Киноафиша Фильмы Четырнадцать часов Цитаты из фильма Четырнадцать часов

Цитаты из фильма Четырнадцать часов

Deputy Chief Moskar [спрашивает про истеричную мать Косика] Что с ней вообще не так?
Dr. Strauss [с отвращением] Она такая же проблема, как и мальчик!
Robert Cosick [уныло] Жизнь отстой, и ты это знаешь. Это... это крысиные бега! Это крысиные бега! Это... крысиные бега!
Police Officer Charlie Dunnigan [ободряюще и уверенно] Конечно, но в ней много чего... В ней много чего хорошего.
Полицейский Чарли Данниган Если я смогу подманить его ближе, когда он потянется за стаканом, я смогу схватить его.
Заместитель начальника Москар Он дернет тебя, и вы оба полетите вниз.
Полицейский Чарли Данниган Если кто-то за меня держался бы — нет.
Заместитель начальника Москар Он дернет всех нас. Я не прочь пожертвовать тобой, но не хочу, чтобы целая цепочка копов вылетела в окно.
Room Service Waiter [звонок в гостиничную телефонную станцию, чтобы сообщить о человеке на выступе] Оператор!
Hotel Switchboard Operator [не спеша отвечает, делая глоток кофе] Доброе утро.
Room Service Waiter Это официант. Номер 1505.
Hotel Switchboard Operator Соединю вас с обслуживанием номеров.
Room Service Waiter Нет, нет!
Room Service Waiter Мне не нужен официант, я сам официант!
Room Service Waiter [после небольшой паузы] Там мужчина...
Таксист [обсуждают самоубийство с другими таксистами] Да, это же преступление, правда? Убиться самому? Могут ведь и посадить, не так ли?
Таксист [о прыгуне] Да, если бы у меня был мой М2, я мог бы сбить его отсюда, чисто!
Robert Cosick Все мне врали!
Police Officer Charlie Dunnigan Слушай, я почти поймал его пару раз. Я... Я знаю, что смогу его обмануть, если только доберусь до того, что его мучит.
Robert Cosick Если эти копы приблизятся ко мне... я прыгну!
[первые реплики]
Полицейский Чарли Данниган [слышит крик женщины и поднимает взгляд на карниз отеля, где стоит человек] Ё-моё!
Полицейский Чарли Данниган [по телефону в полицейский участок] Данниган, отдел «А» дорожного патруля.
Полицейский Чарли Данниган На карнизе прыгающий... Отель Родни!
Полицейский Чарли Данниган [с тревогой наблюдая за потенциальным прыгуном] Пятнадцатый... Шестнадцатый этаж, кажется!
Полицейский Чарли Данниган [отвечая] Да, сэр!
Robert Cosick На всё должно быть десять веских причин. Это правило!
Robert Cosick [цепляясь за стену на краю] Ты — ничтожный коп! Ты знал, что они так сделают! Ты был в сговоре!
Police Officer Charlie Dunnigan [яростно] Заткнись! На кого ты вообще кричишь? На кого ты думаешь, что ты такой? Ещё раз откроешь рот — подойду и сброшу тебя!
[Упоминание полицейского]
Police Officer Charlie Dunnigan [Знаешь ли ты, что он рисковал своей жизнью ради тебя? Знаешь ли ты, что половина полиции Нью-Йорка лазает по этому отелю, затаив дыхание, чтобы увидеть, что ты собираешься сделать? Знаешь, сколько город заплатил за твоё фальшивое «голландское представление»?] Знаешь ли ты, что он рисковал своей жизнью ради тебя? Знаешь ли ты, что половина полиции Нью-Йорка лазает по этому отелю, затаив дыхание, чтобы увидеть, что ты собираешься сделать? Знаешь, сколько город заплатил за твоё фальшивое «голландское представление»?
Police Officer Charlie Dunnigan [продолжая после паузы] «Я собираюсь прыгнуть. Я не собираюсь прыгнуть. Никто не трогайте меня. Дайте мне стакан воды.»
Police Officer Charlie Dunnigan [возбуждённо] Ладно, малыш, если собираешься прыгнуть, вперед! Прыгай!
Police Officer Charlie Dunnigan [спокойно, с презрением] Сыт по горло тобой. Не знаю, зачем вообще возился с тобой. Давай! Прыгай!
Robert Cosick [нервничая, с паузой] Подожди минутку.
Robert Cosick [пауза, затем продолжение в покорном тоне] Извиняюсь. Я ценю то, что ты пытаешься сделать. Извиняюсь. Я... Я никогда не смогу говорить с кем-нибудь так, как говорил с тобой. Я никогда не смогу говорить с отцом так, как говорил с тобой. Я... Извиняюсь. Я запутался.
Police Officer Charlie Dunnigan [спокойно] Разве ты не видишь, что мать дала тебе ложное представление о твоём отце, малыш? Разве ты не видишь, что он на самом деле хороший человек и он любит тебя?
Robert Cosick [спокойно] Наверное. Я... Я не знаю. Я просто не знаю, что делать.
Police Officer Charlie Dunnigan [непосредственно и уверенно] Он здесь. Почему ты не скажешь ему, что ошибался?
Police Officer Charlie Dunnigan [продолжая после паузы] Почему бы тебе не сказать?
Robert Cosick [кивая в знак согласия] Ладно.
Robert Cosick [с напряжением, обращаясь к матери] Я сказал — уходи! Я с тобой говорил! Теперь уходи! Не могу терпеть, когда все наваливаются, пытаются заставить меня что-то делать. Я должен сам принимать решения. Уберите её сейчас же!
[Косик поскальзывается и падает на колени почти с края карниза]
Mr. Harris [выглядывая из окна, оглядывая прыгуна, упрёком] Ты зайдёшь сюда!
Mr. Harris Тебе придётся зайти сюда.
Mr. Harris Полиция будет здесь через минуту.
Robert Cosick [дрожа] Если эти менты приблизятся ко мне...
Robert Cosick [поворачивается после паузы] Я прыгну!
Police Officer Charlie Dunnigan [схватывая и таща миссис Косик в комнату] Подожди минутку!
Christine Hill Cosick Ну...
Police Officer Charlie Dunnigan [кричит] Кто эта «Вирджиния», о которой ты говорила? Кто она?
Christine Hill Cosick [бежит к врачу] Меня лечат эти врачи. Я не...
Police Officer Charlie Dunnigan [отталкивая её] Вас только что перевели, мадам! Теперь вы под моей опекой! Я хочу знать про эту девушку! Кто она? Она его девушка или что?
Christine Hill Cosick О, пожалуйста, оставьте меня в покое! Я его мать! Ты не думаешь, что я что-то чувствую?
Police Officer Charlie Dunnigan [схватывая миссис Косик] Мне кажется, ты чувствуешь только жалость к себе!
Christine Hill Cosick О...
Police Officer Charlie Dunnigan [схватывая миссис Косик за плечи] Слушай! Я весь день провёл там, держась изо всех сил! Я не знаю, что с твоим ребёнком! Я не знаю, почему мне не всё равно, но это так! Я сделаю всё, чтобы вернуть его назад. Извини, но если есть хоть малейший шанс, что у него есть девушка, которая поможет это сделать, я узнаю о ней, даже если придётся быть с тобой немного жёстким.
Police Officer Charlie Dunnigan Почему она его бросила? Почему?
Robert Cosick Держись от меня подальше... или я прыгну!
Полицейский Чарли Данниган Это немного не в моей компетенции. Я ничего не знаю о сумасшедших.
Доктор Штраус Это вам на руку. Просто будьте с ним естественны. Мы старались, но мы доктора, и он почувствовал, что мы приближаемся. Просто поговорите с ним.
Полицейский Чарли Данниган Что мне сказать?
Доктор Штраус Что угодно. Что угодно, чтобы направить его порыв в другое русло.
Полицейский Чарли Данниган Спокойно, доктор. Я немного учил французский, но не продолжал.
[последние реплики]
Гарри Данниган [бегает через вращающуюся дверь к офицеру Даннигану] Папа! Папа!
Полицейский Чарли Данниган [поднимает сына] Пойдём к маме.
Fireman 1 [Группа пожарных держит круглый трамплин, смотрят вверх на 15 этажей к прыгающему.] Они что, шутят? Если он прыгнет с такой высоты, он пролетит сквозь это, как пуля.
Fireman 2 Зато хоть будет куда целиться.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ховард Да Сильва
Howard Da Silva
Мартин Габел
Ричард Бейсхарт
Richard Basehart
Пол Дуглас
Paul Douglas
Фрэнк Фэйлен
Frank Faylen
Сандра Гулд
Sandra Gould
Харви Лембек
Harvey Lembeck
Агнес Мурхед
Агнес Мурхед
Agnes Moorehead
