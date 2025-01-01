RAdm. George TarrantОткуда у нас такие люди? Они покидают этот корабль и делают свою работу. Потом им нужно найти эту точку, потерянную где-то в море. Когда находят — им приходится садиться на качающуюся палубу. Откуда же у нас такие люди?
Man on loudspeakerПоднять самолёты!
Mike Forney[лёгкое замечание лейтенанту Брюбейкеру, которого собираются перевести на другой корабль]Что случилось, лейтенант? Выглядишь нервным. Знаешь, что я делал, когда у меня крыша ехала? Я выходил на носовую часть летной палубы и давал этому морскому бризу пощёчину. Помогало всегда.
[кричит, когда его поднимают прочь]
Mike ForneyПопробуй, лейтенант!
[Нестор только что был убит северокорейскими войсками]
Майк ФорниНестор! Нестор. И им собирались дать Нестору медаль.
RAdm. George TarrantНет, теперь уже не задерживают. С тех пор, как я на той первой пресс-конференции сказал, что мы воюем с русскими пушками, русскими радарами, русскими самолетами и русскими подлодками. Много наших ребят гибнет от русской техники, управляемой русскими специалистами. С тех пор меня как можно быстрее сюда и отправляют.
Beer BarrelКогда я выйду на берег, я не хочу ни о чём волноваться. Но одно меня всё же тревожит. Хватит ли пива в Японии?
Mike ForneyЭй, Кимико. Твой парень вернулся!
KimikoНе так быстро, большой. Всё по-другому. Нам надо поговорить.
Mike ForneyЛадно, давай найдём какое-нибудь уютное местечко, где можно... поговорить.
Lt. Harry BrubakerМосты пересекают узкую щель между двумя горами. Это одна из самых важных целей во всей Корее. Соответственно, она хорошо укреплена. Хотя мы над целью всего около 30 секунд, для нас это целая жизнь. В тех горах спрятано оружие всех видов, какие только можно представить. Люди за этими орудиями знают, откуда мы летим и куда направляемся. Они знают, что мы не полетим над горами. Мы пролетим между ними. Мы идём низко и прямо. Нет места ни для манёвра, ни для уклонения. И нельзя их удивить. Они просто сидят и ждут нас, надеясь, что мы придём. Вот что такое Токо-Ри, Нэнси.
Nancy Brubaker[вход в раздевалку японской горячей ванны]Гарри, я не уверена насчёт этого.
Lt. Harry BrubakerЧто до меня, они заслуживают все медали на свете. Ты один там, наодинце. Знаешь, что долго не протянешь. Боишься и мёрзнешь. Ругаешься и молишься. А потом вдруг видишь, как этот Миксмастер несётся на тебя из ниоткуда. Смотришь вверх — и там Форни с его зелёной шапкой. Тогда расслабляешься, потому что знаешь — ты справился.
Nestor GamidgeХватит им тыкать, как только что сделал.
Mike ForneyКогда ты уже научишься, Нестор? Можно им говорить что угодно, лишь бы в конце сказать «сэр».
Mike ForneyСаво Энджел к Блюджей. Два ангела возвращаются домой с двумя замороженными скумбриями.
RAdm. George TarrantДа, обязательно. Я уверен, что однажды утром коммунистические генералы и комиссары соберутся на совещание по поводу будущего войны. И вдруг вбежит посланец и скажет: "Даже мосты у Токо-Ри уничтожены." Эта маленькая операция убедит их, что мы никогда не остановимся и не ослабим решимость. И в этот день они сдадутся.
[первые реплики]
Голос из громкоговорителяЗапуск реактивного самолёта отменён.
Человек в громкоговорителеНачать дозаправку. Лампа дыма погашена по всему кораблю.
Beer BarrelО, Гарри, тебе не стоит связываться с драчливыми матросами.