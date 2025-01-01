Меню
Tony Wendice Как вы вообще пишете детективный рассказ?
Mark Halliday Забудьте о расследовании и сосредоточьтесь на преступлении. Преступление — вот главное. А потом представьте, что собираетесь что-то украсть или убить кого-то.
Tony Wendice Правда? Вот как? Интересно.
Mark Halliday Да, обычно я ставлю себя на место преступника и постоянно задаю себе вопрос: «Что мне делать дальше?»
Margot Mary Wendice Ты правда веришь в идеальное убийство?
Mark Halliday Ммм, да, абсолютно. По идее, конечно. Думаю, я мог бы спланировать его лучше многих, но вряд ли смог бы осуществить.
Tony Wendice Правда? Почему?
Mark Halliday Потому что в книгах всё обычно происходит так, как хочет автор, а в жизни — не всегда.
Tony Wendice Хм.
Mark Halliday Нет, боюсь, мои убийства были бы как моя игра в бридж: я бы совершал какие-то глупые ошибки и не замечал этого, пока все не начали смотреть на меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Wendice Забавно подумать, что всего год назад я сидел в том пабе в Найтсбридже и всерьёз планировал её убить. И, наверное, я бы это сделал, если бы не увидел кое-что, что изменило моё мнение.
C.A. Swan Ну? Что ты увидел?
Tony Wendice Тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chief Insp. Hubbard [Детектив Пирсон собирается уйти с маленькой сумочкой миссис Вендиc на запястье] Эй, постой минутку, ты, балбес; так по улице ходить нельзя — тебя арестуют!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Wendice [Марку] Люди не убивают в кредит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Тони Уэндайс Как ты и сказал, Марк, на бумаге это может сработать, но поздравляю, инспектор.
[наливает себе выпить]
Тони Уэндайс Ах да... А ты как, Марго?
Марго Мэри Уэндайс Да, мне бы что-нибудь.
Тони Уэндайс Марк?
Марк Холлидей Мне тоже не помешает.
Тони Уэндайс Полагаю, вы всё ещё на службе, инспектор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Wendice Кстати, знает ли миссис Ван Дорн про «мистера Адамса» или «мистера Уилсона» и мисс Уоллес? Ты же собирался жениться на миссис Ван Дорн, не так ли?
C.A. Swan Умный, да?
Tony Wendice Нет, не совсем. Просто у меня было время всё обдумать. Поставить себя на твоё место. Вот почему я знаю, что ты согласишься.
C.A. Swan Почему ты думаешь, что я соглашусь?
Tony Wendice По той же причине, по которой осёл с палкой сзади и морковкой спереди всегда идёт вперёд, а не назад.
C.A. Swan Расскажи про морковку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margot Mary Wendice Любой бы понял, что он мёртв. Только взгляни в эти пустые глаза...
Chief Insp. Hubbard Так ты всё-таки видела его лицо.
Margot Mary Wendice Я видела его глаза! Лица его не помню!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Halliday Что это всё такое?
Chief Insp. Hubbard Говорят, что полиция — тупые копы. Да упаси нас Бог от одарённых любителей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margot Mary Wendice Сколько ты это знаешь?
Chief Insp. Hubbard Ты сам подозревал?
Margot Mary Wendice Нет, никогда. И всё же... Что со мной, Марк? Я будто ничего не чувствую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тони Уэндайс Ровно за три минуты до одиннадцати ты войдёшь в дом через уличную дверь. Ключ от этой двери найдёшь под ковриком у лестницы.
Си Эй Свон Пятая ступенька?
Тони Уэндайс Именно. Иди прямо к окну и спрячься за занавесками. Ровно в одиннадцать я подойду к телефону в отеле и позвоню своему начальнику. Наберу неправильный номер. Этот номер. Вот и всё, что я сделаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margot Mary Wendice Зачем ты меня сюда привёл?
Chief Insp. Hubbard Потому что ты была единственным человеком, который мог оставить этот ключ снаружи. Мне нужно было узнать, знала ли ты, что он там.
Margot Mary Wendice Предположим, я знала?
Chief Insp. Hubbard Ты не знала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
C.A. Swan [смотря на старую фотографию] Ну вот, это была моя первая и последняя встреча выпускников. Какой же я там убийственный громила.
Tony Wendice Да, действительно такой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
C.A. Swan [имеется в виду взятка, которую Тони предлагает за убийство Марго] Ты знаешь, полиции достаточно будет отследить одну из этих купюр до тебя, чтобы повесить нас обоих на одной верёвке?
Tony Wendice Не дождутся. Целый год я получаю дополнительно двадцать фунтов в неделю, всегда пятёрками. Потом меняю их на другие, когда удобно.
C.A. Swan Покажи свою банковскую выписку.
Tony Wendice Пожалуйста. Не трогай.
[Тони открывает чековую книжку для Свона, чтобы не оставлять отпечатков]
C.A. Swan [читая] Перелистни страницу назад.
[Тони выполняет]
C.A. Swan Ага, твой баланс за год упал больше чем на тысячу фунтов. А если полиция спросит тебя об этом?
Tony Wendice Я дважды в неделю играю на собачьих бегах.
C.A. Swan Они проверят твоего букмекера!
Tony Wendice Как и ты, я всегда ставлю на «Тото». Удовлетворён?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
C.A. Swan Знаете, мне кажется, я где-то видел вас с тех пор, как мы уехали из Кембриджа.
Tony Wendice Вы когда-нибудь были на Уимблдоне?
C.A. Swan Вот оно что! Вендис. Тони Вендис. Что это за «Фишер»?
Tony Wendice Что это за «Лесгейт»?
[смущённо, Свэн не отвечает]
Tony Wendice Не хотите сигару?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chief Insp. Hubbard [Марку и Маргот] Знаешь, даже я сразу этого не догадался... поразительно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Halliday Когда вы узнали, сэр?
Chief Insp. Hubbard Ну, первая улика появилась совершенно случайно.
[Марго]
Chief Insp. Hubbard Мы выяснили, что ваш муж разбрасывал по всем углам большое количество фунтов — сумма превышала триста фунтов — и, похоже, это началось примерно в то время, когда вас арестовали. Мне нужно было узнать, откуда у него эти деньги и как он их получил. Потом я вспомнил, что после вашего ареста мы обыскивали эту квартиру, и я видел копию его выписки из банка в том столе. Вчера днём я съездил в тюрьму и попросил посмотреть вашу сумочку. Пока я это делал, мне удалось стащить ваш ключ. Конечно, это очень неправильно, но меня так раззадорило... А сегодня утром, когда мужа не было, я вернулся сюда посмотреть его выписку. Но так и не увидел её... потому что не смог открыть дверь. Видите ли, ключ, который я взял из вашей сумочки, не подошёл к замку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chief Insp. Hubbard Рано или поздно он сюда вернётся. Раз у меня есть его запасной ключ, он попробует тот, что в дамской сумочке. Когда он не подойдёт, он поймёт свою ошибку, сложит два и два и посмотрит под ковриком у лестницы.
Mark Halliday Если он этого не сделает, всё это лишь догадки. Мы ничего не докажем.
Chief Insp. Hubbard Это абсолютно верно. Но как только он откроет эту дверь, мы узнаем всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Margot Mary Wendice Дай-ка я тебе еще налью. Марк, пока Тони не пришёл, мне надо кое-что объяснить.
Mark Halliday Да, я как раз этого и ждал.
Margot Mary Wendice Я ему ничего о нас не сказала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Wendice [по телефону с Марго] Я так рад, что нам не нужно идти к Морин; она такая отвратительная повариха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Halliday [Марго] Дорогая, теперь я понимаю, но это не мешает мне любить тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
C.A. Swan Когда это должно произойти?
Tony Wendice Завтра вечером.
C.A. Swan Завтра? Ни за что! Мне нужно всё обдумать.
Tony Wendice Должно быть завтра. Я всё так устроил.
C.A. Swan Где?
Tony Wendice Примерно там, где ты сейчас стоишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тони Вендайс [по телефону с адвокатом] У нас вчера ночью было ограбление, и Марго была атакована. Нет, с ней всё в порядке. Но мужчина был убит, и полиция уже здесь. И не смейтесь... они предполагают, что Марго убила его намеренно!
Главный инспектор Хаббард [перебивая Тони] Я бы на вашем месте так не говорил, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margot Mary Wendice Не заставляй меня сидеть дома. Ты знаешь, как я ненавижу бездельничать.
Tony Wendice Бездельничать? Да есть сотни дел, которые ты можешь сделать. Ты написала Пегги, поблагодарила её за выходные? А что насчёт тех вырезок? Это отличный шанс.
Margot Mary Wendice Вот это да. Вы с ним гуляете, а я дома сижу и занимаюсь этими скучными вырезками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Wendice Кто-нибудь подскажет, сколько сейчас времени?
Men's Club party member Есть время. Без семи минут двенадцать.
Mark Halliday У меня чуть позже.
Tony Wendice Мои часы остановились. Перевернул слишком сильно.
Men's Club party member Так вот, я говорил...
Tony Wendice Извините, старина, мне нужно позвонить начальнику.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
C.A. Swan Где здесь ближайший полицейский участок?
Tony Wendice Напротив церкви, две минуты пешком.
C.A. Swan Допустим, я сейчас туда пойду.
Tony Wendice Что ты им скажешь?
C.A. Swan Всё.
Tony Wendice Всё? Про "мистера Адамса" и "мистера Уилсона"?
C.A. Swan Я просто скажу, что ты пытаешься шантажировать меня, чтоб...
Tony Wendice Чтоб?
C.A. Swan ...убить твою жену.
Tony Wendice [смеётся] Я бы даже хотел, чтобы ты это сделал. Когда она услышит — мы вдвоём поржём от души.
C.A. Swan Ты что-то не забываешь?
Tony Wendice Не забываю ли?
C.A. Swan Ты мне сегодня многое рассказал.
Tony Wendice [пренебрежительно] И что с того?
C.A. Swan Допустим, я расскажу, как ты следил за ней в той студии в Челси, как наблюдал, как они там готовили спагетти и всякую чепуху. Это тебе ничего не напомнит?
Tony Wendice О, конечно напомнит. Они подумают, что это ты за ней ходил.
C.A. Swan Я? Зачем мне это?
Tony Wendice Зачем тебе воровать её сумку? Зачем писать ей эти шантажистские записки? Ты можешь доказать, что не делал этого? Ты уж точно не докажешь, что делал я. В итоге будет дело: твоё слово против моего.
C.A. Swan Им будет непонятно, да? Что ты скажешь?
Tony Wendice Я просто скажу, что ты пришёл сюда сегодня вечером полупьян и пытался занять денег, ссылаясь на то, что мы вместе учились в колледже. Когда я отказал, ты заговорил о каком-то письме моей жены. Насколько я понял, пытался его продать мне. Я дал тебе все деньги, что были, а ты дал мне письмо. На нём твои отпечатки, помнишь? Потом ты сказал, что если я пойду в полицию, то расскажешь какую-то сумасшедшую историю про то, что я якобы хотел, чтобы ты убил мою жену. Прежде чем дальше что-то делать, подумай об неудобствах, старина. Видишь ли, я достаточно известен, и будут твои фотографии. Рано или поздно группа хозяйок и жильцов выступит с показаниями о твоём характере. И кто-то наверняка видел тебя с мисс Уоллес. Ты же старался не попадаться с ней на глаза, я заметил. Обычно вы встречались в укромных местах, где тебя никто не узнал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chief Insp. Hubbard Есть доказательства, что он вас шантажировал.
Tony Wendice Шантажировал?
Mark Halliday Да, боюсь, это правда, Тони.
Chief Insp. Hubbard И вы утверждаете, что он проник через окно. А мы знаем, что он вошёл через эту дверь.
Margot Mary Wendice Но он не мог войти так. Эта дверь была заперта. И ключей всего два. Муж держал свой, а мой был в сумочке. Вот здесь.
Chief Insp. Hubbard Вы могли его впустить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тони Вендайс Мне стало любопытно узнать тебя, поэтому я стал следить за тобой. В ту ночь я проводил тебя домой и с тех пор не переставал следить.
Си.Ай. Свон Зачем?
Тони Вендайс Ну, я надеялся, что рано или поздно смогу поймать тебя на чём-то и тогда, эм...
Си.Ай. Свон Шантажировать меня?
Тони Вендайс Влиять на тебя. Через пару недель я изучил твой распорядок. Это очень помогло.
Си.Ай. Свон Не скучно ли это — следить за мной в свободное время?
Тони Вендайс Сначала — да. Но знаешь, как это бывает. Это как хобби. Чем больше занимаешься, тем интереснее и увлекательнее становится. Ты был очень увлекателен. Бывали моменты, когда мне казалось, что ты почти принадлежишь мне.
Си.Ай. Свон Должно быть, это было интересно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Wendice Тысяча фунтов наличными.
C.A. Swan За убийство?
Tony Wendice За пару минут работы, вот и всё. И никакого риска, гарантирую. Это тебе должно понравиться. Ты давно уже ходишь по тонкому льду.
C.A. Swan Не понимаю, о чём ты.
Tony Wendice Ты должен знать. Об этом в газетах. Женщина средних лет найдена мёртвой от передозировки. Говорят, она принимала это давно, и никто не знает, где она достала. Но мы знаем, правда? Бедная мисс Уоллес.
C.A. Swan Эти тысяча фунтов. Где они?
Tony Wendice В маленьком портфеле в камере хранения.
C.A. Swan Где именно?
Tony Wendice Где-то в Лондоне. Конечно, мы снова не встретимся. Как только ты передашь товар, я вышлю тебе билет на камеру хранения и ключ от портфеля. Вот сто фунтов авансом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margot Mary Wendice О, вот ты где. Мы уже думали, что ты не придёшь. Чем занимался?
Tony Wendice Прости, дорогая, но босс зашёл как раз в тот момент, когда я уходил.
Margot Mary Wendice Тони, это Марк Холлидей.
Tony Wendice Привет, Марк.
Mark Halliday Привет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тони Вендайс Почему ты думаешь, что он вошёл через эту дверь?
Гл. инспектор Хаббард По обуви.
Тони Вендайс По обуви?
Гл. инспектор Хаббард Вчера ночью земля была насквозь мокрая. Если бы он вошёл через сад, на ковре остались бы следы грязи. А так — никаких следов, потому что он вытер обувь о коврик у входа.
Тони Вендайс Откуда ты это знаешь?
Гл. инспектор Хаббард Коврик довольно новый, и часть ворса осталась на его обуви.
Тони Вендайс Да ну, не может быть...
Гл. инспектор Хаббард А на коврике была маленькая пятнышка от смолы, и ворсинки на обуви тоже это показывают. Тут уж никаких сомнений.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
C.A. Swan Минутку. Я должен был войти через эти окна. Они, наверное, заперты?
Tony Wendice Это не важно. Видите ли, она часто гуляет по саду перед сном и обычно забывает запереть дверь, когда возвращается. Вот что я и скажу полиции.
C.A. Swan Да, но она может сказать, что...
Tony Wendice Но она ничего не скажет, правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
C.A. Swan Кстати, откуда ты знаешь, что моя машина продаётся?
Tony Wendice Механик в твоём гараже мне сказал.
C.A. Swan Странно. Я вроде никому там об этом не говорил.
Tony Wendice Да я как-то заехал заправиться и сказал ему, что ищу новую американскую машину. Он дал мне твой номер. Машина ведь продаётся, да?
C.A. Swan Да, конечно.
Tony Wendice Ну, я отказываюсь обсуждать цену, пока ты не выпьешь хотя бы три бренди.
C.A. Swan Эй, предупреждаю. Я торгуюсь жёстко, пьяный или трезвый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тони Уэндайс [взволнованным тоном; в телефон] Кстати, ты машину с собой привезёшь?
Си.Ай. Свон [в телефон] Э-э... Боюсь, сегодня не получится, дело в том...
Тони Уэндайс [с облегчением; в телефон] Это не важно. Я в любом случае её хорошо осмотрел. Ах да, возьми с собой техпаспорт и все нужные документы.
Си.Ай. Свон [в телефон] Конечно.
Тони Уэндайс [в телефон] Не понимаю, почему мы не можем уладить всё прямо сейчас, если ты скинешь цену.
Си.Ай. Свон [в телефон] Боюсь, это совсем невозможно.
Тони Уэндайс [в телефон] Ну, посмотрим, что пара рюмок сделают. Пока.
Си.Ай. Свон [в телефон] Пока.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Wendice [Свену] Мне нужен алиби, очень убедительный. А потом я увидел тебя. Мне было интересно, что происходит с людьми, которые выходят из тюрьмы. С такими, как ты, понимаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Марго Мэри Уэндайс Мне разве не стоит слететь с катушек или что-то в этом роде?
Марк Холлидей Это отсроченное действие, вот и всё. Через пару дней у тебя будет самый настоящий срыв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Wendice Как насчёт пойти со мной на мальчишник?
Mark Halliday Мальчишник?
Tony Wendice Да, американцы по всей стране играли в теннис. Мы устраиваем им прощальный ужин.
Mark Halliday Звучит здорово, но я не очень-то играю в теннис.
Tony Wendice Не важно. Ты же знаешь Нью-Йорк и всё такое.
[к Марго]
Tony Wendice Дорогая, Марк идёт на вечеринку завтра вечером.
Margot Mary Wendice Отлично. Лучше зайди сюда сначала, выпьешь немного.
Tony Wendice Вот именно.
Mark Halliday Ладно. Я попробую поймать такси.
Margot Mary Wendice Нет, обычно можем поймать сами. Пока, дорогая.
Tony Wendice Отдохни хорошо.
Mark Halliday Пока, Тони.
Tony Wendice Спокойной ночи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chief Insp. Hubbard Доброе утро, сэр. Я главный инспектор Хаббард, руководитель отдела уголовного розыска этого подразделения.
Tony Wendice О, я думаю, мы уже дали вашему сержанту всю необходимую информацию.
Chief Insp. Hubbard Да, я, конечно, видел его доклад, но есть несколько моментов, которые хотел бы узнать лично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тони Уэндайс Ты раньше играл в собачьих бегах по понедельникам и четвергам. Я даже сама начала, чтобы быть рядом с тобой. Но, поговорив с несколькими людьми из твоего окружения, я выяснил, что ты сменил имя на «Адамс».
Си. Эй. Свон Да, потому что мне надоел Свон. Какая-то преступная история?
Тони Уэндайс Нет, ничего такого. На самом деле в тебе не было ничего противозаконного. Я даже расстроился. Уже почти решил тебя бросить, как вдруг однажды ты исчез из своей комнаты. Я позвонил хозяйке, сказал, что ищу тебя, потому что «мистер Адамс» должен мне пять фунтов. Она ответила, что это ерунда. «Мистер Адамс» должен ей шесть недель аренды и её лучшему постояльцу — 55 фунтов. И при этом «мистер Адамс» был таким милым джентльменом. Вот что её и расстроило больше всего.
Си. Эй. Свон Да, это всегда больше всего расстраивает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Wendice Итак, где я остановился? Ах да, я тебя потерял. Потом однажды, через несколько недель, я снова нашёл тебя на собачьих бегах. Оттуда я проследил за тобой до твоего нового жилья в Бельсайд Парке. Там "мистер Адамс" стал "мистером Уилсоном". После 16 недель проживания там "мистер Уилсон" уехал из Бельсайд Парка, задолжав значительную сумму хозяйке и другим жильцам, после чего ты ненадолго перебрался в Сохо и имел короткое, но более обеспеченное знакомство с некой мисс Уоллес. Ты водил мисс Уоллес на свидания по средам и воскресеньям. Она явно была влюблена в тебя, не так ли? Думаю, она считала, что ты отращиваешь эти красивые усы, чтобы ей понравиться, а не в качестве маскировки? Бедная мисс Уоллес.
C.A. Swan Очень интересно. Продолжайте.
Tony Wendice Июль-август-сентябрь. Квартира 127 в Карлайл Корт. Жительница — некая миссис Карла Ван Дорн. Её покойный муж оставил ей два отеля и большой меблированный жилой дом. Ты поселился у неё и в конце концов сменил имя на "капитан Лесгейт". Отличная база для операций под новым псевдонимом. Единственная проблема миссис Ван Дорн — она любит, когда за ней ухаживают другие мужчины, и она очень дорого стоит. Может, поэтому ты уже больше месяца пытаешься продать её машину за высокую цену — 1100 фунтов.
C.A. Swan Миссис Ван Дорн просила меня её продать.
Tony Wendice Я знаю. Я звонил ей и говорил об этом как раз перед твоим приходом сюда. Она хотела всего 800.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рэй Милланд
Ray Milland
Роберт Каммингс
Robert Cummings
Грэйс Келли
Грэйс Келли
Grace Kelly
Энтони Доусон
Anthony Dawson
Джон Уильямс
Джон Уильямс
John Williams
