C.A. Swan
Где здесь ближайший полицейский участок?
Tony Wendice
Напротив церкви, две минуты пешком.
C.A. Swan
Допустим, я сейчас туда пойду.
Tony Wendice
Что ты им скажешь?
C.A. Swan
Всё.
Tony Wendice
Всё? Про "мистера Адамса" и "мистера Уилсона"?
C.A. Swan
Я просто скажу, что ты пытаешься шантажировать меня, чтоб...
Tony Wendice
Чтоб?
C.A. Swan
...убить твою жену.
Tony Wendice
[смеётся]
Я бы даже хотел, чтобы ты это сделал. Когда она услышит — мы вдвоём поржём от души.
C.A. Swan
Ты что-то не забываешь?
Tony Wendice
Не забываю ли?
C.A. Swan
Ты мне сегодня многое рассказал.
Tony Wendice
[пренебрежительно]
И что с того?
C.A. Swan
Допустим, я расскажу, как ты следил за ней в той студии в Челси, как наблюдал, как они там готовили спагетти и всякую чепуху. Это тебе ничего не напомнит?
Tony Wendice
О, конечно напомнит. Они подумают, что это ты за ней ходил.
C.A. Swan
Я? Зачем мне это?
Tony Wendice
Зачем тебе воровать её сумку? Зачем писать ей эти шантажистские записки? Ты можешь доказать, что не делал этого? Ты уж точно не докажешь, что делал я. В итоге будет дело: твоё слово против моего.
C.A. Swan
Им будет непонятно, да? Что ты скажешь?
Tony Wendice
Я просто скажу, что ты пришёл сюда сегодня вечером полупьян и пытался занять денег, ссылаясь на то, что мы вместе учились в колледже. Когда я отказал, ты заговорил о каком-то письме моей жены. Насколько я понял, пытался его продать мне. Я дал тебе все деньги, что были, а ты дал мне письмо. На нём твои отпечатки, помнишь? Потом ты сказал, что если я пойду в полицию, то расскажешь какую-то сумасшедшую историю про то, что я якобы хотел, чтобы ты убил мою жену. Прежде чем дальше что-то делать, подумай об неудобствах, старина. Видишь ли, я достаточно известен, и будут твои фотографии. Рано или поздно группа хозяйок и жильцов выступит с показаниями о твоём характере. И кто-то наверняка видел тебя с мисс Уоллес. Ты же старался не попадаться с ней на глаза, я заметил. Обычно вы встречались в укромных местах, где тебя никто не узнал.