Чарли Как летают олени? У них же нет крыльев.

Скотт Кэлвин [спокойно, по делу] Волшебная пыль.

Чарли Это из «Питера Пэна», пап.

Чарли Лосиные рога.

Скотт Кэлвин Да какая разница. Их, э-э, лосиные рога создают, знаешь, эффект воздушного потока — воздух идет — они двигаются... они невесомые.

Чарли Если Санта такой толстый, как он пролезает в трубы?

Скотт Кэлвин Он втягивает себя, как дедушка.

Чарли А как он попадает в дома без каминов?

Скотт Кэлвин Чарли, иногда верить — это просто верить. Санта использует оленей, чтобы летать, потому что так он должен перемещаться.

Чарли Но ты же веришь в Санту, да, пап?