[Стэк находит кошелёк с деньгами — тот самый, что потерял мистер Вандергелдер, но Стэк думает, что его потерял Корнелиус]

Malachi Stack Тебя удивляет, что я хочу так быстро избавиться от этих денег? Ну, я объясню: был у меня период в жизни, когда главным делом было подбирать чужие деньги. Воровство — это слабость. Есть такие, кто говорит, что у человека не должно быть слабостей… никаких пороков. Но если у человека нет пороков, он рискует превратить свои добродетели в пороки. Вот это зрелище. Мы все их видели. Нет… нет… Лелей один порок, уделяй ему внимание, которого он заслуживает, а добродетели пусть скромно растут вокруг. Я пристрастился к виски — виски пристало ко мне. Потом я открыл одно важное правило, которое передам и тебе... «Никогда не поддерживай две слабости одновременно». Это «сочетанные грешники» позорят пороки и портят им репутацию. Нет ничего хуже, чем быть пьяницей И вором. Вот почему я хочу избавиться от этих денег. Хочу сохранить ясность ума, чтобы достойно оценить виски. И последнее, что скажу тебе: один порок за раз.