Киноафиша Фильмы Художники и модели Цитаты из фильма Художники и модели

Цитаты из фильма Художники и модели

агент секретной службы Питерс [подсматривает сверху из здания] Что там внизу происходит?
агент секретной службы Роджерс [смотрит через камеру, делает акцент в стиле Джимми Стюарта] О, смотрите-ка, похоже, Тодд отчитал Мёрдока и уходит. Конечно, из этого заднего окна видно не очень хорошо.
Eugene Fullstack Нет, я не милый. Меня хотели утопить сразу после рождения, но общество защиты животных помешало им.
Abby Parker Ну и зачем это было нужно?
Rick Todd Клянусь, я слышал, как ты звала.
Abby Parker Ты ему сказала поцеловать меня?
Rick Todd Дама, если бы я знал, что он собирается тебя поцеловать, я бы не посылал мальчишку делать мужскую работу.
Abby Parker [шлепок] Это для мужчины. Скажи ему, что работа занята.
Eugene Fullstack Эти прелестные губки, эти красные, манящие, сочные губки — словно две полоски печени, блестящие в лунном свете!
Mrs. Muldoon Помни, ещё один звук — и тебе придётся подушкой служить бордюр.
Bessie Sparrowbush Знаешь, нумерология — это наука. Я беру числа — день, месяц и год моего рождения. Складываю день, месяц и год рождения Юджина, а полученный результат делю на мой адрес. Потом прибавляю это к своему социальному номеру, а полученное делю на социальный номер Юджина. Затем умножаю на количество танцевальных уроков, которые посещаю. Из этого вычитаю калории, которые ем за день, и умножаю всё на время — вот и всё.
Abby Parker И как это работает?
Bessie Sparrowbush Ноль. Опять Юджин.
Rick Todd Ну и спешка? Я никогда раньше не встречал женщину-карикатуриста.
Abby Parker [саркастично] Все женщины-карикатуристы безумно благодарны.
Rick Todd Мне нравится, как у тебя сложены кости.
Abby Parker Слышишь, мужчины, которых женщины не хотят, просто не существуют.
Rick Todd Отлично, Мёрдок. Очень отлично. Ещё пара таких фокусов — и мы заставим их забыть Гитлера.
Mr. Murdock Подожди минутку. Не будь таким брезгливым, Тодд.
Rick Todd Знаешь, что я решил сделать, приятель?
Eugene Fullstack Стать моим другом?
Rick Todd Да, будем корешами.
Rick Todd Развод — единственный выход. Мы вместе слишком долго. С тех пор, как были новичками в патруле кенгуру. Можешь забрать всю квартиру. Полная опека над бобами и дамой с битой.
Rick Todd Каждый раз, как я нахожу работу, ты её теряешь. Леди-летучая мышь! Ты и твои паршивые комиксы — вот о чём ты только и думаешь!
Eugene Fullstack Нет, иногда я думаю и о девчонках.
Rick Todd Я тоже о девчонках думаю. Вот и всё. Просто думаю о них. Но могу ли я их куда-то пригласить? Нет! Знаешь, из-за тебя я старой девой стану.
Eugene Fullstack Винсент прекрасно понимает: за этими манящими красными губами, за этими фиолетовыми глазами из будуара и за этим соблазнительным декольте скрывается дьявольская душонка...
Eugene Fullstack [стук в дверь] Ой, иду!
Mrs. Muldoon Вот и хорошо.
Eugene Fullstack [открывает дверь] О, это вы, миссис Малдун.
Mrs. Muldoon Это не Джина Лоллобриджида.
Mrs. Muldoon Он — она.
Eugene Fullstack Он рвёт её одежду и обнажает две большие круглые плечи. Винсент приближается к ней.
Abby Parker Не знаю, как ты меня уговорила переехать сюда.
Bessie Sparrowbush Потому что это Гринвич-Виллидж, и здесь романтично. К тому же, мой гороскоп сказал, что именно здесь я встречу свою настоящую любовь.
Eugene Fullstack Это серьёзно, Рик. Честно! Летучая мышь меня напугала, и я врезался в толстую даму.
Rick Todd Какая летучая мышь? Какая толстая дама? Ты что, с ума сошёл?
Eugene Fullstack Нет, я не сумасшедший. Это действительно случилось. Позволь объяснить. Видишь ли, наверху была летучая мышь. Я бежал от летучей мыши. Она меня напугала. Тогда я побежал вниз к толстой даме. Она напугала меня сильнее, чем летучая мышь. Понимаешь? Я бежал вниз, чтобы рассказать тебе про летучую мышь, но она меня поймала, летучая мышь меня пугает. Толстая дама была внизу. Я бежал вниз, чтобы рассказать тебе про летучую мышь.
Bessie Sparrowbush Он не очень красив. Но в нём есть что-то милое. Знаешь, такой надёжный тип.
Abby Parker Надёжный? Что может быть надёжным в мужиках?
Eugene Fullstack [когда Бесси поджимает губы] Что с ртом? Болят губы?
Bessie Sparrowbush Нет. Мне просто показалось, что сейчас губки подожмутся.
Rick Todd Слушай, если ты можешь представить себе, что фасоль — это стейки Ти-Боун, то ты можешь представить, что она — эта сумасшедшая женщина. Она может и драться, но помни, что ты делаешь это ради своего старого приятеля из патруля «Кенгуру».
Eugene Fullstack Да! Карманы навсегда.
Bessie Sparrowbush Это случилось! Сегодня ночью моя луна в полном квадрате с Юпитером, Уран в квадрате со Стрельцом, Марс в квадрате с Венерой. Я увидела его впервые именно сегодня. Он — тот самый, моя настоящая любовь.
Abby Parker О, Бэсси, нет! Этот квадрат — твоя настоящая любовь?
Bessie Sparrowbush Пожалуйте, посмотрите за моей телефонной станцией, пожалуйста?
Eugene Fullstack Я не только за ней посижу, я и свет включу, и провода запутаю.
Eugene Fullstack [хватая Бесси за зад] Подойди сюда, детка.
Rick Todd [Эбби] Слушай, прости, что он тебя поцеловал, и он тоже извиняется. Правда, Юджин?
Eugene Fullstack Нет, мне это очень понравилось!
Rick Todd Мне очень нравится, как ты рисуешь Бэт-леди.
Rick Todd [оглядывая Эбби с ног до головы] Прекрасные линии. Мне нравится, как у тебя сложены кости, э-э, структурированы. Отличные икроножные мышцы, кстати.
Rick Todd [заходя в лифт] Поднимаемся?
Abby Parker Нет, вниз.
Rick Todd Тогда попробуй вбок, а потом вокруг парка один круг.
Abby Parker Что ты, думаешь, делаешь?
Eugene Fullstack Ой, простите, мадам. Я подумал, что вы кто-то другой.
Eugene Fullstack [указывает на Рика] Он сказал поцеловать вас, но вы не вы. Так ли это?
Rick Todd Слушай, дорогая, ты безработный художник, я безработный художник. Как насчёт того, чтобы как-нибудь встретиться и потрясти кисточками?
Abby Parker Спасибо за сопровождение. Было приятно, когда кто-то дышал мне в затылок целых два часа.
Rick Todd Ох, ну и замечательный затылок, я бы и на сверхурочку остался.
Rick Todd Модели?
Abby Parker Да, модели. Понимаешь, это люди, которые позируют. Мне нужен один мужчина и одна женщина.
Rick Todd Ну, теперь эту комбинацию не переплюнешь.
Abby Parker Ты когда-нибудь позировал с девушкой?
Rick Todd Не когда кто-то смотрел.
Mr. Murdock Не переживай, мой вечный тревожник.
Rick Todd Мисс Паркер, ты дышишь слишком тяжело для простого поцелуя. Ты не в форме, да? Что случилось, одна работа и никакого отдыха?
Abby Parker Я люблю, когда меня целуют. Просто обожаю! Под омелой, в темноте, рано утром, в обед, за чаем, во время коктейля, *в любое время*, но только не тобой.
Rick Todd Погоди. Дай шанс. По крайней мере с коктейлями и омелой у меня есть шансы.
Rick Todd Что ты делаешь в ванной?
Rick Todd [поёт] Я зажгу, ведь в кармане полно зелени, Хочу всем рассказать, Чтоб ты понял меня, Бу-ду-лу, Бу-ду-лу...
Rick Todd Говори громче, болван! Говори громче!
Mr. Murdock Мне нужна преступность, мне нужна страсть, и даже романтика, если она происходит между твоими отвратительными персонажами.
Rick Todd Знаешь, ты мне всё ещё знакома.
[Рик обнимает Эбби]
Abby Parker И ты всё так же ведёшь себя знакомо.
Eugene Fullstack Я чуть не стал дурочкой, читая комиксы. Понял, что поэтому у меня теперь немного тормоза.
Eugene Fullstack Я пришёл поговорить с детьми и с родителями этих детей, потому что если бы не было родителей, не было бы и детей, и наоборот. То есть, родители нужны, если хочешь детей, а дети нужны, если родители их хотят. Если понимаете, о чём я.
Rick Todd [поёт] Я полечу, лечу, лечу, Как птички малые, Расправь крылья И со мной лети...
Eugene Fullstack Это были очень плохие сны. О, да. Они были ужасны. Я кричал и возился, и, ох, это было нечто страшное. Моё подсознание сражалось с моим сознанием, а базовый интеллект моего разума не позволял мне осознать некоторые проблемы, которые были предчувствуемы перед сном, и при этом не было никакого отдыха из-за отсутствия седативного средства, чтобы сделать мой отдых и сны хоть немного ярче или умнее, чем они были в молодости.
Eugene Fullstack Я в школе был очень тормозным. Даже так — настолько, что ходил на летние занятия зимой.
Abby Parker Кто это был, певец? Голос как у Рика.
Bessie Sparrowbush Нет. Это парень, который спел тот большой хит, «That's Amore».
Bessie Sparrowbush Я занялась нумерологией. Я на звёздах. Они заставили меня перевернуть мой ковш и влюбиться в парня, который любит даму в чёрном.
Eugene Fullstack Твоя модель Леди Бэт? Не терпится с ней познакомиться.
Eugene Fullstack Она будет танцевать на балу Художников и Моделей. Познакомишься с ней там.
Eugene Fullstack Она использует своё прекрасное тело как пару плавучих понтонов.
Sonia Видите ли, я хотел бы, чтобы мой портрет нарисовали, и, увидев ваши работы, я уверен, что вы справитесь отлично.
Rick Todd Спасибо. Я постараюсь изо всех сил. Какой размер портрета вы бы хотели: в полный рост или бюст?
Masseuse Добрый день. Салон массажа «Эврика». Наш массаж и пар заставят ваши мечты сбыться.
Abby Parker Ну, как насчёт попробовать снова ту позу гусыньки?
Anita Ты изменилась. Теперь, когда я позирую для тебя, ты только и делаешь, что рисуешь.
Eugene Fullstack Каким птичьим криком вы особенно интересуетесь, миссис Кёртис?
Sonia Вы знаете венгерского киви?
Eugene Fullstack Венгерский киви? Ах, вы имеете в виду венгерского певуна.
Sonia В Венгрии у нас нет певунов. Есть только киви.
Eugene Fullstack Ах, в Венгрии нет певунов. Только киви.
Sonia Вы не знаете венгерского киви?
Eugene Fullstack Нет, я не знаю венгерского киви. А венгерского певуна знаю. Если честно, я больше знаю птицу из Стюбендейла — типа, пицца-птицу, которая издаёт такой звук...
Eugene Fullstack [свист] Гумба.
Sonia Что вы думаете об этой позе, мистер Тодд?
Rick Todd Вы могли бы заняться выпуском календарей.
Eugene Fullstack Я не могу удержать эту галстук, Рикки.
Rick Todd Она должна быть подделкой, мистер Самуэлс. Сразу же начинает включать свое обаяние и старается изо всех сил, чтобы затащить меня к себе домой.
Sonia Ты не мог бы заняться мной прямо сейчас?
Bessie Sparrowbush Где эта тётка? Она украла у меня одежду!
Eugene Fullstack Ты носишь эту маску потому, что с твоим носом что-то не так?
Sonia С моими губами всё в порядке.
[она его целует]
Rick Todd Рик Тодд, Юджин Фуллстэк: [поют] Девчонкам, что так хороши, Парням, что рисуют души, Хотим сказать вам: ура-ура, Хотим поднять береты, Художникам и моделям, Что дарят миру свет и краски!
Mr. Murdock Попроси его встретиться со мной в клубе «Аист» через полчаса.
Eugene Fullstack Зачем ты носишь эту маску, мисс Бэт Леди?
Sonia Тайна придаёт шарм.
Eugene Fullstack Если хочу тайну — смотрю «Драгнет».
Sonia Сначала выпьем, дорогой.
Rick Todd Что я тебе говорил, а? С твоими сладкими губками и моим мозгом мы многого добьёмся.
Abby Parker Я сказал плотнее, но не ломай ей ребра.
Rick Todd [поёт] Обними крепко, скажи — ты моя, С любовью тёплой, словно вино, Я на пороге рая, Иннамората, Хочу всё больше, Иннамората...
Eugene Fullstack Я уже готовлю твой ужин. Как ты хочешь свои бобы?
Rick Todd Лучше сразу из банки.
Eugene Fullstack [поет] Жизнь полна счастливых финалов, когда ты притворяешься...
Sonia Я ищу мужчину.
Eugene Fullstack Ну, меня никогда не пускали переодеваться с девочками.
Mr. Murdock Видишь то маленькое окошко там, мальчик?
Eugene Fullstack Да, сэр.
Mr. Murdock Приоткрой его немного, а потом прыгай.
Mr. Murdock Шестьдесят две страницы рисунков и ни капли крови? Ни малейшего носового кровотечения? Но, черт возьми, ты называешь это детской книгой Мёрдока без удушений, без отрубленных голов? Где они?
Abby Parker Наверное, я потеряла голову.
