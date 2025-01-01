Меню
Angelo Почему ты занялся овцеводством, босс?
Jason Sweet Ну, слушай, Анджело. Видишь ли, дело вот в чём. Мне просто надоело пинать коров. Знаешь, какие они тупые.
Angelo А ты думаешь, овцы умнее?
Jason Sweet О, нет, нет. Они тупее. Просто их пинать легче... и шерсть у них есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dell Payton Не верю я, просто не верю...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Делл Пейтон Он был очень плохим?
Джейсон Свит Ну, скажем так — он точно не рисковал заработать головную боль от тяжести всех золотых звёзд на своей короне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Milt Masters [после того, как его выгнали из города и посадили в товарный вагон поезда] Как они могли так поступить с одним из своих, парнем из родного города. Я был практически первопроходцем в этом городе. Когда я туда приехал, там не было и трёхсот человек.
Angelo А сейчас сколько?
Milt Masters Не понимаю, какое это имеет значение, незнакомец. Цифры — это ничто, когда речь идёт о первопроходцах. Главное — дух.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Педро Гонсалес-Гонсалес
Гленн Форд
Гленн Форд
Glenn Ford
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Shirley MacLaine
Эдгар Баканан
Edgar Buchanan
