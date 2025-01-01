Мосты пересекают узкую щель между двумя горами. Это одна из самых важных целей во всей Корее. Соответственно, она хорошо укреплена. Хотя мы над целью всего около 30 секунд, для нас это целая жизнь. В тех горах спрятано оружие всех видов, какие только можно представить. Люди за этими орудиями знают, откуда мы летим и куда направляемся. Они знают, что мы не полетим над горами. Мы пролетим между ними. Мы идём низко и прямо. Нет места ни для манёвра, ни для уклонения. И нельзя их удивить. Они просто сидят и ждут нас, надеясь, что мы придём. Вот что такое Токо-Ри, Нэнси.