Rick ToddДама, если бы я знал, что он собирается тебя поцеловать, я бы не посылал мальчишку делать мужскую работу.
Abby Parker[шлепок]Это для мужчины. Скажи ему, что работа занята.
Eugene FullstackЭти прелестные губки, эти красные, манящие, сочные губки — словно две полоски печени, блестящие в лунном свете!
Mrs. MuldoonПомни, ещё один звук — и тебе придётся подушкой служить бордюр.
Bessie SparrowbushЗнаешь, нумерология — это наука. Я беру числа — день, месяц и год моего рождения. Складываю день, месяц и год рождения Юджина, а полученный результат делю на мой адрес. Потом прибавляю это к своему социальному номеру, а полученное делю на социальный номер Юджина. Затем умножаю на количество танцевальных уроков, которые посещаю. Из этого вычитаю калории, которые ем за день, и умножаю всё на время — вот и всё.
Rick ToddРазвод — единственный выход. Мы вместе слишком долго. С тех пор, как были новичками в патруле кенгуру. Можешь забрать всю квартиру. Полная опека над бобами и дамой с битой.
Rick ToddКаждый раз, как я нахожу работу, ты её теряешь. Леди-летучая мышь! Ты и твои паршивые комиксы — вот о чём ты только и думаешь!
Eugene FullstackНет, иногда я думаю и о девчонках.
Rick ToddЯ тоже о девчонках думаю. Вот и всё. Просто думаю о них. Но могу ли я их куда-то пригласить? Нет! Знаешь, из-за тебя я старой девой стану.
Eugene FullstackВинсент прекрасно понимает: за этими манящими красными губами, за этими фиолетовыми глазами из будуара и за этим соблазнительным декольте скрывается дьявольская душонка...
Eugene Fullstack[стук в дверь]Ой, иду!
Mrs. MuldoonВот и хорошо.
Eugene Fullstack[открывает дверь]О, это вы, миссис Малдун.
Mrs. MuldoonЭто не Джина Лоллобриджида.
Mrs. MuldoonОн — она.
Eugene FullstackОн рвёт её одежду и обнажает две большие круглые плечи. Винсент приближается к ней.
Abby ParkerНе знаю, как ты меня уговорила переехать сюда.
Bessie SparrowbushПотому что это Гринвич-Виллидж, и здесь романтично. К тому же, мой гороскоп сказал, что именно здесь я встречу свою настоящую любовь.
Eugene FullstackЭто серьёзно, Рик. Честно! Летучая мышь меня напугала, и я врезался в толстую даму.
Rick ToddКакая летучая мышь? Какая толстая дама? Ты что, с ума сошёл?
Eugene FullstackНет, я не сумасшедший. Это действительно случилось. Позволь объяснить. Видишь ли, наверху была летучая мышь. Я бежал от летучей мыши. Она меня напугала. Тогда я побежал вниз к толстой даме. Она напугала меня сильнее, чем летучая мышь. Понимаешь? Я бежал вниз, чтобы рассказать тебе про летучую мышь, но она меня поймала, летучая мышь меня пугает. Толстая дама была внизу. Я бежал вниз, чтобы рассказать тебе про летучую мышь.
Bessie SparrowbushОн не очень красив. Но в нём есть что-то милое. Знаешь, такой надёжный тип.
Abby ParkerНадёжный? Что может быть надёжным в мужиках?
Eugene Fullstack[когда Бесси поджимает губы]Что с ртом? Болят губы?
Rick ToddСлушай, если ты можешь представить себе, что фасоль — это стейки Ти-Боун, то ты можешь представить, что она — эта сумасшедшая женщина. Она может и драться, но помни, что ты делаешь это ради своего старого приятеля из патруля «Кенгуру».
Eugene FullstackДа! Карманы навсегда.
Bessie SparrowbushЭто случилось! Сегодня ночью моя луна в полном квадрате с Юпитером, Уран в квадрате со Стрельцом, Марс в квадрате с Венерой. Я увидела его впервые именно сегодня. Он — тот самый, моя настоящая любовь.
Abby ParkerО, Бэсси, нет! Этот квадрат — твоя настоящая любовь?
Eugene FullstackЯ чуть не стал дурочкой, читая комиксы. Понял, что поэтому у меня теперь немного тормоза.
Eugene FullstackЯ пришёл поговорить с детьми и с родителями этих детей, потому что если бы не было родителей, не было бы и детей, и наоборот. То есть, родители нужны, если хочешь детей, а дети нужны, если родители их хотят. Если понимаете, о чём я.
Rick Todd[поёт]Я полечу, лечу, лечу, Как птички малые, Расправь крылья И со мной лети...
Eugene FullstackЭто были очень плохие сны. О, да. Они были ужасны. Я кричал и возился, и, ох, это было нечто страшное. Моё подсознание сражалось с моим сознанием, а базовый интеллект моего разума не позволял мне осознать некоторые проблемы, которые были предчувствуемы перед сном, и при этом не было никакого отдыха из-за отсутствия седативного средства, чтобы сделать мой отдых и сны хоть немного ярче или умнее, чем они были в молодости.
Eugene FullstackЯ в школе был очень тормозным. Даже так — настолько, что ходил на летние занятия зимой.