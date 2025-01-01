Milt Masters [после того, как его выгнали из города и посадили в товарный вагон поезда] Как они могли так поступить с одним из своих, парнем из родного города. Я был практически первопроходцем в этом городе. Когда я туда приехал, там не было и трёхсот человек.

Angelo А сейчас сколько?