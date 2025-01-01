Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мосты у Токо-Ри Цитаты из фильма Мосты у Токо-Ри

Цитаты из фильма Мосты у Токо-Ри

[последние слова]
RAdm. George Tarrant Откуда у нас такие люди? Они покидают этот корабль и делают свою работу. Потом им нужно найти эту точку, потерянную где-то в море. Когда находят — им приходится садиться на качающуюся палубу. Откуда же у нас такие люди?
Man on loudspeaker Поднять самолёты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Forney [лёгкое замечание лейтенанту Брюбейкеру, которого собираются перевести на другой корабль] Что случилось, лейтенант? Выглядишь нервным. Знаешь, что я делал, когда у меня крыша ехала? Я выходил на носовую часть летной палубы и давал этому морскому бризу пощёчину. Помогало всегда.
[кричит, когда его поднимают прочь]
Mike Forney Попробуй, лейтенант!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Нестор только что был убит северокорейскими войсками]
Майк Форни Нестор! Нестор. И им собирались дать Нестору медаль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Harry Brubaker Я юрист из Денвера, Колорадо, Майк. Вряд ли я что-то попаду.
Mike Forney Иуда! Как ты вообще очутился в этой вонючей канаве в Корее?
Lt. Harry Brubaker Вот именно об этом я и думаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Harry Brubaker Ты когда-нибудь слышал, как адмирал Тэррант говорил об этой войне? О тех немногих, кто должен идти ва-банк?
Mike Forney Э-э, мы с Нестором с адмиралами особо не общались.
Lt. Harry Brubaker Теперь я понимаю — он был прав. Ты сражаешься просто потому, что оказался здесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Harry Brubaker [на фотораспознавательной миссии] Помни, CAG, у тебя только камера. Влетай и вылетай.
Cmdr. Wayne Lee Я только фоткаю их, но смотри, как они злятся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RAdm. George Tarrant - Поверните направо на 90 градусов.
Cmdr. Wayne Lee - Есть, сэр. Круглый стол, это Иегова. Поворот направо, 035. Приготовиться. Выполнить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RAdm. George Tarrant Война — не место для женщин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RAdm. George Tarrant На протяжении всей истории люди вынуждены были вести не ту войну в не том месте, но именно с ней им и приходилось справляться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RAdm. George Tarrant Как она и дети сюда без твоей помощи добрались?
Lt. Harry Brubaker Её отец был сенатором от Массачусетса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Harry Brubaker В Токио тебя надолго не задержали.
RAdm. George Tarrant Нет, теперь уже не задерживают. С тех пор, как я на той первой пресс-конференции сказал, что мы воюем с русскими пушками, русскими радарами, русскими самолетами и русскими подлодками. Много наших ребят гибнет от русской техники, управляемой русскими специалистами. С тех пор меня как можно быстрее сюда и отправляют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beer Barrel Когда я выйду на берег, я не хочу ни о чём волноваться. Но одно меня всё же тревожит. Хватит ли пива в Японии?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Forney Эй, Кимико. Твой парень вернулся!
Kimiko Не так быстро, большой. Всё по-другому. Нам надо поговорить.
Mike Forney Ладно, давай найдём какое-нибудь уютное местечко, где можно... поговорить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Harry Brubaker Адмирал, это миссис Брубэйкер, Нэнси.
Nancy Brubaker Очень приятно.
RAdm. George Tarrant Я думал, ваш муж взлетит, как реактивный самолёт, когда услышал, что вы здесь, миссис Брубэйкер, теперь понимаю, почему.
Nancy Brubaker Спасибо, адмирал. Я тоже была рада его видеть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RAdm. George Tarrant Если ты отказываешься признать, с чем имеешь дело, могут последовать ужасные последствия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Forney Кимико, это лейтенант Брюбекер.
Lt. Harry Brubaker Интересно, заслуживает ли какая-нибудь девушка бунта. Похоже, ты заслуживаешь.
Kimiko Спасибо, лейтенант.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy Brubaker Гарри, какие мосты тебе надо будет бомбить, когда вернёшься? Расскажи мне о мостах, дорогой.
Lt. Harry Brubaker Знаешь, я думаю, Кэти и Сьюзи стоит начать брать уроки фортепиано, когда подрастут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Harry Brubaker Не беспокойся. Я уже сыт по горло. Никто не разбивается дважды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy Brubaker О, адмирал, мне так стыдно.
RAdm. George Tarrant Не стоит! Просто цени то, что у тебя есть. И главное — будь честна с собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Нэнси Брубейкер [голая, в японской бане] Гарри, ты уверен, что дверь заперта?
Лейтенант Гарри Брубейкер Абсолютно.
[заходит японская семья]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy Brubaker Я понял, что адмирал хотел мне сказать. Мне тоже пришлось идти на эти мосты. Ну, я пошёл. И теперь со мной всё будет в порядке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy Brubaker Гарри, расскажи мне про эти мосты!
Lt. Harry Brubaker Мосты пересекают узкую щель между двумя горами. Это одна из самых важных целей во всей Корее. Соответственно, она хорошо укреплена. Хотя мы над целью всего около 30 секунд, для нас это целая жизнь. В тех горах спрятано оружие всех видов, какие только можно представить. Люди за этими орудиями знают, откуда мы летим и куда направляемся. Они знают, что мы не полетим над горами. Мы пролетим между ними. Мы идём низко и прямо. Нет места ни для манёвра, ни для уклонения. И нельзя их удивить. Они просто сидят и ждут нас, надеясь, что мы придём. Вот что такое Токо-Ри, Нэнси.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy Brubaker [вход в раздевалку японской горячей ванны] Гарри, я не уверена насчёт этого.
Lt. Harry Brubaker Ой, не глупи, Нэнси. Вы, дамы, заходите туда, а я пойду сюда.
Nancy Brubaker Гарри, ты заходи в бассейн первым. Мы не выйдем, пока не убедимся, что всё чисто.
Lt. Harry Brubaker Ладно, вы скромные фиалки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nestor Gamidge Я и не знал, что тут столько красивых девушек.
Mike Forney Да их нет. Мы весь рынок захватили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beer Barrel У меня всего две руки, Джуниор. Вот мой недостаток. Не успеваю поднимать эти кружки с пивом достаточно быстро.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cmdr. Wayne Lee Блюджей, это Питер Питер 21. Ноги сухие. Пересекаю первый КПП.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beer Barrel Давай, Джуниор. Я знаю, палуба пляшет, но в этот раз ты должен справиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Forney Они хотят, чтобы мы три раза в день после еды летали на нашем вертолёте за линию фронта. Я не против тяжёлой службы, но этих комми мне по-настоящему не выношу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RAdm. George Tarrant Сынок, какой бы прогресс ни был достигнут в этом мире, он всегда был результатом усилий и жертв немногих.
Lt. Harry Brubaker Я был одним из немногих, адмирал, на Новой Гвинее, Лейте, Окинаве. Почему снова именно мне?
RAdm. George Tarrant Никто не знает, почему именно ему достаётся грязная работа. А это — грязная работа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RAdm. George Tarrant С военной точки зрения эта война — трагедия.
Lt. Harry Brubaker Я думаю, нам нужно вывести войска.
RAdm. George Tarrant Это чушь, сынок, и ты это знаешь. Если мы отступим, они захватят Японию, Индокитай, Филиппины. Где ты хочешь стоять насмерть, на Миссисипи?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RAdm. George Tarrant Эти вертолётчики — отличные рыбаки.
Lt. Harry Brubaker Что до меня, они заслуживают все медали на свете. Ты один там, наодинце. Знаешь, что долго не протянешь. Боишься и мёрзнешь. Ругаешься и молишься. А потом вдруг видишь, как этот Миксмастер несётся на тебя из ниоткуда. Смотришь вверх — и там Форни с его зелёной шапкой. Тогда расслабляешься, потому что знаешь — ты справился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nestor Gamidge Хватит им тыкать, как только что сделал.
Mike Forney Когда ты уже научишься, Нестор? Можно им говорить что угодно, лишь бы в конце сказать «сэр».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Forney Саво Энджел к Блюджей. Два ангела возвращаются домой с двумя замороженными скумбриями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RAdm. George Tarrant Однажды мы снесём те мосты у Токо-Ри.
Lt. Harry Brubaker Обязательно именно эти мосты надо снести?
RAdm. George Tarrant Да, обязательно. Я уверен, что однажды утром коммунистические генералы и комиссары соберутся на совещание по поводу будущего войны. И вдруг вбежит посланец и скажет: "Даже мосты у Токо-Ри уничтожены." Эта маленькая операция убедит их, что мы никогда не остановимся и не ослабим решимость. И в этот день они сдадутся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Голос из громкоговорителя Запуск реактивного самолёта отменён.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Человек в громкоговорителе Начать дозаправку. Лампа дыма погашена по всему кораблю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beer Barrel О, Гарри, тебе не стоит связываться с драчливыми матросами.
Lt. Harry Brubaker Дорогая, если бы Форни был в Китае, я бы ему помог.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Harry Brubaker Дорогая, в Токио возникли проблемы.
Beer Barrel О, Гарри.
RAdm. George Tarrant Какие именно проблемы?
Lt. Harry Brubaker Это снова Майк Форни, сэр.
RAdm. George Tarrant Ох.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beer Barrel Ты знаешь, что твой муж на войне, но — как-то не верится, что он мог разбиться в море.
RAdm. George Tarrant Гарри тебе ничего не рассказывал о том, чем занимается?
Beer Barrel Он никогда не говорит о войне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RAdm. George Tarrant Когда мы вернёмся в море, у него будет серьёзное испытание. Ему придётся летать над некоторыми — определёнными мостами. Попроси его рассказать тебе о них, Нэнси.
Beer Barrel Я даже не хочу об этом думать. Полагаю, для тебя это признак слабости, да?
RAdm. George Tarrant Возможно, не слабости. Но, как и большинство людей дома, ты была защищена. Ты невежественна и беззащитна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beer Barrel Гарри не хочет, чтобы я волновался.
RAdm. George Tarrant Так же думал мой сын Джордж. Гарри часто напоминает мне его. Такой же вспыльчивый и такой же доскональный в работе. На самом деле, в чем-то ты немного напоминаешь мне жену Джорджа.
Beer Barrel Она тоже не хотела об этом думать, да?
RAdm. George Tarrant Когда Джорджа убили при Мидуэе, она так и не оправилась. Некоторое время она пыталась зализать раны со всеми мужчинами в форме.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Почему Говорова прозвали Антибиотиком: тайна прозвища главного криминального авторитета «Бандитского Петербурга»
Халк только бронза, Тор — серебро: нейросеть назвала самого мощного персонажа Marvel и это... женщина
«Стражник-2» без Яны Енжаевой: чем не устроила продюсеров актриса и почему ее место заняла Ирина Туманцева
Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише
Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше
«Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц
Звезду «Дома дракона» теперь можно увидеть в новой криминальной драме от HBO — и там его персонаж куда привлекательнее
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет
Любимый сериал Михалкова возвращается с новым сезоном: ИИ рассказал, о чем будет «Домашний арест 2»
Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому
Робин Уильямс называл эту драму лучшим опытом в своей карьере — фильм сделал Мэтта Дэймона и Бена Аффлека мировыми знаменитостями
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше