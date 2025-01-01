[Стэк находит кошелёк с деньгами — тот самый, что потерял мистер Вандергелдер, но Стэк думает, что его потерял Корнелиус]
Malachi StackТебя удивляет, что я хочу так быстро избавиться от этих денег? Ну, я объясню: был у меня период в жизни, когда главным делом было подбирать чужие деньги. Воровство — это слабость. Есть такие, кто говорит, что у человека не должно быть слабостей… никаких пороков. Но если у человека нет пороков, он рискует превратить свои добродетели в пороки. Вот это зрелище. Мы все их видели. Нет… нет… Лелей один порок, уделяй ему внимание, которого он заслуживает, а добродетели пусть скромно растут вокруг. Я пристрастился к виски — виски пристало ко мне. Потом я открыл одно важное правило, которое передам и тебе... «Никогда не поддерживай две слабости одновременно». Это «сочетанные грешники» позорят пороки и портят им репутацию. Нет ничего хуже, чем быть пьяницей И вором. Вот почему я хочу избавиться от этих денег. Хочу сохранить ясность ума, чтобы достойно оценить виски. И последнее, что скажу тебе: один порок за раз.
Dolly "Gallagher" LeviДеньги, если позволите выразиться, как навоз. Они ничего не стоят, пока их не разбрасываешь, чтобы молодое могло расти.
Айрин МоллойГоворят, мистер Вандергелдер влиятельный человек и его очень любят.
Irene MolloyДумаю, богатый человек может танцевать так же хорошо, как и бедный.
Dolly "Gallagher" Levi[после того, как двое клерков появились из-под стола]Боже мой, кто ещё там прячется?
Horace Vandergelder99% людей в мире — дураки, а остальные из нас под большой угрозой заражения.
Dolly "Gallagher" LeviДеньги — это как солнце, под которым мы ходим. Они могут убивать или исцелять.
Dolly "Gallagher" LeviЖизнь никогда не бывает достаточно интересной. Вы, кто ходит в кино, это знаете. Поэтому я немного подправляю ситуацию. Природа недостаточно хороша, и её нужно корректировать. Вот я и вмешиваюсь здесь и там.
Dolly "Gallagher" LeviОчень молодые почти так же умны, как и очень старые, Корнелиус. Именно посередине начинаются все проблемы.