Цитаты из фильма Санта Клаус

Маленький эльф Джуди Мой собственный рецепт. Понадобилось 1200 лет, чтобы довести до ума.
Скотт Кэлвин 1200 лет?
Маленький эльф Джуди Именно так.
Скотт Кэлвин Знаешь, ты неплохо выглядишь для своих лет.
Маленький эльф Джуди Спасибо, но у меня уже есть кто-то в обёртке.
Dr. Neil Miller [в лёгком, доброжелательном тоне психиатра] Скотт, а что вы с Чарли делали перед тем, как лечь спать в канун Рождества?
Scott Calvin [саркастично] Мы поделились миской сахара, выпили пару рюмок коричневого, поиграли с моими ружьями, разделали кота, искали женщин...
[честно]
Scott Calvin Я читал ему книгу!
Dr. Neil Miller Какую книгу?
Scott Calvin [саркастично] Эээ, «Голливудские жёны».
[Лаура прикрывает лицо рукой]
Scott Calvin [честно] «Ночь перед Рождеством», ребята, да ладно!
Neil А как насчёт оленей Санты? Ты когда-нибудь видел, чтобы олень летал?
Charlie Да.
Neil А я — нет.
Charlie Ты когда-нибудь видел миллион долларов?
Neil Нет.
Charlie Просто потому что ты что-то не видишь, это не значит, что этого нет.
Скотт Кэлвин [улетая на санях после того, как закончил раздавать подарки вместо упавшего Санты] С Рождеством всех и спокойной ночи! А когда проснусь — пойду на КТ!
[смеётся]
Charlie Ого, пап! Ты летишь!
Scott Calvin Ничего, я привык. Я пережил шестидесятые.
Scott Calvin Чарли, держись подальше от этих тварей. Это же олени, не знаешь, где они были. Все выглядят, будто у них болезнь лайм.
Sarah the Little Girl Ты стал толще в этом году.
Santa Спасибо. Ты тоже подросла. А теперь иди спать.
[Пьёт молоко и слегка давится, Сара на него смотрит]
Santa Мне кажется, молоко немного скисло.
Sarah the Little Girl Это соевое молоко.
Santa А?
Sarah the Little Girl Ты же говорил, что у тебя непереносимость лактозы.
Santa Да, я так и говорил. Спасибо, что помнишь.
Det. Nunzio [после ареста Скотта] Слушай, я знаю, что ты Скотт Кэлвин. Ты знаешь, что ты Скотт Кэлвин. Так что давай по-простому: я говорю — имя, ты отвечаешь — Скотт Кэлвин.
[показывает Скотту подойти ближе]
Det. Nunzio Имя?
Scott Calvin Крис Криндл.
Det. Nunzio Имя?
Scott Calvin Синтерклас.
Det. Nunzio [раздражённо] Имя!
Scott Calvin Пэр Ноэль. Баббо Натале. Пельц-Никель.
[имитирует Эда Салливана]
Scott Calvin Топо Джиджо!
Det. Nunzio Ладно, Кэлвин, может, пара часов в камере изменят твоё мнение.
Scott Calvin Ну разве это не картина, Санта мчится по кварталу на ПАНЦЕРЕ! Ну что, ребята, я... я очень надеюсь, что вы в этом году были хорошими, потому что, похоже, Санта только что разбил дом Пирсонов. Берегитесь!
Charlie Возьми мешок с игрушками.
Scott Calvin И что с ним делать?
Charlie Спуститься по дымоходу.
Scott Calvin По дымоходу? Ты хочешь, чтобы я спустился по дымоходу в чужой дом, ДА ЕЩЁ В ТРУСАХ?
Scott Calvin Где он?
Laura Он, наверное, слушает пластинки, прыгает на кровати в красной шапочке и галошах.
Scott Calvin Мне всё равно, что там Нил делает. Где Чарли?
Scott Calvin [кричит бывшей жене, которая уезжает на машине] Это был сон! Такое не бывает! Это был сон! Да ну! Я даже не ношу пижаму! Обычно сплю голышом! Совсем голышом! Ха!
[внезапно смущён, женщине, идущей по тротуару]
Scott Calvin Доброе утро, миссис Маккой, Мэри Кэтрин.
Mrs. McCoy Смотри вперёд, Мэри Кэтрин.
Scott Calvin Иногда — семейные трусы, понимаешь.
Bernard Я отправлю список прямо к тебе домой.
Scott Calvin Какой список?
Bernard Ты же знаешь, этот список.
[поёт тихо]
Bernard Он ведёт список...
Charlie [поёт громко] Проверяет дважды!
Elves [хором] Узнаем, кто был плохим, а кто хорошим!
[Бернард стонет]
Scott Calvin Эй, Чарли, ты знаешь, как вызвать скорую?
Charlie Конечно, 9-1-1.
Little Elf Judy Видеть — не значит верить. Верить — значит видеть.
Bernard Что это у вас тут за плачь да причитания?
[Нил отступает от него]
Bernard Привет, как ты?
Scott Ничего, Бернард. Я просто прощаюсь с Чарли.
Bernard Прощаться с кем? Чарли, у тебя же ещё есть стеклянный шар, что я тебе дал, да?
Charlie Да.
Bernard Так вот, тебе всего лишь надо потрясти его, когда захочешь увидеть папу.
Charlie [лицо светится] Правда?
Bernard Он сможет прийти к тебе в любое время — днём или ночью. Эй, я тебя когда-нибудь подводил?
Charlie Нил не верит в Санту.
Scott Ну, у Нила голова заострённая.
Dr. Pete Novos Не знаю, Скотт. Ты здоров, как конь.
Scott Calvin Да! Клайдсдейл!
Dr. Pete Novos И что с того? Немного поправился.
Scott Calvin Поправился? Это у тебя что, немного?
Dr. Pete Novos Вес может меняться из года в год.
Scott Calvin Меняться? Ты как будто говоришь, что я задерживаю воду. Я набрал 20 кило за неделю. Пит, что со мной происходит?
Dr. Pete Novos Ну, а что ты ешь?
Scott Calvin Молоко и печенье.
Dr. Pete Novos Правда?
Scott Calvin Но я не допиваю всё молоко.
Dr. Pete Novos Ну вот, в этом и проблема. Постарайся меньше сладкого есть, ладно?
Charlie [после того, как Санта упал с крыши] Смотри, пап, он исчез.
Scott Calvin [оглядывается] Он где-то голый.
Scott Calvin Почему бы и нет? А если я не поверю во всё это про Санта Клауса? А если я выберу не верить?
[на мастерскую опускается мертвая тишина]
Bernard Тогда по всему миру будут миллионы разочарованных детей. Видишь ли, дети хранят в своих сердцах дух Рождества. Ты же не хочешь быть тем, кто убьёт дух Рождества, правда?.. Санта?
Charlie Нил — отличный повар.
Scott Calvin Да, а ещё посмотри, как он по воде ходит.
Charlie Ты его не очень-то и любишь, да, пап?
Scott Calvin Чарли, прости, я просто пошутил. Конечно, я его люблю. Но есть в нём что-то такое, что заставляет меня...
Charlie Неадекватно срываться?
Scott Calvin Откуда ты это взял?
Charlie От Нила. Многое у него учусь. Он меня слушает.
Scott Calvin Да! И за это с тебя берёт деньги.
E.L.F.S. Leader Мы — твой страшный кошмар. Эльфы с характером.
Bernard Извините. У нас перерыв на кофе?
Kid Elf Мы кофе не пьём.
Bernard ТОГДА, ПОХОЖЕ, ПЕРЕРЫВ ЗАКОНЧИЛСЯ! Возвращаемся к работе. Спасибо.
Scott Calvin [после того, как он смотрится в зеркало и видит, как его борода отрастает за секунду после того, как он сбрил её перед важным судебным заседанием по опеке] У меня большие проблемы. М-м.
Scott Calvin Слушай, я не Санта-Клаус! Ааа!
Bernard Ты читал эту карточку или нет?
Scott Calvin Да, я читал карточку.
Bernard Значит, ты — новый Санта. Надев шапку и куртку, ты принял контракт.
Scott Calvin Какой контракт?
Bernard В карточке в костюме Санты, ты же сказал, что читал её, верно? Так вот, надев костюм, ты стал субъектом Санта-Клауза.
Scott Calvin Санта-Клауса? Ты про того парня, что с крыши упал?
Bernard Нет, нет, не Санта-Клауса как человека. Санта-Клауз — это условие (clause).
Scott Calvin Что?
Bernard Ты же бизнесмен, да? Значит, clause — это пункт в контракте.
Bernard [Скотт выглядит озадаченным] У тебя есть карточка? Ладно, слушай.
[Читает, что написано в удостоверении личности]
Scott Calvin Что это значит?
Bernard Это значит, что если ты надел костюм — ты главный.
Scott Calvin Это смешно, я не надевал костюм, чтобы...
Bernard [кричит] *Попытайся это понять!*
[остальные эльфы ахают]
Scott Calvin Я что-то пропустил?
Business Guy Across from Him Нет, мы, э-э, как раз собирались заказывать обед.
Scott Calvin Отлично! Я умираю с голоду.
Susan Perry Я возьму салат и холодный чай, заправку отдельно.
Mr. Whittle Паста с помидорами и очень мало масла. Справишься?
Scott Calvin А я возьму цезарь. Без заправки. И одно из тех домашних печенек с тёплым шоколадом. Без орехов. И кусочек чизкейка. Эм, крем-брюле и горячий шоколадный десерт с двойной порцией шоколада.
[облизывает губы, видит, что люди смотрят на него странно]
Scott Calvin Отдельно.
Waiter Что-нибудь выпить?
Scott Calvin Ледяное молоко.
Susan Perry [задумывается, был ли он честен с ними насчёт внезапно выросшего живота] Жало пчелы, Скотт?
Scott Calvin Большой пчелы.
Bernard [смотрит на свитер Нила] Хороший свитер. Эй, мы это сделали?
[начинает проверять ярлык на свитере]
Charlie Это же олени Санты, не так ли?
Scott Calvin Надеюсь, нет. Это... подарок. Наверное, от кабельной компании. Теперь у нас есть канал Дисней. С Рождеством.
Scott Calvin Кто тебе дал право говорить Чарли, что Санта Клауса нет? Если мы собираемся разрушить мечты нашего сына, я должен быть в этом задействован.
Sarah the Little Girl Санта?
Scott Calvin Скотт Кэлвин.
Sarah the Little Girl Почему твоя одежда такая мешковатая?
Scott Calvin Потому что Санта следит за жиром.
[кланяется в костюме Санты, затем показывает на живот]
Sarah the Little Girl Почему у тебя нет бороды?
Scott Calvin Потому что я побрился!
[сразу же достаёт из сумки непакованную куклу Энн для неё]
Scott Calvin Хочешь эту куклу или нет? Возвращайся спать.
Charlie Это Санта! Ты его убил!
Scott Нет! И он не Санта!
Charlie Ну, он был...
Scott Calvin Единственное, о чём тебе стоит задуматься — где ты будешь покупать свои свитера, когда цирк уедет из города.
Laura Вот номер мамы Нила.
Scott Calvin 1-800-СПАНК-МИ? Я знаю этот номер.
Charlie Воу, как ты это сделал? Как ощущения, пап?
Scott Calvin Это было похоже на "Самых разыскиваемых Америки".
Bernard Блин, какая эта птица сухая. Вы что, никогда не слышали про поливку?
Charlie Папа?
Scott Calvin Что случилось, Чарли?
Charlie Может, лучше оставить немного молока и печенья, на всякий случай. Ладно?
Scott Calvin Отлично. Я пойду разогрею духовку.
Charlie И не забудь про огнетушитель!
Scott Calvin Спокойной ночи, Чарли!
E.L.F.S. Leader [Вырываем Скотта из тюрьмы] Мишура. Не просто для украшения.
Скотт Кэлвин [мешок поднимает его вверх] Эй, эй, ЭЙ, подожди! Здесь нет никакого дымохода, понял? Никакого дымохода!
Чарли Отлично выглядишь, пап.
Скотт Кэлвин [зависает над тонкой трубой] Ты, должно быть, издеваешься.
Scott [к собаке, которая рычит и показывает зубы] Отличные зубы.
[предполагает, что он Санта, видит, как Скотт берет сельдерей с тарелки, оставленной для него, но игнорирует молоко рядом с ней]
Sarah the Little Girl Ты должен выпить молоко.
Scott Calvin Слушай, у меня непереносимость лактозы! И я вот-вот заберу все эти подарки обратно в трубу.
[кусает сельдерей и тихо, под нос, насмехается над Сарой]
Scott Calvin Ты должен выпить молоко!
[она открывает глаза после услышанного]
Scott Calvin Закрой глаза!
[она это делает]
Mr. Whittle Боже мой, какой у тебя вес! Что случилось?
Scott Calvin Укус пчелы. Видимо, у меня аллергия. Меня чуть не убило. Но парень из скорой сказал, что отек со временем спадёт. Надеюсь.
Scott Calvin Не обязательно. Это может быть грубо, саркастично, что угодно!
Scott Calvin Да, ну посмотри на мои волосы. Они седеют.
Dr. Pete Novos Да это же середина жизни, дружище. Такое бывает. И с таким телом тебе стоит радоваться, что волосы вообще есть. Слушай, если тебя это напрягает, можешь покрасить — и тебе бы диету соблюсти!
Charlie Мой папа — Санта-Клаус.
Scott Calvin [читает упавшую инструкцию Санты] Если со мной что-то случится, надень мой костюм; олени поймут, что делать.
[повторяющаяся фраза]
Скотт Кэлвин А если я с крыши свалюсь?
Mr. Whittle [Скотту] Не знаю, что с тобой происходит. Ты начинаешь походить на тесто из рекламы Pillsbury.
Scott Эй, парень, парень... кто тут главный?
Larry the Elf Ты, а я не парень, у меня острые ТУФЛИ, которые старше тебя... Я эльф.
Scott Calvin Вот мы и на месте. Денни’с. Всегда открыт.
Charlie Я не хочу здесь есть.
Scott Calvin О чём ты говоришь? Всем нравится Денни’с, это настоящая американская классика.
Scott Calvin Эта штука, кто знает, где она только не побывала. Тысячи торговых центров! Ну что ж, надеюсь, ты доволен, Комета. Надеюсь, ты доволен, но главное — надеюсь, что тот, кто здесь живёт, — ПОРТНОЙ!
Scott Calvin [падшему Санте Клаусу] Парень, если ты меня слышишь, я просто ищу твой документ. Как только узнаю, кто ты, подвезу обратно в торговый центр.
Scott Calvin Джонни — непослушный. Гэри — хороший.
[Видит красивую женщину]
Scott Calvin Вероника — очень хорошая.
Veronica В твоих снах, олень парень.
Scott Calvin Мы можем сразу обратно в реальность полететь или нам в Денвере пересаживаться?
Dr. Neil Miller Чарли, прости, что не поверил тебе.
Charlie Ничего, Нил. Ты просто отказывался принять в себе ребёнка.
Dr. Neil Miller Ты когда-нибудь станешь отличным психиатром, парень.
Charlie Да ну. Думаю, я пойду по семейной стезе.
Bernard Ты прочитал эту карточку или нет?
Scott Calvin Да, я прочитал карточку.
Bernard Значит, ты новый Санта. Надев шляпу и куртку, ты принял контракт.
Scott Calvin Какой контракт?
Bernard Та карточка в костюме Санты. Ты сказал, что прочитал её, верно? Так что, надев костюм, ты автоматически принимаешь условия Санта-Клауза.
Scott Calvin «Санта Клаус»? О, ты про того, кто упал с моей крыши?
Bernard Нет-нет, не Санта Клаус, человек. Санта Клаус, пункт в контракте.
Scott Calvin Что?
Bernard Слушай, ты же бизнесмен, да?
Scott Calvin Да.
Bernard Хорошо, *пункт*, как в конце контракта.
[Скотт всё ещё не понимает]
Bernard У тебя карточка есть?
Scott Calvin Ага!
Bernard [Держит карточку под лупой, показывая очень мелкий текст по краям карточки] Слушай. Пункт Санта-Клауза: Надев костюм и сев в сани, владелец отказывается от всех прав на прежнюю личность, реальную или предполагаемую, и полностью принимает обязанности и ответственность Санты на неопределённый срок, пока не станет неспособен выполнять их по несчастному случаю или по собственному желанию.
Scott Calvin Что это значит?
Bernard Это значит, что если ты надел костюм — ты главный!
Scott Calvin Это же бред, я не надевал костюм, чтобы...
Bernard [кричит] *Попытайся это понять!*
[другие эльфы ахают]
Charlie [о Ниле] Я многому у него учусь. Он меня слушает.
Scott Calvin Да, а потом он за это деньги берет.
Little Elf Judy [объясняет рецепт горячего какао] Не слишком горячий. *Дополнительный* шоколад. Взболтать, не смешивать.
Laura Всё, что Нил сказал ему, — это то, что Санта больше чувство. Скорее состояние души, чем реальный человек.
Scott Типа как Нил.
Charlie Ты сказал, что веришь в Санту, да, пап?
Scott Calvin Сказал? Верю!
Scott Calvin [по телефону с бывшей женой, едет по пустой дороге, придумывая оправдание за опоздание на встречу с ней и их сыном] Я сегодня сильно задерживаюсь. Ты бы не ПОВЕРИЛА, какой здесь жуткий трафик.
[сигналит, делает вид, что кричит на улицу]
Scott Calvin Эй, и тебе того же! И это совсем не по-дамски!
[возвращается к разговору с женой]
Scott Calvin Вот тут проблема: авария с тремя машинами. Я точно опоздаю.
Scott Calvin Эй, я знаю, к чему это всё идёт. Другой парень упал, это был несчастный случай. У меня есть страховка жилья и хороший адвокат, правда, не такой крутой, как у моей жены — но давайте не будем поднимать эту больную тему!
Скотт Кэлвин [о том, что будет на ужин в канун Рождества] Ты собираешься к маме на ужин?
Лаура На самом деле мы едем к Нилу и его семье.
Скотт Кэлвин А, Рождество в приюте!
[насмешливо имитирует вой волка, шипение кота и мяуканье котёнка]
Scott Calvin Ого! Это может быть очень длинная ночь.
Charlie Сделай ещё раз, папа, пожалуйста?
Scott Calvin [поднимает сумку] Не могу, она пустая.
[Комета, олень, злится и рычит]
Scott Calvin В сумке ничего нет. Даже если бы было, ты заметил, что нет дымохода? Где нет дымохода, там нет и камина.
Scott Calvin [Комета рычит] Ты на меня рычишь?
Scott Calvin [Комета кивает головой] Слушай, Комета, как я уже сказал, ничего не осталось...
Mr. Whittle Тебе бы к врачу, к психологу, к диетологу — хоть к кому-нибудь.
Desk Sergeant [когда эльфы прибывают в полицейский участок, чтобы освободить Санту] Идите домой, дети. Время посещений закончилось.
E.L.F.S. Leader Мы не дети и не пришли в гости.
Scott Calvin Олени на крыше... Костюм Санты на земле... Парень упал... не моя вина... Олени на крыше... Вот это сложно объяснить...
Charlie Это лестница.
[Скотт поворачивается и натыкается на лестницу]
Scott Calvin [имеется в виду лестница] Откуда, чёрт возьми, это взялось?
Charlie [отцу, Скотту] Что значит, "не знаешь"? Конечно, ты им являешься, папа. Как ты можешь так говорить? Подумай о детях!
Scott Calvin Единственный ребёнок, о котором я думаю — это ты.
Charlie Папа, со мной всё в порядке. Ты не можешь их подвести. Они все в тебя верят.
Dr. Neil Miller Чарли, послушай...
Charlie СЛУШАЙ ТЫ! Ты думаешь, знаешь, кто он? Ты *НЕ ЗНАЕШЬ*!
Laura Чарли — дорогой, послушай. Ты запутался.
Charlie Я *точно* знаю, кто он.
Dr. Neil Miller [твёрдо] Чарли... Он НЕ Санта!
Charlie [хнычущий; отчаянный] ОН ТОЖЕ САНТА! Мы вместе ездили на Северный полюс. Я видел! Эльфы действительно старые, хотя и выглядят как я. Бернард называл меня "спортсменом", потому что знал всё.
[поворачивается к Скотту]
Charlie Правда, пап?
[Скотт выглядит неуверенно]
Charlie [бросая ему снежный шар, который дал Бернард] ПОМИНИ!
[последние реплики]
Scott Calvin Хочешь прокатиться?
Charlie Да!
Laura Эээ...
Scott Calvin Конечно, всё зависит от мамы.
Charlie Пожалуйста, мам.
Laura Ладно. Убирайтесь.
Scott Calvin Хорошо. Держитесь. Поехали.
Charlie Пока, мам.
Laura Только... только коротко. И, э, не через океаны, Скотт.
Charlie Пока, мам!
Laura Скотт.
Scott Calvin Пока.
Laura Скотт! Санта!
[Скотт и Чарли улетают в ночь]
Scott Calvin [малышка стучит ему по плечу] Что?
Ballet Girl Я хочу балетные туфельки.
Скотт Кэлвин [собирается навсегда оставить сына ради работы Санты] Знаешь, я думаю, что будет гораздо лучше... если ты останешься здесь с мамой и Нилом.
Чарли Но, папа...
Скотт Кэлвин Никаких «но», Чарли. Я не могу быть эгоистом. Я не могу быть с тобой всё время. Мы семья. Ты, я, твоя мама... и Нил. Им тоже нужно быть рядом с тобой.
Чарли Я слишком сильно скучаю по тебе.
Скотт Кэлвин Подойди сюда на минутку. Слушай меня. Давай, слушай. Там — там много детей. Понимаешь? Миллионы детей. И они — они все — они все верят в меня. Они рассчитывают на меня, Чарли. И я — я не подведу их. У меня много работы.
Чарли Значит, я тоже не могу быть эгоистом.
Скотт Кэлвин Ты сделал мне самый лучший подарок, Чарли. Слушай, самый лучший подарок. Ты поверил в меня, когда никто другой не верил. Ты помог мне стать Сантой. Эгоист? Да брось. Ты самый — самый неэгоистичный человек, которого я знаю.
Чарли Я люблю тебя, Санта.
Скотт Кэлвин Я люблю тебя, сынок.
Bernard [свидетельство расставания Скотта и Чарли] Что тут за плаксы устроили? Эй, как поживаешь?
Scott Calvin Это ничего, Бернард. Я просто прощаюсь с Чарли.
Bernard Прощание? Чарли, у тебя же ещё есть шарик, да?
Charlie Да.
Bernard Всё, что тебе нужно — потрясти его, когда захочешь увидеть папу.
Charlie Правда?
Bernard Он может прийти к тебе в любое время — днём или ночью. Эй, я тебя когда-нибудь подводил?
[Скотт и Чарли в санях подъезжают к водителю доставки]
Скотт Кэлвин Так, значит, нам просто ехать прямо по этой дороге, и мы выедем на I-94?
Чарли Как летают олени? У них же нет крыльев.
Скотт Кэлвин [спокойно, по делу] Волшебная пыль.
Чарли Это из «Питера Пэна», пап.
Скотт Кэлвин Рога.
Чарли Лосиные рога.
Скотт Кэлвин Да какая разница. Их, э-э, лосиные рога создают, знаешь, эффект воздушного потока — воздух идет — они двигаются... они невесомые.
Чарли Если Санта такой толстый, как он пролезает в трубы?
Скотт Кэлвин Он втягивает себя, как дедушка.
Чарли А как он попадает в дома без каминов?
Скотт Кэлвин Чарли, иногда верить — это просто верить. Санта использует оленей, чтобы летать, потому что так он должен перемещаться.
Чарли Но ты же веришь в Санту, да, пап?
Скотт Кэлвин [сделав неловкую мину и слегка кивнув] Конечно, верю в Санту. А теперь, пожалуйста, иди спать.
Charlie [после прочтения "Ночь перед Рождеством" Чарли, он выключает свет и собирается уйти, когда Чарли перебивает его] Что это?
Scott Calvin [откинувшись в дверном проёме] Что что?
Charlie Лестница Роуз Сучак?
Scott Calvin Это не лестница, я сказал: «возник такой грохот». Это значит, ну, «вдруг раздался громкий шум».
Charlie Что?
Scott Calvin [включая свет Чарли обратно] Чарли, «arose» — это слово, которое значит «возник», а «clatter» — это громкий шум.
[говорит быстрее]
Scott Calvin Теперь, пожалуйста, ложись спать, закрой глаза.
[первые строки]
Mr. Whittle Хо-хо-хо! Счастливого Рождества! Эй, ребята! Хо! С Рождеством. Спасибо. Эй! Дамы и господа, прошу внимания! Это был наш лучший год благодаря Сделай-Всё-Для-Тебя-Долли. И я думаю, нам стоит особо поблагодарить людей, ответственных за рекордные продажи, нашу маркетинговую и дистрибьюторскую команду Среднего Запада, Скотта Кэлвина и Сьюзен Перри!
Waitress Ну что, поехали.
Scott Calvin [обращаясь к посетителю] Поджарить индейку?
Waitress Кофе?
Scott Calvin Нет, спасибо, Джуди. Как насчёт начать с холодного стакана вкуснейшего сезонного яичного пунша?
Charlie Я не люблю яичный пунш.
Waitress Закончился.
Scott Calvin Кофе. Без кофеина.
Waitress Ага.
Charlie Мне шоколадного молока, пожалуйста.
Waitress Закончился.
Charlie Обычное молоко подойдет.
Waitress Ладно.
Scott Calvin Зато горячий яблочный пирог у них есть.
Waitress Был.
Scott Calvin Ага!
Dr. Neil Miller Можно мне сказать? Я врач.
Scott Calvin Нет, он не врач. Он психиатр.
Waitress Ты с Хацуташи?
Scott Calvin Нет.
Charlie Папа сжёг индейку.
Waitress Ах да. Сюда, пошли. Прямо там.
Scott Calvin Спасибо.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Тим Аллен
Тим Аллен
Tim Allen
Джадж Рейнхолд
Judge Reinhold
Эрик Ллойд
Eric Lloyd
Ларри Бранденбург
Larry Brandenburg
Венди Крюсон
Венди Крюсон
Wendy Crewson
Дэвид Крамхолц
Дэвид Крамхолц
David Krumholtz
Стив Винович
Steve Vinovich
Джудит Скотт
Judith Scott
Питер Бойл
Табита Люпьен
Tabitha Lupien
Джейн Иствуд
Jayne Eastwood
