Charlie
[отцу, Скотту]
Что значит, "не знаешь"? Конечно, ты им являешься, папа. Как ты можешь так говорить? Подумай о детях!
Scott Calvin
Единственный ребёнок, о котором я думаю — это ты.
Charlie
Папа, со мной всё в порядке. Ты не можешь их подвести. Они все в тебя верят.
Dr. Neil Miller
Чарли, послушай...
Charlie
СЛУШАЙ ТЫ! Ты думаешь, знаешь, кто он? Ты *НЕ ЗНАЕШЬ*!
Laura
Чарли — дорогой, послушай. Ты запутался.
Charlie
Я *точно* знаю, кто он.
Dr. Neil Miller
[твёрдо]
Чарли... Он НЕ Санта!
Charlie
[хнычущий; отчаянный]
ОН ТОЖЕ САНТА! Мы вместе ездили на Северный полюс. Я видел! Эльфы действительно старые, хотя и выглядят как я. Бернард называл меня "спортсменом", потому что знал всё.
[поворачивается к Скотту]
Charlie
Правда, пап?
[Скотт выглядит неуверенно]
Charlie
[бросая ему снежный шар, который дал Бернард]
ПОМИНИ!