Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сваха Цитаты из фильма Сваха

Цитаты из фильма Сваха

[Стэк находит кошелёк с деньгами — тот самый, что потерял мистер Вандергелдер, но Стэк думает, что его потерял Корнелиус]
Malachi Stack Тебя удивляет, что я хочу так быстро избавиться от этих денег? Ну, я объясню: был у меня период в жизни, когда главным делом было подбирать чужие деньги. Воровство — это слабость. Есть такие, кто говорит, что у человека не должно быть слабостей… никаких пороков. Но если у человека нет пороков, он рискует превратить свои добродетели в пороки. Вот это зрелище. Мы все их видели. Нет… нет… Лелей один порок, уделяй ему внимание, которого он заслуживает, а добродетели пусть скромно растут вокруг. Я пристрастился к виски — виски пристало ко мне. Потом я открыл одно важное правило, которое передам и тебе... «Никогда не поддерживай две слабости одновременно». Это «сочетанные грешники» позорят пороки и портят им репутацию. Нет ничего хуже, чем быть пьяницей И вором. Вот почему я хочу избавиться от этих денег. Хочу сохранить ясность ума, чтобы достойно оценить виски. И последнее, что скажу тебе: один порок за раз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dolly "Gallagher" Levi Деньги, если позволите выразиться, как навоз. Они ничего не стоят, пока их не разбрасываешь, чтобы молодое могло расти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Айрин Моллой Говорят, мистер Вандергелдер влиятельный человек и его очень любят.
Корнелиус Хэкл О, он замечательный человек.
Айрин Моллой И у него много друзей.
Корнелиус Хэкл О, да, пять или шесть.
Барнаби Такер Пять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Irene Molloy Думаю, богатый человек может танцевать так же хорошо, как и бедный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dolly "Gallagher" Levi [после того, как двое клерков появились из-под стола] Боже мой, кто ещё там прячется?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Horace Vandergelder 99% людей в мире — дураки, а остальные из нас под большой угрозой заражения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dolly "Gallagher" Levi Деньги — это как солнце, под которым мы ходим. Они могут убивать или исцелять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dolly "Gallagher" Levi Жизнь никогда не бывает достаточно интересной. Вы, кто ходит в кино, это знаете. Поэтому я немного подправляю ситуацию. Природа недостаточно хороша, и её нужно корректировать. Вот я и вмешиваюсь здесь и там.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dolly "Gallagher" Levi Очень молодые почти так же умны, как и очень старые, Корнелиус. Именно посередине начинаются все проблемы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Уоллес Форд
Wallace Ford
Ширли Бут
Shirley Booth
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Shirley MacLaine
Энтони Перкинс
Энтони Перкинс
Anthony Perkins
Роберт Морс
Пол Форд
Paul Ford
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Зрители ждут «Чебурашку 2», но в Сети уже появились первые подробности о «Чебурашке 3»: в кадре появятся еще больше ушастых милашек
В Сеть слили сюжет «Холодного сердца 3»: теперь взбудораженные фанаты обсуждают ребенка Анны и Кристоффа
Там нет Питта, но от этого они не хуже: топ мощного кино на адреналине о Формуле-1 — с рейтингами не меньше 8.0
Резня в психушке и «слишком реалистичная трагедия»: эти 5 кошмарных смертей в «Оно 2» доказывают, что Кинг — король ужаса
«По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно
Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков
Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом
Земекис и Гейл зареклись снимать продолжение «Назад в будущее» еще в 90-х: и все же фанаты получили 4-ю часть, о которой мало кто знает
«Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит
Иван теперь реально Грозный: героев советских фильмов превратили в LEGO-человечков — с неожиданным бонусом в виде Шварценеггера
«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше