Charlie Dunnigan
[продолжая после паузы]
Почему бы тебе не сказать?
Robert Cosick
[кивая в знак согласия]
Ладно.