C.A. Swan Где здесь ближайший полицейский участок?

Tony Wendice Напротив церкви, две минуты пешком.

C.A. Swan Допустим, я сейчас туда пойду.

Tony Wendice Что ты им скажешь?

C.A. Swan Всё.

Tony Wendice Всё? Про "мистера Адамса" и "мистера Уилсона"?

C.A. Swan Я просто скажу, что ты пытаешься шантажировать меня, чтоб...

Tony Wendice Чтоб?

C.A. Swan ...убить твою жену.

Tony Wendice [смеётся] Я бы даже хотел, чтобы ты это сделал. Когда она услышит — мы вдвоём поржём от души.

C.A. Swan Ты что-то не забываешь?

Tony Wendice Не забываю ли?

C.A. Swan Ты мне сегодня многое рассказал.

Tony Wendice [пренебрежительно] И что с того?

C.A. Swan Допустим, я расскажу, как ты следил за ней в той студии в Челси, как наблюдал, как они там готовили спагетти и всякую чепуху. Это тебе ничего не напомнит?

Tony Wendice О, конечно напомнит. Они подумают, что это ты за ней ходил.

C.A. Swan Я? Зачем мне это?

Tony Wendice Зачем тебе воровать её сумку? Зачем писать ей эти шантажистские записки? Ты можешь доказать, что не делал этого? Ты уж точно не докажешь, что делал я. В итоге будет дело: твоё слово против моего.

C.A. Swan Им будет непонятно, да? Что ты скажешь?